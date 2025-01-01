Việc làm tại Kiên Giang-
Có 528 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025
Hiện nay, tìm việc làm Kiên Giang tại không khó. Việc làm tại Kiên Giang đang cần nguồn nhân lực lớn cho các nhóm ngành nghề như kỹ sư, công nhân, kế toán, tài xế lái xe… thuộc các lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, thủy sản và tập trung nhiều nhất ở Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Kiên Giang hiện nay
Với số dân khoảng 1.751.760 người (theo Tổng cục thống kê Việt Nam năm 2022), tỉnh Kiên Giang đang đứng thứ 11 trên cả nước về mức độ đông dân. Chính vì vậy nhu cầu tìm kiếm việc làm Kiên Giang ngày càng tăng cao.
Theo số liệu thống kê vào năm 2022, tỷ lệ lao động trong độ tuổi từ 15 - 64 tuổi tại tỉnh Kiên Giang là 68,5%, cao hơn mức trung bình của cả nước là 67,0%. Điều này cho thấy Kiên Giang sở hữu nguồn lao động dồi dào.
Sau diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các vấn đề về việc làm Kiên Giang dần được cải thiện. Tỷ lệ thất nghiệp ở tỉnh này liên tục giảm. Năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp là 4,52%, đến năm 2023 giảm xuống còn 2,42% (theo quochoi.vn).
Tùy vào ngành nghề và kinh nghiệm làm việc mà mức lương trung bình cho các việc làm Kiên Giang nằm trong khoảng 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.
Ngành nghề phổ biến nhất Kiên Giang có thể kể đến như các ngành thương mại dịch vụ và du lịch, công nghiệp hay thủy sản. Đặc biệt, với vị trí địa lý thuận lợi, ngành du lịch tại Kiên Giang đang trở nên thu hút nhân công hơn bao giờ hết.
2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Kiên Giang
Với từng lĩnh vực ngành nghề mà mức lương của từng công việc sẽ khác nhau. Dưới đây là bảng cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Kiên Giang mới nhất năm 2024 ở một số lĩnh vực, ngành nghề.
Việc làm
Vị trí công việc
Mức lương (VNĐ/tháng)
Việc làm Công nhân
Nhân viên
7.000.000 - 10.000.000
Nhân viên
8.000.000 - 12.000.000
Nhân viên
10.000.000 - 21.000.000
Nhân viên
12.000.000 - 18.000.000
Việc làm Thủy sản
Nhân viên
7.000.000 - 10.000.000
Nhân viên
6.500.000 - 16.000.000
Kỹ thuật viên
12.000.000 - 25.000.000
Nhân viên
8.000.000 - 20.000.000
Quản lý
15.000.000 - 20.000.000
Thông tin tuyển dụng việc làm Kiên Giang 2024 ở một số các ngành nghề
3. Một số việc làm tại tỉnh Kiên Giang được tìm kiếm nhiều
Là một điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với người lao động, các việc làm Kiên Giang khá đa dạng và phong phú. Dưới đây là một số việc làm Kiên Giang 2024 mới nhất mà các bạn có thể tham khảo:
3.1. Việc làm công nhân
Tại Kiên Giang, các công việc như công nhân may, công nhân cơ khí, công nhân xây dựng đang rất cần tuyển số lượng lao động lớn.
Là một công việc không đòi hỏi quá nhiều về bằng cấp hay trình độ, việc làm công nhân tại Kiên Giang đang thu hút rất nhiều nguồn lao động có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Mức lương cao nhất cho việc làm công nhân có thể lên tới 10.000.000 VNĐ/tháng.
Các khu vực tuyển công nhân Kiên Giang nhiều nhất hiện nay: Rạch Giá, Phú Quốc, Hòn Đất, Hà Tiên, Tân Hiệp.
3.2. Việc làm kế toán
Kế toán là một trong những vị trí không thể thiếu tại các doanh nghiệp ở tỉnh Kiên Giang. Với việc làm này, bạn có thể làm các công việc thuộc lĩnh vực kế toán như kế toán ngân hàng, kế toán bán hàng…
Việc làm kế toán tại Kiên Giang thường yêu cầu người ứng tuyển phải đủ 18 tuổi và tốt nghiệp THPT trở lên, sở hữu các bằng cấp có liên quan đến ngành kế toán, tài chính hoặc các lĩnh vực có liên quan khác.
Mức lương cao nhất cho việc làm kế toán có thể lên tới 12.000.000 đồng/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm kế toán nhiều nhất hiện nay: Rạch Giá, Hà Tiên.
3.3. Việc làm văn phòng
Các công việc văn phòng thuộc lĩnh vực du lịch, xây dựng và dịch vụ tại Kiên Giang đang trở nên rất “hot” trong những năm gần đây như lễ tân, chuyên viên marketing, nhân viên chăm sóc khách hàng...
Công việc này yêu cầu bạn phải có bằng Cao đẳng hoặc Đại học, đặc biệt là trong các lĩnh vực ngành nghề như quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing...
Mức lương cao nhất cho việc làm văn phòng có thể lên tới 21.000.000 đồng/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm văn phòng nhiều nhất hiện nay: Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên.
3.4 Việc làm tài xế, lái xe
Sở hữu các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Hà Tiên, các công việc về dịch vụ vận chuyển và đưa đón khách du lịch tại tỉnh Kiên Giang đang có sức hút vô cùng lớn như: Tài xế taxi, tài xế công trình, tài xế giao hàng...
Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu vận tải hàng hóa tại Kiên Giang cũng đang tăng cao, tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.
Với công việc này, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu người ứng tuyển phải đủ 18 tuổi trở nên và có giấy phép lái xe, có kinh nghiệm lâu dài. Mức lương cao nhất cho việc làm tài xế, lái xe có thể lên tới 18.000.000 đồng/tháng.
Các khu vực tuyển dụng việc làm tài xế, lái xe nhiều nhất hiện nay: Phú Quốc, Kiên Lương.
3.5. Việc làm thủy sản
Việc làm khai thác và nuôi trồng các loại thủy hải sản tại tỉnh Kiên Giang đang tạo nên sức hút đối với người lao động như nhân viên nuôi trồng thủy sản, kỹ sư thủy sản, chuyên viên nghiên cứu thủy sản...
Để ứng tuyển vào các công việc có liên quan tới thủy hải sản, bạn cần phải có một sức khỏe tốt và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực về thủy hải sản. Ngoài ra, tùy vào từng vị trí việc làm cụ thể mà trình độ và bằng cấp của các vị trí cũng có sự khác nhau.
Mức lương cao nhất cho việc làm thủy sản có thể lên tới 10.000.000 đồng/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm thủy sản nhiều nhất hiện nay: Phú Quốc, Hòn Đất.
3.6. Việc làm kỹ sư
Những việc làm Kiên Giang mới nhất về ngành kỹ sư bao gồm: Kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện... Với sự phát triển nhanh chóng trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và du lịch, sự gia tăng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng và khu công nghiệp tại tỉnh Kiên Giang đang có nhu cầu rất lớn về các kỹ sư có trình độ.
Để được ứng tuyển vào các công việc có liên quan đến kỹ sư, bạn cần phải sở hữu các bằng Đại học có chuyên ngành liên quan như kỹ sư xây dựng, cơ khí... và có kinh nghiệm thực tế đối với các chuyên ngành này.
Mức lương cao nhất cho việc làm kỹ sư có thể lên tới 25.000.000 đồng/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư nhiều nhất hiện nay: Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên.
3.7. Việc làm siêu thị
Là một tỉnh có số dân đông, nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ tại tỉnh Kiên Giang tăng cao, kéo theo sự phát triển của các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị và hàng loạt cửa hàng tiện lợi lớn nhỏ. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Những việc làm Kiên Giang mới nhất về siêu thị bao gồm: Nhân viên bán hàng, thu ngân, quản lý siêu thị,…
Là một công việc cần giao tiếp nhiều, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu người ứng tuyển cho các việc làm tại siêu thị phải có kinh nghiệm và kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng máy tính thành thạo.
Mức lương cao nhất cho việc làm kỹ sư có thể lên tới 20.000.000 đồng/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm siêu thị nhiều nhất hiện nay: Rạch Giá, Phú Quốc, Kiên Lương.
4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Kiên Giang
Kiên Giang là tỉnh có diện tích rộng, có nền kinh tế đa dạng với các ngành nghề chính như nông nghiệp, du lịch, thủy sản và công nghiệp chế biến. Mỗi khu vực tại tỉnh Kiên Giang lại có một số ngành nghề khác biệt. Dưới đây là một số khu vực tập trung việc làm Kiên Giang phổ biến nhất:
4.1. Việc làm Rạch Giá Kiên Giang
Rạch Giá là đô thị kinh tế biển của Kiên Giang, bao gồm các lĩnh vực như dịch vụ, thương mại và đánh bắt thủy hải sản. Do vậy, nhu cầu tìm kiếm việc làm Rạch Giá Kiên Giang vẫn luôn thu hút lượng lớn người lao động, đặc biệt là trong các nhà máy chế biến thủy hải sản.
Ngoài ra, Rạch Giá còn là cửa ngõ để đi đến Phú Quốc và các đảo khác, từ đó tạo ra các cơ hội việc làm trong các lĩnh vực du lịch và dịch vụ như nhà hàng, khách sạn và hướng dẫn viên du lịch.
4.2. Việc làm Phú Quốc, Kiên Giang
Phú Quốc là một hòn đảo du lịch lớn của Việt Nam nổi tiếng với những cảnh quan tuyệt đẹp và đặc sản ẩm thực đầy hấp dẫn. Nhờ vậy, Phú Quốc đã thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Điều này đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng cao về nhân lực trong các lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch, giải trí...
4.3 Việc làm tại Tân Hiệp, Kiên Giang
Là một nơi giáp với trung tâm thành phố của tỉnh - Rạch Giá, các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải tại Tân Hiệp đang ngày càng trở nên phổ biến. Ngoài ra, ngành nuôi trồng thủy hải sản tại đây cũng giúp cho nền kinh tế của huyện ngày càng phát triển, kéo theo đó là nhu cầu về tìm việc làm ở Kiên Giang ở Tân Hiệp cũng luôn ở mức cao.
4.4. Việc làm tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang
Với địa hình đồng bằng châu thổ, Vĩnh Thuận là một nơi có vùng đất phèn nhiễm mặn, điều đó rất thích hợp cho việc trồng cây nông nghiệp như lúa, xoài... Với phương pháp canh tác truyền thống, đem đến nguồn hàng chất lượng thơm ngon và năng suất cao, hàng nông sản nơi đây đã đem đến một nền kinh tế lớn cho toàn huyện, giải quyết được các vấn đề về việc làm cho người lao động.
4.5. Việc làm Châu Thành, Kiên Giang
Tuy là một huyện có diện tích nhỏ nhưng Châu Thành lại là một trong những địa phương có mức đóng góp lớn vào ngân sách của Kiên Giang. Nền kinh tế ở nơi đây tập trung chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản,... Tại Châu Thành, khu công nghiệp, cảng cá Tắc Cậu đang là nơi có nhu cầu tuyển dụng khá lớn trong huyện.
4.6. Việc làm tại An Minh, Kiên Giang
Do có vị trí nằm gần biển, nên ngành thủy sản, đặc biệt là đánh bắt hải sản tại An Minh là một trong những ngành nghề chính tại nơi đây. Ngoài ra, ngành nông nghiệp nơi đây cũng phát triển, đặc biệt là trồng lúa và cây ăn quả. Điều này tạo ra được nhiều việc làm cho người nông dân, giải quyết được các vấn đề về việc làm cho người lao động.
4.7. Việc làm tại Hòn Đất, Kiên Giang
Ngành giao thông vận tải tại Hòn Đất rất phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy hàng hóa thương mại, mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho người lao động. Ngoài ra, nơi đây còn là vùng có tiềm năng để phát triển nông, lâm, thủy sản, khai thác đá, du lịch,... tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho cho nhân dân lao động.
4.8. Việc làm tại Giồng Riềng, Kiên Giang
Giồng Riềng là một trong những địa phương có mức sản xuất lúa lớn của tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra, nơi đây còn trồng các loại hoa màu khác nhau như bí đỏ, khoai lang, dưa hấu... Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng tại Giồng Riềng tập trung vào các ngành nghề công nhân và nghề nông.
4.9. Việc làm tại An Biên, Kiên Giang
An Biên là một huyện nằm gần các tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh Kiên Giang, giúp dễ dàng kết nối với các khu vực lân cận và các trung tâm kinh tế thành phố trong tỉnh. Điều này đã giúp cho việc vận chuyển hàng hóa và di chuyển của người lao động được thuận tiện, dễ dàng hơn.
Ngoài ra, nơi đây còn có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là lúa, rau màu và cây ăn trái. Ngành nông nghiệp ngày càng phát triển đã tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.
4.10. Việc làm Hà Tiên, Kiên Giang
Cùng với Rạch Giá và Phú Quốc, Hà Tiên là thành phố nằm trong vùng tam giác vàng du lịch của tỉnh Kiên Giang. Ngành du lịch nơi đây phát triển kéo theo nhiều nhu cầu lao động nằm trong các lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng, khách sạn ngày càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Ngoài ra, do nằm sát biên giới với Campuchia nên các ngành thương mại và giao thương quốc tế của Hà Tiên vô cùng khởi sắc, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Kiên Giang
Tìm việc làm ở Kiên Giang chỗ nào uy tín nhất? Để giảm bớt khó khăn trong vấn đề tìm kiếm việc làm, các trung tâm giới thiệu việc làm Kiên Giang sẽ cung cấp những thông tin chính xác, tư vấn và hướng dẫn cho người lao động về các lĩnh vực nghề nghiệp, giúp họ có thể lựa chọn được đúng ngành nghề phù hợp với bản thân. Dưới đây là thông tin về các trung tâm dịch vụ việc làm Kiên Giang:
Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Kiên Giang
-
Địa chỉ: Lô KK7, Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
-
Hotline: 02973.863.896
-
Email: [email protected]
-
Website: https://sldtbxh.kiengiang.gov.vn
-
Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6, 8:00 sáng - 17:00 chiều
Văn phòng đại diện tại Phú Quốc
-
Địa chỉ: Số 9 Mạc Cử, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
-
Hotline: 02973.996.707
Văn phòng đại diện An Biên
-
Địa chỉ: Khu đô thị thứ 7, xã Đông Thái, H. An Biên, Kiên Giang
-
Hotline: 0297 3535 888
Tỉnh Kiên Giang có dân số khoảng 1.751.760 người (theo Tổng cục thống kê Việt Nam năm 2022), đứng thứ 11 cả nước về mức độ đông dân. Do đó, nhu cầu tìm kiếm việc làm Kiên Giang ngày càng tăng cao, tính cạnh tranh giữa các ngành nghề tại khu vực này cũng khá lớn.
Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang sở hữu nhiều bãi biển đẹp và cảnh quan thiên nhiên đa dạng, khá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Cùng với sự phát triển đa ngành nghề trong các lĩnh vực thủy hải sản và du lịch, Kiên Giang là một nơi lý tưởng cho mọi tầng lớp lao động. Hy vọng bài viết của job3s.ai sẽ đem lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn, giúp bạn tìm được việc làm Kiên Giang phù hợp nhất với năng lực của bản thân.