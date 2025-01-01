Tất cả địa điểm
Việc làm tại Kiên Giang

-

Có 528 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Tuyển Nhân viên kho BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
Hạn nộp: 26/09/2025
Kiên Giang Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Long An Bến Tre Sóc Trăng Kiên Giang Còn 5 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HÀNG KHÔNG MẶT TRỜI PHÚ QUỐC
Hạn nộp: 30/09/2025
Kiên Giang Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TOURPIK VINA
Hạn nộp: 14/09/2025
Kiên Giang Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ
Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN XHOME KIÊN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN XHOME CẦN THƠ
Hạn nộp: 15/09/2025
Kiên Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO làm việc tại Kiên Giang thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ - PHÁT HÀNH PHIM - RẠP CHIẾU PHIM NGÔI SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 7 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Kiên Giang Long An Bến Tre Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Tháp Sóc Trăng Bình Dương Bình Phước Bạc Liêu Trà Vinh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần T.T.S.C làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty Cổ Phần T.T.S.C
Hạn nộp: 11/09/2025
Kiên Giang Hải Phòng Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần IBIERO Sài Gòn
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Kiên Giang Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TILICO
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TILICO làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TILICO
Hạn nộp: 04/09/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nicotex Fly làm việc tại Kiên Giang thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Nicotex Fly
Hạn nộp: 10/08/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel
Tuyển Kỹ sư xây dựng Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công trình Viettel Cần Thơ - Tổng công ty CP Công trình Viettel
Hạn nộp: 06/08/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ZUNIBAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/07/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Cen Academy
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ Phần Cen Academy
Hạn nộp: 26/07/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 20 Triệu
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 03/08/2025
An Giang Đồng Tháp Kiên Giang Bạc Liêu Cà Mau Trà Vinh Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Long An Bến Tre Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG
Hạn nộp: 22/08/2025
Kiên Giang An Giang Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Kế toán trưởng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Kiên Giang thu nhập 20 - 40 Triệu
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 05/07/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN - CHI NHÁNH MIỀN TÂY
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN - CHI NHÁNH MIỀN TÂY làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN THIÊN ẤN - CHI NHÁNH MIỀN TÂY
Hạn nộp: 22/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ECO SAN HÔ ĐỎ PHÚ QUỐC
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ECO SAN HÔ ĐỎ PHÚ QUỐC làm việc tại Kiên Giang thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ECO SAN HÔ ĐỎ PHÚ QUỐC
Hạn nộp: 19/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VẠN THỊNH
Hạn nộp: 15/06/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Tiền Giang Bến Tre Cần Thơ Kiên Giang Long An Bình Thuận Bình Dương Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
Hạn nộp: 22/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG BEACH
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG BEACH làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LONG BEACH
Hạn nộp: 13/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Tuyển Phụ bếp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 7 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Hạn nộp: 12/06/2025
Kiên Giang Đã hết hạn 5 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Hiện nay, tìm việc làm Kiên Giang tại không khó. Việc làm tại Kiên Giang đang cần nguồn nhân lực lớn cho các nhóm ngành nghề như kỹ sư, công nhân, kế toán, tài xế lái xe… thuộc các lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, thủy sản và tập trung nhiều nhất ở Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Kiên Giang hiện nay

Với số dân khoảng 1.751.760 người (theo Tổng cục thống kê Việt Nam năm 2022), tỉnh Kiên Giang đang đứng thứ 11 trên cả nước về mức độ đông dân. Chính vì vậy nhu cầu tìm kiếm việc làm Kiên Giang ngày càng tăng cao.

Theo số liệu thống kê vào năm 2022, tỷ lệ lao động trong độ tuổi từ 15 - 64 tuổi tại tỉnh Kiên Giang là 68,5%, cao hơn mức trung bình của cả nước là 67,0%. Điều này cho thấy Kiên Giang sở hữu nguồn lao động dồi dào.

Sau diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, các vấn đề về việc làm Kiên Giang dần được cải thiện. Tỷ lệ thất nghiệp ở tỉnh này liên tục giảm. Năm 2021, tỷ lệ thất nghiệp là 4,52%, đến năm 2023 giảm xuống còn 2,42% (theo quochoi.vn).

Tùy vào ngành nghề và kinh nghiệm làm việc mà mức lương trung bình cho các việc làm Kiên Giang nằm trong khoảng 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

Ngành nghề phổ biến nhất Kiên Giang có thể kể đến như các ngành thương mại dịch vụ và du lịch, công nghiệp hay thủy sản. Đặc biệt, với vị trí địa lý thuận lợi, ngành du lịch tại Kiên Giang đang trở nên thu hút nhân công hơn bao giờ hết.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Kiên Giang hiện nay đang tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Kiên Giang hiện nay đang tăng cao

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Kiên Giang

Với từng lĩnh vực ngành nghề mà mức lương của từng công việc sẽ khác nhau. Dưới đây là bảng cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Kiên Giang mới nhất năm 2024 ở một số lĩnh vực, ngành nghề.

Việc làm

Vị trí công việc

Mức lương (VNĐ/tháng)

Việc làm Công nhân

Nhân viên

7.000.000 - 10.000.000

Việc làm Kế toán

Nhân viên

8.000.000 - 12.000.000

Việc làm Văn phòng

Nhân viên

10.000.000 - 21.000.000

Việc làm Tài xế, lái xe

Nhân viên

12.000.000 - 18.000.000

Việc làm Thủy sản

Nhân viên

7.000.000 - 10.000.000

Việc làm Kỹ sư

Nhân viên

6.500.000 - 16.000.000

Kỹ thuật viên

12.000.000 - 25.000.000

Việc làm Siêu thị

Nhân viên

8.000.000 - 20.000.000

Quản lý

15.000.000 - 20.000.000

Thông tin tuyển dụng việc làm Kiên Giang 2024 ở một số các ngành nghề

3. Một số việc làm tại tỉnh Kiên Giang được tìm kiếm nhiều

Là một điểm đến vô cùng hấp dẫn đối với người lao động, các việc làm Kiên Giang khá đa dạng và phong phú. Dưới đây là một số việc làm Kiên Giang 2024 mới nhất mà các bạn có thể tham khảo:

3.1. Việc làm công nhân

Tại Kiên Giang, các công việc như công nhân may, công nhân cơ khí, công nhân xây dựng đang rất cần tuyển số lượng lao động lớn.

Là một công việc không đòi hỏi quá nhiều về bằng cấp hay trình độ, việc làm công nhân tại Kiên Giang đang thu hút rất nhiều nguồn lao động có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Mức lương cao nhất cho việc làm công nhân có thể lên tới 10.000.000 VNĐ/tháng.

Các khu vực tuyển công nhân Kiên Giang nhiều nhất hiện nay: Rạch Giá, Phú Quốc, Hòn Đất, Hà Tiên, Tân Hiệp.

Việc làm công nhân là một trong những việc làm tại Kiên Giang được tìm kiếm nhiều nhất
Việc làm công nhân là một trong những việc làm Kiên Giang được tìm kiếm nhiều nhất

3.2. Việc làm kế toán

Kế toán là một trong những vị trí không thể thiếu tại các doanh nghiệp ở tỉnh Kiên Giang. Với việc làm này, bạn có thể làm các công việc thuộc lĩnh vực kế toán như kế toán ngân hàng, kế toán bán hàng…

Việc làm kế toán tại Kiên Giang thường yêu cầu người ứng tuyển phải đủ 18 tuổi và tốt nghiệp THPT trở lên, sở hữu các bằng cấp có liên quan đến ngành kế toán, tài chính hoặc các lĩnh vực có liên quan khác.

Mức lương cao nhất cho việc làm kế toán có thể lên tới 12.000.000 đồng/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm kế toán nhiều nhất hiện nay: Rạch Giá, Hà Tiên.

3.3. Việc làm văn phòng

Các công việc văn phòng thuộc lĩnh vực du lịch, xây dựng và dịch vụ tại Kiên Giang đang trở nên rất “hot” trong những năm gần đây như lễ tân, chuyên viên marketing, nhân viên chăm sóc khách hàng...

Công việc này yêu cầu bạn phải có bằng Cao đẳng hoặc Đại học, đặc biệt là trong các lĩnh vực ngành nghề như quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing...

Mức lương cao nhất cho việc làm văn phòng có thể lên tới 21.000.000 đồng/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm văn phòng nhiều nhất hiện nay: Rạch Giá, Phú Quốc, Hà Tiên.

3.4 Việc làm tài xế, lái xe

Sở hữu các điểm du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Hà Tiên, các công việc về dịch vụ vận chuyển và đưa đón khách du lịch tại tỉnh Kiên Giang đang có sức hút vô cùng lớn như: Tài xế taxi, tài xế công trình, tài xế giao hàng...

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu vận tải hàng hóa tại Kiên Giang cũng đang tăng cao, tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

Với công việc này, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu người ứng tuyển phải đủ 18 tuổi trở nên và có giấy phép lái xe, có kinh nghiệm lâu dài. Mức lương cao nhất cho việc làm tài xế, lái xe có thể lên tới 18.000.000 đồng/tháng.

Các khu vực tuyển dụng việc làm tài xế, lái xe nhiều nhất hiện nay: Phú Quốc, Kiên Lương.

3.5. Việc làm thủy sản

Việc làm khai thác và nuôi trồng các loại thủy hải sản tại tỉnh Kiên Giang đang tạo nên sức hút đối với người lao động như nhân viên nuôi trồng thủy sản, kỹ sư thủy sản, chuyên viên nghiên cứu thủy sản...

Để ứng tuyển vào các công việc có liên quan tới thủy hải sản, bạn cần phải có một sức khỏe tốt và có kinh nghiệm trong các lĩnh vực về thủy hải sản. Ngoài ra, tùy vào từng vị trí việc làm cụ thể mà trình độ và bằng cấp của các vị trí cũng có sự khác nhau.

Mức lương cao nhất cho việc làm thủy sản có thể lên tới 10.000.000 đồng/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm thủy sản nhiều nhất hiện nay: Phú Quốc, Hòn Đất.

Việc làm thủy sản cũng là một việc làm tại Kiên Giang phổ biến nhất hiện nay. Điều này có thể thấy, tìm kiếm việc làm Kiên Giang trong lĩnh vực này cũng không quá khó khăn
Việc làm thủy sản cũng là một việc làm Kiên Giang phổ biến nhất hiện nay. Điều này có thể thấy, tìm kiếm việc làm Kiên Giang trong lĩnh vực này cũng không quá khó khăn

3.6. Việc làm kỹ sư

Những việc làm Kiên Giang mới nhất về ngành kỹ sư bao gồm: Kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện... Với sự phát triển nhanh chóng trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và du lịch, sự gia tăng đầu tư vào các cơ sở hạ tầng và khu công nghiệp tại tỉnh Kiên Giang đang có nhu cầu rất lớn về các kỹ sư có trình độ.

Để được ứng tuyển vào các công việc có liên quan đến kỹ sư, bạn cần phải sở hữu các bằng Đại học có chuyên ngành liên quan như kỹ sư xây dựng, cơ khí... và có kinh nghiệm thực tế đối với các chuyên ngành này.

Mức lương cao nhất cho việc làm kỹ sư có thể lên tới 25.000.000 đồng/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm kỹ sư nhiều nhất hiện nay: Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên.

3.7. Việc làm siêu thị

Là một tỉnh có số dân đông, nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ tại tỉnh Kiên Giang tăng cao, kéo theo sự phát triển của các hệ thống bán lẻ, chuỗi siêu thị và hàng loạt cửa hàng tiện lợi lớn nhỏ. Điều này tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Những việc làm Kiên Giang mới nhất về siêu thị bao gồm: Nhân viên bán hàng, thu ngân, quản lý siêu thị,…

Là một công việc cần giao tiếp nhiều, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu người ứng tuyển cho các việc làm tại siêu thị phải có kinh nghiệm và kỹ năng giao tiếp tốt, sử dụng máy tính thành thạo.

Mức lương cao nhất cho việc làm kỹ sư có thể lên tới 20.000.000 đồng/tháng. Các khu vực tuyển dụng việc làm siêu thị nhiều nhất hiện nay: Rạch Giá, Phú Quốc, Kiên Lương.

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Kiên Giang

Kiên Giang là tỉnh có diện tích rộng, có nền kinh tế đa dạng với các ngành nghề chính như nông nghiệp, du lịch, thủy sản và công nghiệp chế biến. Mỗi khu vực tại tỉnh Kiên Giang lại có một số ngành nghề khác biệt. Dưới đây là một số khu vực tập trung việc làm Kiên Giang phổ biến nhất:

4.1. Việc làm Rạch Giá Kiên Giang

Rạch Giá là đô thị kinh tế biển của Kiên Giang, bao gồm các lĩnh vực như dịch vụ, thương mại và đánh bắt thủy hải sản. Do vậy, nhu cầu tìm kiếm việc làm Rạch Giá Kiên Giang vẫn luôn thu hút lượng lớn người lao động, đặc biệt là trong các nhà máy chế biến thủy hải sản.

Ngoài ra, Rạch Giá còn là cửa ngõ để đi đến Phú Quốc và các đảo khác, từ đó tạo ra các cơ hội việc làm trong các lĩnh vực du lịch và dịch vụ như nhà hàng, khách sạn và hướng dẫn viên du lịch.

Là đô thị kinh tế biển của Kiên Giang, Rạch Giá là một nơi lý tưởng để tìm kiếm việc làm tại Kiên Giang
Là đô thị kinh tế biển của Kiên Giang, Rạch Giá là một nơi lý tưởng để tìm kiếm việc làm tại Kiên Giang

4.2. Việc làm Phú Quốc, Kiên Giang

Phú Quốc là một hòn đảo du lịch lớn của Việt Nam nổi tiếng với những cảnh quan tuyệt đẹp và đặc sản ẩm thực đầy hấp dẫn. Nhờ vậy, Phú Quốc đã thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Điều này đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng cao về nhân lực trong các lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch, giải trí...

Phú Quốc là một nơi tập trung phổ biến việc làm tại Kiên Giang “hot” nhất
Phú Quốc là một nơi tập trung phổ biến việc làm tại Kiên Giang “hot” nhất

4.3 Việc làm tại Tân Hiệp, Kiên Giang

Là một nơi giáp với trung tâm thành phố của tỉnh - Rạch Giá, các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải tại Tân Hiệp đang ngày càng trở nên phổ biến. Ngoài ra, ngành nuôi trồng thủy hải sản tại đây cũng giúp cho nền kinh tế của huyện ngày càng phát triển, kéo theo đó là nhu cầu về tìm việc làm ở Kiên Giang ở Tân Hiệp cũng luôn ở mức cao.

4.4. Việc làm tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang

Với địa hình đồng bằng châu thổ, Vĩnh Thuận là một nơi có vùng đất phèn nhiễm mặn, điều đó rất thích hợp cho việc trồng cây nông nghiệp như lúa, xoài... Với phương pháp canh tác truyền thống, đem đến nguồn hàng chất lượng thơm ngon và năng suất cao, hàng nông sản nơi đây đã đem đến một nền kinh tế lớn cho toàn huyện, giải quyết được các vấn đề về việc làm cho người lao động.

4.5. Việc làm Châu Thành, Kiên Giang

Tuy là một huyện có diện tích nhỏ nhưng Châu Thành lại là một trong những địa phương có mức đóng góp lớn vào ngân sách của Kiên Giang. Nền kinh tế ở nơi đây tập trung chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản,... Tại Châu Thành, khu công nghiệp, cảng cá Tắc Cậu đang là nơi có nhu cầu tuyển dụng khá lớn trong huyện.

4.6. Việc làm tại An Minh, Kiên Giang

Do có vị trí nằm gần biển, nên ngành thủy sản, đặc biệt là đánh bắt hải sản tại An Minh là một trong những ngành nghề chính tại nơi đây. Ngoài ra, ngành nông nghiệp nơi đây cũng phát triển, đặc biệt là trồng lúa và cây ăn quả. Điều này tạo ra được nhiều việc làm cho người nông dân, giải quyết được các vấn đề về việc làm cho người lao động.

4.7. Việc làm tại Hòn Đất, Kiên Giang

Ngành giao thông vận tải tại Hòn Đất rất phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy hàng hóa thương mại, mở ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho người lao động. Ngoài ra, nơi đây còn là vùng có tiềm năng để phát triển nông, lâm, thủy sản, khai thác đá, du lịch,... tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho cho nhân dân lao động.

4.8. Việc làm tại Giồng Riềng, Kiên Giang

Giồng Riềng là một trong những địa phương có mức sản xuất lúa lớn của tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra, nơi đây còn trồng các loại hoa màu khác nhau như bí đỏ, khoai lang, dưa hấu... Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng tại Giồng Riềng tập trung vào các ngành nghề công nhân và nghề nông.

4.9. Việc làm tại An Biên, Kiên Giang

An Biên là một huyện nằm gần các tuyến đường giao thông quan trọng của tỉnh Kiên Giang, giúp dễ dàng kết nối với các khu vực lân cận và các trung tâm kinh tế thành phố trong tỉnh. Điều này đã giúp cho việc vận chuyển hàng hóa và di chuyển của người lao động được thuận tiện, dễ dàng hơn.

Ngoài ra, nơi đây còn có điều kiện tự nhiên khá thuận lợi để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là lúa, rau màu và cây ăn trái. Ngành nông nghiệp ngày càng phát triển đã tạo ra rất nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

4.10. Việc làm Hà Tiên, Kiên Giang

Cùng với Rạch Giá và Phú Quốc, Hà Tiên là thành phố nằm trong vùng tam giác vàng du lịch của tỉnh Kiên Giang. Ngành du lịch nơi đây phát triển kéo theo nhiều nhu cầu lao động nằm trong các lĩnh vực dịch vụ như nhà hàng, khách sạn ngày càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Ngoài ra, do nằm sát biên giới với Campuchia nên các ngành thương mại và giao thương quốc tế của Hà Tiên vô cùng khởi sắc, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Kiên Giang

Tìm việc làm ở Kiên Giang chỗ nào uy tín nhất? Để giảm bớt khó khăn trong vấn đề tìm kiếm việc làm, các trung tâm giới thiệu việc làm Kiên Giang sẽ cung cấp những thông tin chính xác, tư vấn và hướng dẫn cho người lao động về các lĩnh vực nghề nghiệp, giúp họ có thể lựa chọn được đúng ngành nghề phù hợp với bản thân. Dưới đây là thông tin về các trung tâm dịch vụ việc làm Kiên Giang:

Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Kiên Giang

  • Địa chỉ: Lô KK7, Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

  • Hotline: 02973.863.896

  • Email: [email protected]

  • Website: https://sldtbxh.kiengiang.gov.vn

  • Thời gian mở cửa: Thứ 2 - Thứ 6, 8:00 sáng - 17:00 chiều

Trung tâm Giới thiệu, dịch vụ việc làm tại Kiên Giang
Trung tâm Giới thiệu, dịch vụ việc làm tại Kiên Giang

Văn phòng đại diện tại Phú Quốc

  • Địa chỉ: Số 9 Mạc Cử, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

  • Hotline: 02973.996.707

Văn phòng đại diện An Biên

  • Địa chỉ: Khu đô thị thứ 7, xã Đông Thái, H. An Biên, Kiên Giang

  • Hotline: 0297 3535 888

Tỉnh Kiên Giang có dân số khoảng 1.751.760 người (theo Tổng cục thống kê Việt Nam năm 2022), đứng thứ 11 cả nước về mức độ đông dân. Do đó, nhu cầu tìm kiếm việc làm Kiên Giang ngày càng tăng cao, tính cạnh tranh giữa các ngành nghề tại khu vực này cũng khá lớn.

Ngoài ra, tỉnh Kiên Giang sở hữu nhiều bãi biển đẹp và cảnh quan thiên nhiên đa dạng, khá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Cùng với sự phát triển đa ngành nghề trong các lĩnh vực thủy hải sản và du lịch, Kiên Giang là một nơi lý tưởng cho mọi tầng lớp lao động. Hy vọng bài viết của job3s.ai sẽ đem lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn, giúp bạn tìm được việc làm Kiên Giang phù hợp nhất với năng lực của bản thân.