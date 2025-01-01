Tất cả địa điểm
Việc làm tại Tây Ninh

-

Có 491 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 19/08/2025
Tây Ninh Hồ Chí Minh Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GAIN LUCKY (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 13/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Tuyển Giám đốc sản xuất Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH SX-TM Hành Mỹ
Hạn nộp: 10/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN XANH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG SÀI GÒN XANH
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/09/2025
Tây Ninh Còn 17 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Hạn nộp: 06/09/2025
Tây Ninh Lâm Đồng Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH - TRUNG TÂM MUA SẮM GIẢI TRÍ SIMMAXX
Tuyển Kế toán tổng hợp HỘ KINH DOANH - TRUNG TÂM MUA SẮM GIẢI TRÍ SIMMAXX làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
HỘ KINH DOANH - TRUNG TÂM MUA SẮM GIẢI TRÍ SIMMAXX
Hạn nộp: 05/09/2025
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CAO SU AN CỐ
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Văn Phòng Đại Diện Delta Faucet (China) Co.ltd Tại Tỉnh Tây Ninh
Tuyển Market Research Văn Phòng Đại Diện Delta Faucet (China) Co.ltd Tại Tỉnh Tây Ninh làm việc tại Tây Ninh thu nhập 770 - 845 USD
Văn Phòng Đại Diện Delta Faucet (China) Co.ltd Tại Tỉnh Tây Ninh
Hạn nộp: 15/08/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 770 - 845 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tay Ninh Tapioca JSC
Tuyển Trưởng phòng tài chính Tay Ninh Tapioca JSC làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Tay Ninh Tapioca JSC
Hạn nộp: 24/08/2025
Tây Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Bình Thuận Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG QUÂN LAND
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Bình Thuận Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 17 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỈNH NGHIỆP
Hạn nộp: 30/07/2025
Tây Ninh Tiền Giang Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại Tín Việt
Hạn nộp: 30/07/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 19/07/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP Ý MỸ
Hạn nộp: 31/08/2025
Bình Định Tây Ninh Bình Dương Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giải Pháp Châu Á Thái Bình Dương Việt Nam
Hạn nộp: 20/06/2025
Bình Dương Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Hạn nộp: 06/06/2025
Tây Ninh Đồng Nai An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp Long An Tiền Giang Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH NHẤT NHẤT
Hạn nộp: 15/06/2025
Tây Ninh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ làm việc tại Tây Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng CÔNG TY TNHH MAXSIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 35 Triệu CÔNG TY TNHH MAXSIM
12 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Nhất Tín Logistics làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu Nhất Tín Logistics
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Khách Hàng Doanh Nghiệp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sailun Việt Nam V1000 TOP CÔNG TY làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Sailun Việt Nam V1000 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TANIMED STAR làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TANIMED STAR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ Sư QA/QC thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Tây Ninh CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Koastal Eco Industries làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Koastal Eco Industries
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ làm việc tại Tây Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 60 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
25 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH XIANG JIANG GROUP (VN) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH XIANG JIANG GROUP (VN)
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KOHUÉ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KOHUÉ
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP Anko Việt Nam làm việc tại Tây Ninh thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty CP Anko Việt Nam
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Tây Ninh thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Sản xuất Công ty TNHH Trường Hưng làm việc tại Tây Ninh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty TNHH Trường Hưng
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL TÂY NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Tây Ninh thu nhập Từ 20 Triệu CHI NHÁNH KỸ THUẬT VIETTEL TÂY NINH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu SHINHAN FINANCE Pro Company
6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ NGUYÊN
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 13 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Tín Thành
8 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH FUKUDA.AI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Đầu tư và Tài trợ SHINHAN FINANCE Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu SHINHAN FINANCE Pro Company
6 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Hiện nay, thị trường việc làm Tây Ninh đang tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, với sự đầu tư vào hạ tầng cơ sở và các khu công nghiệp. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, đặc biệt là trong các ngành như sản xuất, chế biến và xây dựng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Tây Ninh hiện nay

Là tỉnh thuộc Đông Nam Bộ, cầu nối quan trọng giữa TP.HCM và Phnôm Pênh, việc làm Tây Ninh ngày càng dồi dào và đa dạng, đem đến cơ hội cho người dân. Trong 8 tháng năm 2024, tỉnh thu hút 22 dự án đầu tư nước ngoài mới, tổng vốn hơn 115 triệu USD và 16 dự án điều chỉnh tăng vốn 143 triệu USD, với 80% diện tích khu công nghiệp đã lấp đầy.

Việc làm Tây Ninh đang mở ra nhiều cơ hội cho người lao động
Việc làm Tây Ninh đang mở ra nhiều cơ hội cho người lao động

Tây Ninh hiện có dân số gần 1,2 triệu người, trong đó 60% nằm trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, phần lớn lực lượng lao động lại là lao động phổ thông, điều này dẫn đến việc các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm những nhân sự có kỹ năng chuyên môn cao.

Về mức thu nhập, lao động phổ thông tại việc làm Tây Ninh thường nhận mức lương dao động từ 3.500.000 đến 5.000.000 đồng/tháng. Trong khi đó, các vị trí đòi hỏi trình độ cao hơn như kỹ sư hoặc quản lý có mức lương cao hơn, nằm trong khoảng từ 12.000.000 đến 20.000.000 đồng/tháng.

Dù có nguồn nhân lực đa dạng, Tây Ninh vẫn gặp khó khăn trong đào tạo tay nghề cao. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 1,2% và nông thôn dưới 1,8%, thấp hơn trung bình cả nước, nhưng vẫn còn một số lao động chưa có kỹ năng đáp ứng yêu cầu.

Việc làm Tây Ninh có mức lương hấp dẫn
Việc làm Tây Ninh có mức lương hấp dẫn

Tây Ninh phát triển với nhiều cơ hội việc làm trong công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và xây dựng. Công nghiệp chế biến cần lao động phổ thông và kỹ sư, nông nghiệp đòi hỏi kiến thức hiện đại, còn du lịch và xây dựng tuyển dụng hướng dẫn viên, lao động xây dựng, kỹ sư và chuyên viên tư vấn.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làmTây Ninh

Hiện nay, mức lương tuyển dụng tại Tây Ninh đang có nhiều thay đổi theo từng ngành nghề và cấp bậc kinh nghiệm. Các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đầu tư tại địa phương đang mở rộng tuyển dụng với mức lương hấp dẫn, từ các vị trí lao động phổ thông cho đến các công việc yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm cao hơn. Dưới đây, website tuyển dụng job3s.ai cung cấp một số thông tin về mức lương tuyển dụng việc làm Tây Ninh:

Ngành nghề Vị trí Mức lương (VNĐ/tháng)
Việc làm thêm tại nhà Nhân viên giao hàng, gia công tại nhà 1.000.000 - 3.000.000
Việc làm bán thời gian Nhân viên bán hàng, phục vụ 1.000.000 - 3.500.000
Tuyển việc làm thời vụ Nhân viên thời vụ, công nhân, bán hàng 2.000.000 - 4.000.000
Tìm việc làm phổ thông Công nhân sản xuất, lao động phổ thông 5.000.000 - 8.000.000
Tuyển dụng việc làm tài xế Tài xế vận tải, giao hàng 7.000.000 - 11.000.000
Tuyển dụng việc làm xây dựng việc làm Thợ xây, việc làm kỹ sư xây dựng 6.000.000 - 12.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Tây Ninh được tìm kiếm nhiều

Tỉnh Tây Ninh đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu tìm kiếm việc làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt, các việc làm phổ thông, thời vụ, và việc làm thêm tại nhà là những vị trí được tìm kiếm rất nhiều. Người lao động tìm việc làm Tây Ninh thường ưu tiên các công việc linh hoạt về thời gian và không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn quá cao.

3.1. Việc làm thêm tại nhà

Việc làm thêm tại nhà tại Tây Ninh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như làm việc online, gia công sản phẩm thủ công, và nhập liệu từ xa. Các công việc này không đòi hỏi người lao động phải di chuyển nhiều, phù hợp với những người có nhiều thời gian ở nhà như các bà nội trợ, người lớn tuổi hoặc những người muốn kiếm thêm thu nhập ngoài giờ hành chính. Một số việc làm Tây Ninh có thể kể như cộng tác viên bán hàng trực tuyến, gia công hàng thủ công mỹ nghệ, hoặc làm công việc nhập liệu cho các công ty.

Các khu vực tuyển dụng việc làm thêm tại nhà ở Tây Ninh phân bố khá đều trên các huyện, không tập trung quá nhiều vào một khu vực cụ thể. Tuy nhiên, các khu vực chủ yếu như thành phố Tây Ninh (trung tâm hành chính), Bến Cầu (cửa khẩu quốc tế) và Gò Dầu (khu công nghiệp) thường có nhiều cơ hội hơn so với các vùng còn lại.

Nhiều công việc làm thêm tại nhà được nhiều người quan tâm
Nhiều công việc làm thêm tại nhà được nhiều người quan tâm

3.2. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông chủ yếu tập trung vào các khu công nghiệp lớn như Trảng Bàng và Phước Đông. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế biến, đây là một trong những ngành trọng điểm tại việc làm Tây Ninh, thu hút nhiều vốn đầu tư từ các công ty trong và ngoài nước.

Các công việc lao động phổ thông tại Tây Ninh thường không đòi hỏi trình độ học vấn cao nhưng cần có khả năng làm việc nhóm, sức khỏe tốt, và sự kiên trì. Một số công việc có thể kể đến như công nhân sản xuất, đóng gói sản phẩm, hoặc vận hành máy móc tại các nhà máy chế biến.

Công nhân sản xuất, đóng gói sản phẩm tại Tây Ninh luôn tuyển dụng nhiều
Công nhân sản xuất, đóng gói sản phẩm tại Tây Ninh luôn tuyển dụng nhiều

Các khu vực tuyển dụng việc làm phổ thông tại Tây Ninh nhiều có thể kể đến là các khu công nghiệp Trảng Bàng, Phước Đông, Chà Là, Hiệp Thành, Thành Thành Công…

3.3. Việc làm thời vụ

Việc làm thời vụ chủ yếu tập trung vào các khu vực như Trảng Bàng và Gò Dầu, với công việc phổ biến trong các mùa vụ nông nghiệp và giai đoạn cao điểm của sản xuất công nghiệp. Công việc thời vụ tại việc làm Tây Ninh thường không yêu cầu người lao động có nhiều kinh nghiệm hay trình độ chuyên môn cao, nhưng cần có sự chăm chỉ, kiên trì, và sức khỏe tốt.

Một số công việc thời vụ có thể kể đến như thu hoạch nông sản, đóng gói hàng hóa, hoặc hỗ trợ vận hành máy móc trong các nhà máy vào thời gian cao điểm. Các công việc thời vụ thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng, mức thu nhập trong tháng từ 2.000.000 - 4.000.000 đồng, phù hợp với những người lao động muốn kiếm thu nhập nhanh trong khoảng thời gian ngắn.

3.4. Việc làm xây dựng

Nhu cầu tìm việc làm xây dựng tại việc làm Tây Ninh đang tăng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng. Hàng loạt các dự án xây dựng nhà ở, khu dân cư và trung tâm thương mại đã và đang được triển khai, thu hút lượng lớn lao động. Các công việc xây dựng tại Tây Ninh thường không yêu cầu trình độ học vấn cao nhưng đòi hỏi kỹ năng và sức khỏe tốt. Một số công việc phổ biến có thể kể đến như thợ xây, thợ hồ, thợ sơn, và các kỹ sư xây dựng cho các dự án bất động sản.

Tuyển dụng việc làm xây dựng tập trung nhiều ở một số khu vực như huyện Tân Châu, Trảng Bàng, Thành phố Tây Ninh…

Việc làm xây dựng tại Tây Ninh luôn có nhu cầu cao
Việc làm xây dựng tại Tây Ninh luôn có nhu cầu cao

3.5. Việc làm tài xế

Việc làm tài xế phù hợp với những người cần tìm việc làm ở Tây Ninh không cần bằng cấp. Các yêu cầu cơ bản cho công việc này thường bao gồm bằng lái xe từ B2 trở lên và kinh nghiệm lái xe an toàn. Người lao động có thể tìm được các cơ hội làm tài xế vận chuyển hàng hóa cho các doanh nghiệp, hoặc làm việc cho các công ty logistics và dịch vụ vận tải. Công việc tài xế tại Tây Ninh đòi hỏi kỹ năng lái xe tốt, sự cẩn thận và khả năng chịu được áp lực thời gian.

Các khu vực tuyển dụng việc làm tài xế tại việc làm Tây Ninh tập trung nhiều nhất tại thành phố Tây Ninh, Gò Dầu, Trảng Bàng...

Việc làm tài xế cũng là việc làmTây Ninh được tìm kiếm nhiều
Việc làm tài xế cũng là việc làmTây Ninh được tìm kiếm nhiều

Tìm việc làm tài xế tại Tây Ninh có mức lương thường dao động từ 7.000.000 đến 12.000.000 VNĐ mỗi tháng, tùy thuộc vào loại xe và quy mô công việc. Những người có bằng lái xe tải hoặc xe container có thể nhận mức lương cao hơn so với tài xế xe du lịch hoặc xe giao hàng.

3.6. Việc làm bán thời gian

Tìm việc làm bán thời gian tại Tây Ninh đang trở nên phổ biến, đặc biệt trong các lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, và dịch vụ. Một số công việc bán thời gian phổ biến tại việc làm Tây Ninh có thể kể đến như nhân viên phục vụ tại các quán cà phê, nhà hàng, hoặc nhân viên bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ. Công việc bán thời gian không yêu cầu trình độ cao, nhưng cần sự nhanh nhẹn, giao tiếp tốt và khả năng làm việc theo ca.

Các khu vực tuyển dụng việc làm bán thời gian tại Tây Ninh tập trung chủ yếu tại Thành phố Tây Ninh, Khu công nghiệp Trảng Bàng, Hiệp Thành… Công việc này phù hợp cho những người muốn kiếm thêm thu nhập trong thời gian rảnh rỗi hoặc tìm kiếm kinh nghiệm làm việc.

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh hiện nay có nhiều khu vực tập trung việc làm, từ các khu công nghiệp cho đến các trung tâm thương mại và dịch vụ. Mỗi địa phương trong tỉnh đều có những đặc điểm riêng về loại hình việc làm và lĩnh vực công việc phổ biến, phục vụ cho nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng.

4.1. Việc làm tại thị xã Hòa Thành

Thị xã Hòa Thành, Tây Ninh, đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng với nền kinh tế đa dạng. Việc làm Hòa Thành Tây Ninh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ, và hành chính, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người dân địa phương.

Ngoài ra, các cơ hội việc làm trong ngành giáo dục và y tế cũng đang mở rộng, nhờ vào sự đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, bao gồm việc xây dựng thêm các trường học và bệnh viện. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, nhân viên y tế, và các chuyên gia trong hai lĩnh vực này.

4.2. Việc làm tại Thành Phố Tây Ninh

Thành phố Tây Ninh, trung tâm hành chính của tỉnh, là nơi có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, và du lịch. Các vị trí việc làm Tây Ninh phổ biến ở thành phố này bao gồm nhân viên bán hàng, nhân viên nhà hàng, khách sạn, và các dịch vụ khác. Ngoài ra, các công việc hành chính, tài chính, và công nghệ thông tin cũng đang phát triển nhanh chóng trong khu vực này.

Thành phố Tây Ninh là là nơi có nhiều cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực
Thành phố Tây Ninh là là nơi có nhiều cơ hội việc làm trong nhiều lĩnh vực

4.3. Việc làm ở Gò Dầu, Tây Ninh

Huyện Gò Dầu thuộc tỉnh Tây Ninh, nổi bật với là một trong những khu vực phát triển với nhiều các nhà máy và khu công nghiệp lớn. Việc làm tại Gò Dầu chủ yếu tập trung vào các ngành liên quan đến sản xuất và lao động phổ thông. Đặc biệt ngành sản xuất và chế biến thực phẩm đóng vai trò quan trọng, thu hút một lượng lớn lao động từ các khu vực lân cận đến làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp.

Lĩnh vực logistics cũng đang phát triển mạnh mẽ tại Gò Dầu, đáp ứng nhu cầu vận chuyển, phân phối hàng hóa cho các khu công nghiệp và nhà máy lớn trong khu vực, tạo ra thêm nhiều cơ hội việc làm mới. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng và sự gia tăng đầu tư từ cả trong và ngoài nước, Gò Dầu đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn cho người lao động tìm kiếm công việc ổn định và tiềm năng phát triển.

4.4. Việc làm tại Trảng Bàng, Tây Ninh

Trảng Bàng là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp lớn nhất tỉnh, với các khu công nghiệp Trảng Bàng và Phước Đông. Tuyển dụng việc làm Tây Ninh mới nhất tại Trảng Bàng chủ yếu là trong các ngành sản xuất, chế biến, may mặc, và điện tử. Nhiều công ty nước ngoài đầu tư vào Trảng Bàng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm từ lao động phổ thông đến các vị trí kỹ thuật và quản lý.

4.5. Việc Làm tại huyện Tân Biên, Tây Ninh

Huyện Tân Biên là khu vực tập trung nhiều công việc liên quan đến nông nghiệp và chăn nuôi. Tuy không phát triển mạnh như các khu vực công nghiệp khác, nhưng Tân Biên có nhu cầu lớn về nhân công trong các trang trại, sản xuất nông sản và công việc thời vụ trong mùa thu hoạch.

Những khu vực này đều đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế của Tây Ninh và thu hút nhiều lao động với các nhu cầu tuyển dụng đa dạng, từ lao động phổ thông đến chuyên gia tìm việc làm Tây Ninh.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Tây Ninh

Trung tâm giới thiệu việc làm Tây Ninh là nơi hỗ trợ tìm kiếm việc làm, tư vấn hướng nghiệp và kết nối giữa người lao động và các doanh nghiệp trong tỉnh. Với nhiều dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, trung tâm giúp người lao động nhanh chóng tìm được công việc phù hợp, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng nhân sự.

Trung tâm giới thiệu việc làm - giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh
Trung tâm giới thiệu việc làm - giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tây Ninh
  • Địa chỉ: Số 1291 CMT8, KP Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
  • Hotline: 0276.3822.621
  • Email: [email protected]
  • Website: vieclamtayninh.gov.vn
  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6, từ 8h00 - 17h00 (nghỉ trưa 12h - 13h30)

Tỉnh Tây Ninh có dân số khoảng gần 1,2 triệu người, trong đó lực lượng lao động chiếm tỷ lệ cao. Tuy nhiên, với sự gia tăng số lượng khu công nghiệp và doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh, sự cạnh tranh trong ngành nghề cũng ngày càng tăng. Đặc biệt, các vị trí yêu cầu kỹ năng cao trong công nghiệp chế biến, sản xuất và dịch vụ đang có mức độ cạnh tranh rất lớn. Việc tìm kiếm các cơ hội việc làm Tây Ninh rất tiềm năng và nâng cao kỹ năng sẽ là yếu tố quyết định cho thành công của người lao động tại tỉnh này.