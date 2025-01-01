Tất cả địa điểm
Việc làm tại Khánh Hòa

-

Có 938 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vega City
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Vega City
Hạn nộp: 19/09/2025
Khánh Hòa Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 17/09/2025
Khánh Hòa Còn 4 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Tuyển Trưởng ca Công ty Cổ phần Pizza 4Ps làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Pizza 4Ps
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SANTAV
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Gia Lai Đồng Nai Trà Vinh Bến Tre Bình Dương Hậu Giang Lâm Đồng Khánh Hòa Thanh Hóa Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH FOOD EMPIRE
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FOOD EMPIRE làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH FOOD EMPIRE
Hạn nộp: 10/09/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH EZ TRAVEL
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV BLUE FOCUS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV BLUE FOCUS làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV BLUE FOCUS
Hạn nộp: 10/09/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Khánh Hòa Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 08/09/2025
An Giang Long An Cần Thơ Đồng Tháp Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 9 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần đường Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Bà Rịa Vũng Tàu Long An Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Hạn nộp: 30/10/2025
Khánh Hòa Còn 47 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ENP BIOTECH (VN)
Hạn nộp: 06/09/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỰC PHẨM LIÊN VIỆT XANH
Hạn nộp: 06/09/2025
Khánh Hòa Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TIM Homes
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần TIM Homes làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần TIM Homes
Hạn nộp: 05/09/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 50 - 100 Triệu
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
Hạn nộp: 03/09/2025
Đồng Nai Khánh Hòa Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FPT Software Pro Company
Tuyển Backend Developer FPT Software Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Long Sinh
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Long Sinh làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 16 - 20 Triệu
Công ty TNHH Long Sinh
Hạn nộp: 04/09/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty cổ phần truyền thông & dữ liệu thanh toán An Du Pro Company
Hạn nộp: 04/09/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 7.5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Hạn nộp: 30/11/2025
Long An Hà Nội Khánh Hòa Còn 78 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ DUY TÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ DUY TÂN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ DUY TÂN
Hạn nộp: 03/09/2025
Đà Nẵng Hồ Chí Minh Hải Phòng Khánh Hòa Bình Định Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 03/09/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Tuyển Giám đốc siêu thị Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Lotte Vietnam Shopping Joint Stock Company
Hạn nộp: 05/08/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH RM Healthcare
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH RM Healthcare làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH RM Healthcare
Hạn nộp: 26/08/2025
Ninh Thuận Thanh Hóa Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 27/08/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company
Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Dai-ichi Life Pro Company
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bắc Ninh Thái Nguyên Khánh Hòa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC DUNG
Hạn nộp: 22/08/2025
Đồng Nai Bình Dương Đà Nẵng Nghệ An Vĩnh Phúc Cần Thơ Bình Thuận Khánh Hòa Hải Phòng Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VỎ XE Ô TÔ HẢI TRIỀU
Hạn nộp: 17/08/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT VNR500 TOP CÔNG TY
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Hải Vương làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty TNHH Hải Vương
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Automation Tester FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển IT phần mềm FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Lái Xe Văn Phòng thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây Dựng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Khánh Hòa Công ty Cổ phần Vega City
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG QUỐC TẾ VIỆT PHÁP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 25 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Vega City
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ Sư thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Khánh Hòa CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bếp trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
12 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Vùng thu nhập 30 - 45 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bất động sản/Xây dựng Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Vega City
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÀI NGUYÊN VIỄN ĐÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HOÀNG AN NHA TRANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ SƯ CÔNG NGHỆ CAO VN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TÂN KHÁNH HÒA KH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KINH DOANH MIỄN THUẾ LOTTE PHÚ KHÁNH - CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH KINH DOANH MIỄN THUẾ LOTTE PHÚ KHÁNH - CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm FPT Software làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm FPT Software làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG ĐỘNG HT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm

Thị trường tìm việc làm Khánh Hòa đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, xây dựng và công nghệ. Với tiềm năng phát triển kinh tế và hạ tầng, Khánh Hòa hướng tới các ngành có nhu cầu nhân lực lớn và triển vọng bền vững từ lao động phổ thông đến chuyên viên cao cấp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Khánh Hòa hiện nay

Nhu cầu tìm việc làm Khánh Hòa 2024 đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội việc làm xuất hiện trong các lĩnh vực như du lịch, xây dựng và công nghệ thông tin. Theo thống kê năm 2023, tổng dân số của Khánh Hòa khoảng 1,2 triệu người, trong đó độ tuổi lao động chiếm khoảng 60%, cho thấy nguồn lực lao động dồi dào sẵn có cho các nhà tuyển dụng.

Mức lương trung bình tại Khánh Hòa có sự chênh lệch lớn giữa các ngành, với công việc phổ thông dao động từ 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng, trong khi các vị trí yêu cầu kỹ năng chuyên môn như kỹ sư xây dựng hoặc IT có thể đạt từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp, khoảng 3,1% vào năm 2023, phản ánh sự ổn định của thị trường lao động, đặc biệt trong các ngành du lịch và sản xuất.

Ngành du lịch vẫn giữ vai trò chủ đạo, nhờ vào lợi thế tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi. Bên cạnh đó, ngành xây dựng và công nghệ thông tin cũng đang trở thành những lĩnh vực thu hút nhiều nhân lực, bởi sự gia tăng các dự án đầu tư và nhu cầu chuyển đổi số. Những ngành nghề này không chỉ tạo ra nhiều việc làm Khánh Hòa mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho người lao động trong tương lai.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Khánh Hòa vô cùng cao nhờ sự phát triển mạnh về du lịch của thành phố
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Khánh Hòa vô cùng cao nhờ sự phát triển mạnh về du lịch của thành phố

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Khánh Hòa mới nhất

Thị trường việc làm Khánh Hòa đang cho thấy sự đa dạng về mức lương, phản ánh nhu cầu tuyển dụng ở từng ngành nghề khác nhau. Tùy thuộc vào trình độ chuyên môn và yêu cầu công việc, mức lương có thể dao động đáng kể. Dưới đây là bảng cập nhật mức lương cho một số công việc phổ biến tại Khánh Hòa:

Việc làm Khánh Hòa

Mức lương (VNĐ/tháng)

Việc làm không cần bằng cấp

6.000.000 - 10.000.000

Việc làm xây dựng

8.000.000 - 12.000.000

Việc làm lái xe

8.000.000 - 12.000.000

Việc làm kế toán

10.000.000 - 15.000.000

Việc làm IT phần mềm

15.000.000 - 25.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Khánh Hòa được tìm kiếm nhiều

Tỉnh Khánh Hòa đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong nhu cầu tuyển dụng lao động, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế phục hồi. Với sự phát triển của nhiều lĩnh vực như xây dựng, du lịch và công nghệ thông tin, người lao động có nhiều cơ hội việc làm phong phú và đa dạng. Dưới đây là một số việc làm Khánh Hòa mới nhất phổ biến người lao động có thể quan tâm:

3.1. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng tại Khánh Hòa đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của tỉnh, đặc biệt là tại các khu vực như Nha Trang và Cam Ranh. Những vị trí như kỹ sư xây dựng, giám sát công trình và thợ xây đang được tuyển dụng nhiều. Nhiệm vụ chính bao gồm quản lý dự án, thi công các công trình dân dụng và hạ tầng.

Việc làm xây dựng tại Khánh Hòa không chỉ yêu cầu kỹ năng chuyên môn mà còn đòi hỏi sự chịu khó và khả năng việc cường độ cao của người lao động để đáp ứng công việc được phân công.

Việc làm xây dựng đòi hỏi sự chịu khó và khả năng làm việc với cường độ cao
Việc làm xây dựng đòi hỏi sự chịu khó và khả năng làm việc với cường độ cao

3.2. Việc làm không cần bằng cấp

Những công việc làm Khánh Hòa không yêu cầu bằng cấp rất đa dạng, bao gồm lao động phổ thông, nhân viên phục vụ và tạp vụ. Công việc lao động phổ thông có thể liên quan đến các công việc sản xuất, đóng gói hàng hóa hoặc làm việc trong các cửa hàng, nhà hàng. Nhân viên phục vụ chủ yếu làm việc trong các cơ sở dịch vụ, như nhà hàng, quán cà phê và khách sạn.

Tại Nha Trang, nhu cầu tìm kiếm việc làm không cần bằng cấp rất cao, đặc biệt cho người trẻ tuổi và người trên 50 tuổi. Các khu vực như trung tâm thành phố và khu vực ven biển có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ thường xuyên tuyển dụng tạp vụ và nhân viên phục vụ.

3.3. Việc làm lái xe

Lái xe là một ngành nghề có số lượng tuyển dụng lớn nhằm phục vụ cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa và dịch vụ du lịch. Các khu vực như Vạn Ninh, Cam Lâm, Nha Trang có nhiều công ty vận tải tuyển dụng lái xe tải, xe container và xe du lịch.

Nhiệm vụ của lái xe bao gồm đảm bảo vận chuyển an toàn, đúng lịch trình và bảo trì xe theo yêu cầu. Công việc này đòi hỏi người lao động có bằng lái xe và kinh nghiệm điều khiển phương tiện đường dài.

3.4. Việc làm kế toán

Ngành kế toán tại Khánh Hòa đang phát triển mạnh nhờ sự gia tăng các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch, đặc biệt tại Nha Trang. Các vị trí kế toán viên, kế toán thuế và kế toán tổng hợp thường xuyên được tuyển dụng. Nhiệm vụ của các kế toán bao gồm quản lý tài chính, kiểm tra sổ sách và lập báo cáo thuế. Những ứng viên có bằng cấp chuyên môn và kinh nghiệm sẽ có nhiều cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp lớn.

3.5. Việc làm IT

Công nghệ thông tin (IT) là một trong những việc làm Khánh Hòa đang thu hút lượng lớn người lao động, đặc biệt trong các doanh nghiệp dịch vụ và du lịch. Các vị trí như lập trình viên, chuyên viên phân tích dữ liệu và quản trị hệ thống đang được tìm kiếm nhiều. Nha Trang và Cam Ranh là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng IT cao, đặc biệt là trong các công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ.

Nhiệm vụ chính của các chuyên viên IT bao gồm phát triển phần mềm, quản lý hệ thống mạng và bảo mật thông tin
Nhiệm vụ chính của các chuyên viên IT bao gồm phát triển phần mềm, quản lý hệ thống mạng và bảo mật thông tin

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa là một trong những địa phương có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, với nhiều khu vực tập trung các ngành nghề đa dạng, từ du lịch, dịch vụ cho đến sản xuất công nghiệp. Dưới đây là những địa điểm có nhiều cơ hội việc làm và phát triển sự nghiệp tại Khánh Hòa.

4.1. Việc làm tại thành phố Nha Trang Khánh Hòa

Nha Trang là trung tâm du lịch biển của tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là nơi tập trung nhiều việc làm trong các ngành dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và lữ hành. Với nhu cầu du lịch tăng cao, các vị trí như quản lý khách sạn, nhân viên lễ tân và hướng dẫn viên du lịch được tuyển dụng thường xuyên.

Ngoài ra, ngành dịch vụ sức khỏe và làm đẹp tại Nha Trang cũng phát triển mạnh, mở ra cơ hội cho các chuyên viên spa, chăm sóc sắc đẹp và y tế. Tại đây, việc làm Khánh Hòa tập trung mạnh vào lĩnh vực dịch vụ và thương mại.

4.2. Việc làm tại thành phố Cam Ranh Khánh Hòa

Cam Ranh nổi tiếng với cảng hàng không quốc tế và các khu du lịch ven biển đang trên đà phát triển. Các công việc phổ biến tại Cam Ranh bao gồm kỹ sư xây dựng, nhân viên vận hành sân bay và các vị trí trong ngành du lịch như quản lý resort, nhân viên buồng phòng. Cảng biển Cam Ranh cũng mở ra cơ hội việc làm trong lĩnh vực logistics và vận tải. Nhu cầu lao động tại Cam Ranh không chỉ tập trung vào du lịch mà còn trong các lĩnh vực logistic và dịch vụ vận tải.

Thành phố Cam Ranh có điểm mạnh về vận tải biển nhờ sở hữu cảng Cam Ranh nổi tiếng
Thành phố Cam Ranh có điểm mạnh về vận tải biển nhờ sở hữu cảng Cam Ranh nổi tiếng

4.3. Việc làm tại huyện Vạn Ninh Khánh Hòa

Vạn Ninh dù là khu vực ven biển thuộc phía bắc Khánh Hòa, địa phương có rất nhiều tiềm năng phát triển mạnh về ngành ngư nghiệp và du lịch sinh thái. Các vị trí như nhân viên thu mua hải sản, quản lý trang trại thủy sản và hướng dẫn viên du lịch sinh thái được tìm kiếm nhiều tại đây.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cũng đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm cho người dân địa phương. Việc làm Khánh Hòa chủ yếu xoay quanh khai thác và nuôi trồng thủy sản.

4.4. Việc làm tại huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Việc làm Khánh Hòa tại Cam Lâm ngày càng mở rộng nhờ vào sự phát triển công nghiệp và thương mại. Cam Lâm, nằm gần sân bay Cam Ranh và các khu công nghiệp, mở ra nhiều cơ hội việc làm trong các ngành sản xuất, chế biến thực phẩm và dịch vụ vận tải.

Những công việc phổ biến tại đây bao gồm công nhân nhà máy, kỹ sư sản xuất và lái xe tải. Với vị trí thuận lợi gần cảng và sân bay, Cam Lâm thu hút nhiều doanh nghiệp về logistics và kho bãi, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.

4.5. Việc làm tại Ninh Hòa, Khánh Hòa

Ninh Hòa là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa, với nhiều khu công nghiệp và nhà máy lớn. Những công việc phổ biến tại Ninh Hòa bao gồm kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, và công nhân sản xuất trong các ngành chế biến thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng và may mặc.

Ngoài ra, Ninh Hòa còn là nơi phát triển mạnh ngành nông nghiệp, đặc biệt là trồng mía và chăn nuôi. Việc làm Khánh Hòa tại Ninh Hòa cung cấp nhiều cơ hội cho cả lao động có kỹ năng và lao động phổ thông.

Tại Ninh Hòa sở hữu nhiều nhà máy chế biến thực phẩm thủy sản thu hút nguồn nhân lực lớn
Tại Ninh Hòa sở hữu nhiều nhà máy chế biến thực phẩm thủy sản thu hút nguồn nhân lực lớn

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Khánh Hòa

Trung tâm giới thiệu việc làm Khánh Hòa là địa chỉ tin cậy cung cấp thông tin việc làm và hỗ trợ người lao động tìm kiếm cơ hội phát triển nghề nghiệp tại tỉnh. Với các cơ sở trải dài khắp các khu vực trọng điểm như Nha Trang, Cam Ranh và Ninh Hòa, trung tâm giúp kết nối hàng ngàn lao động với những vị trí tuyển dụng phù hợp.

  • Địa chỉ: 56 Lê Quý Đôn, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

  • Hotline: 079 656 3307

  • Email: [email protected]

  • Website: https://thongtinvieclamkhanhhoa.vn/

  • Thời gian mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu: 8:00 - 17:00, Thứ Bảy: 8:00 - 12:00

Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa thuộc sở lao động thương binh & xã hội
Trung tâm dịch vụ việc làm Khánh Hòa thuộc sở lao động thương binh & xã hội

Việc làm Khánh Hòa mở ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng cho 1,2 triệu người dân lao động trong các ngành nghề khác nhau (số liệu thống kê năm 2023). Với sự phát triển mạnh mẽ của các khu vực như Nha Trang và Cam Ranh, việc cạnh tranh trong ngành nghề tại Khánh Hòa ngày càng trở nên khốc liệt, đặc biệt là ở các lĩnh vực như du lịch và logistics. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng trực tuyến ứng dụng công nghệ AI job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Khánh Hòa phù hợp!