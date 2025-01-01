Mẫu viết sơ yếu lý lịch xin việc giúp ứng viên chinh phục mọi nhà tuyển dụng

Sơ yếu lý lịch là một tài liệu quan trọng và không thể thiếu trong một bộ hồ sơ ứng tuyển. Bản sơ yếu lý lịch cung cấp các thông tin mở rộng và chi tiết hơn mẫu CV thông thường. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn mẫu sơ yếu lý lịch xin việc chuẩn năm 2024 và hướng dẫn cách điền thông tin trong sơ yếu lý lịch.

1. Tổng quan về sơ yếu lý lịch

Sơ yếu lý lịch là giấy tờ kê khai thông tin cá nhân, thông tin nhân thân và những thông tin liên quan đến tiểu sử của người viết. Về mặt pháp lý, sơ yếu lý lịch có tác dụng chứng minh người viết là công dân hợp pháp. Về mặt tuyển dụng, sơ yếu lý lịch có tác dụng giúp những nhà tuyển dụng hiểu hơn phần nào về ứng viên xin việc.

Để không bị bỏ sót những thông tin quan trọng, một bản sơ yếu lý lịch cần phải bao gồm đầy đủ những thông tin sau:

Ảnh thẻ 4x6cm có đóng dấu xác nhận giáp lai.

Thông tin cá nhân phải điền đầy đủ bao gồm: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nguyên quán, hộ khẩu thường trú…

Thông tin nhân thân trong gia đình: Họ tên, năm sinh, nơi ở, nơi làm việc.

Sơ lược quá trình học tập, làm việc cũng như các loại bằng cấp liên quan từ lúc sinh ra và lớn lên.

Có đóng dấu và xác nhận của địa phương nơi cư trú.

Sơ yếu lý lịch là giấy tờ kê khai thông tin nhân thân và tiểu sử của người viết

2. Mẫu viết sơ yếu lý lịch xin việc mới nhất

Dưới đây là mẫu sơ yếu lý lịch xin việc mới nhất hiện nay phục vụ cho nhu cầu ứng tuyển xin việc:

Mẫu sơ yếu lý lịch mới nhất

3. Hướng dẫn cách điền mẫu sơ yếu lý lịch

Thông thường, mẫu viết sơ yếu lý lịch xin việc đã được in sẵn trong bộ hồ sơ đi kèm. Nếu chưa biết cách điền thông tin, bạn hãy xem các hướng dẫn cụ thể sau:

3.1. Điền thông tin cá nhân

Cách điền thông tin cá nhân, bạn có thể tham khảo như sau:

Họ và tên: Viết đúng họ tên như trong giấy khai sinh và viết kiểu in hoa.

Giới tính: Điền đúng theo giấy khai sinh.

Ngày sinh: Viết đúng như trên căn cước công dân.

Dân tộc: Điền chính xác dân tộc của mình, nếu là con lai thì ghi quốc tịch bố mẹ.

Tôn giáo: Điền “Không” nếu không theo tôn giáo nào.

Nguyên quán: Điền nơi sống của ông bà nội, cha của người kê khai.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Viết rõ địa chỉ như trên sổ hộ khẩu.

Nơi ở hiện tại: Có thể trùng với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Nếu đang ở trọ thì điền nơi ở trọ vào.

Số điện thoại: Điền số điện thoại của mình hoặc người tiện liên lạc nhất.

Khi cần báo tin cho ai, ở đâu: Có thể điền thông tin của bố mẹ, anh chị em ruột.

Bí danh: Bỏ qua nếu không có.

Cách điền thông tin nhân thân trong sơ yếu lý lịch

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất: Nông dân, công chức hoặc viên chức.

Thành phần bản thân gia đình hiện nay: Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi ở của các thành viên trong gia đình.

3.2. Điền thông tin học vấn, chuyên môn

Cách điền thông tin học vấn, trình độ chuyên môn như sau:

Trình độ văn hóa: Nếu tốt nghiệp THPT, bạn ghi 12/12; nếu tốt nghiệp đại học: bạn ghi “Cử nhân”.

Trình độ ngoại ngữ: Ghi chứng chỉ ngoại ngữ mà bạn sở hữu.

Ngày kết nạp Đảng: Nếu đã vào Đảng thì điền ngày như trong thẻ Đảng viên, nếu không thì bỏ qua.

Nghề nghiệp và trình độ chuyên môn: Điền nghề nghiệp hoặc chuyên ngành bạn đã được đào tạo.

Quá trình hoạt động của bản thân: Nêu tóm tắt những kinh nghiệm phù hợp với vị trí ứng tuyển.

Khen thưởng/ Kỷ luật: Điền thông tin nếu có.

Hướng dẫn cách điền sơ yếu lý lịch xin việc đơn giản, dễ hiểu

4. Những điều cần chú ý khi viết mẫu sơ yếu lý lịch

Để gây ấn tượng đến với nhà tuyển dụng, ngoài sự chính xác mà thông tin đưa ra, mẫu viết sơ yếu lý lịch xin việc của bạn cần phải đảm bảo được những điều sau:

Đảm bảo tính khoa học, dễ hiểu: Nhà tuyển dụng sẽ đọc sơ yếu lý lịch đầu tiên khi bạn đi xin việc. Vì vậy hình thức của bản sơ yếu lý lịch cần được thể hiện một cách dễ hiểu, rõ ràng. Bên cạnh đó, việc chọn lọc đưa thông tin vào mẫu viết sơ yếu lý lịch xin việc cũng cần được cân nhắc kỹ để gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Tóm tắt kinh nghiệm làm việc: Trình bày kinh nghiệm làm việc, bạn chỉ nên ghi những thành tựu đã làm được tại các công ty, doanh nghiệp cũ và sắp xếp theo trình tự thời gian cụ thể.

Ảnh thẻ rõ ràng, chữ viết đẹp: Bạn nên sử dụng hình ảnh chụp gần đây để nhà tuyển dụng dễ dàng hình dung được ngoại hình của bạn. Bên cạnh đó, việc trình bày sơ yếu lý lịch sạch đẹp cũng phần nào gây được thiện cảm đối với người đọc.

Công chứng sơ yếu lý lịch: Bản sơ yếu lý lịch chỉ hợp lệ khi được xác nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền. Điều này giúp chứng minh thông tin bạn kê khai trên sơ yếu lý lịch là đúng sự thật.

Sơ yếu lý lịch cần đảm bảo tính khoa học, dễ hiểu

5. Những câu hỏi thường gặp khi viết sơ yếu lý lịch

Bên cạnh những mẫu viết sơ yếu lý lịch xin việc đã chia sẻ, nếu vẫn còn thắc mắc về loại giấy tờ này, bạn hãy tham khảo thêm thông tin sau:

5.1. Mua mẫu sơ yếu lý lịch ở đâu?

Bạn có thể mua mẫu viết sơ yếu lý lịch xin việc tại các cửa hàng tạp hóa, nhà sách hoặc cửa hàng văn phòng phẩm. Lưu ý nó thường sẽ đi kèm trong bộ hồ sơ xin việc.

Có thể mua hồ sơ xin việc ở nhà sách hoặc cửa hàng văn phòng phẩm

5.2. Sơ yếu lý lịch tẩy xóa có được không?

Bạn không được tẩy xóa khi điền mẫu viết sơ yếu lý lịch xin việc. Tuy nhiên, nếu sai bạn có thể gạch chéo để viết tiếp.

5.3. Thời hạn của sơ yếu lý lịch

Hiện tại chưa có yêu cầu về thời hạn của sơ yếu lý lịch. Do đó, về mặt lý thuyết bạn không cần để tâm đến sơ yếu lý lịch có thời hạn bao lâu. Tuy nhiên, trong thực tế nhà tuyển dụng có thể thông báo rõ ràng về yêu cầu thời gian cho sơ yếu lý lịch nói riêng và một số giấy tờ khác trong hồ sơ. Cụ thể thời gian có giá trị của sơ yếu lý lịch sẽ là một trong hai mốc 3 tháng hoặc 6 tháng.

5.4. Sơ yếu lý lịch có cần dán ảnh không?

Sơ yếu lý lịch bắt buộc phải dán ảnh dù bạn sử dụng trong bất cứ mục đích nào. Việc dán ảnh nhằm cho các cơ quan thẩm quyền đối chiếu và nhà tuyển dụng có thể xác thực thông tin ứng viên.

5.5. Chứng thực/Công chứng sơ yếu lý lịch cần những gì?

Khi yêu cầu công chứng sơ yếu lý lịch, bạn phải xuất trình các giấy tờ sau:

Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;

Sơ yếu lý lịch.

5.6. Công chứng sơ yếu lý lịch ở đâu?

Bạn có thể công chứng sơ yếu lý lịch tại một số địa điểm sau:

Phòng Tư pháp cấp huyện: Người thực hiện là Trưởng phòng hoặc Phó phòng.

Ủy ban nhân dân cấp xã: Người thực hiện là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch.

Văn phòng công chứng: Người thực hiện là Công chứng viên.

Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài: Người thực hiện là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự.

Có thể chứng thực sơ yếu lý lịch tại các văn phòng công chứng

6. Phân biệt Sơ yếu lý lịch và CV xin việc

Việc nắm được mẫu viết sơ yếu lý lịch xin việc không chỉ hỗ trợ bạn trong quá trình xin việc mà còn giúp bạn phân biệt chúng với tờ CV ứng tuyển.

CV cũng là một trong những giấy tờ không thể thiếu khi bạn đi xin việc. Nó là tài liệu để giới thiệu bản thân và cung cấp cho nhà tuyển dụng có cái nhìn tổng quan về kinh nghiệm làm việc của ứng viên. Thông qua CV, nhà tuyển dụng có thể đánh giá sơ bộ được từng ứng viên, thậm chí là có thể chọn lọc được ứng viên phù hợp cho vòng phỏng vấn.

Sơ yếu lý lịch và CV là hai tài liệu khác nhau bởi CV không phải là bản khai lý lịch, gia đình, xuất thân,... Cụ thể các điểm khác nhau như sau:

6.1. Về mục đích và thời điểm sử dụng

CV xin việc sẽ được gửi đi khi ứng viên thấy thông báo tuyển dụng vị trí công việc phù hợp. CV là công cụ để ứng viên tiếp cận nhà tuyển dụng và trở thành một trong những sự lựa chọn của họ. Nhà tuyển dụng sẽ dựa vào thông tin trên CV để quyết định có tạo cơ hội phỏng vấn cho ứng viên hay không.

Trong khi đó, sơ yếu lý lịch được nộp cho doanh nghiệp khi bạn đã trúng tuyển và quyết định nhận công việc. Tuy nhiên cũng có trường hợp doanh nghiệp yêu cầu ứng viên nộp lý lịch ngay từ khi ứng tuyển.

6.2. Nội dung thông tin

Mẫu viết sơ yếu lý lịch xin việc có sẵn và đảm bảo không chỉ có thông tin cá nhân mà còn đề cập đến cả gia đình như độ tuổi, nghề nghiệp của các thành viên. Trong khi đó, CV sẽ chỉ gồm thông tin cá nhân, kinh nghiệm làm việc hay các kỹ năng mà ứng viên có.

Trong CV rất khó để nhà tuyển dụng đánh giá độ chính xác vì nhiều ứng viên có thể không nói thật về kỹ năng hoặc kinh nghiệm làm việc của mình. Ngược lại, thông tin trong sơ yếu lý lịch đều phải chính xác vì có yêu cầu xác nhận của chính quyền địa phương.

6.3. Định dạng và độ dài

Nhà tuyển dụng sẽ thường khuyên ứng viên nên để CV có độ dài tối đa là 2 trang hoặc 1 trang với những bạn chưa có kinh nghiệm làm việc. Định dạng của CV sẽ rất sáng tạo với nhiều mẫu và màu sắc khác nhau.

Còn đối với sơ yếu lý lịch thì chỉ có một định dạng sẵn có gọi là "sơ yếu lý lịch tự thuật" có trong bộ hồ sơ xin việc. Ứng viên cần điền chính xác các thông tin và mục có sẵn với nội dung dài khoảng 4 trang và không được tùy chỉnh.

Định dạng của sơ yếu lý lịch không thể thay đổi linh hoạt như trong CV xin việc

Việc tham khảo mẫu viết sơ yếu lý lịch xin việc giúp ứng viên chuẩn bị hồ sơ một cách tốt nhất, từ đó ghi được ấn tượng đối với doanh nghiệp. Bạn hãy lưu ngay các mẫu mới nhất để áp dụng cho quá trình ứng tuyển xin việc của mình nhé.