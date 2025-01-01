Tất cả địa điểm
Việc làm tại Vĩnh Long

-

Có 236 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH
Hạn nộp: 17/09/2025
Vĩnh Long Tiền Giang Trà Vinh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Tuyển Kế toán trưởng Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco) làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Thỏa thuận
Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation (Sabeco)
Hạn nộp: 07/09/2025
Vĩnh Long Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Cần Thơ An Giang Bạc Liêu Bến Tre Vĩnh Long Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty Cp Tư Vấn và Đầu Tư Nam Quốc
Tuyển Trợ lý giám đốc công ty Cp Tư Vấn và Đầu Tư Nam Quốc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
công ty Cp Tư Vấn và Đầu Tư Nam Quốc
Hạn nộp: 08/09/2025
Hồ Chí Minh Tiền Giang Vĩnh Long Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL BÌNH THÀNH
Hạn nộp: 03/09/2025
Vĩnh Long Long An Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế CB Mekong
Hạn nộp: 03/09/2025
Vĩnh Long Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BIWOCO
Hạn nộp: 31/07/2025
Cần Thơ Vĩnh Long Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Hạn nộp: 06/06/2025
Tây Ninh Đồng Nai An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp Long An Tiền Giang Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 19/06/2025
Vĩnh Long Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Bến Tre An Giang Sóc Trăng Vĩnh Long Long An Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HIFARM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HIFARM
Hạn nộp: 12/06/2025
Cần Thơ Vĩnh Long Đồng Tháp Đồng Nai Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 12/06/2025
An Giang Long An Vĩnh Long Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Quảng Nam Đà Nẵng Cà Mau Vĩnh Long Bình Phước Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Nghệ An Khánh Hòa Lâm Đồng An Giang Bình Thuận Cần Thơ Hà Nội Gia Lai Thanh Hóa Bình Định Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Cần Thơ thu nhập 14 - 35 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Cần Thơ Vĩnh Long Tiền Giang Đã hết hạn 14 - 35 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sơn Nero
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sơn Nero làm việc tại Trà Vinh thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty TNHH Sơn Nero
Hạn nộp: 12/06/2025
Trà Vinh Vĩnh Long Bến Tre Tiền Giang An Giang Cần Thơ Sóc Trăng Kiên Giang Hậu Giang Bạc Liêu Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY
Hạn nộp: 30/07/2025
Vĩnh Long Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY
Hạn nộp: 10/10/2025
Vĩnh Long Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty TNHH Mega Lifesciences (Việt Nam)
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Bà Rịa Vũng Tàu Cần Thơ Kiên Giang An Giang Cà Mau Vĩnh Long Đã hết hạn 10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH VĨNH LONG - CÔNG TY CP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH VĨNH LONG - CÔNG TY CP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM làm việc tại Vĩnh Long thu nhập 8 - 17 Triệu
CHI NHÁNH VĨNH LONG - CÔNG TY CP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XANH VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/06/2025
Vĩnh Long Đã hết hạn 8 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại tỉnh Vĩnh Long hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Vĩnh Long đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc với đa dạng các ngành nghề như kế toán, xây dựng, cơ khí và công nghiệp. Nhiều dự án hạ tầng và khu công nghiệp mới đang được triển khai, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư và mở rộng sản xuất, từ đó cần tuyển dụng số lượng lớn lao động.

Đồng thời, Vĩnh Long chú trọng vào nông nghiệp công nghệ cao, mở ra cơ hội cho nhiều chuyên gia và kỹ sư. Việc làm ngành du lịch tại Vĩnh Long và dịch vụ bùng nổ với nhiều dự án du lịch sinh thái - văn hóa, tạo đà kích cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và hướng dẫn viên du lịch. Chính quyền tỉnh có nhiều chính sách thu hút nhân tài, bao gồm ưu đãi thuế, hỗ trợ đào tạo và các chương trình khuyến khích khởi nghiệp.

Với nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh mẽ, bạn có thể dễ dàng tìm việc làm ở Vĩnh Long với nhiều ngành nghề đa dạng và phù hợp
Với nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh mẽ, bạn có thể dễ dàng tìm việc làm ở Vĩnh Long với nhiều ngành nghề đa dạng và phù hợp

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Vĩnh Long

Dưới đây là cập nhật mức lương tại Vĩnh Long, phản ánh xu hướng thị trường lao động và sự phát triển kinh tế của tỉnh. Thông tin này giúp người lao động và nhà tuyển dụng nắm bắt tình hình thị trường, điều chỉnh kế hoạch và chiến lược nhân sự phù hợp.

Vị trí

Mức lương trung bình (VNĐ/tháng)

Tìm việc nhân viên kinh doanh

8.000.000 - 20.000.000

Tìm việc nhân viên hóa chất

10.000.000 - 15.000.000

Tìm việc nhân viên trình dược viên

8.000.000 - 15.000.000

Tìm việc nhân viên bưu cục

8.000.000 - 13.000.000

Tìm việc nhân viên bảo vệ

5.000.000 - 7.000.000

Tìm việc nhân viên kế toán kho

9.000.000 - 12.000.000

Nhân viên kinh doanh ngành dược

10.000.000 - 25.000.000

Tìm việc kỹ sư nông nghiệp

6.000.000 - 20.000.000

Tìm việc kỹ thuật điện, điện tử

7.000.000 - 10.000.000

Tìm việc nhân viên thủ kho

9.000.000 - 15.000.000
Mức lương trung bình việc làm Vĩnh Long dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng
Mức lương trung bình việc làm Vĩnh Long dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

3. Một số việc làm tại Vĩnh Long được tìm kiếm nhiều

Trong thời gian gần đây, nhu cầu tuyển dụng việc làm Vĩnh Long đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể ở nhiều ngành nghề khác nhau. Với sự phát triển kinh tế và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, một số công việc tại Vĩnh Long đang trở nên phổ biến và được nhiều người săn đón.

3.1. Việc làm kế toán

Việc làm Vĩnh Long đang có nhu cầu cao về nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực kế toán. Với sự gia tăng số lượng doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế sôi động, việc làm kế toán tại Vĩnh Long trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho nhiều người lao động.

Mô tả công việc:

  • Việc làm Kế toán tổng hợp: Chịu trách nhiệm về việc ghi sổ sách kế toán chung của công ty.

  • Việc làm Kế toán chi phí: Theo dõi và phân tích chi phí sản xuất hoặc dịch vụ của công ty, đồng thời đưa ra đề xuất cải tiến để tối ưu hóa chi phí sản xuất.

  • Việc làm Kế toán quản trị: Dự báo và lập kế hoạch tài chính cho các dự án và hoạt động kinh doanh, kết hợp phân tích thông tin tài chính để hỗ trợ quyết định quản lý.

  • Việc làm Kiểm toán viên nội bộ: Đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kịp thời báo cáo kết quả và đánh giá rủi ro cho ban lãnh đạo.

Các địa điểm tập trung việc làm kế toán tại Vĩnh Long:

  • Trung tâm thành phố Vĩnh Long: Các doanh nghiệp lớn, công ty thương mại, dịch vụ và sản xuất.

  • Khu công nghiệp: Vĩnh Long với 5 khu công nghiệp luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kế toán để quản lý tài chính và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

  • Các công ty xuất nhập khẩu: Các doan1h nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu như Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Vĩnh Long cần nhân viên kế toán để quản lý tài chính, thuế và các thủ tục liên quan đến giao dịch quốc tế.

  • Các cơ sở giáo dục và y tế: Các trường học, bệnh viện và cơ sở y tế là nơi tuyển dụng nhiều nhân viên kế toán nhằm quản lý ngân sách, thu chi và lập báo cáo tài chính.

Các công việc liên quan đến kế toán tài chính xuất hiện nhiều ở khu vực trung tâm thành phố Vĩnh Long
Các công việc liên quan đến kế toán tài chính xuất hiện nhiều ở khu vực trung tâm thành phố Vĩnh Long

3.2. Việc làm xây dựng

Việc làm Vĩnh Long trong ngành xây dựng đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong bối cảnh thành phố đang trên đà phát triển và mở rộng hạ tầng. Các dự án xây dựng nhà ở, đường sá, trường học, bệnh viện và các công trình công cộng khác đang mọc lên, tạo ra nhu cầu lớn về lao động trong ngành xây dựng.

Mô tả công việc:

Vị trí tập trung nhiều việc làm xây dựng tại Vĩnh Long:

  • Khu công nghiệp: Khu công nghiệp Bình Minh và Long Hữu tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, thu hút nguồn lao động dồi dào.

  • Các dự án giao thông: Điển hình là tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và dự án nâng cấp Quốc Lộ 53, tạo ra việc làm cho số lượng lớn người lao động.

  • Các khu vực đô thị: Chung cư, văn phòng, khu nghỉ dưỡng và trung tâm thương mại rất cần nguồn lao động trong lĩnh vực xây dựng.

Các dự án xây dựng cũng rất sôi động với nhu cầu tuyển dụng cao
Các dự án xây dựng cũng rất sôi động với nhu cầu tuyển dụng cao

3.3. Việc làm cơ khí

Việc làm cơ khí Vĩnh Long đang thu hút sự quan tâm của nhiều người lao động với sự phát triển mạnh mẽ của khu vực.

Mô tả công việc:

  • Kỹ sư cơ khí: Phân tích, thiết kế và phát triển các hệ thống cơ khí, máy móc, thiết bị.

  • Thợ cơ khí: Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, thiết bị cơ khí.

  • Thợ điện: Lắp đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống điện trong các công trình xây dựng và nhà máy.

  • Thợ hàn: Hàn các loại kim loại bằng phương pháp khác nhau như hàn hồ quang điện tử, hàn que, hàn khí; chế tạo và sửa chữa các kết cấu kim loại.

  • Công nhân cơ khí: Vệ sinh máy móc, thiết bị, hỗ trợ thợ cơ khí trong quá trình sản xuất, lắp ráp, sửa chữa.

Khu công nghiệp Vĩnh Long là trung tâm tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất, gồm nhà máy và xưởng sản xuất cơ khí nhằm phục vụ cho các hoạt động gia công và sản xuất sản phẩm công nghiệp. Ngoài ra, xưởng sản xuất máy móc và thiết bị cơ khí thường đặt tại khu vực canh tác nông nghiệp, nơi cần sử dụng các thiết bị và máy móc cơ khí để hỗ trợ sản xuất nông sản.

Cơ hội việc làm Vĩnh Long ngành cơ khí có nhiều phúc lợi như thu nhập ổn định, môi trường làm việc hiện đại
Cơ hội việc làm Vĩnh Long ngành cơ khí có nhiều phúc lợi như thu nhập ổn định, môi trường làm việc hiện đại

3.4. Việc làm tài xế, lái xe

Việc làm tài xế, lái xe tại Vĩnh Long là một trong những lĩnh vực có nhu cầu lớn do địa phương này phát triển nhanh chóng về kinh tế và đô thị hóa.

Mô tả công việc:

  • Lái xe hành khách: Phục vụ khách đi trong và ngoài tỉnh, bao gồm xe ôm, taxi và xe khách lớn.

  • Lái xe hàng hóa: Sắp xếp và vận chuyển hàng hóa bằng xe tải, xe ben từ các khu công nghiệp, nhà máy,...

  • Lái xe du lịch: Chở hành khách tham quan các điểm du lịch và điểm nghỉ chân.

Các địa điểm tập trung việc làm lái xe:

  • Các điểm du lịch: Lò gạch Mang Thít, Cù lao An Bình, khu du lịch Nhà Xưa - Long Hồ là các điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, thu hút nhiều khách du lịch và kéo theo nhu cầu về dịch vụ vận chuyển du lịch tăng lên.

  • Trung tâm thành phố Vĩnh Long: Nơi tập trung các công ty vận tải, văn phòng đại diện.

  • Các khu công nghiệp: Khu công nghiệp Bình Minh, Khu công nghiệp Cổ Chiên là khu vực có nhu cầu cao về vận chuyển hàng hóa.

Việc làm lái xe tại Vĩnh Long đang có nhu cầu tuyển dụng cao trong các lĩnh vực vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách
Việc làm lái xe tại Vĩnh Long đang có nhu cầu tuyển dụng cao trong các lĩnh vực vận tải hàng hóa và vận chuyển hành khách

3.5. Việc làm khu công nghiệp

Khu công nghiệp là đầu tàu trong việc phát triển kinh tế địa phương, đồng thời cung cấp việc làm ổn định cho người lao động trong và ngoài tỉnh. Được đầu tư và phát triển mạnh mẽ, các khu công nghiệp tại Vĩnh Long thường tập trung vào các ngành công nghiệp như chế biến nông sản, cơ khí, điện tử, may mặc và các dịch vụ hậu cần.

Mô tả công việc:

  • Gia công cơ khí: Bao gồm sản xuất và gia công các chi tiết kim loại, máy móc và thiết bị cơ khí.

  • Chế biến nông sản và thực phẩm: Chế biến thực phẩm, đóng gói và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp.

  • Việc làm Logistics và vận chuyển: Vận chuyển hàng hóa từ kho bãi đến khu công nghiệp.

  • Bảo trì và sửa chữa: Sửa chữa máy móc, thiết bị và hệ thống công nghiệp để duy trì hoạt động ổn định của nhà máy.

  • Quản lý sản xuất: Giám sát quá trình sản xuất, đảm bảo tuân thủ tiến độ và chất lượng sản phẩm.

  • Việc làm Quản lý chất lượng: Kiểm tra và đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu khách hàng.

  • Việc làm Quản lý dự án xây dựng: Điều phối và quản lý các dự án xây dựng, mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Các khu công nghiệp lớn có nhu cầu tuyển dụng việc làm Vĩnh Long cao phải kể đến khu công nghiệp Bình Minh, Long Hữu và Hòa Phú.

Chính sách bảo hiểm và đãi ngộ cho người lao động tại các khu công nghiệp lớn rất hấp dẫn
Chính sách bảo hiểm và đãi ngộ cho người lao động tại các khu công nghiệp lớn rất hấp dẫn

4. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Vĩnh Long

Trung tâm dịch vụ việc làm Vĩnh Long thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long. Đây là một đơn vị uy tín chuyên cung cấp các dịch vụ như tư vấn và giới thiệu việc làm trong - ngoài tỉnh, cung ứng lao động xuất khẩu, đào tạo nghề và triển khai chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Một số thông tin cụ thể về trung tâm:

  • Địa chỉ: Số 100, Lê Thái Tổ, Phường 2, TP Vĩnh Long

  • Hotline: 084 847 8187

  • Email: [email protected]

  • Website: dichvuvieclamvinhlong.com.vn

  • Thời gian mở cửa: 7:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Bạn nên tìm đến trung tâm dịch vụ việc làm Vĩnh Long để tìm được các công việc uy tín
Bạn nên tìm đến trung tâm dịch vụ việc làm Vĩnh Long để tìm được các công việc uy tín

5. Kinh nghiệm tìm việc làm tại Vĩnh Long nhanh chóng

Để tìm việc làm tại Vĩnh Long nhanh chóng, bạn có thể áp dụng một số cách thức như sau:

  • Chuẩn bị CV chuyên nghiệp và sắc nét.

  • Tìm hiểu các công ty và vị trí phù hợp.

  • Sử dụng mạng xã hội và các trang tuyển dụng.

  • Tham gia các sự kiện tuyển dụng và triển lãm.

  • Tận dụng Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh để có hỗ trợ chính sách tuyển dụng.

Tuyển dụng việc làm Vĩnh Long đang phát triển mạnh mẽ và mang đến nhiều cơ hội cho người lao động. Với sự đa dạng ngành nghề như chế biến thủy sản, dệt may, công nghiệp cơ khí và dịch vụ du lịch, Vĩnh Long không chỉ là nơi lý tưởng để bắt đầu sự nghiệp mà còn là môi trường thúc đẩy cuộc sống cá nhân ngày càng phát triển. Hi vọng với những thông tin mà job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Vĩnh Long phù hợp cho bản thân!