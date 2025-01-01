Tất cả địa điểm
Việc làm tại Cần Thơ

-

Có 1,118 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Jaspal Company Limited
Tuyển Product Marketing Jaspal Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 800 USD
Jaspal Company Limited
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Cần Thơ Còn 24 ngày để ứng tuyển 600 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Tuyển Trưởng ca TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
TEKNIX TECHNOLOGY CORPORATION - CAN THO BRANCH
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Hồ Chí Minh An Giang Còn 5 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PHÁT TRIỂN ĐÔNG DƯƠNG - TẬP ĐOÀN THỂ THAO KINGSPORT Pro Company
Hạn nộp: 20/09/2025
Cần Thơ Còn 7 ngày để ứng tuyển 9 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG ĐẠI LÝ BẢO PHÚC
Hạn nộp: 17/09/2025
Cần Thơ Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 4 - 7 Triệu
Công ty cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) Pro Company
Hạn nộp: 14/09/2025
Bình Dương Đà Nẵng Cần Thơ Hồ Chí Minh Hà Nam Còn 1 ngày để ứng tuyển 3.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
Hạn nộp: 14/09/2025
Phú Yên Cần Thơ Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH IVY GLOBAL SCHOOL VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Bình Dương Hải Phòng Bắc Ninh Nam Định Thừa Thiên Huế Bình Định Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Sarang Group
Tuyển Giáo viên tiếng Hàn Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Sarang Group làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Du lịch Sarang Group
Hạn nộp: 12/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ LEFAMI
Hạn nộp: 15/09/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Đồng Nai Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IIT
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN IIT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN IIT
Hạn nộp: 10/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 7 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Cần Thơ An Giang Bạc Liêu Bến Tre Vĩnh Long Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Hạn nộp: 01/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Giám sát sản xuất Masan Consumer Holdings làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 08/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 08/09/2025
An Giang Long An Cần Thơ Đồng Tháp Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm
Hạn nộp: 06/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Đã hết hạn 4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 500 - 1 Triệu
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Cần Thơ Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mathnasium Việt Nam
Tuyển Sales Manager Mathnasium Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Mathnasium Việt Nam
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Đồng Tháp Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Nam Định thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Hạn nộp: 02/09/2025
Nam Định Ninh Bình Hà Nội Hồ Chí Minh Cần Thơ Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Sinh Học Nông Nghiệp Hai Lúa Vàng
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Sinh Học Nông Nghiệp Hai Lúa Vàng làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Sinh Học Nông Nghiệp Hai Lúa Vàng
Hạn nộp: 31/08/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Long An Cần Thơ Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VIVU Journeys Việt Nam
Tuyển Product Marketing Công Ty Cổ Phần VIVU Journeys Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần VIVU Journeys Việt Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
Hạn nộp: 22/08/2025
Đồng Nai Bình Dương Đà Nẵng Nghệ An Vĩnh Phúc Cần Thơ Bình Thuận Khánh Hòa Hải Phòng Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 20 Triệu
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C
Hạn nộp: 17/08/2025
Hải Phòng Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Đồng Tháp Cà Mau Cần Thơ Đã hết hạn 11 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CAO DƯỢC
Hạn nộp: 23/07/2025
Cần Thơ Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VPSMMO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VPSMMO làm việc tại Cần Thơ thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH VPSMMO
Hạn nộp: 25/07/2025
Cần Thơ Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Cần Thơ hiện nay

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm Cần Thơ đang có xu hướng gia tăng mạnh nhờ sự phát triển và mở rộng của các ngành công nghiệp. Là trung tâm kinh tế, giáo dục và văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, trở thành một trong những tâm điểm về nguồn cung cầu việc làm.

Theo thống kê, tỷ lệ thất nghiệp tại tỉnh này chỉ khoảng 2 - 3%, cho thấy nhu cầu tuyển dụng và cơ hội việc làm Cần Thơ đang tăng trưởng ổn định. Các ngành nghề phát triển mạnh mẽ bao gồm công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, giáo dục và y tế, tạo nên bức tranh thị trường lao động sôi động và tiềm năng.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Cần Thơ đang lên cao, mang lại cơ hội hấp dẫn cho ứng viên
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Cần Thơ đang lên cao, mang lại cơ hội hấp dẫn cho ứng viên

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Cần Thơ

Mức lương trung bình tại Cần Thơ dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy theo ngành nghề và trình độ chuyên môn. Thu nhập bình quân đầu người tại thành phố Cần Thơ năm 2023 ước tính đạt khoảng 7.890.000 VNĐ/người/tháng. Tham khảo mức lương trung bình việc làm Cần Thơ mới nhất dưới đây:

Công việc

Mức lương trung bình (VNĐ/tháng)

Trình dược viên

10.000.000 - 20.000.000

Sales Logistics

10.000.000 - 30.000.000

Nhân viên kinh doanh

6.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư cầu đường

18.000.000 - 22.000.000

Marketing

8.000.000 - 20.000.000

Shipper

7.000.000 - 15.000.000

Việc làm IT

10.000.000 - 25.000.000

Thủ kho

7.000.000 - 9.000.000

Dịch vụ du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

8.000.000 - 12.000.000

Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm

6.000.000 - 15.000.000

Nông nghiệp công nghệ cao

6.000.000 - 15.000.000

Giáo dục

5.000.000 - 12.000.000

3. Một số việc làm tại Cần Thơ được tìm kiếm nhiều

Những cơ hội việc làm tại Cần Thơ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây. Các công việc liên quan đến nông nghiệp, du lịch và dịch vụ đang là điểm sáng trong thị trường lao động của thành phố này.

3.1. Việc làm tài xế

Việc làm tài xế tại Cần Thơ hiện đang có nhu cầu cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực như giao nhận hàng hóa và dịch vụ vận chuyển khách du lịch.

Mô tả công việc:

  • Tài xế taxi: Phục vụ khách hàng di chuyển trong nội thành và các khu vực lân cận.

  • Tài xế xe ôm công nghệ: Phục vụ khách hàng di chuyển bằng xe máy.

  • Tài xế xe tải: Vận chuyển hàng hóa lớn.

  • Tài xế xe buýt: Phục vụ hành khách di chuyển theo tuyến cố định.

  • Tài xế xe khách: Vận chuyển hành khách liên tỉnh.

  • Tài xế xe du lịch: Phục vụ du khách tham quan hoặc di chuyển cá nhân.

Tại tỉnh Cần Thơ, nhu cầu tuyển dụng tài xế đang tăng cao ở các khu công nghiệp để vận chuyển hàng hóa với các vị trí như tài xế xe tải và xe container. Đặc biệt, khu vực trung tâm thành phố như quận Ninh Kiều, quận Cái Răng có nhu cầu vận chuyển hành khách cao cũng kéo theo việc tuyển dụng tài xế taxi và xe ôm công nghệ cũng tăng đáng kể.

Công việc tài xế là vị trí mà nhiều doanh nghiệp đang cần tuyển dụng thêm tại Cần Thơ
Công việc tài xế là vị trí mà nhiều doanh nghiệp đang cần tuyển dụng thêm tại Cần Thơ

3.2. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng tại Cần Thơ đang trỗi dậy trước tác động của quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng như đô thị hoá khu vực, với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho các chuyên gia, kỹ sư và lao động chuyên ngành.

Mô tả công việc:

  • Kỹ sư xây dựng: Phụ trách thiết kế, thi công và giám sát các công trình xây dựng.

  • Giám sát công trình: Quản lý và giám sát tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng thiết kế và yêu cầu kỹ thuật.

  • Thợ xây: Thi công các hạng mục công trình như xây dựng tường, đổ bê tông, lát gạch,...

  • Thợ điện: Thi công hệ thống điện cho các công trình xây dựng.

  • Thợ cơ khí: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị cơ khí trong công trình xây dựng.

  • Việc làm Công nhân xây dựng: Thực hiện các công việc phụ trợ trong thi công xây dựng như vận chuyển vật liệu, dọn dẹp vệ sinh công trình,...

Các khu công nghiệp như Trà Nóc, Nam Cần Thơ có nhu cầu cao về nhân lực xây dựng do tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp và khu dân cư mới. Ngoài ra, các khu đô thị mới với nhiều dự án về trung tâm thương mại, chung cư cũng đòi hỏi nhiều nhân lực xây dựng.

Việc làm xây dựng tại Cần Thơ đang phát triển nhanh chóng và tập trung tại các khu vực trọng điểm
Việc làm xây dựng tại Cần Thơ đang phát triển nhanh chóng và tập trung tại các khu vực trọng điểm

3.3. Việc làm y dược

Ngành Y dược tại Cần Thơ đang phát triển mạnh mẽ với nhiều bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc mới được thành lập. Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho ngành này cũng tăng trưởng rất cao.

Mô tả công việc:

  • Bác sĩ: Chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân.

  • Điều dưỡng viên: Chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân theo hướng dẫn của bác sĩ.

  • Dược sĩ: Cung cấp thuốc và tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân.

  • Kỹ thuật viên y tế: Hỗ trợ bác sĩ trong các công việc chẩn đoán và điều trị bệnh.

  • Nhân viên hành chính y tế: Quản lý hồ sơ bệnh án, thu chi bảo hiểm y tế,...

Tại Cần Thơ, việc làm trong ngành y dược tập trung ở các khu vực trọng điểm như quận Ninh Kiều, khu đô thị mới Hưng Phú (Cái Răng), Trà Nóc. Bạn có thể tìm các thông tin tuyển dụng của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần thơ, Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ, Đại học Y dược Cần Thơ,...

Việc làm Cần Thơ về y tế và chăm sóc sức khỏe được chú trọng phát triển trong thời gian gần đây
Việc làm Cần Thơ về y tế và chăm sóc sức khỏe được chú trọng phát triển trong thời gian gần đây

3.4. Việc làm cơ khí

Việc làm trong ngành cơ khí tại Cần Thơ đang có xu hướng gia tăng đáng kể, đặc biệt là cơ hội dành cho các kỹ sư cơ khí, kỹ thuật viên và công nhân chuyên ngành.

Mô tả công việc:

  • Việc làm Kỹ sư cơ khí: Thiết kế, chế tạo, lắp đặt và bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

  • Việc làm Thợ cơ khí: Vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị.

  • Công nhân cơ khí: Hỗ trợ thợ cơ khí trong các công việc sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị.

  • Việc làm Kỹ sư điện: Lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống điện cho máy móc thiết bị.

  • Nhân viên kiểm tra chất lượng: Kiểm tra chất lượng sản phẩm cơ khí theo quy định.

Một số khu vực tập trung nhiều việc làm cơ khí ở Cần Thơ có thể kể đến như: Khu Công nghiệp Trà Nóc, khu Công nghiệp Hưng Phú, trường Đại học Cần Thơ và các cơ sở đào tạo nghề.

Nhu cầu nhân lực kỹ thuật cao là cơ hội rộng mở cho ngành cơ khí tại Cần Thơ
Nhu cầu nhân lực kỹ thuật cao là cơ hội rộng mở cho ngành cơ khí tại Cần Thơ

3.5. Việc làm IT

Việc làm Ngành IT tại Cần Thơ đang phát triển mạnh mẽ với nhiều công ty phần mềm, công nghệ được thành lập và mở rộng hoạt động, kéo theo nhu cầu tuyển dụng chuyên viên trình độ cao tăng.

Mô tả công việc:

  • Lập trình viên: Phát triển phần mềm, ứng dụng web và di động.

  • Kiểm thử viên phần mềm: Kiểm tra chất lượng phần mềm trước khi đưa ra thị trường.

  • Phân tích viên hệ thống: Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin cho doanh nghiệp.

  • Quản trị mạng: Lắp đặt cấu hình và quản lý hệ thống mạng máy tính.

  • Chuyên viên an ninh mạng: Bảo vệ hệ thống mạng máy tính khỏi các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.

  • Kỹ thuật viên IT: Hỗ trợ người dùng sử dụng máy tính và phần mềm.

Ngành công nghệ thông tin (IT) ở Cần Thơ tập trung ở khu công nghệ phần mềm Cần Thơ (CSP) và khu vực Ninh Kiều. Thêm vào đó, các trung tâm dịch vụ việc làm và khởi nghiệp tại Cần Thơ đang hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ, tạo ra vô vàn cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động trong lĩnh vực này.

Cơ hội việc làm Cần Thơ trong lĩnh vực IT đang có xu hướng tăng cao
Cơ hội việc làm Cần Thơ trong lĩnh vực IT đang có xu hướng tăng cao

3.6. Việc làm thời vụ

Việc làm thời vụ Cần Thơ đang là lựa chọn phổ biến cho sinh viên, người lao động tạm thời và những ai có nhu cầu làm việc linh hoạt. Lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ và các sự kiện thương mại thường tuyển dụng thường xuyên loại hình công việc này.

Mô tả công việc:

  • Thu ngân: Xử lý thanh toán cho khách hàng, cung cấp hóa đơn, biên lai giao dịch và hỗ trợ khách hàng với các câu hỏi liên quan đến thanh toán.

  • Pha chế: Tư vấn khách hàng, thực hiện pha chế, đảm bảo vệ sinh, quản lý nguyên liệu và setup đủ hàng để phục vụ khách hàng.

  • Lễ tân: Chào đón khách hàng và hướng dẫn check in/out, trả lời điện thoại và xử lý các cuộc gọi đến, đồng thời giải đáp các thắc mắc của khách hàng

  • Bảo vệ: Giám sát và bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, kết hợp kiểm tra và tuần tra khu vực để đảm bảo an ninh. Ngoài ra, bảo vệ cần xử lý các tình huống khẩn cấp và báo cáo sự cố..

Các khu vực như Trà Nóc, Hưng Phú, và Ninh Kiều thường có nhu cầu cao tại Cần Thơ về lao động thời vụ.

Cần Thơ được là thành phố năng động với vô số cơ hội việc làm thời vụ hấp dẫn
Cần Thơ được là thành phố năng động với vô số cơ hội việc làm thời vụ hấp dẫn

3.7. Việc làm Marketing

Việc làm Cần Thơ trong lĩnh vực việc làm Marketing đang thu hút sự quan tâm lớn từ các chuyên gia và người tìm kiếm công việc trong ngành này. Thành phố đang phát triển nhanh chóng với nhiều dự án thương mại và du lịch mới, từ đó tạo ra nhu cầu cao cho các chuyên viên Marketing để quảng bá và tiếp thị sản phẩm, dịch vụ.

Mô tả công việc:

  • Chuyên viên Marketing: Phụ trách xây dựng chiến lược Marketing, thực hiện các hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ.

  • Chuyên viên SEO: Tối ưu hóa website để thu hút lượng truy cập tự nhiên từ các công cụ tìm kiếm.

  • Chuyên viên Content Marketing: Viết bài, tạo nội dung thu hút khách hàng trên các kênh online và offline.

  • Chuyên viên Social Media Marketing: Quản lý các trang mạng xã hội của doanh nghiệp, xây dựng cộng đồng và thực hiện các chiến dịch Marketing trên mạng xã hội.

  • Chuyên viên Email Marketing: Gửi email quảng bá sản phẩm/dịch vụ đến khách hàng tiềm năng.

  • Trưởng phòng Marketing: Quản lý và điều phối hoạt động của phòng Marketing, báo cáo kết quả hoạt động cho ban lãnh đạo.

Lĩnh vực marketing ở Cần Thơ đang phát triển đáng kể, tập trung vào các ngành nông nghiệp, thủy sản, du lịch và dịch vụ cũng như trong các khu công nghiệp và thương mại điện tử.

Marketing là cái tên đầy tiềm năng trong danh sách việc làm Cần Thơ
Marketing là cái tên đầy tiềm năng trong danh sách việc làm Cần Thơ

3.8. Việc làm hành chính nhân sự

Việc làm Cần Thơ đang phát triển đa dạng hoá, với nhiều cơ hội hấp dẫn cho những ai quan tâm đến lĩnh vực việc làm hành chính nhân sự và phát triển nhân lực.

Mô tả công việc:

  • Nhân viên Hành chính Nhân sự: Phụ trách các công việc văn phòng, quản lý hồ sơ nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, chấm công, tính lương,...

  • Chuyên viên Nhân sự: Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự, đánh giá năng lực nhân viên, giải quyết các tranh chấp lao động,...

  • Trưởng phòng Nhân sự: Quản lý và điều phối hoạt động của phòng Nhân sự, báo cáo kết quả hoạt động cho Ban lãnh đạo.

Việc làm hành chính nhân sự tại Cần Thơ đang phát triển mạnh mẽ với các cơ hội tại các công ty, doanh nghiệp đặc biệt tại trung tâm thành phố và các khu công nghiệp. Đây là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng và phát triển kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng đang tăng trưởng ổn định tại các doanh nghiệp.

Công việc hành chính nhân sự tại Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng cao và chế độ lương thưởng tốt
Công việc hành chính nhân sự tại Cần Thơ có nhu cầu tuyển dụng cao và chế độ lương thưởng tốt

4. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Cần Thơ

Trung tâm dịch vụ việc làm Cần Thơ trước đây là một phần của Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm TP. Cần Thơ. Đơn vị này hoạt động độc lập về tài chính và thuộc quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ, dưới sự giám sát trực tiếp của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố.

  • Địa chỉ: Số 160 đường 30/4, P. An Phú, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

  • Hotline: (0292) 3838399 - 3832486

  • Email: [email protected]

  • Website: https://vieclamcantho.vn

  • Thời gian mở cửa: 7:00 - 17:00, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Bạn nên tìm kiếm việc làm Cần Thơ uy tín qua trang web chính thức của Trung tâm dịch vụ việc làm Thành Phố Cần Thơ
Bạn nên tìm kiếm việc làm Cần Thơ uy tín qua trang web chính thức của Trung tâm dịch vụ việc làm Thành Phố Cần Thơ

5. Kinh nghiệm tìm việc làm nhanh chóng, hiệu quả

Để tìm việc làm Cần Thơ nhanh chóng và hiệu quả, ngoài đảm bảo xác minh thông tin tuyển dụng rõ ràng, bạn cũng có thể sử dụng các website uy tín để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp. Một số kinh nghiệm bạn cần bỏ túi trước khi “bước vào” thị trường lao động:

  • Kiểm tra thông tin tuyển dụng, hợp đồng lao động rõ ràng: Giúp bạn tránh các rủi ro phát sinh sau này và đảm bảo quyền lợi của mình.

  • Tìm hiểu kỹ càng thông tin của nhà tuyển dụng: Đây bước quan trọng để đưa ra quyết định bản thân có phù hợp với môi trường làm việc và văn hóa công ty hay không cũng như đánh giá chính xác, khách quan về công ty.

  • Tìm việc làm thông qua các Website uy tín có độ tin cậy cao: Các website như Job3s hay các diễn đàn chuyên ngành đều là những nơi có thể cung cấp thông tin tuyển dụng đáng tin cậy và nhanh chóng.

Việc làm Cần Thơ đang có sự phát triển đa dạng và tiềm năng, từ các ngành nghề truyền thống như nông nghiệp, xây dựng cho đến các ngành hot như marketing và công nghệ thông tin. Với sự phát triển chung của nền kinh tế và cơ sở hạ tầng, thành phố đang thu hút nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp, mở ra cơ hội việc làm cho người lao động. Hi vọng với những thông tin mà trang tuyển dụng việc làm job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Cần Thơ phù hợp!