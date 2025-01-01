Tất cả địa điểm
Thị trường việc làm Quảng Nam tập trung phát triển mạnh vào các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch, mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho người lao động. Nhu cầu tuyển dụng trải dài từ công nhân sản xuất, lái xe, kỹ sư đến kế toán, đặc biệt trong các khu vực trọng điểm như Tam Kỳ, Núi Thành và Điện Bàn.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Quảng Nam hiện nay

Là một tỉnh ven biển thuộc miền Trung, Quảng Nam nổi bật với di sản văn hóa Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Nơi đây không chỉ là điểm đến du lịch nổi tiếng, mà còn trở thành một trung tâm phát triển kinh tế nhờ các khu công nghiệp và hạ tầng giao thông hiện đại. Với sự phát triển nhanh chóng, nhu cầu tuyển dụng việc làm Quảng Nam ngày càng tăng cao.

Trang tuyển dụng job3s.ai cho biết tính đến năm 2023, tỉnh Quảng Nam có tổng dân số khoảng 1,5 triệu người, với lực lượng lao động chiếm hơn 60% dân số. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi từ 15 đến 64 đạt mức khá cao, tương đương 68%.

Thị trường tuyển dụng việc làm Quảng Nam đang bổ sung nhiều vị trí hấp dẫn
Thị trường tuyển dụng việc làm Quảng Nam đang bổ sung nhiều vị trí hấp dẫn

Với sự phát triển đồng đều trong cả lĩnh vực công nghiệp và du lịch, mức lương trung bình tại Quảng Nam dao động từ 5.000.000 - 12.000.000 đồng/tháng tùy theo ngành nghề và kinh nghiệm làm việc. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cũng đã góp phần nâng cao mức thu nhập, tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động tại đây.

Trong những năm gần đây, sau tác động của đại dịch Covid-19, thị trường lao động việc làm tại Quảng Nam đã có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Tỷ lệ thất nghiệp giảm đáng kể, từ 3,5% năm 2021 xuống còn 2,7% vào năm 2022 và tiếp tục giảm thêm vào năm 2023.

Nhờ vào vị trí địa lý thuận lợi và chính sách thu hút đầu tư, các ngành công nghiệp và dịch vụ tại Quảng Nam đang bùng nổ. Đặc biệt, ngành du lịch tại Hội An, Tam Kỳ và các khu công nghiệp lớn đang tạo ra nhu cầu tuyển dụng lớn trong các lĩnh vực như khách sạn, nhà hàng, sản xuất và vận tải.

Việc làm Quảng Nam mang lại thu nhập cạnh tranh cho người lao động
Việc làm Quảng Nam mang lại thu nhập cạnh tranh cho người lao động

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Quảng Nam

Mức lương tại Quảng Nam dao động khá lớn, tùy thuộc vào ngành nghề, kinh nghiệm và yêu cầu công việc. Đối với các ngành công nghiệp và kỹ thuật, mức lương thường cao hơn so với các công việc phổ thông. Các vị trí quản lý và nhân viên có kỹ năng đặc thù cũng có mức lương cạnh tranh hơn. Dưới đây là bảng mức lương trung bình của một số ngành nghề phổ biến tại Quảng Nam:

Ngành nghề

Mức lương trung bình (VNĐ/tháng)

Tuyển dụng việc làm bảo vệ

5.000.000 - 7.000.000

Tuyển việc làm công nhân xây dựng

5.000.000 - 8.000.000

Tìm việc làm kế toán

6.000.000 - 9.000.000

Tuyển việc làm lái xe

7.000.000 - 10.000.000

Tìm việc làm cơ khí

7.000.000 - 11.000.000

Tuyển dụng việc làm xây dựng

8.000.000 - 12.000.000

Tuyển dụng việc làm biên phiên dịch

8.000.000 - 12.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Quảng Nam được tìm kiếm nhiều

Người lao động tại Quảng Nam có nhiều cơ hội việc làm trong các ngành nghề khác nhau. Một số công việc phổ biến nhất đang được tuyển dụng nhiều tại việc làm Quảng Nam bao gồm công nhân sản xuất, kỹ sư xây dựng, lái xe, và kế toán. Từ các khu công nghiệp lớn đến ngành dịch vụ du lịch phát triển mạnh tại Hội An, Quảng Nam mang đến nhiều cơ hội hấp dẫn cho cả lao động phổ thông và lao động có kỹ năng.

3.1. Việc làm xây dựng

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Quảng Nam cao nhất tập trung tại các khu vực như thành phố Tam Kỳ, Núi Thành và Điện Bàn, nơi đang diễn ra nhiều dự án xây dựng lớn.

Việc làm tại Quảng Nam đang được phát triển mạnh mẽ, trong đó có ngành xây dựng
Việc làm tại Quảng Nam đang được phát triển mạnh mẽ, trong đó có ngành xây dựng

Ngành xây dựng tại Quảng Nam phát triển mạnh mẽ nhờ các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng khu công nghiệp. Các công ty xây dựng lớn trong tỉnh đang mở rộng quy mô, yêu cầu tuyển dụng nhân lực với nhiều vị trí khác nhau như kỹ sư xây dựng, giám sát công trình, công nhân xây dựng. Đây là những vị trí đòi hỏi kỹ năng chuyên môn về xây dựng, khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật và sức khỏe tốt để làm việc ngoài công trường.

3.2. Việc làm lái xe

Lĩnh vực vận tải tại Quảng Nam không ngừng phát triển, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng mạnh nhờ vào sự mở rộng của các khu công nghiệp. Công việc lái xe tại Quảng Nam bao gồm các vị trí tài xế xe tải, xe du lịch và xe khách. Với sự phát triển của du lịch tại Hội An và các địa điểm lân cận, nhu cầu về tài xế xe du lịch cũng tăng cao.

Lái xe cũng là việc làm tại Quảng Nam được nhiều người tìm kiếm
Lái xe cũng là việc làm tại Quảng Nam được nhiều người tìm kiếm

Các vị trí tuyển dụng bao gồm tài xế xe tải, xe du lịch và xe khách, đặc biệt ở các khu vực như Hội An, Tam Kỳ và Điện Bàn. Công việc này yêu cầu bằng lái xe hợp lệ và khả năng làm việc dưới áp lực thời gian cao và sẵn sàng di chuyển linh hoạt theo lịch trình.

3.3. Việc làm bảo vệ

Trong số những ngành nghề được tìm kiếm nhiều ở việc làm tại Quảng Nam phải kể tới các vị trí bảo vệ, đặc biệt là tại các khu công nghiệp, nhà máy, trung tâm thương mại và khu du lịch. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bảo vệ tại Quảng Nam tập trung chủ yếu ở các khu vực như Tam Kỳ, Núi Thành, Điện Bàn và Hội An.

Việc làm bảo vệ tại Quảng Nam phù hợp với nhiều đối tượng lao động phổ thông và không đòi hỏi nhiều về trình độ học vấn, nhưng yêu cầu người lao động có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc trong điều kiện khắc nghiệt như ca đêm và kỹ năng giải quyết tình huống nhanh nhạy.

3.4. Việc làm kế toán

Kế toán là một vị trí không thể thiếu trong mọi doanh nghiệp, trong đó có việc làm kế toán Quảng Nam cũng được tuyển dụng nhiều. Sự mở rộng của các doanh nghiệp tại Quảng Nam thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng các vị trí kế toán như kế toán viên, kế toán tổng hợp và kế toán trưởng.

Các khu vực trọng điểm như Tam Kỳ, Núi Thành, Điện Bàn và Hội An là nơi có nhu cầu lớn về nhân sự ngành này. Công việc đòi hỏi chuyên môn tài chính, khả năng phân tích dữ liệu và tuân thủ chặt chẽ các quy định thuế, mang lại cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài và khả năng thăng tiến lên các vị trí quản lý cho người lao động.

3.5. Việc làm công nhân

Công nhân sản xuất là công việc có nhu cầu tuyển dụng lớn tại việc làm Quảng Nam
Công nhân sản xuất là công việc có nhu cầu tuyển dụng lớn tại việc làm Quảng Nam

Công nhân sản xuất là công việc có nhu cầu tuyển dụng lớn tại Quảng Nam, đặc biệt trong các khu công nghiệp như Chu Lai và Tam Thăng. Các khu vực trọng điểm như Tam Kỳ, Núi Thành, Điện Bàn là những nơi có nhu cầu lớn tuyển dụng công việc này.

Công nhân sản xuất làm việc trong các dây chuyền sản xuất, chịu trách nhiệm vận hành máy móc, đóng gói sản phẩm hoặc kiểm tra chất lượng sản phẩm. Công việc này phù hợp với lao động phổ thông, không yêu cầu bằng cấp cao nhưng đòi hỏi tính kiên nhẫn và sức khỏe tốt. Đây là lựa chọn phù hợp cho lao động phổ thông đang tìm kiếm công việc ổn định với thu nhập tốt.

3.6. Việc làm biên phiên dịch

Sự phát triển của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ Nhật Bản và Hàn Quốc, đã tạo ra nhu cầu lớn về việc làm biên phiên dịch tại Quảng Nam. Các vị trí này yêu cầu nhân sự có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn, đặc biệt là trong các khu vực như Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

Trong số những ngành nghề được tìm kiếm nhiều ở việc làm tại Quảng Nam phải kể tới vị trí biên phiên dịch
Trong số những ngành nghề được tìm kiếm nhiều ở việc làm tại Quảng Nam phải kể tới vị trí biên phiên dịch

Vị trí biên phiên dịch tại Quảng Nam đang có nhu cầu lớn tại các khu vực như Tam Kỳ, Núi Thành, Điện Bàn. Ngoài mức lương hấp dẫn, nhân sự biên phiên dịch còn có cơ hội phát triển trong môi trường quốc tế và mở rộng mạng lưới quan hệ.

3.7. Việc làm cơ khí

Ngành cơ khí tại Quảng Nam phát triển nhanh chóng nhờ vào sự gia tăng các nhà máy sản xuất, các xưởng gia công và chế tạo máy móc. Việc làm tại Quảng Nam tuyển dụng các vị trí thợ cơ khí, kỹ sư cơ khí và thợ sửa chữa máy móc đang được các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Tam Thăng, Chu Lai tuyển dụng với số lượng lớn.

Việc làm cơ khí Quảng Nam phát triển nhanh chóng nhờ vào sự gia tăng các nhà máy sản xuất
Việc làm cơ khí Quảng Nam phát triển nhanh chóng nhờ vào sự gia tăng các nhà máy sản xuất

Công việc này yêu cầu kỹ năng chuyên môn về cơ khí, điện tử và khả năng vận hành, bảo trì các thiết bị máy móc công nghiệp tạo cơ hội phát triển kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực cơ khí và chế tạo máy móc.

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Quảng Nam

Quảng Nam có nhiều khu vực phát triển mạnh về kinh tế, nơi các doanh nghiệp tập trung sản xuất và dịch vụ. Dưới đây là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất tại tỉnh.

4.1. Việc làm tại Núi Thành, Quảng Nam

Núi Thành là một trong những khu vực có nền kinh tế phát triển nhất tại Quảng Nam, nhờ vào Khu kinh tế mở Chu Lai và các dự án đầu tư lớn từ các doanh nghiệp nước ngoài. Việc làm Núi Thành Quảng Nam bao gồm các công việc: công nhân sản xuất, kỹ sư cơ khí, thợ máy và tài xế.

Núi Thành là một trong những khu vực có nền kinh tế phát triển nhất tại Quảng Nam, nhờ vào Khu kinh tế mở Chu Lai
Núi Thành là một trong những khu vực có nền kinh tế phát triển nhất tại Quảng Nam, nhờ vào Khu kinh tế mở Chu Lai

Đây là khu vực có nhu cầu tuyển dụng liên tục, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo.Với hạ tầng giao thông thuận lợi và môi trường làm việc chuyên nghiệp, Núi Thành trở thành điểm đến lý tưởng cho người lao động muốn tìm kiếm công việc ổn định.

4.2. Việc làm tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

Thành phố Tam Kỳ là trung tâm kinh tế và văn hóa của tỉnh Quảng Nam, nơi tập trung nhiều cơ quan hành chính, doanh nghiệp và các dự án đầu tư lớn. Tam Kỳ có nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực như dịch vụ, xây dựng, kế toán và quản lý dự án.

Nhiều người lao động có nhu cầu tìm việc làm công nhân ở Tam Kỳ Quảng Nam
Nhiều người lao động có nhu cầu tìm việc làm công nhân ở Tam Kỳ Quảng Nam

Việc làm tại Quảng Nam ở thành phố này cũng có các trung tâm giáo dục, thu hút nhiều lao động trẻ tìm kiếm các vị trí việc làm trong ngành giáo dục và đào tạo. Tam Kỳ không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp phong phú mà còn cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, giúp người lao động an cư và làm việc lâu dài.

4.3. Việc làm ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam

Điện Bàn có nhiều dự án đầu tư về bất động sản và công nghiệp. Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc là nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất lớn, tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động địa phương.

Điện Bàn là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất tại Quảng Nam tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động
Điện Bàn là một trong những khu vực phát triển nhanh nhất tại Quảng Nam tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

Tuyển dụng việc làm Quảng Nam bao gồm các công việc phổ biến như: công nhân, thợ cơ khí, kế toán và các vị trí trong lĩnh vực vận tải và logistics. Với chính sách thu hút đầu tư và hỗ trợ từ chính quyền địa phương, Điện Bàn đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho người lao động. Ngoài cơ hội việc làm, nơi đây còn có các tiện ích sinh hoạt và giáo dục, đáp ứng nhu cầu của người lao động và gia đình.

4.4. Việc làm Thăng Bình, Quảng Nam

Thăng Bình là một huyện lớn tại Quảng Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động cao
Thăng Bình là một huyện lớn tại Quảng Nam có nhu cầu tuyển dụng lao động cao

Thăng Bình là một huyện lớn tại Quảng Nam với nhiều dự án phát triển công nghiệp và nông nghiệp. Các công việc phổ biến tại đây bao gồm công nhân sản xuất, thợ cơ khí và lao động nông nghiệp. Ngoài ra, các công ty chế biến thực phẩm và nông sản tại Thăng Bình cũng đang có nhu cầu tuyển dụng lớn. Huyện này không chỉ mang lại cơ hội việc làm ổn định mà còn giúp người lao động phát triển kỹ năng nghề nghiệp lâu dài.

4.5. Việc làm Đại Lộc, Quảng Nam

Đại Lộc có nhiều cơ sở sản xuất và nhà máy, tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực cơ khí, công nhân và vận tải. Nơi đây cũng có nhiều dự án về phát triển hạ tầng và xây dựng, làm tăng nhu cầu về kỹ sư xây dựng và công nhân. Tìm việc làm Quảng Nam ở Đại Lộc đang ngày càng thu hút người lao động.

Đại Lộc có nhu cầu về kỹ sư xây dựng cho tuyển dụng việc làm Quảng Nam
Đại Lộc có nhu cầu về kỹ sư xây dựng cho tuyển dụng việc làm Quảng Nam

Người lao động tại đây còn được hưởng nhiều phúc lợi từ doanh nghiệp như bảo hiểm xã hội và phụ cấp xăng xe. Với sự phát triển mạnh mẽ này, Đại Lộc trở thành một trong những địa phương có môi trường việc làm năng động tại Quảng Nam, thu hút nhiều lao động từ các khu vực lân cận.

4.6. Việc làm Duy Xuyên, Quảng Nam

Duy Xuyên là khu vực phát triển mạnh về nông nghiệp và công nghiệp chế biến. Các công việc liên quan đến sản xuất nông sản, chế biến thực phẩm và công nhân sản xuất tại các khu công nghiệp là những công việc phổ biến tại tuyển dụng việc làm Quảng Nam ở Duy Xuyên.

Các khu vực nông thôn tại Duy Xuyên cũng phát triển các hợp tác xã nông nghiệp, mang đến cơ hội việc làm cho người dân địa phương. Đây là khu vực phù hợp cho những người muốn gắn bó lâu dài với ngành nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm.

4.7. Việc làm Hội An, Quảng Nam

Hội An là trung tâm du lịch lớn nhất tại Quảng Nam, nổi tiếng với phố cổ Hội An và nhiều địa danh du lịch khác. Do đó, nhu cầu tuyển dụng trong ngành du lịch và dịch vụ tại đây rất cao, với các vị trí phổ biến như nhân viên lễ tân, quản lý khách sạn, nhân viên nhà hàng và hướng dẫn viên du lịch.

Việc làm tại Quảng Nam ở Hội An có nhu cầu tuyển dụng trong ngành du lịch và dịch vụ rất cao
Việc làm tại Quảng Nam ở Hội An có nhu cầu tuyển dụng trong ngành du lịch và dịch vụ rất cao

Người lao động tại Hội An còn có cơ hội được đào tạo nâng cao tay nghề để phục vụ khách du lịch quốc tế. Hội An là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

4.8. Việc làm tại Quế Sơn, Quảng Nam

Quế Sơn là một huyện nông nghiệp, nơi các công việc liên quan đến sản xuất nông sản và chế biến thực phẩm rất phổ biến. Ngoài ra, khu vực này cũng có nhiều cơ hội việc làm cho các công nhân phổ thông và kỹ thuật viên nông nghiệp. Các dự án phát triển sản phẩm OCOP (Mỗi Xã Một Sản Phẩm) tại Quế Sơn cũng mở ra cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Quế Sơn là một huyện nông nghiệp, nơi các công việc liên quan đến sản xuất nông sản và chế biến thực phẩm rất phổ biến
Quế Sơn là một huyện nông nghiệp, nơi các công việc liên quan đến sản xuất nông sản và chế biến thực phẩm rất phổ biến

Huyện còn khuyến khích phát triển các ngành nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động phổ thông. Quế Sơn là một địa điểm lý tưởng cho người lao động muốn tìm việc làm Quảng Nam trong ngành nông nghiệp và sản xuất thực phẩm.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tại Quảng Nam

Các trung tâm giới thiệu việc làm tại Quảng Nam đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối người lao động với doanh nghiệp. Ngoài việc cung cấp thông tin tuyển dụng chính xác và cập nhật, các trung tâm này còn hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng cần thiết cho thị trường lao động, và tổ chức các buổi phỏng vấn trực tiếp. Người lao động có thể tìm kiếm thông tin về các ngành nghề phù hợp với nhu cầu và năng lực của mình, đồng thời tiếp cận các cơ hội việc làm tại các khu công nghiệp lớn trong tỉnh như Chu Lai, Tam Thăng và Điện Nam - Điện Ngọc.

Ngoài ra, các trung tâm này cũng hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo ra các chương trình việc làm phù hợp cho cả lao động phổ thông và lao động có trình độ cao. Bằng việc cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm giới thiệu việc làm Tam Kỳ Quảng Nam là nơi giới thiệu công việc cho nhiều người lao động ở địa phương
Trung tâm giới thiệu việc làm Tam Kỳ Quảng Nam là nơi giới thiệu công việc cho nhiều người lao động ở địa phương

Các trung tâm và cơ sở giới thiệu việc làm tại Quảng Nam:

Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Nam

  • Địa chỉ: 84 Nguyễn Du, Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Hotline: (0235) 3811452, 3810598
  • Email: [email protected]; [email protected]
  • Website: vieclamquangnam.gov.vn
  • Thời gian mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 - 17:00

Trung tâm dịch vụ việc làm Thăng Bình, Quảng Nam

  • Địa chỉ: Q8CQ+79P, QL1A, Hương An, Thăng Bình, Quảng Nam
  • Hotline: 0235 3886 777
  • Thời gian mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 - 17:00

Cơ sở giới thiệu việc làm Tam Kỳ

  • Địa chỉ: 62 Nguyễn Chí Thanh, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Hotline: 0235 3811 452
  • Thời gian mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 - 17:00

Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm Và Dạy Nghề

  • Địa chỉ: 494, Đường Phan Chu Trinh, Phường An Xuân, Tam Xuân I, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam
  • Hotline: 0236 370 2916
  • Thời gian mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 - 17:00

Trung tâm dịch vụ việc làm Điện Bàn, Quảng Nam

  • Địa chỉ: Hồ Xuân Hương, TT. Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam
  • Hotline: 0235 3947 500
  • Thời gian mở cửa: Thứ Hai - Thứ Sáu, 8:00 - 17:00

Với dân số khoảng 1,5 triệu người và lực lượng lao động chiếm hơn 60%, Quảng Nam đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp nhờ nguồn nhân lực dồi dào, đa dạng và trẻ trung. Sự phát triển đồng đều giữa các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch và nông nghiệp tạo ra môi trường lao động cạnh tranh, yêu cầu người lao động không ngừng nâng cao kỹ năng chuyên môn và khả năng thích ứng.