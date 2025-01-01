Tất cả địa điểm
Việc làm tại Hà Tĩnh

-

Có 385 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TULAX
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TULAX làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TULAX
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Tĩnh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 12 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH VSIP Hà Tĩnh
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 15 - 25 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ TĨNH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Phú Thọ Thái Nguyên Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Lạng Sơn Ninh Bình Hưng Yên Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Ô TÔ HẢI ÂU
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Vĩnh Phúc Hải Phòng Ninh Bình Lạng Sơn Thái Nguyên Nam Định Nghệ An Hà Tĩnh Đà Nẵng Gia Lai Bắc Ninh Quảng Ngãi Đã hết hạn 7 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 09/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG H VÀ A
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup
Tuyển Software Engineer Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA
Tuyển Sale Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG SỰ KIỆN ALIBABA MEDIA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vung Ang II Thermal Power LLC
Tuyển Sales Manager Vung Ang II Thermal Power LLC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vung Ang II Thermal Power LLC
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Tĩnh Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DES GLOBAL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DES GLOBAL làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DES GLOBAL
Hạn nộp: 31/08/2025
Nghệ An Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách
Tuyển Thực tập sinh Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách
Hạn nộp: 27/08/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 18/08/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 13/08/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PAT AUTO
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PAT AUTO làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PAT AUTO
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY LẮP VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN BẮC MIỀN TRUNG
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY LẮP VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN BẮC MIỀN TRUNG làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY LẮP VÀ THÍ NGHIỆM ĐIỆN BẮC MIỀN TRUNG
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 14 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Galatex Việt Nam
Hạn nộp: 29/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn 14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI ĐẠI VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI ĐẠI VIỆT làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN VÀ VẬN TẢI ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 18/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Hạn nộp: 12/06/2025
Quảng Ninh Hải Dương Bắc Giang Bắc Kạn Hưng Yên Lai Châu Lào Cai Hà Giang Hà Tĩnh Lạng Sơn Cao Bằng Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Hạn nộp: 16/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Hạn nộp: 16/06/2025
Hà Tĩnh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hà Tĩnh hiện nay

Sự phát triển của các khu công nghiệp và nhiều dự án đầu tư đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm Hà Tĩnh mới nhất, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp vẫn còn những thách thức nhất định, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực trạng này phần lớn do sự chênh lệch về kỹ năng giữa người lao động và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, đặc biệt là của phụ nữ ở các vùng nông thôn còn khá thấp. Để giải quyết những vấn đề này, tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động.

Chính quyền địa phương nỗ lực giải quyết việc làm Hà Tĩnh cho người lao động
Chính quyền địa phương nỗ lực giải quyết việc làm Hà Tĩnh cho người lao động

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Hà Tĩnh

Sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp đã làm sôi động hơn bức tranh tuyển dụng việc làm Hà Tĩnh trong những năm gần đây. Điều này mở ra nhiều vị trí việc làm Hà Tĩnh mới nhất và đa dạng các ngành nghề. Tuy nhiên, mức lương tuyển dụng tại đây có sự khác biệt rõ rệt tùy thuộc vào từng ngành nghề, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và quy mô doanh nghiệp.

Vị trí công việc

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Các ngành điện, điện tử, cơ khí, chế biến thực phẩm...

8.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư xây dựng, giám sát, công nhân xây dựng

7.000.000 - 12.000.000

Kỹ thuật viên và kỹ sư cơ khí

8.000.000 - 15.000.000

Nhân viên bán hàng, phục vụ, lễ tân

4.000.000 - 7.000.000

Giáo viên, giảng viên

5.000.000 - 10.000.000

việc làm dược sĩ

6.000.000 - 12.000.000

Lập trình viên, kỹ sư phần mềm

8.000.000 - 15.000.000

Kế toán, kiểm toán

6.000.000 - 12.000.000

việc làm Nhân viên bảo vệ

5.000.000 - 7.000.000
Việc làm lái xe 7.000.000 - 18.000.000

Lao động phổ thông

4.500.000 - 6.500.000
Thu nhập của lao động phổ thông ngành nghề may mặc ở Hà Tĩnh đang dần được cải thiện
Thu nhập của lao động phổ thông ngành nghề may mặc ở Hà Tĩnh đang dần được cải thiện

3. Một số việc làm Hà Tĩnh được tìm kiếm nhiều

Có rất nhiều cơ hội hấp dẫn cho người lao động tìm việc làm tại Hà Tĩnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực xây dựng, sản xuất và dịch vụ. Nhu cầu tuyển dụng lớn từ các doanh nghiệp, nhà máy và công ty trong và ngoài tỉnh đã tạo ra nhiều việc làm ổn định và có mức thu nhập khá.

3.1. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng luôn là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn tại Hà Tĩnh, đặc biệt là khi tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư vào các công trình hạ tầng, nhà máy, khu công nghiệp. Các vị trí việc làm phổ biến trong ngành xây dựng bao gồm: việc làm công nhân xây dựng, thợ hồ, kỹ sư xây dựng, giám sát công trình.

Công việc của người làm trong ngành xây dựng là một sự kết hợp giữa lao động chân tay và trí óc. Từ việc đọc bản vẽ, tính toán kết cấu đến việc trực tiếp thi công, mỗi công nhân, kỹ sư đều đóng góp một phần quan trọng vào việc hoàn thiện công trình.

Tại Hà Tĩnh, các huyện Kỳ Anh, Nghi Xuân và Đức Thọ, với nhiều dự án hạ tầng đang được triển khai, là những địa điểm tập trung nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong ngành xây dựng.

3.2. Việc làm lái xe

Với sự phát triển của các khu công nghiệp và dịch vụ vận tải, nhu cầu tuyển dụng lái xe tại Hà Tĩnh cũng ngày càng tăng. Các doanh nghiệp đang tìm kiếm các ứng viên có bằng lái xe hạng B, C, E và kinh nghiệm lái xe đường dài. Các vị trí việc làm lái xe thường có mức thu nhập ổn định và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn.

Công việc của một lái xe bao gồm kiểm tra tình trạng xe trước khi xuất phát, lập kế hoạch hành trình, xử lý các tình huống phát sinh trên đường và thực hiện các thủ tục giao nhận hàng hóa hoặc đón trả khách đúng điểm dừng.

Tuyển dụng việc làm Hà Tĩnh trong lĩnh vực lái xe thường ở các khu vực tập trung nhiều cơ sở sản xuất như Kỳ Anh, Nghi Xuân và các khu công nghiệp tại trung tâm thành phố.

3.3. Việc làm cơ khí

Với sự phát triển của các khu công nghiệp như Vũng Áng và Kỳ Anh, nhu cầu nhân lực ngành cơ khí tại Hà Tĩnh ngày càng tăng. Các kỹ sư cơ khí sẽ làm việc với các phần mềm thiết kế CAD/CAM hiện đại để thiết kế, lên bản vẽ kỹ thuật, tính toán lực, lựa chọn vật liệu và giám sát quá trình sản xuất.

Bên cạnh đó, các kỹ thuật viên cơ khí sẽ trực tiếp vận hành máy móc, kiểm tra chất lượng sản phẩm, việc làm bảo trì và sửa chữa thiết bị. Ngoài ra, những người thợ lành nghề như thợ tiện, thợ hàn, thợ lắp ráp sẽ sử dụng máy móc chuyên dụng để gia công, chế tạo các chi tiết máy chính xác.

3.4. Việc làm phổ thông

Các công việc phổ thông tại Hà Tĩnh thường tập trung vào các nhà máy, xí nghiệp. Ngoài ra, các khu công nghiệp trong tỉnh cũng là nơi tuyển dụng nhiều lao động phổ thông cho các vị trí như đóng gói, kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Các huyện như Kỳ Anh, Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh là những địa điểm tập trung nhiều khu công nghiệp và có nhu cầu tuyển dụng lớn.

3.5. Việc làm kế toán

Kế toán là cầu nối giữa hoạt động sản xuất kinh doanh với việc quản lý tài chính của doanh nghiệp. Công việc của kế toán bao gồm việc ghi nhận, phân tích và báo cáo các giao dịch tài chính, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của số liệu kế toán.

Tại Hà Tĩnh, các khu công nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh và các huyện như Nghi Xuân, Can Lộc luôn có nhu cầu tuyển dụng kế toán với mức lương hấp dẫn và chế độ đãi ngộ tốt.

Nhu cầu tuyển dụng kế toán tại Hà Tĩnh luôn rất lớn
Nhu cầu tuyển dụng kế toán tại Hà Tĩnh luôn rất lớn

3.6. Việc làm bảo vệ

Nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho các khu vực như nhà máy, khu công nghiệp, tòa nhà cao tầng. Công việc này đòi hỏi người làm phải thường xuyên tuần tra, kiểm soát lối ra vào, giám sát hệ thống an ninh và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp tập trung tại các huyện như Kỳ Anh, Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh, nhu cầu tuyển dụng nhân viên bảo vệ tại đây luôn rất lớn.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh nắm giữ những lợi thế nhất định về vị trí địa lý, tài nguyên và sự phát triển của các khu công nghiệp, đang thu hút một lượng lớn lao động. Các khu vực như Vũng Áng, Hồng Lĩnh, Nghi Xuân... đang trở thành những “điểm nóng” về tuyển dụng việc làm Hà Tĩnh.

4.1. Việc làm Vũng Áng, Hà Tĩnh

Vũng Áng là nơi tập trung của các nhà máy lọc dầu, cảng biển và các khu công nghiệp, đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực kỹ thuật, vận hành, bảo trì. Các công ty lớn thường xuyên tuyển dụng Kỹ sư điện, công nhân kỹ thuật, nhân viên vận hành máy móc, việc làm nhân viên bảo vệ môi trường. Đặc biệt, ngành dầu khí và hàng hải luôn có nhu cầu tuyển dụng cao.

4.2. Việc làm Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Sự phát triển của các khu công nghiệp ở Hồng Lĩnh đang thu hút nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực việc làm dệt may, da giày, điện tử. Cơ hội việc làm tập trung vào các vị trí công nhân sản xuất, kỹ thuật viên, nhân viên kiểm soát chất lượng. Ngoài ra, các ngành dịch vụ như bán hàng, tiếp thị cũng có nhu cầu tuyển dụng.

4.3. Việc làm Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Nghi Xuân có thế mạnh về nông nghiệp và thủy sản, cung cấp nhiều việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thủy sản. Các cơ hội việc làm bao gồm nông dân, công nhân chế biến thủy sản, nhân viên bán hàng nông sản. Ngoài ra, với sự phát triển của việc làm du lịch, ngành dịch vụ cũng mở ra nhiều cơ hội việc làm.

4.4. Việc làm Hương Khê, Hà Tĩnh

Sở hữu tiềm năng về du lịch và nông nghiệp, Hương Khê cung cấp nhiều việc làm trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp. Các cơ hội việc làm bao gồm hướng dẫn viên du lịch, việc làm nhân viên khách sạn, nhà hàng, nông dân.

4.5. Việc làm Đức Thọ, Hà Tĩnh

Đức Thọ đang cho chứng kiến sự phát triển của các làng nghề truyền thống và nông nghiệp, cung cấp nhiều việc làm trong các lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, nông nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hà Tĩnh ở đây tập trung vào các vị trí thợ thủ công, nông dân làm vườn, việc làm nhân viên bán hàng...

Tuyển dụng việc làm Hà Tĩnh trong các lĩnh vực may mặc, thủ công mỹ nghệ chiếm số lượng lớn
Tuyển dụng việc làm Hà Tĩnh trong các lĩnh vực may mặc, thủ công mỹ nghệ chiếm số lượng lớn

4.6. Việc làm Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Cẩm Xuyên nắm giữ thế mạnh về nông nghiệp và công nghiệp, cung cấp nhiều việc làm trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến. Tại đây, ứng viên có thể tìm thấy những công việc đa dạng bao gồm nông dân, công nhân sản xuất, nhân viên kỹ thuật.

4.7. Việc làm Hương Sơn, Hà Tĩnh

Hương Sơn có nhiều tiềm năng về du lịch và nông nghiệp, cung cấp nhiều việc làm trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, nông nghiệp. Do đó, các việc làm được tuyển dụng nhiều tại đây thường là các vị trí hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn, nhà hàng, nông dân có kỹ thuật.

4.7. Việc làm Thành phố Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm hành chính, kinh tế của tỉnh, tập trung nhiều cơ quan hành chính, doanh nghiệp, ngân hàng, trường học. Nhu cầu tuyển dụng ở đây cũng đa dạng hơn với rất nhiều vị trí từ hành chính, kế toán, việc làm nhân sự, việc làm nhân viên ngân hàng, việc làm nhân viên kinh doanh…. đến giáo viên và các việc làm thuộc ngành dịch vụ.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc giải quyết vấn đề việc làm tại địa phương. Các đơn vị này có nhiệm vụ kết nối nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với nguồn lao động, đặc biệt là lao động địa phương.

Cụ thể, các Trung tâm việc làm Hà Tĩnh đã và đang thực hiện các hoạt động như: tổ chức các phiên giao dịch việc làm, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt là đối tượng lao động khó khăn như thanh niên, lao động nữ, lao động vùng biên.

Nhờ đó, Trung tâm đã góp phần đáng kể vào việc giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Tìm việc làm Hà Tĩnh dễ dàng hơn nhờ sự hỗ trợ của các trung tâm việc làm
Tìm việc làm Hà Tĩnh dễ dàng hơn nhờ sự hỗ trợ của các trung tâm việc làm

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Hà Tĩnh

  • Địa chỉ: số 156, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

  • Hotline: 02393.851.295 - 02393.853.505 - 02393.734.789

  • Email: [email protected]

  • Website: https://vieclamhatinh.vn

  • Thời gian mở cửa: 7h30 - 11h30 và 13h30 - 17h30 từ thứ 2 - thứ 6

Có thể thấy, thị trường tuyển dụng việc làm Hà Tĩnh đang sôi động hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ. Đây là cơ hội vàng để bạn tìm kiếm một công việc phù hợp với năng lực và sở thích của mình. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội này để cùng xây dựng một Hà Tĩnh ngày càng phát triển. Hi vọng với những thông tin bổ ích mà job3s.ai cung cấp, chúng tôi tin rằng bạn sẽ tìm được công việc như ý.