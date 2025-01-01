Tất cả địa điểm
Nền kinh tế tỉnh Sóc Trăng hiện nay đang đẩy mạnh phát triển các ngành nông sản tạo ra nhiều cơ hội tìm việc làm tại tỉnh. Đặc biệt, nhóm ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản thu hút nguồn lao động lớn, tập trung tại các khu vực như Vĩnh Châu, Thanh Trị…

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Sóc Trăng hiện nay

Với vị trí địa lý chiến lược, Sóc Trăng không chỉ kết nối dễ dàng với các tỉnh thành trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long mà còn được xem là điểm hấp dẫn cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội đầu tư. Chính nhờ ưu thế này mà nhu cầu tuyển dụng nhân sự trở nên sôi động. Điều này sẽ tạo ra hàng ngàn cơ hội việc làm cho lao động địa phương.

Theo số liệu thống kê năm 2023, Sóc Trăng có dân số trong độ tuổi lao động gần 770.000 người trong đó, số lao động trong độ tuổi có việc làm khoảng 620.000 người. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của tỉnh khoảng 19,5%.

Cơ hội việc làm tại Sóc Trăng đa dạng có thể kể đến như ngành bán lẻ, ngành xây dựng, ngành logistics, cơ khí, thời vụ, gia công… Mức lương trung bình của các việc làm Sóc Trăng dao động trong khoảng 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo mỗi ngành nghề và kinh nghiệm làm việc.

Nhu cầu việc làm tại Sóc Trăng tăng cao ở tất cả các ngành nghề
Nhu cầu việc làm tại Sóc Trăng tăng cao ở tất cả các ngành nghề

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Sóc Trăng

Mức lương tuyển dụng tại Sóc Trăng năm 2024 có sự đa dạng lớn giữa các ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, mức lương cụ thể còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô doanh nghiệp, vị trí công việc và năng lực của từng cá nhân. Để có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường việc làm Sóc Trăng, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết dưới đây:

Ngành nghề

Mức lương trung bình (VNĐ)

Tuyển việc làm bảo vệ

5.000.000 - 7.000.000 VNĐ

Tìm việc làm siêu thị

5.000.000 - 7.000.000 VNĐ

Việc làm gia công cơ khí

6.000.000 - 8.000.000 VNĐ

Tìm việc làm xây dựng

7.000.000 - 10.000.000 VNĐ

Tìm việc làm shipper

7.000.000 - 10.000.000 VNĐ

Việc làm văn phòng

8.000.000 - 12.000.000 VNĐ

Tuyển dụng tài xế

8.000.000- 12.000.000 VNĐ

Tuyển dụng việc làm cơ khí

10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Tuyển dụng việc làm thủy sản

10.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Bảng mức lương trung bình của các ngành nghề, việc làm Sóc Trăng

Tìm việc làm Sóc Trăng hôm nay còn tùy thuộc và kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp
Tìm việc làm Sóc Trăng hôm nay còn tùy thuộc và kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp

3. Một số việc làm tại tỉnh Sóc Trăng được tìm kiếm nhiều

Với sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp và du lịch, nhu cầu tuyển dụng nhân sự Sóc Trăng ngày càng tăng cao. Cùng khám phá ngay một số việc làm Sóc Trăng mới nhất được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay:

3.1. Việc làm gia công

Ngành gia công là một trong những lĩnh vực phát triển mạnh, thu hút nhiều lao động phổ thông, với công việc tại các nhà máy sản xuất hàng may mặc, giày dép, đồ chơi,... Công nhân sẽ thực hiện các công đoạn sản xuất đơn giản như cắt, may, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Mức lương trung bình của việc làm gia công dao động khoảng 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng và không yêu cầu bằng cấp, nhưng cần có sức khỏe tốt để làm việc theo ca. Các khu vực tuyển việc làm gia công nhiều nhất ở thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách.

Việc làm gia công đang cần số lượng lớn công nhân hiện nay
Việc làm gia công đang cần số lượng lớn công nhân hiện nay. Đây là cơ hội tìm việc làm ở Sóc Trăng không cần bằng cấp

3.2. Việc làm cơ khí

Ngành cơ khí luôn có nhu cầu tuyển dụng lớn tại Sóc Trăng, với nhiều vị trí hấp dẫn như thợ hàn, thợ tiện, thợ bào, thợ sửa chữa,... thực hiện các công việc chế tạo, sửa chữa và bảo trì các thiết bị máy móc.

Mức lương ở đây có thể cao hơn, từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt nếu có tay nghề giỏi. Yêu cầu của ngành này là kinh nghiệm thực tế và kỹ năng chuyên môn cao.

Bạn có thể tìm kiếm việc làm cơ khí tại các xưởng sản xuất, các xưởng cơ khí ở trung tâm thành phố Sóc Trăng và khu công nghiệp ở An Lạc Thôn.

3.3. Việc làm xây dựng

Với tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh chóng, trong ngành xây dựng, nhu cầu nhân lực ở các vị trí như thợ xây, thợ hồ, thợ điện rất cao với mức thu nhập khá ổn định từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Công nhân sẽ tham gia vào việc xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng, công nghiệp. Công việc này không đòi hỏi bằng cấp, nhưng yêu cầu sức khỏe tốt và kỹ năng làm việc ngoài trời.

Bạn có thể tìm kiếm việc làm xây dựng tại các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp hoặc các dự án hạ tầng tại trung tâm thành phố và các khu đô thị mới của thành phố Sóc Trăng.

3.4. Việc làm thời vụ

Nếu bạn đang cần kiếm thêm thu nhập hoặc muốn trải nghiệm công việc mới, việc làm thời vụ tại Sóc Trăng là một lựa chọn phù hợp. Công việc có thể bao gồm thu hoạch nông sản, bán hàng thời vụ, phục vụ lễ hội,... Các công việc này thường mang tính chất ngắn hạn và dễ dàng thay đổi.

Mức thu nhập từ 4.000.000 - 6.000.000 VNĐ/tháng. Nhiều công việc thời vụ không cần bằng cấp, phù hợp với mọi đối tượng đặc biệt là sinh viên, người nội trợ hoặc những người muốn kiếm thêm thu nhập ngoài giờ. Khu vực tuyển dụng việc làm thời vụ thường tập trung nhiều ở thành phố Sóc Trăng.

3.5 Việc làm văn phòng

Nếu bạn có kỹ năng văn phòng, bạn có thể tìm việc làm tại Sóc Trăng trong các công ty, doanh nghiệp, tổ chức,... ở trung tâm thành phố Sóc Trăng. Các vị trí phổ biến như kế toán, nhân viên hành chính, nhân viên kinh doanh thường bao gồm các nhiệm vụ quản lý dữ liệu, giao tiếp với khách hàng và báo cáo tài chính.

Công việc văn phòng thường yêu cầu trình độ học vấn cao hơn so với các ngành nghề khác nhưng mức thu nhập cũng ổn định hơn từ 8.000.000 -12.000.000 VNĐ/tháng tùy vị trí và kinh nghiệm. Đây là lĩnh vực có cơ hội thăng tiến nếu bạn có trình độ và kỹ năng tốt.

3.6. Việc làm thủy sản

Sóc Trăng là một tỉnh trọng điểm về nuôi trồng thủy sản, tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực này. Công nhân sẽ tham gia vào việc nuôi tôm, nuôi cá hoặc chế biến thủy sản, bao gồm việc chăm sóc, theo dõi và thu hoạch sản phẩm.

Bạn có thể tìm việc làm tại các trang trại nuôi tôm, nuôi cá, nhà máy chế biến thủy sản,... tập trung chủ yếu ở khu vực huyện Mỹ Xuyên, huyện Kế Sách.

Mức thu nhập của ngành này khá cao, có thể đạt tới 20.000.000 VNĐ/tháng, nhưng yêu cầu sức khỏe, kinh nghiệm và khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt.

Thủy hải sản đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm tại Sóc Trăng. Việc làm Sóc Trăng mới nhất cũng đang được người lao động trong khu vực quan tâm, chú ý.
Thủy hải sản đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm tại Sóc Trăng. Việc làm Sóc Trăng mới nhất cũng đang được người lao động trong khu vực quan tâm, chú ý

3.7. Việc làm bảo vệ

Bảo vệ là việc làm Sóc Trăng thu hút nhiều lao động phổ thông do không yêu cầu bằng cấp, phù hợp với mọi đối tượng. Công việc thường ở các khu công nghiệp, trường học, bệnh viện hoặc các tòa nhà bao gồm việc kiểm soát ra vào, tuần tra và đảm bảo an ninh cho khu vực được phân công.

Mức lương trung bình khoảng 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào ca làm việc. Yêu cầu chủ yếu là sức khỏe tốt và tính cẩn thận, công việc này mang lại sự ổn định lâu dài.

3.8. Việc làm tài xế, phụ xe

Việc làm tài xế và phụ xe cũng rất phổ biến, đặc biệt là ở các công ty vận tải và doanh nghiệp thương mại. Tài xế sẽ chịu trách nhiệm lái xe và giao hàng, trong khi phụ xe hỗ trợ trong việc bốc dỡ hàng hóa và đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi.

Thu nhập của tài xế thường dao động từ 8.000.000 - 12.000.000/tháng, nhưng cần có bằng lái xe phù hợp và kinh nghiệm lái xe đường dài. Công việc này yêu cầu sức khỏe tốt và khả năng chịu được áp lực về thời gian. Cơ hội phát triển phụ thuộc vào việc mở rộng quy mô vận tải hoặc thăng tiến lên các vị trí quản lý.

3.9. Việc làm siêu thị

Siêu thị là một trong những nơi cung cấp việc làm phổ biến tại Sóc Trăng, đặc biệt tại các thị trấn và trung tâm thành phố. Các vị trí như thu ngân, nhân viên kho hoặc bán hàng thường bao gồm việc tiếp xúc với khách hàng, sắp xếp hàng hóa và quản lý giao dịch.

Đây là công việc phù hợp cho những người trẻ, năng động, muốn làm việc trong môi trường hiện đại. Thu nhập dao động từ 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng, với yêu cầu về kỹ năng giao tiếp và kiến thức cơ bản về hàng hóa.

3.10. Việc làm shipper

Việc làm shipper ngày càng phổ biến, đặc biệt với sự phát triển của thương mại điện tử. Công việc bao gồm việc nhận đơn hàng, giao hàng đến địa chỉ khách hàng và thu tiền nếu cần.

Mức thu nhập trung bình của shipper từ 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, tùy vào khối lượng công việc và khu vực giao hàng. Công việc này không yêu cầu bằng cấp nhưng cần xe máy, điện thoại và khả năng di chuyển linh hoạt. Shipper là công việc tự do, cho phép bạn tự sắp xếp thời gian làm việc và có thể kiếm thu nhập ổn định nếu chăm chỉ.

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Sóc Trăng

Kinh tế tại các khu vực ở tỉnh Sóc Trăng đã phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm Sóc Trăng mới nhất trong các ngành nghề khác nhau trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch. Dưới đây là các khu vực tập trung nhiều việc làm Sóc Trăng mà người lao động có thể tìm kiếm cơ hội.

Một số khu vực tập trung việc làm Sóc Trăng 2024 như Thành phố Sóc Trăng, Vĩnh Châu, Thanh Trị
Một số khu vực tập trung việc làm Sóc Trăng 2024 như Thành phố Sóc Trăng, Vĩnh Châu, Thanh Trị

4.1. Việc làm Vĩnh Châu Sóc Trăng

Vĩnh Châu là một thị xã ven biển nổi tiếng với ngành nông nghiệp, đặc biệt là trồng hành tím, tôm và muối. Đây là những nghề nghiệp lớn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương và tạo ra nhiều cơ hội việc làm.

Người lao động có thể tìm việc làm trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chế độ biến thủy sản hoặc vận hành, phân phối sản phẩm. Ngoài ra, ngành thương mại, dịch vụ tại khu vực này cũng phát triển với nhiều cơ hội làm việc trong các cửa hàng, chợ địa phương và các cơ sở kinh doanh.

4.2. Việc làm tại Thạnh Trị, Sóc Trăng

Thạnh Trị là một huyện có nền kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào nông nghiệp với các sản phẩm chính là lúa gạo và thủy sản. Bên cạnh nông nghiệp, ngành công nghiệp chế biến và sản xuất cũng ngày càng phát triển, tạo ra nhiều công việc làm trong các nhà máy chế biến và thủy sản.

Ngoài ra, người lao động vẫn có thể tìm việc làm trong lĩnh vực xây dựng, vận động tải hoặc làm việc tại các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa. Đặc biệt, tại Phú Lộc (một xã thuộc huyện Thạnh Trị), các cơ hội việc làm trong nông nghiệp và các dịch vụ chuyên ngành hỗ trợ sản xuất cũng rất phổ biến.

4.3. Việc làm tại thành phố Sóc Trăng

Cơ hội việc làm tại thành phố Sóc Trăng rất đa dạng, bao gồm các công việc trong ngành thương mại, bán lẻ, giáo dục, y tế và hành chính.

Đặc biệt, thành phố Sóc Trăng có nhiều cơ sở sản xuất, nhà sản xuất máy biến đổi và khu công nghiệp, cung cấp nhiều công việc trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông sản, may mặc và sản xuất đồ gia dụng. Ngoài ra, ngành du lịch và dịch vụ khách sạn, nhà hàng cũng đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

4.4. Việc làm ở Ngã Năm, Sóc Trăng

Ngành công nghiệp chế biến nông sản, đặc biệt là chế biến lúa gạo và thủy sản ở Ngã Năm, Sóc Trăng đóng vai trò trụ cột, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, với sự phát triển của các dịch vụ vận tải và thương mại, người lao động cũng có thể tìm việc làm trong lĩnh vực vận tải hóa, dịch vụ hậu cần hoặc làm việc tại các lĩnh vực này.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Sóc Trăng

Được thành lập từ năm 1992, Trung tâm Dịch vụ việc làm Sóc Trăng là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực giới thiệu việc làm tại địa phương. Trung tâm dịch vụ việc làm Sóc Trăng cung cấp đa dạng các dịch vụ hỗ trợ việc làm như: tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ người lao động tìm việc làm ở nước ngoài... Việc tuyển dụng việc làm Sóc Trăng của các ngành nghề cũng trở nên dễ dàng hơn nhờ Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm thuộc tỉnh này.

Trung tâm giới thiệu việc làm Sóc Trăng uy tín. Việc làm Sóc Trăng tuyển dụng lao động cũng rất phù hợp với trình độ của các lứa tuổi
Trung tâm giới thiệu việc làm Sóc Trăng uy tín. Việc làm Sóc Trăng tuyển dụng lao động cũng rất phù hợp với trình độ của các lứa tuổi

Dưới đây là thông tin chi tiết về Trung tâm:

  • Trụ sở trung tâm: Địa chỉ: Số 133, Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

  • Điện thoại: 0299. 3822824 - 0299. 3621159 - Fax: 0299. 3621159.

  • Email: [email protected]

  • Zalo/Facebook: Trung tâm dịch vụ việc làm Sóc Trăng

  • Website: https://vieclamsoctrang.vn

Sóc Trăng là tỉnh có tiềm năng kinh tế lớn với dân số khoảng 1,2 triệu người, trong đó 770.000 người đang ở độ tuổi lao động, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 19,5%. Điều này cho thấy sự cạnh tranh việc làm ngày càng cao đang diễn ra trong tỉnh. Tuy nhiên, các ngành nông nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm ở Sóc Trăng luôn có nhu cầu tuyển dụng việc làm cao. Với nhiều chính sách hỗ trợ việc làm từ chính quyền địa phương và sự đầu tư mạnh mẽ vào các dự án hạ tầng, việc làm Sóc Trăng hôm nay đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn.