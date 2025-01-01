Việc làm tại Kiên Giang

Với từng lĩnh vực ngành nghề mà mức lương của từng công việc sẽ khác nhau. Dưới đây là bảng cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Kiên Giang mới nhất năm 2024 ở một số lĩnh vực, ngành nghề.

Thông tin tuyển dụng việc làm Kiên Giang 2024 ở một số các ngành nghề

Là một điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với người lao động, các việc làm Kiên Giang khá đa dạng và phong phú. Dưới đây là một số việc làm Kiên Giang 2024 mới nhất mà các bạn có thể tham khảo:

Tại Kiên Giang, các công việc như công nhân may, công nhân cơ khí, công nhân xây dựng đang rất cần tuyển số lượng lao động lớn.

Là một công việc không đòi hỏi quá nhiều về bằng cấp hay trình độ, việc làm công nhân tại Kiên Giang đang thu hút rất nhiều nguồn lao động có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Mức lương cao nhất cho việc làm công nhân có thể lên tới 10.000.000 VNĐ/tháng.

Các khu vực tuyển công nhân Kiên Giang nhiều nhất hiện nay: Rạch Giá, Phú Quốc, Hòn Đất, Hà Tiên, Tân Hiệp.

Kế toán là một trong những vị trí không thể thiếu tại các doanh nghiệp ở tỉnh Kiên Giang. Với việc làm này, bạn có thể làm các công việc thuộc lĩnh vực kế toán như kế toán ngân hàng, kế toán bán hàng…

Việc làm kế toán tại Kiên Giang thường yêu cầu người ứng tuyển phải đủ 18 tuổi và tốt nghiệp THPT trở lên, sở hữu các bằng cấp có liên quan đến ngành kế toán, tài chính hoặc các lĩnh vực có liên quan khác.

Mức lương cao nhất cho việc làm kế toán có thể lên tới 12.000.000 đồng/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm kế toán nhiều nhất hiện nay: Rạch Giá, Hà Tiên.

3.3. Việc làm văn phòng

Các công việc văn phòng thuộc lĩnh vực du lịch, xây dựng và dịch vụ tại Kiên Giang đang trở nên rất “hot” trong những năm gần đây như lễ tân, chuyên viên marketing, nhân viên chăm sóc khách hàng...

Công việc này yêu cầu bạn phải có bằng Cao đẳng hoặc Đại học, đặc biệt là trong các lĩnh vực ngành nghề như quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing...

Mức lương cao nhất cho việc làm văn phòng có thể lên tới 21.000.000 đồng/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm văn phòng nhiều nhất hiện nay: Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên.

3.4 Việc làm tài xế, lái xe

Sở hữu các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Hà Tiên, các công việc về dịch vụ vận chuyển và đưa đón khách du lịch tại tỉnh Kiên Giang đang có sức hút vô cùng lớn như: Tài xế taxi, tài xế công trình, tài xế giao hàng...

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu vận tải hàng hóa tại Kiên Giang cũng đang tăng cao, tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Với công việc này, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu người ứng tuyển phải đủ 18 tuổi trở nên và có giấy phép lái xe, có kinh nghiệm lâu dài. Mức lương cao nhất cho việc làm tài xế, lái xe có thể lên tới 18.000.000 đồng/tháng.

Các khu vực tuyển dụng việc làm tài xế, lái xe nhiều nhất hiện nay: Phú Quốc, Kiên Lương.

3.5. Việc làm thủy sản

Việc làm khai thác và nuôi trồng các loại thủy hải sản tại tỉnh Kiên Giang đang tạo nên sức hút đối với người lao động như nhân viên nuôi trồng thủy sản, kỹ sư thủy sản, chuyên viên nghiên cứu thủy sản...

Để ứng tuyển vào các công việc có liên quan tới thủy hải sản, bạn cần phải có một sức khỏe tốt và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực về thủy hải sản. Ngoài ra, tùy vào từng vị trí việc làm cụ thể mà trình độ và bằng cấp của các vị trí cũng có sự khác nhau.

Mức lương cao nhất cho việc làm thủy sản có thể lên tới 10.000.000 đồng/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm thủy sản nhiều nhất hiện nay: Phú Quốc, Hòn Đất.

Việc làm thủy sản cũng là một việc làm Kiên Giang phổ biến nhất hiện nay. Điều này có thể thấy, tìm kiếm việc làm Kiên Giang trong lĩnh vực này cũng không quá khó khăn