Hiện nay, thị trường việc làm Tây Ninh đang tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, với sự đầu tư vào hạ tầng cơ sở và các khu công nghiệp. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, đặc biệt là trong các ngành như sản xuất, chế biến và xây dựng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tây Ninh hiện nay

Là tỉnh thuộc Đông Nam Bộ, cầu nối quan trọng giữa TP.HCM và Phnôm Pênh, việc làm Tây Ninh ngày càng dồi dào và đa dạng, đem đến cơ hội cho người dân. Trong 8 tháng năm 2024, tỉnh thu hút 22 dự án đầu tư nước ngoài mới, tổng vốn hơn 115 triệu USD và 16 dự án điều chỉnh tăng vốn 143 triệu USD, với 80% diện tích khu công nghiệp đã lấp đầy.

Việc làm Tây Ninh đang mở ra nhiều cơ hội cho người lao động

Tây Ninh hiện có dân số gần 1,2 triệu người, trong đó 60% nằm trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, phần lớn lực lượng lao động lại là lao động phổ thông, điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm những nhân sự có kỹ năng chuyên môn cao.

Về mức thu nhập, lao động phổ thông tại việc làm Tây Ninh thường nhận mức lương dao động từ 3.500.000 đến 5.000.000 đồng/tháng. Trong khi đó, các vị trí đòi hỏi trình độ cao hơn như kỹ sư hoặc quản lý có mức lương cao hơn, nằm trong khoảng từ 12.000.000 đến 20.000.000 đồng/tháng.

Dù có nguồn nhân lực đa dạng, Tây Ninh vẫn gặp khó khăn trong đào tạo tay nghề cao. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 1,2% và nông thôn dưới 1,8%, thấp hơn trung bình cả nước, nhưng vẫn còn một số lao động chưa có kỹ năng đáp ứng yêu cầu.

Việc làm Tây Ninh có mức lương hấp dẫn

Tây Ninh phát triển với nhiều cơ hội việc làm trong công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và xây dựng. Công nghiệp chế biến cần lao động phổ thông và kỹ sư, nông nghiệp đòi hỏi kiến thức hiện đại, còn du lịch và xây dựng tuyển dụng hướng dẫn viên, lao động xây dựng, kỹ sư và chuyên viên tư vấn.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làmTây Ninh

Hiện nay, mức lương tuyển dụng tại Tây Ninh đang có nhiều thay đổi theo từng ngành nghề và cấp bậc kinh nghiệm. Các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư tại địa phương đang mở rộng tuyển dụng với mức lương hấp dẫn, từ các vị trí lao động phổ thông cho đến các công việc yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm cao hơn. Dưới đây, website tuyển dụng job3s.ai cung cấp một số thông tin về mức lương tuyển dụng việc làm Tây Ninh:

3. Một số việc làm tại tỉnh Tây Ninh được tìm kiếm nhiều

Tỉnh Tây Ninh đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, các việc làm phổ thông, thời vụ, và việc làm thêm tại nhà là những vị trí được tìm kiếm rất nhiều. Người lao động tìm việc làm Tây Ninh thường ưu tiên các công việc linh hoạt về thời gian và không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn quá cao.

3.1. Việc làm thêm tại nhà

Việc làm thêm tại nhà tại Tây Ninh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như làm việc online, gia công sản phẩm thủ công, và nhập liệu từ xa. Các công việc này không đòi hỏi người lao động phải di chuyển nhiều, phù hợp với những người có nhiều thời gian ở nhà như các bà nội trợ, người lớn tuổi hoặc những người muốn kiếm thêm thu nhập ngoài giờ hành chính. Một số việc làm Tây Ninh có thể kể như cộng tác viên bán hàng trực tuyến, gia công hàng thủ công mỹ nghệ, hoặc làm công việc nhập liệu cho các công ty.

Các khu vực tuyển dụng việc làm thêm tại nhà ở Tây Ninh phân bố khá đều trên các huyện, không tập trung quá nhiều vào một khu vực cụ thể. Tuy nhiên, các khu vực chủ yếu như thành phố Tây Ninh (trung tâm hành chính), Bến Cầu (cửa khẩu quốc tế) và Gò Dầu (khu công nghiệp) thường có nhiều cơ hội hơn so với các vùng còn lại.

Nhiều công việc làm thêm tại nhà được nhiều người quan tâm

3.2. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông chủ yếu tập trung vào các khu công nghiệp lớn như Trảng Bàng và Phước Đông. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, đây là một trong những ngành trọng điểm tại việc làm Tây Ninh, thu hút nhiều vốn đầu tư từ các công ty trong và ngoài nước.

Các công việc lao động phổ thông tại Tây Ninh thường không đòi hỏi trình độ học vấn cao nhưng cần có khả năng làm việc nhóm, sức khỏe tốt, và sự kiên trì. Một số công việc có thể kể đến như công nhân sản xuất, đóng gói sản phẩm, hoặc vận hành máy móc tại các nhà máy chế biến.

Công nhân sản xuất, đóng gói sản phẩm tại Tây Ninh luôn tuyển dụng nhiều

Các khu vực tuyển dụng việc làm phổ thông tại Tây Ninh nhiều có thể kể đến là các khu công nghiệp Trảng Bàng, Phước Đông, Chà Là, Hiệp Thành, Thành Thành Công…

3.3. Việc làm thời vụ

Việc làm thời vụ chủ yếu tập trung vào các khu vực như Trảng Bàng và Gò Dầu, với công việc phổ biến trong các mùa vụ nông nghiệp và giai đoạn cao điểm của sản xuất công nghiệp. Công việc thời vụ tại việc làm Tây Ninh thường không yêu cầu người lao động có nhiều kinh nghiệm hay trình độ chuyên môn cao, nhưng cần có sự chăm chỉ, kiên trì, và sức khỏe tốt.

Một số công việc thời vụ có thể kể đến như thu hoạch nông sản, đóng gói hàng hóa, hoặc hỗ trợ vận hành máy móc trong các nhà máy vào thời gian cao điểm. Các công việc thời vụ thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, mức thu nhập trong tháng từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng, phù hợp với những người lao động muốn kiếm thu nhập nhanh trong khoảng thời gian ngắn.

3.4. Việc làm xây dựng

Nhu cầu tìm việc làm xây dựng tại việc làm Tây Ninh đang tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng. Hàng loạt các dự án xây dựng nhà ở, khu dân cư và trung tâm thương mại đã và đang được triển khai, thu hút lượng lớn lao động. Các công việc xây dựng tại Tây Ninh thường không yêu cầu trình độ học vấn cao nhưng đòi hỏi kỹ năng và sức khỏe tốt. Một số công việc phổ biến có thể kể đến như thợ xây, thợ hồ, thợ sơn, và các kỹ sư xây dựng cho các dự án bất động sản.

Tuyển dụng việc làm xây dựng tập trung nhiều ở một số khu vực như huyện Tân Châu, Trảng Bàng, Thành phố Tây Ninh…

Việc làm xây dựng tại Tây Ninh luôn có nhu cầu cao

3.5. Việc làm tài xế

Việc làm tài xế phù hợp với những người cần tìm việc làm ở Tây Ninh không cần bằng cấp. Các yêu cầu cơ bản cho công việc này thường bao gồm bằng lái xe từ B2 trở lên và kinh nghiệm lái xe an toàn. Người lao động có thể tìm được các cơ hội làm tài xế vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp, hoặc làm việc cho các công ty logistics và dịch vụ vận tải. Công việc tài xế tại Tây Ninh đòi hỏi kỹ năng lái xe tốt, sự cẩn thận và khả năng chịu được áp lực thời gian.

Các khu vực tuyển dụng việc làm tài xế tại việc làm Tây Ninh tập trung nhiều nhất tại thành phố Tây Ninh, Gò Dầu, Trảng Bàng...

Việc làm tài xế cũng là việc làmTây Ninh được tìm kiếm nhiều

Tìm việc làm tài xế tại Tây Ninh có mức lương thường dao động từ 7.000.000 đến 12.000.000 VNĐ mỗi tháng, tùy thuộc vào loại xe và quy mô công việc. Những người có bằng lái xe tải hoặc xe container có thể nhận mức lương cao hơn so với tài xế xe du lịch hoặc xe giao hàng.

3.6. Việc làm bán thời gian

Tìm việc làm bán thời gian tại Tây Ninh đang trở nên phổ biến, đặc biệt trong các lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, và dịch vụ. Một số công việc bán thời gian phổ biến tại việc làm Tây Ninh có thể kể đến như nhân viên phục vụ tại các quán cà phê, nhà hàng, hoặc nhân viên bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ. Công việc bán thời gian không yêu cầu trình độ cao, nhưng cần sự nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và khả năng làm việc theo ca.

Các khu vực tuyển dụng việc làm bán thời gian tại Tây Ninh tập trung chủ yếu tại Thành phố Tây Ninh, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Hiệp Thành… Công việc này phù hợp cho những người muốn kiếm thêm thu nhập trong thời gian rảnh rỗi hoặc tìm kiếm kinh nghiệm làm việc.

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh hiện nay có nhiều khu vực tập trung việc làm, từ các khu công nghiệp cho đến các trung tâm thương mại và dịch vụ. Mỗi địa phương trong tỉnh đều có những đặc điểm riêng về loại hình việc làm và lĩnh vực công việc phổ biến, phục vụ cho nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng.

4.1. Việc làm tại thị xã Hòa Thành

Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh, đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng với nền kinh tế đa dạng. Việc làm Hòa Thành Tây Ninh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ, và hành chính, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người dân địa phương.

Ngoài ra, các cơ hội việc làm trong ngành giáo dục và y tế cũng đang mở rộng, nhờ vào sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, bao gồm việc xây dựng thêm các trường học và bệnh viện. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, nhân viên y tế, và các chuyên gia trong hai lĩnh vực này.

4.2. Việc làm tại Thành Phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh, trung tâm hành chính của tỉnh, là nơi có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, và du lịch. Các vị trí việc làm Tây Ninh phổ biến ở thành phố này bao gồm nhân viên bán hàng, nhân viên nhà hàng, khách sạn, và các dịch vụ khác. Ngoài ra, các công việc hành chính, tài chính, và công nghệ thông tin cũng đang phát triển nhanh chóng trong khu vực này.

Thành phố Tây Ninh là là nơi có nhiều cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực

4.3. Việc làm ở Gò Dầu, Tây Ninh

Huyện Gò Dầu thuộc tỉnh Tây Ninh, nổi bật với là một trong những khu vực phát triển với nhiều các nhà máy và khu công nghiệp lớn. Việc làm tại Gò Dầu chủ yếu tập trung vào các ngành liên quan đến sản xuất và lao động phổ thông. Đặc biệt ngành sản xuất và chế biến thực phẩm đóng vai trò quan trọng, thu hút một lượng lớn lao động từ các khu vực lân cận đến làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp.

Lĩnh vực logistics cũng đang phát triển mạnh mẽ tại Gò Dầu, đáp ứng nhu cầu vận chuyển, phân phối hàng hóa cho các khu công nghiệp và nhà máy lớn trong khu vực, tạo ra thêm nhiều cơ hội việc làm mới. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng và sự gia tăng đầu tư từ cả trong và ngoài nước, Gò Dầu đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn cho người lao động tìm kiếm công việc ổn định và tiềm năng phát triển.

4.4. Việc làm tại Trảng Bàng, Tây Ninh

Trảng Bàng là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp lớn nhất tỉnh, với các khu công nghiệp Trảng Bàng và Phước Đông. Tuyển dụng việc làm Tây Ninh mới nhất tại Trảng Bàng chủ yếu là trong các ngành sản xuất, chế biến, may mặc, và điện tử. Nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào Trảng Bàng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm từ lao động phổ thông đến các vị trí kỹ thuật và quản lý.

4.5. Việc Làm tại huyện Tân Biên, Tây Ninh

Huyện Tân Biên là khu vực tập trung nhiều công việc liên quan đến nông nghiệp và chăn nuôi. Tuy không phát triển mạnh như các khu vực công nghiệp khác, nhưng Tân Biên có nhu cầu lớn về nhân công trong các trang trại, sản xuất nông sản và công việc thời vụ trong mùa thu hoạch.

Những khu vực này đều đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của Tây Ninh và thu hút nhiều lao động với các nhu cầu tuyển dụng đa dạng, từ lao động phổ thông đến chuyên gia tìm việc làm Tây Ninh.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Tây Ninh

Trung tâm giới thiệu việc làm Tây Ninh là nơi hỗ trợ tìm kiếm việc làm, tư vấn hướng nghiệp và kết nối giữa người lao động và các doanh nghiệp trong tỉnh. Với nhiều dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, trung tâm giúp người lao động nhanh chóng tìm được công việc phù hợp, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự.

Trung tâm giới thiệu việc làm - giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ: Số 1291 CMT8, KP Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Số 1291 CMT8, KP Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh Hotline: 0276.3822.621

0276.3822.621 Email: [email protected]

[email protected] Website: vieclamtayninh.gov.vn

vieclamtayninh.gov.vn Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6, từ 8h00 - 17h00 (nghỉ trưa 12h - 13h30)

Tỉnh Tây Ninh có dân số khoảng gần 1,2 triệu người, trong đó lực lượng lao động chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên, với sự gia tăng số lượng khu công nghiệp và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh, sự cạnh tranh trong ngành nghề cũng ngày càng tăng. Đặc biệt, các vị trí yêu cầu kỹ năng cao trong công nghiệp chế biến, sản xuất và dịch vụ đang có mức độ cạnh tranh rất lớn. Việc tìm kiếm các cơ hội việc làm Tây Ninh rất tiềm năng và nâng cao kỹ năng sẽ là yếu tố quyết định cho thành công của người lao động tại tỉnh này.