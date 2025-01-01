Tất cả địa điểm
Việc làm tại Sơn La

-

Có 106 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 20 Triệu
Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hà Giang Sơn La Đã hết hạn 0.1 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Sơn La Hải Dương Đà Nẵng Còn 78 ngày để ứng tuyển 12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận
Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Hạn nộp: 07/06/2025
Sơn La Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu làm việc tại Sơn La thu nhập 9 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu
Hạn nộp: 30/05/2025
Sơn La Đã hết hạn 8.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 23/05/2025
Sơn La Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 22/05/2025
Sơn La Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY làm việc tại Hải Dương thu nhập 5 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY
Hạn nộp: 31/05/2025
Hải Dương Hà Nội Hải Phòng Vĩnh Phúc Hưng Yên Sơn La Đã hết hạn 5 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 16/05/2025
Sơn La Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 11/05/2025
Sơn La Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 08/05/2025
Sơn La Quảng Ninh Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Yên Bái thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 19/04/2025
Yên Bái Thái Nguyên Sơn La Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Sơn La Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/04/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Sơn La Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Sơn La thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hạn nộp: 21/04/2025
Sơn La Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Sơn La thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hạn nộp: 21/04/2025
Sơn La Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Sơn La thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hạn nộp: 21/04/2025
Sơn La Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Sơn La thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hạn nộp: 21/04/2025
Sơn La Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Sơn La thu nhập 8 - 15 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hạn nộp: 21/04/2025
Sơn La Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Phú Thọ thu nhập 13 - 20 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 20/04/2025
Phú Thọ Cao Bằng Lào Cai Yên Bái Vĩnh Phúc Thái Nguyên Sơn La Điện Biên Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY làm việc tại Hải Dương thu nhập 5 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ GREEN GERMANY
5 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu làm việc tại Sơn La thu nhập 9 - 9 Triệu Công ty Cổ phần Du lịch và Truyền thông Mộc Châu Go - Chi nhánh Mộc Châu
8.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN HƯNG HOLDING
12 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 20 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
0.1 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm

Hiện nay nhu cầu tìm việc làm Sơn La đang bùng nổ với nhiều cơ hội hấp dẫn, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của các ngành kinh tế chủ lực như chế biến nông sản, du lịch và xây dựng. Tỉnh Sơn La đang nỗ lực đẩy mạnh phát triển bền vững các lĩnh vực này, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Sơn La hiện nay

Sơn La là một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, đang phát triển kinh tế nhanh nhờ các ngành chủ lực như chế biến nông sản, du lịch sinh thái, xây dựng và thương mại dịch vụ. Sự gia tăng xuất khẩu nông sản và đầu tư hạ tầng cơ sở đã thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, tạo ra cơ hội việc làm Sơn La cho người lao động, đặc biệt tại khu vực Mộc Châu.

Tính đến năm 2023, Sơn La có khoảng 1,24 triệu dân, với lực lượng lao động chiếm 60%, tức hơn 700.000 người, phục vụ chủ yếu cho các ngành nông nghiệp, chế biến và du lịch.

Với tốc độ phát triển kinh tế và xã hội ngày càng nhanh, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Sơn La hiện nay tăng đáng kể
Với tốc độ phát triển kinh tế và xã hội ngày càng nhanh, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Sơn La hiện nay tăng đáng kể

Mức lương trung bình việc làm Sơn La dao động từ 6.000.000-8.000.000 đồng/tháng cho lao động phổ thông. Các vị trí quản lý và kỹ thuật, mức lương từ 10.000.000-15.000.000 đồng/tháng tùy vào kinh nghiệm và năng lực.

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp tại tỉnh vào năm 2023 chỉ ở mức 3,71%, thấp hơn so với mức trung bình cả nước, cho thấy sự phát triển của các ngành kinh tế trọng điểm. Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp vẫn còn tồn tại ở các vùng sâu, vùng xa do thiếu cơ hội việc làm và kỹ năng lao động chưa phù hợp với nhu cầu thị trường.

Nhu cầu tuyển dụng trong các ngành nông nghiệp, chế biến nông sản, du lịch và xây dựng tại Sơn La đang tăng mạnh, với sự xuất hiện của nhiều nhà máy chế biến hoa quả, nông trại, và các dự án du lịch, xây dựng đô thị. Những lĩnh vực này không chỉ thu hút lao động địa phương mà còn mở ra cơ hội việc làm cho người lao động từ các tỉnh khác.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Sơn La

Mức lương việc làm Sơn La hiện nay phụ thuộc nhiều vào ngành nghề và vị trí công việc. Dưới đây, job3s.ai sẽ cập nhật mức lương cho một số ngành nghề phổ biến tại tỉnh Sơn La:

Ngành nghề Mức lương (triệu đồng/tháng)
Việc làm tư vấn 7.000.000 - 15.000.000
Việc làm trình dược viên 6.000.000 - 15.000.000
Việc làm bán hàng 7.000.000 - 10.000.000
Việc làm gia sư 5.000.000 - 10.000.000
Việc làm quản lý xây dựng 17.000.000 - 25.000.000
Việc làm sales xuất khẩu 15.000.000 - 20.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Sơn La được tìm kiếm nhiều

Nhu cầu tìm việc làm Sơn La cũng rất đa dạng, trải dài từ các ngành chế biến, dịch vụ đến công chức, viên chức. Dưới đây là một số việc làm phổ biến tại Sơn La được tìm kiếm nhiều nhất trong thời gian gần đây.

3.1. Việc làm chế biến

Chế biến nông sản thu hút nhiều lao động nhất tại Sơn La. Với nguồn nguyên liệu phong phú như xoài, nhãn, mận và chè, các nhà máy tại thành phố Sơn La, Mộc Châu và Mai Sơn thường xuyên tuyển dụng công nhân cho các vị trí như vận hành máy móc, đóng gói sản phẩm và kiểm soát chất lượng.
Đây là cơ hội hấp dẫn vì các vị trí này không yêu cầu bằng cấp cao, chỉ cần có sức khỏe tốt và khả năng làm việc theo ca. Những người có năng lực và kinh nghiệm có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý dây chuyền, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai.

3.2. Việc làm môi trường và đô thị

Lĩnh vực môi trường và đô thị cũng đang mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người lao động tại Sơn La. Công ty Môi trường đô thị Sơn La và các huyện như Thuận Châu, Mai Sơn liên tục tuyển dụng lao động phổ thông để đảm nhận các công việc như vệ sinh đô thị, thu gom rác thải và bảo vệ môi trường.

Công việc này không yêu cầu bằng cấp, nhưng cần có sức khỏe tốt và khả năng làm việc ngoài trời. Mặc dù cơ hội thăng tiến không cao, nhưng tính ổn định của công việc là một điểm cộng lớn cho những ai muốn có việc làm lâu dài.

3.3. Việc làm phổ thông tại Sơn La

Ngoài các ngành chế biến và môi trường, người lao động cũng có thể tìm thấy việc làm phổ thông tại Sơn La trong các công việc như bán hàng, bảo vệ và lao động tại các nhà máy, chợ truyền thống. Những công việc này không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, rất phù hợp với nhiều đối tượng lao động.

Việc làm phổ thông tại Sơn La bao gồm các công việc như nhân viên bán hàng, bảo vệ, lao động tại các nhà máy, công ty hoặc các khu chợ.
Việc làm phổ thông tại Sơn La bao gồm các công việc như nhân viên bán hàng, bảo vệ, lao động tại các nhà máy, công ty hoặc các khu chợ.

Việc làm phổ thông tại Sơn La thường tập trung nhiều ở các khu vực như Mộc Châu, Mai Sơn, và thành phố Sơn La. Đây là những địa phương có nền kinh tế phát triển, nhiều nhà máy, chợ truyền thống và các khu vực thương mại, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động phổ thông.

3.4. Việc làm công chức, viên chức Sơn La

Nhiều cơ quan nhà nước tại Sơn La thường xuyên tổ chức các kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức cho các vị trí hành chính, giáo dục và quản lý nhà nước. Đây là lĩnh vực việc làm yêu cầu cao về trình độ học vấn, và người lao động phải vượt qua các kỳ thi tuyển chọn khắt khe.

Việc làm công chức, viên chức tại Sơn La chủ yếu tập trung tại thành phố Sơn La và các huyện lớn như Mộc Châu và Mai Sơn. Thành phố Sơn La là trung tâm hành chính của tỉnh, nơi có trụ sở của các cơ quan nhà nước và các đơn vị giáo dục lớn. Các huyện như Mộc Châu và Mai Sơn cũng có nhiều cơ quan hành chính địa phương, trường học và bệnh viện, tạo cơ hội việc làm trong lĩnh vực công chức và viên chức.

3.5. Việc làm Vincom tại Sơn La

Vincom Sơn La là trung tâm thương mại lớn nhất tại địa phương nằm ở thành phố Sơn La, nơi đây cũng mang lại nhiều cơ hội tìm việc làm Sơn La cho người lao động. Tại đây, nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng, dịch vụ khách hàng và quản lý cửa hàng luôn ở mức cao.

Việc làm Vincom tại Sơn La được nhiều người lao động tìm kiếm
Việc làm Vincom tại Sơn La được nhiều người lao động tìm kiếm

Những ai có kỹ năng giao tiếp và thái độ làm việc chuyên nghiệp có thể tìm được việc làm tốt với thu nhập dao động từ 6000.000 - 9000.000 đồng/tháng. Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cửa hàng hoặc các vị trí cao hơn trong lĩnh vực bán lẻ là điều hoàn toàn khả thi cho những người làm việc chăm chỉ và có năng lực.

3.6. Việc làm tại chợ Sơn La

Các khu chợ truyền thống và chợ đêm tại Sơn La là nơi diễn ra nhiều hoạt động kinh doanh sôi động, tạo ra cơ hội việc làm cho lao động phổ thông. Tại chợ Trung tâm thành phố Sơn La, người lao động có thể tìm được việc bán hàng và bảo vệ, trong khi chợ Mộc Châu và chợ Mai Sơn cũng mang lại nhiều vị trí tương tự do nhu cầu kinh doanh nông sản và hàng hóa tăng cao.

Chợ đêm Sơn La đặc biệt thu hút nhiều người lao động với các công việc bốc xếp và hỗ trợ bán hàng. Những công việc này không đòi hỏi trình độ học vấn nhưng yêu cầu sức khỏe tốt và sự cẩn thận trong công việc.

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Sơn La

Sơn La là một tỉnh lớn với nhiều huyện, mỗi huyện lại có các đặc thù riêng về kinh tế và ngành nghề tuyển dụng. Việc tìm việc làm Sơn La ở những khu vực này phụ thuộc vào các lĩnh vực phát triển trọng tâm của từng huyện.

4.1. Việc làm thành phố Sơn La

Thành phố Sơn La là trung tâm hành chính, kinh tế của toàn tỉnh. Đây là nơi tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp lớn, cùng với các cơ quan hành chính nhà nước, do đó nhu cầu tuyển dụng tại thành phố rất cao.

Các vị trí để tìm việc làm Sơn La phổ biến tại thành phố bao gồm công nhân trong các nhà máy, nhân viên văn phòng, bán hàng, và công chức nhà nước. Tìm việc làm tại thành phố Sơn La được nhiều người quan tâm, đây là nơi có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất trong toàn tỉnh.

4.2. Việc làm tại huyện Mộc Châu

Ngày hội việc làm tại huyện Mộc Châu năm 2024, mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm công việc cho người lao động
Ngày hội việc làm tại huyện Mộc Châu năm 2024, mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm công việc cho người lao động

Mộc Châu nổi tiếng với các nông trại và khu du lịch sinh thái, nên việc làm ở đây chủ yếu liên quan đến nông nghiệp, chế biến nông sản và du lịch. Các nhà máy chế biến hoa quả tại đây thường tuyển dụng công nhân cho các vị trí vận hành máy móc, kiểm soát chất lượng và đóng gói.

Đối với ngành du lịch, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn và nhà hàng luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân viên dịch vụ và quản lý để phục vụ du khách trong và ngoài nước, mở ra cơ hội tìm việc làm tại Sơn La trong lĩnh vực này.

4.3. Việc làm tại huyện Mai Sơn

Mai Sơn là một trong những huyện có nhiều khu công nghiệp và nhà máy chế biến nông sản, đặc biệt là chè và cà phê. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Sơn La ở Mai Sơn tập trung vào các ngành nghề như chế biến thực phẩm, sản xuất nông sản và lao động phổ thông.

Các công ty xây dựng tại huyện cũng đang không ngừng mở rộng hoạt động, tạo ra nhiều cơ hội việc làm Sơn La cho người lao động trong lĩnh vực xây dựng và cơ khí.

4.4. Việc làm tại huyện Thuận Châu

Thuận Châu phát triển mạnh về nông nghiệp và xây dựng. Nhiều công ty xây dựng và các nhà máy sản xuất nông sản tại đây luôn có nhu cầu tuyển dụng lớn, đặc biệt là lao động phổ thông và lao động có kỹ thuật.

Các công việc như công nhân xây dựng, lái máy xúc, nhân viên chế biến thực phẩm đang có mức độ tuyển dụng cao. Người lao động tìm việc làm Sơn La có thể cân nhắc đến Thuận Châu nếu có kinh nghiệm hoặc trình độ trong các lĩnh vực này.

4.5. Việc làm tại huyện Vân Hồ

Vân Hồ là huyện nổi tiếng với các khu du lịch sinh thái và nông nghiệp hữu cơ. Nhiều cơ hội tìm việc làm Sơn La trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ đã được tạo ra tại đây, bao gồm các vị trí như nhân viên lễ tân, phục vụ nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch. Ngoài ra, nông nghiệp hữu cơ cũng là một lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao, với nhiều nhà nông sản xuất và chế biến nông sản đang cần tuyển nhân viên.

4.6. Việc làm tại huyện Yên Châu

Yên Châu nổi tiếng với các sản phẩm nông sản như xoài, chuối, và các loại trái cây khác. Các nhà máy chế biến nông sản tại đây thường tuyển dụng lao động phổ thông để thực hiện các công việc như phân loại, đóng gói và vận hành dây chuyền sản xuất. Đây là cơ hội tốt cho những người đang tìm việc làm Sơn La trong lĩnh vực chế biến nông sản, đặc biệt là lao động phổ thông.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Sơn La

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Sơn La đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người lao động với các nhà tuyển dụng. Đây là nơi cung cấp thông tin về các vị trí việc làm tại Sơn La mới nhất, đồng thời hỗ trợ người lao động trong việc tìm kiếm công việc phù hợp với trình độ và kỹ năng của mình.

Trung tâm dịch vụ việc làm Sơn La
Trung tâm dịch vụ việc làm Sơn La

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La là đơn vị chuyên cung cấp thông tin tuyển dụng, hỗ trợ tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho người lao động. Trung tâm đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp và người lao động, giúp họ tìm được những công việc phù hợp với nhu cầu và năng lực của bản thân.

  • Địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ việc làm Sơn La, Tổ 5, Phường Chiềng Sinh, Thành Phố Sơn La
  • Hotline: 02123 774 659 - 02123774002
  • Email: [email protected]
  • Website: https://vieclamsonla.net
  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6, 7:30 - 17:30

Ngoài ra còn nhiều trung tâm việc làm khác tại Sơn La sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, và hỗ trợ các thủ tục cần thiết cho người lao động khi tìm kiếm việc làm Sơn La. Đây cũng là những địa chỉ uy tín cho người lao động nắm bắt các thông tin tuyển dụng mới nhất.

Sơn La với dân số hơn 1,2 triệu người, đang trên đà phát triển mạnh mẽ về kinh tế, đặc biệt trong các ngành nông nghiệp, chế biến và du lịch. Điều này mang lại tiềm năng cho người lao động tìm việc làm Sơn La ở mọi cấp độ, từ lao động phổ thông đến các vị trí chuyên môn cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.