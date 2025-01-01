Tất cả địa điểm
Việc làm tại Bình Dương

-

Có 4,452 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 48 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 48 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH AEON Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 02/10/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH I-Pex Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Page Group Vietnam
Tuyển Product Marketing Page Group Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Page Group Vietnam
Hạn nộp: 04/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 24/09/2025
Bình Dương Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Vạn Phúc Lộc
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN
Hạn nộp: 25/09/2025
Bình Dương Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH KIM PHONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Lý Thuế Viện Kế Toán Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 5 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm PepsiCo Foods Vietnam Company
Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc PepsiCo Foods Vietnam Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
PepsiCo Foods Vietnam Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH C-HAWK TECHNOLOGY VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Triumph International (Vietnam)
Tuyển Software Engineer Triumph International (Vietnam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 800 - 1 USD
Triumph International (Vietnam)
Hạn nộp: 19/08/2025
Bình Dương Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Nghệ An Vĩnh Phúc Bình Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TB BẢO AN PHÁT
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TB BẢO AN PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TB BẢO AN PHÁT
Hạn nộp: 17/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TINH DIỆU VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TINH DIỆU VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NHỰA TINH DIỆU VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH KWAN TAT VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH KWAN TAT VIỆT NAM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH A Sóc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH A Sóc
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 19 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH GIẤY KRAFT VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH GIẤY KRAFT VINA
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ZGROUP
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐÀI VIỆT làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐÀI VIỆT
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Mathnasium Việt Nam
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Anh Ngữ Ms Hoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Anh Ngữ Ms Hoa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH China Ecotek Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH YAKULT VN
11 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 17 Triệu Công Ty TNHH Nội Thất & Quảng Cáo Á Đông
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH K&V làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH K&V
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN M&Y(VN) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN M&Y(VN)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty TNHH điện tử Asti làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận công ty TNHH điện tử Asti
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng Rita Võ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Rita Võ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATONG (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DATONG (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Tiếng Trung Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 16 - 20 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Sampure Việt Nam
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Dương thu nhập 35 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH NHỰA KỸ THUẬT GINAR (VIỆT NAM)
35 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghiệp Canfa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Công Nghiệp Canfa Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PARAMAX CORPORATION
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST TẠI BÌNH DƯƠNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIETOURIST TẠI BÌNH DƯƠNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán chi phí/giá thành JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VINA HIT KLEIDER làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH VINA HIT KLEIDER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tester Accredo Asia làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Accredo Asia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Dương hiện nay

Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2024, nhu cầu tuyển dụng lao động cho các việc làm Bình Dương đã vượt hơn 30.000 người, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Theo nhận định, nhu cầu tìm kiếm việc làm Bình Dương có những chuyển biến tích cực. Nhiều doanh nghiệp tại đây có thêm đơn hàng và mở rộng sản xuất, do đó cần tuyển thêm lao động. Ngoài ra, tỉnh Bình Dương vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ đối với cả vốn đầu tư nước ngoài và trong nước. Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nhanh chóng xây dựng nhà máy và tuyển dụng lao động để bắt đầu sản xuất.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Dương đang chứng tỏ sức nóng cực kỳ lớn
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bình Dương đang chứng tỏ sức nóng cực kỳ lớn

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Bình Dương

Tỉnh Bình Dương đang phát triển mạnh mẽ, là nơi tập trung nhiều công ty, khu công nghiệp và nhà máy. Do đó, doanh nghiệp cần một lượng lớn nhân sự để đáp ứng cho hoạt động sản xuất, phân phối và kinh doanh. Nhu cầu tìm việc làm cũng theo đó mà luôn ở mức cao, thu hút đông đảo người lao động từ các tỉnh lân cận đến sinh sống và làm việc. Dưới đây là mức lương tương đối của một số lĩnh vực tiêu biểu của Bình Dương:

Vị trí

Mức lương trung bình ( VNĐ/ tháng)

Nhân viên kế toán

7.000.000 - 20.000.000

Nhân viên Marketing

5.000.000 - 25.000.000

Nhân viên kinh doanh

3.000.000 - 35.000.000

Nhân viên cơ khí

8.000.000 - 30.000.000

Công nhân xây dựng

9.000.000 - 30.000.000

Nhân viên nhà máy sản xuất

7.000.000 - 20.000.000
Mức lương của nhân viên giám sát công trình tại Bình Dương có thể lên tới 30.000.000 VNĐ
Mức lương của nhân viên giám sát công trình tại Bình Dương có thể lên tới 30.000.000 VNĐ

3. Một số việc làm Bình Dương được tìm kiếm nhiều

Hiện nay, Bình Dương là tỉnh có nhiều tiềm năng và lợi thế để thu hút vốn đầu tư và hợp tác. Nơi đây không chỉ phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước mà còn hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong thời gian tới, tỉnh hứa hẹn sẽ thu hút nguồn nhân lực dồi dào. Dưới đây là việc làm mới nhất và “hot” nhất bạn có thể tham khảo:

3.1. Việc làm cơ khí

Công việc cơ khí bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau và có thể yêu cầu kỹ năng, kiến thức đa dạng như thiết kế cơ khí, gia công cơ khí, quản lý dự án,… Công việc cơ khí yêu cầu sự tỉ mỉ, chính xác và khả năng chịu áp lực cao. Các kỹ sư cơ khí thường phải làm việc trong với tần suất cao, thậm chí là làm việc ngoài giờ hoặc theo ca để hoàn thành dự án đúng hạn.

Khu vực tuyển công việc cơ khí tiêu biểu nhất tại Bình Dương là Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên và Bến Cát.

Việc làm cơ khí yêu cầu người thợ có kỹ năng và kiến thức tốt trong quá trình làm việc
Việc làm cơ khí yêu cầu người thợ có kỹ năng và kiến thức tốt trong quá trình làm việc

3.2. Việc làm kế toán

Công việc kế toán bao gồm nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan đến việc quản lý tài chính, kiểm soát chi phí và báo cáo tài chính. Nghiệp vụ kế toán đòi hỏi sự chính xác, cẩn thận và kỹ năng quản lý thời gian tốt. Các kế toán viên cần phải cập nhật kiến thức thường xuyên để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán.

Kế toán là việc làm Bình Dương được tuyển dụng nhiều và trở thành một vị trí không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bến Cát hay Tân Uyên là địa điểm bạn có thể khoanh vùng nhằm tìm ra công ty phù hợp, có mức đãi ngộ tốt.

3.3. Việc làm marketing

Công việc marketing bao gồm nhiều nhiệm vụ khác nhau nhằm mục đích quảng bá sản phẩm, dịch vụ và xây dựng, phát triển thương hiệu công ty. Marketing đòi hỏi sự sáng tạo, khả năng phân tích và kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Bên cạnh đó, bạn cũng cần cập nhật xu hướng thị trường và công nghệ mới để có thể tạo ra các chiến lược marketing hiệu quả.
Khu vực tuyển dụng vị trí Marketing tại tỉnh Bình Dương tập trung nhiều tại Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát.

3.4. Việc làm kho vận

Việc làm kho vận Bình Dương liên quan đến quản lý và điều phối các hoạt động nhập - xuất hàng hóa trong doanh nghiệp, đảm bảo sự thông suốt và hiệu quả trong quá trình vận hành. Công việc trong lĩnh vực kho vận đóng vai trò quan trọng đối với chuỗi cung ứng của một tổ chức, đảm bảo hàng hóa được quản lý và đi đơn một cách chuẩn xác, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tối ưu.

Khu vực tuyển dụng vị trí vận kho tại Bình Dương đa dạng là Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bàu Bàng.

Nhân viên kho vận được tìm kiếm rất nhiều ở khu công nghiệp Bình Dương
Nhân viên kho vận được tìm kiếm rất nhiều ở khu công nghiệp Bình Dương

3.5. Việc làm thời vụ

Việc làm thời vụ là các công việc có thời hạn ngắn hơn so với các vị trí làm việc toàn thời gian. Công việc thời vụ thường phát sinh vào các mùa cao điểm hoặc trong dự án đặc biệt và không yêu cầu cam kết lâu dài từ người lao động. Một số công việc thời vụ như bán hàng, bưng bê hàng ăn, chạy sự kiện,... Đây là lựa chọn lý tưởng đối với sinh viên, người đi làm bán thời gian hoặc những ai đang tìm cơ hội tích lũy kinh nghiệm và kiếm thu nhập thêm trong thời gian ngắn.

Nếu đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bình Dương, bạn có thể ứng tuyển các vị trí part - time tại khu vực Thủ Dầu Một, Thuận An, Bến Cát,...

3.6. Việc làm tài xế, lái xe

Công việc làm tài xế Bình Dương bao gồm nhiều loại hình khác nhau, từ lái xe chở khách, vận chuyển hàng hóa đến lái xe dịch vụ cá nhân. Việc này đòi hỏi sự tập trung cao độ, kỹ năng lái xe an toàn và khả năng giao tiếp tốt với khách hàng hoặc đồng nghiệp.

Khu vực tuyển dụng công việc làm tài xế tại Bình Dương phổ biến nhất là ở Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một,…

3.6. Việc làm khu công nghiệp

Việc làm trong các khu công nghiệp bao gồm nhiều vị trí đa dạng từ sản xuất, quản lý chất lượng, bảo trì thiết bị đến các công việc hành chính, hỗ trợ. Những việc này mang lại thu nhập ổn định và nhiều cơ hội thăng tiến, đồng thời đòi hỏi sự chăm chỉ, kỷ luật và tuân thủ các quy trình kỹ thuật, an toàn.

Khu vực tuyển dụng loại hình này chủ yếu ở khu công nghiệp tại Bình Dương, cụ thể là Bến Cát, Dĩ An, Thuận An,…

Việc làm ở các khu công nghiệp ở Bình Dương phát triển rất mạnh
Việc làm ở các khu công nghiệp ở Bình Dương phát triển rất mạnh

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Bình Dương

Bình Dương là một trong những tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp. Tỉnh này có nhiều khu công nghiệp lớn và liên tục tuyển dụng nhân lực cho nhiều vị trí khác nhau. Ngoài ra. Bình Dương cũng phát triển những ngành nghề khác, giúp tỉnh ngày càng thu hút nguồn nhân lực cũng như nhà đầu tư rót vốn.

4.1. Việc làm Thuận An Bình Dương

Thuận An là một trong những địa phương phát triển nhanh chóng ở Bình Dương với nhiều khu công nghiệp lớn và các doanh nghiệp đa quốc gia. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động ở nhiều ngành nghề khác nhau như công nhân sản xuất, công nhân lắp ráp, kỹ thuật viên điện tử,...

4.2. Việc làm Dĩ An Bình Dương

Dĩ An là một khu vực phát triển năng động ở Bình Dương, sở hữu nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp đa ngành. Một số công việc khu vực Dĩ An được tìm kiếm nhiều nhất là Kỹ sư, nhân viên kho, nhân viên kiểm tra chất lượng, nhân viên bảo trì, nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng,…

Khu công nghiệp Vsip 1 ở Thuận An BÌnh Dương
Khu công nghiệp Vsip 1 ở Thuận An BÌnh Dương

4.3. Việc làm Bến Cát Bình Dương

Bến Cát là khu vực phát triển công nghiệp năng động ở Bình Dương với số lượng khu công nghiệp dày đặc. Các vị trí đang là ngành hot ở Bến Cát bạn có thể tham khảo là kỹ thuật viên điện tử, nhân viên logistics, nhân viên giao nhận, tài xế xe tải.

4.4. Việc làm Tân Uyên Bình Dương

Tân Uyên là nơi thu nhận nhiều thông tin tuyển dụng nhân lực như kỹ sư xây dựng, nhân viên thiết kế nội thất, nhân viên marketing, nhân viên kế toán.

4.5. Việc làm tại Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thủ Dầu Một là trung tâm hành chính và kinh tế của tỉnh Bình Dương, nơi có nhiều cơ hội việc làm đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau. Những lĩnh vực và vị trí việc làm phổ biến tại Thủ Dầu Một bao gồm giáo viên, nhân viên tư vấn tuyển sinh, lễ tân, đầu bếp, quản lý nhà hàng và khách sạn,...

Số lượng giáo viên cần tuyển ở Bình Dương rất lớn nhờ tập trung nhiều người dân lao động
Số lượng giáo viên cần tuyển ở Bình Dương rất lớn nhờ tập trung nhiều người dân lao động

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Bình Dương

Bình Dương là một tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh chóng với nhu cầu lao động lớn. Để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người dân, nhiều trung tâm giới thiệu và dịch vụ việc làm đã được thành lập, điển hình là Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương. Một vài thông tin tóm tắt:

  • Địa chỉ: Số 369 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.

  • Điện thoại: 02743882870

  • Email: [email protected]

  • Website: http://vieclambinhduong.vn

Việc làm Bình Dương không chỉ hấp dẫn bởi mức lương cạnh tranh mà còn nhờ môi trường làm việc chuyên nghiệp và khả năng thăng tiến cao. Đa số các công ty trong khu công nghiệp đều có chế độ đãi ngộ tốt và các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho nhân viên. Do đó, bạn có thể dựa vào năng lực của bản thân để ứng tuyển vào các vị trí kế toán, marketing, kỹ sư, kho vận với mức đãi ngộ cao. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Bình Dương phù hợp cho bản thân!