Công việc Trợ giảng

-

Có 146 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TAHK Foundation
Tuyển Trợ giảng thu nhập Thỏa thuận tại Hà Nội
TAHK Foundation
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty cổ phần Mặt Trời Phước Tiến
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 2.5 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
Hạn nộp: 13/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QG
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EDUZEST GLOBAL
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Trợ giảng KinderWorld Education Group làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 10/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Giáo dục WISE
Hạn nộp: 26/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7.5 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MathExpress
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MathExpress
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần trường mầm non quốc tế Tây Hồ
Tuyển Trợ giảng Công ty cổ phần trường mầm non quốc tế Tây Hồ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
Công ty cổ phần trường mầm non quốc tế Tây Hồ
Hạn nộp: 12/06/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE)
Tuyển Trợ giảng TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG LIÊN CẤP OLYMPIA (CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DREAM HOUSE)
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Hạn nộp: 08/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tuyển Trợ giảng Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 100000 Triệu
Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ IEG
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ IEG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC QUỐC TẾ IEG
Hạn nộp: 06/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
Tuyển Trợ giảng Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
Công ty CP công nghệ LKO Việt Nam
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÁ CỎ
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÁ CỎ làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 5 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÁ CỎ
Hạn nộp: 06/06/2025
Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Tuyển Trợ giảng Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Công ty Cổ Phần Đầu tư Giáo dục Và Phát triển Nguồn Lực Quốc Tế Pasal
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OTSU LABS
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH OTSU LABS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH OTSU LABS
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ
Tuyển Trợ giảng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ làm việc tại Hà Nội thu nhập 320 - 600 USD
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ
Hạn nộp: 15/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 320 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group
Tuyển Trợ giảng Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 200000 - 300000 Triệu
Công ty TNHH Giáo dục Thiên An Group
Hạn nộp: 14/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.2 - 0.3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Tuyển Trợ giảng Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm EDUPIA
Tuyển Trợ giảng EDUPIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu
EDUPIA
Hạn nộp: 11/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Thái Nguyên Đã hết hạn 1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VH EDTECH
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ
Tuyển Trợ giảng Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ làm việc tại Hà Nội thu nhập 320 - 600 USD
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thế Hệ Trẻ
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 320 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ giảng ngày càng cao đặc biệt tại các thành phố lớn với mức lương giao động từ 4.000.000 VNĐ - 10.000.00 VNĐ. Trở thành trợ giảng không chỉ giúp ứng viên tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng chuyên môn mà còn có cơ hội thăng tiến lên vị trí giáo viên chính thức.

Nhu cầu tuyển dụng trợ giảng tại các thành phố lớn ngày càng cao
Nhu cầu tuyển dụng trợ giảng tại các thành phố lớn ngày càng cao

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ giảng

Trợ giảng (Teaching Assistant) là vị trí hỗ trợ giảng viên trong công tác giảng dạy tại trường học, trung tâm hoặc các cơ sở giáo dục. Trợ giảng có thể là sinh viên mới tốt nghiệp, các nhân viên giáo dục muốn nâng cao, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy.

Trợ giảng có vai trò quan trọng hỗ trợ giáo viên chính chuẩn bị tài liệu bài giảng, hướng dẫn học sinh làm bài. Đồng thời quản lý lớp học, điểm danh học viên vào đầu giờ và sắp xếp lịch học phù hợp.

Trợ giảng hướng dẫn học sinh làm bài và quản lý lớp học
Trợ giảng hướng dẫn học sinh làm bài và quản lý lớp học

Theo số liệu thống kê giai đoạn 2022 - 2023, số lượng học sinh riêng tại TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 21.000 người. Thách thức đặt ra cho ngành giáo dục cần tuyển đến 5.200 giáo viên (Theo Vietnamplus). Nhu cầu giáo viên tăng kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ giảng tăng. Trên các trang tuyển dụng trực tuyến có đến hàng trăm tin đăng tuyển trợ giảng mỗi tháng. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng vị trí này của các trung tâm, trường học không hề nhỏ.

Trở thành trợ giảng giúp các sinh viên, nhân viên giáo dục có cơ hội học tập và tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, quản lý lớp học dưới sự hướng dẫn của giáo viên chính. Đây là một bước đệm để tiến tới vị trí giáo viên chính hoặc nhân viên giáo dục khác tại cơ sở làm việc.

Bên cạnh đó trợ giảng còn được làm việc trong môi trường văn minh, thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất đầy đủ cùng chế độ đãi ngộ theo quy định của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục.

2. Mức lương trung bình việc làm trợ giảng hiện nay

Theo thống kê tại các thành phố lớn, nhu cầu giáo viên ngày càng tăng kéo theo nhu cầu trợ giảng cho giáo viên cũng tăng theo. Mức lương trợ giảng tương đối tốt, khoảng 7.000.000 VNĐ/tháng, trung bình mỗi buổi làm việc, trợ giảng sẽ nhận được từ 200.000 VNĐ - 300.000VNĐ tùy theo cấp bậc, môn học và hình thức giảng dạy. Dưới đây là bảng thống kê chi tiết mức lương của trợ giảng:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm trợ giảng

Mức lương giao động

Trợ giảng tiểu học

4.000.000 VNĐ - 6.000.000 VNĐ

Trợ giảng mầm non

4.000.000 VNĐ - 6.000.000 VNĐ

Trợ giảng cấp 2, 3

4.000.000 VNĐ - 7.000.000 VNĐ

Trợ giảng đại học

5.000.000 VNĐ - 8.000.000 VNĐ

Trợ giảng trung tâm

6.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

Mức lương theo môn học

Việc làm trợ giảng

Mức lương giao động

Trợ giảng môn Ngữ văn

5.000.000 VNĐ - 6.000.000 VNĐ

Trợ giảng tiếng Trung

6.000.000 VNĐ - 7.000.000 VNĐ

Trợ giảng tiếng Anh

7.000.000 VNĐ - 8.000.000 VNĐ

Trợ giảng môn Toán

7.000.000 VNĐ - 8.000.000 VNĐ

Mức lương theo hình thức

Việc làm trợ giảng

Mức lương giao động

Trợ giảng Part-time

4.000.000 VNĐ - 9.000.000 VNĐ

Trợ giảng Online

5.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ

Trợ giảng Full-time

7.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ

Mức lương trợ giảng có sự chênh lệch giữa các môn học, cấp bậc và hình thức giảng dạy. Lương của trợ giảng tiếng anh cao hơn so với các môn học khác. Đồng thời trợ giảng Full-time cũng sẽ nhận được lương cao hơn so với trợ giảng part-time.

3. Tuyển dụng việc làm trợ giảng theo cấp bậc

Nhu cầu tuyển dụng trợ giảng trong các trung tâm, cơ sở giáo dục thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Thông thường, môi trường có yêu cầu học tập nghiên cứu cao như đại học thường có nhu cầu tuyển trợ giảng cao. Dưới đây là nhu cầu tuyển dụng trợ giảng theo cấp bậc:

3.1. Tuyển dụng trợ giảng trung tâm

Trung tâm giáo dục không chỉ cung cấp kiến thức mà còn đáp ứng được nhu cầu đăng ký ca học linh hoạt theo thời gian rảnh. Tại các trung tâm ngoại ngữ, luyện thi có số lượng học viên khá đông với nhiều trình độ khác nhau. Vậy nên nhu cầu tuyển dụng trợ giảng tại trung tâm khá cao.

Đặc biệt trong các lớp học ngoại ngữ, trợ giảng còn giúp kết nối giữa giảng viên người nước ngoài và học viên, tổ chức thảo luận nhóm và làm bài kiểm tra. Số lượng trung tâm ngoại ngữ, kỹ năng mềm mở ra nhiều với quy mô lớn cho thấy vị trí trợ giảng ngày càng có nhiều cơ hội làm việc.

3.2. Tuyển dụng trợ giảng đại học

Tại các thành phố lớn có nhiều trường đại học với quy mô lớn đều cần trợ giảng để giảm tải lượng công việc cho giáo viên chính. Đặc biệt tại các trường đại học có các chương trình quốc tế đều yêu cầu nhiều về nghiên cứu, vậy nên trợ giảng có vai trò quan trọng trong giảng dạy và hướng dẫn học viên hoàn thành tốt quá trình này. Từ đó cho thấy nhu cầu tuyển dụng trợ giảng đại học hiện nay rất lớn.

3.3. Tuyển dụng trợ giảng mầm non

Trợ giảng mầm non là người hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm trong giảng dạy và chăm sóc trẻ lớp mầm non. Công việc chính của trợ giảng mầm non là chuẩn bị các tài liệu giảng dạy, quản lý lớp học, chăm sóc giúp đỡ trẻ trong các hoạt động vui chơi ở lớp.

Hiện nay số lượng trẻ đi học tăng cao nên các trường mầm non tuyển dụng vị trí trợ giảng khá nhiều để giúp giáo viên quản lý lớp học hiệu quả hơn. Tuy là một vị trí khá mới ở Việt Nam nhưng thu hút được nhiều sinh viên, nhà giáo dục làm việc và trau dồi thêm kinh nghiệm.

Tuyển dụng việc làm trợ giảng mầm non khá mới nhưng thu hút được nhiều sinh viên quan tâm
Tuyển dụng việc làm trợ giảng mầm non khá mới nhưng thu hút được nhiều sinh viên quan tâm

3.4. Tuyển dụng trợ giảng tiểu học

Các trung tâm, trường học tuyển dụng trợ giảng tiểu học để hỗ trợ giáo viên trong việc quản lý lớp học và giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả. Đây là lứa tuổi cần dành sự quan tâm đặc biệt vì khả năng tự học còn yếu, tập trung kém.

Trợ giảng giúp kèm cặp từng học sinh yếu, tạo môi trường học tập tích cực, đặc biệt điều chỉnh phát âm ở những trẻ mới bước vào lớp 1. Nhu cầu tuyển dụng trợ giảng tiểu học tuy không cao bằng các cấp học khác nhưng cũng dành được sự quan tâm của nhiều sinh viên, học viên.

3.5. Tuyển dụng trợ giảng THCS, THPT

Hiện nay, nhu cầu tuyển trợ giảng cho học sinh cấp 2 và cấp 3 ngày càng tăng cao do lượng kiến thức và áp lực học tập lớn. Ở giai đoạn này, học sinh cần được hỗ trợ giải đáp những thắc mắc về bài tập và chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng. Chính vì vậy tại các trường học lớn, trung tâm luyện thi thường có nhu cầu tuyển dụng trợ giảng cao để nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập cho học sinh.

4. Tuyển dụng việc làm trợ giảng theo môn học

Trợ giảng các môn học khác nhau sẽ có yêu cầu và mức lương khác nhau. Dưới đây là một số môn học có tuyển dụng khá nhiều trợ giảng hiện nay:

4.1. Tuyển dụng trợ giảng tiếng Anh

Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp phổ biến nhất thế giới, không chỉ mang đến nhiều kiến thức, phát triển cá nhân mà còn là chìa khóa mở ra nhiều cơ hội việc làm. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, thành thạo tiếng anh giúp bạn dễ dàng tiếp thu những tri thức, công nghệ hiện đại từ các nước trên thế giới. Bên cạnh đó khả năng giao tiếp tốt còn tạo điều kiện kết nối với bạn bè quốc tế, mở rộng mối quan hệ. Vậy nên ngày càng có nhiều người đầu tư thời gian, công sức để học tiếng anh.

Nhu cầu của học viên cao dẫn tới các Trung tâm Tiếng Anh ngày càng mở rộng với quy mô lớn, nhu cầu tuyển dụng trợ giảng cũng tăng cao để đảm bảo chất lượng lớp học.

Trợ giảng tiếng anh tại trung tâm sẽ hỗ trợ cho học sinh phát triển ngôn ngữ mới, vậy nên để hoàn thành tốt công việc, bên cạnh kiến thức chuyên môn, ứng viên cần phải có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả. Đặc biệt, vị trí này cũng yêu cầu phải có tính kiên nhẫn trong quá trình giảng bài, quan tâm đối với học sinh.

4.2. Tuyển dụng trợ giảng tiếng Trung Quốc

Trợ giảng tiếng trung là công việc hỗ trợ giảng dạy ngôn ngữ Trung Quốc tại các trung tâm, trường học hoặc các cơ sở giáo dục. Trước khi trở thành trợ giảng tiếng Trung cần nắm chắc về ngữ pháp, phát âm chuẩn và giao tiếp thành thạo.

Hiện nay giao lưu văn hóa, kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển, nhu cầu học tiếng trung tăng cao. Tại các trung tâm, trường học, công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp có quan hệ gắn kết với Trung Quốc tuyển dụng nhiều trợ giảng để hỗ trợ giảng viên, học viên. Bên cạnh đó sự phát triển của công nghệ hiện đại, các lớp học tiếng Trung trực tuyến được mở rộng tạo nhu cầu tuyển dụng trợ giảng lớn.

Nhu cầu trợ giảng Tiếng Trung tại trung tâm, công ty rất lớn
Nhu cầu trợ giảng Tiếng Trung tại trung tâm, công ty rất lớn

4.3. Tuyển dụng trợ giảng môn học Ngữ văn

Nhu cầu tuyển dụng trợ giảng môn Ngữ văn tùy thuộc nhiều vào các yếu tố như vị trí địa lý và hình thức đào tạo. Sự phát triển của trường học, trung tâm dạy thêm ngày càng tăng ở các thành phố lớn nên tại đây có nhu cầu tuyển dụng trợ giảng môn Ngữ Văn thường cao hơn so với khu vực nông thôn.

4.4. Tuyển dụng trợ giảng môn Toán

Môn toán có lượng kiến thức lớn với nhiều bài tập, bài kiểm tra khó nên tạo ra khối lượng công việc tương đối lớn đối với giáo viên. Trợ giảng môn toán giúp hỗ trợ giáo viên chuẩn bị bài giảng, hướng dẫn học sinh làm bài và chấm điểm. Đặc biệt hỗ trợ giải đáp kịp thời những thắc mắc cho học sinh tại lớp học trực tuyến. Vai trò của trợ giảng đặc biệt quan trọng nên tại các trung tâm, cơ sở giáo dục có nhu cầu tuyển dụng trợ giảng rất lớn.

5. Hình thức tuyển dụng việc làm trợ giảng nhiều nhất

Hiện nay trợ giảng được lựa chọn nhiều hình thức làm việc với thời gian linh hoạt. Vậy nên ứng viên có thể ứng tuyển vào vị trí trợ giảng với các hình thức làm việc như partime, fulltime hoặc online.

5.1. Tuyển dụng trợ giảng Part-time

Trợ giảng part-time là người hỗ trợ giáo viên chính trong quá trình giảng dạy như chuẩn bị bài giảng, ổn định lớp học, hỗ trợ giải bài tập cho học viên với hình thức làm việc bán thời gian, lịch làm việc linh hoạt.

Tại các trung tâm ngoại ngữ, cơ sở giáo dục, trường học thường tuyển dụng trợ giảng part time nhiều nhằm mục đích linh hoạt hơn trong việc sắp xếp lịch làm, nhất là vào các khung giờ cao điểm vào buổi tối hoặc cuối tuần. Hơn nữa trợ giảng part time được tính mức lương theo giờ nên tiết kiệm chi phí nhân lực cho trung tâm hơn.

5.2. Tuyển dụng trợ giảng Full-time

Trợ giảng full-time làm việc toàn thời gian cố định theo giờ hành chính hoặc lịch dạy của trung tâm. Nhu cầu tuyển dụng tuy không lớn bằng trợ giảng part time nhưng tính chất công việc ổn định và mức lương cùng chế độ đãi ngộ tốt hơn. Công việc trợ giảng full-time thường phù hợp với những bạn mới tốt nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy hoặc mong muốn có nguồn thu nhập ổn định.

Trợ giảng full-time có thời gian làm việc cố định, mức thu nhập ổn định
Trợ giảng full-time có thời gian làm việc cố định, mức thu nhập ổn định

5.3. Tuyển dụng trợ giảng Online

Hình thức học online giúp học sinh, học viên có thể dễ dàng đăng ký buổi học theo thời gian rảnh mà không cần mất một quãng đường dài di chuyển đến nơi học. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, hình thức học online này ngày càng phổ biến với đa dạng khóa học.

Để kịp thời giải đáp những câu hỏi thắc mắc của học viên và quản lý lớp học hiệu quả, trung tâm, cơ sở giáo dục đã tuyển dụng nhiều trợ giảng online hơn. Đây là một cơ hội tốt cho những ai đam mê giảng dạy mà vẫn muốn linh hoạt về thời gian, không bị giới hạn khoảng cách địa lý.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm trợ giảng nhiều nhất

Tại Việt Nam, các thành phố lớn với mật độ dân số đông, tập trung nhiều cơ sở giáo dục, từ trường học mầm non, tiểu học, đến các trung tâm đào tạo nghề nên có nhu cầu tuyển dụng trợ giảng rất lớn. Dưới đây là những thành phố mang đến nhiều cơ hội việc làm cho trợ giảng:

6.1. Tuyển dụng việc làm trợ giảng TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh có mật độ dân cư đông đúc, số lượng học sinh ngày càng tăng. Kinh tế phát triển mạnh, các trung tâm, cơ sở giáo dục được mở ra nhiều với nhu cầu tuyển dụng trợ giảng cao trên nhiều lĩnh vực như mầm non, tiểu học, trung học phổ thông và đặc biệt là trợ giảng tiếng anh.

6.2. Tuyển dụng việc làm trợ giảng Hà Nội

Hà Nội tập trung nhiều học sinh, sinh viên, người lao động nên nhu cầu học tập và nâng cao kỹ năng rất lớn. Đây cũng là nơi tập trung nhiều trường học, trung tâm ngoại ngữ với quy mô lớn và đa dạng khóa học. Chính vì vậy nhu cầu tuyển dụng việc làm trợ giảng ở Hà Nội rất cao.

Hà Nội tập trung nhiều cơ sở giáo dục, trung tâm nên có nhu cầu tuyển dụng trợ giảng lớn
Hà Nội tập trung nhiều cơ sở giáo dục, trung tâm nên có nhu cầu tuyển dụng trợ giảng lớn

6.3. Tuyển dụng việc làm trợ giảng Cần Thơ

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Cần Thơ cho vị trí trợ giảng hiện nay không cao như các thành phố lớn. Tuy nhiên tại đây có nhiều trường đại học cùng số lượng học sinh, sinh viên đông nên vẫn tuyển dụng trợ giảng tại các trung tâm hặc các cơ sở giáo dục với nhiều môn học như tiếng anh, toán, ngữ văn, ...

6.4. Tuyển dụng việc làm trợ giảng Đà Nẵng

Đà Nẵng là một trong những tỉnh có nền kinh tế và văn hóa du lịch phát triển mạnh. Hệ thống giáo dục đa dạng với nhiều trung tâm và cơ sở giáo dục được thành lập để phục vụ nhu cầu của người dân. Chính vì vậy nhu cầu tuyển dụng việc làm tai Đà Nẵng cho vị trí trợ giảng ở đây khá đa dạng. Ứng viên quan tâm đến công việc có thể tìm kiếm cơ hội làm việc tại các trung tâm ngoại ngữ, cơ sở giáo dục lớn.

7. Quy định về bằng cấp đối với việc làm trợ giảng

Trợ giảng là công việc giúp cho sinh viên có thêm kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, tạo nguồn thu nhập ổn định. Yêu cầu về bằng cấp đối với việc làm trợ giảng có thể khác nhau tùy thuộc vào trung tâm hoặc các cơ sở giáo dục, tuy nhiên có một số quy định chung về bằng cấp như:

Vị trí trợ giảng

Yêu cầu bằng cấp

Trợ giảng tiểu học, cấp 1, cấp 2

Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và các chứng chỉ sư phạm nếu có

Trợ giảng đại học

Bằng cử nhân đại học ngành học có ý định làm trợ giảng

Bằng cử nhân ngành sư phạm

Trợ giảng trung tâm ngoại ngữ

Bằng cấp chuyên môn: Cử nhân ngôn ngữ anh, các chứng chỉ tiếng anh quốc tế như IELTS, TOEIC, TESOL.

Trợ giảng trung tâm giáo dục khác như luyện thi, kỹ năng mềm

Bằng đại học đối với trung tâm luyện thi đại học. Chứng chỉ và các khóa học bổ sung trong lĩnh vực mà trung tâm đào tạo

8. Mô tả chi tiết công việc của việc làm trợ giảng

Công việc chính của trợ giảng là hỗ trợ giảng viên trong hoạt động giảng dạy. Đồng thời tạo môi trường học tập hiệu quả cho học viên. Khi trở thành trợ giảng bạn cần làm những công việc dưới đây:

  • Chuẩn bị tài liệu học tập: Trước khi lên lớp trợ giảng cần chuẩn bị tài liệu, slide bài giảng cho giảng viên chính. Kiểm tra các thiết bị điện tử, máy trình chiếu trong phòng học trước giờ giảng bài.

  • Điểm danh học sinh: Khi vào lớp, trợ giảng chịu trách nhiệm điểm danh học viên, xếp lịch học phù hợp với lịch của giáo viên.

  • Hướng dẫn và chấm điểm: Tham gia chấm điểm bài tập, bài kiểm tra cho học viên, giải đáp những câu hỏi và hướng dẫn làm những bài tập khó.

  • Tổ chức hoạt động gắn kết: Tổ chức hoạt động nhóm, tạo ra các trò chơi, các cuộc thi đua giữa các nhóm để học viên có động lực học tập hiệu quả hơn.

  • Hỗ trợ học sinh: Đối với trợ giảng đại học cần hỗ trợ sinh viên trong việc thu thập, phân tích số liệu trong các đề tài nghiên cứu khoa học.

Trợ giảng hỗ trợ giải đáp những câu hỏi của học sinh
Trợ giảng hỗ trợ giải đáp những câu hỏi của học sinh

9. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm trợ giảng

Trợ giảng là người giữa vai trò quan trọng kết nối giữa giáo viên và học sinh, giúp lớp học đạt hiệu quả tốt nhất. Chính vì vậy, khi tuyển dụng các trung tâm hoặc cơ sở giáo dục sẽ có những yêu cầu riêng với trợ giảng như:

  • Bằng cấp và chứng chỉ: Khi ứng tuyển vị trí trợ giảng, phải có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp với môn học sẽ tham gia giảng dạy.

  • Kỹ năng giao tiếp: Đây là một trong những kỹ năng quan trọng mà trợ giảng cần có giúp gắn kết giữa các thành viên trong lớp và giáo viên. Cách giao tiếp gần gũi, thân thiện sẽ giúp học viên dễ hiểu được nội dung muốn truyền tải.

  • Kỹ năng nhìn nhận và đánh giá vấn đề: Quan sát học viên sẽ thấy được năng lực hiện tại và tìm ra được những vấn đề khó khăn trong quá trình học tập. Từ đó giúp giảng viên đưa ra được những phương pháp giảng dạy hiệu quả, phù hợp.

  • Kỹ năng xử lý vấn đề: Bên cạnh đó kỹ năng sư phạm, quản lý lớp học là một trong kỹ năng không thể thiếu. Trợ giảng sẽ đến sớm hơn giáo viên để ổn định lớp học. Xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra để lớp học đúng theo kế hoạch.

10. Các công ty, trung tâm, trường học tuyển trợ giảng

Hiện nay số lượng học viên ngày càng nhiều, nên nhu cầu tuyển dụng trợ giảng khá cao. Dưới đây là một số công ty trung tâm có tuyển trợ giảng mà bạn có thể tham khảo như:

Tên công ty

Tên viết tắt

Lĩnh vực

Công ty cổ phần tập đoàn APollo Silicone

Apollo

Trung tâm Tiếng Anh

Công ty quốc tế anh văn hội Việt Mỹ

Vus

Trung tâm Tiếng Anh

Công ty cổ phần công nghệ Mindx

Mindx

Trung tâm Công nghệ

Công ty cổ phần Vinschool

Vinschool

Trường liên cấp

Cong ty TNHH ILA

Ila

Trung tâm Tiếng Anh

Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam

Imap

Trung tâm Tiếng Anh

Công ty cổ phần giáo dục Yola

Yola

Trung tâm Tiếng Anh

Công ty cổ phần công nghệ và sáng tạo trẻ Teky Holdings

Teky

Trung tâm công nghệ

Trợ giảng đóng vai trò quan trọng hỗ trợ giáo viên chính, quản lý lớp học cùng kết nối giữa học viên và giáo viên. Hiện nay nhu cầu tuyển dụng trợ giảng tại các thành phố lớn khá cao. Ứng viên có thể tham khảo và ứng tuyển vào các trung tâm, cơ sở giáo dục phù hợp để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và có mức thu nhập ổn định hơn.