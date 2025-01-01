Tất cả địa điểm
Việc làm tại Ninh Thuận

-

Có 167 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Tuyển Truyền thông Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group
Tuyển Trợ lý giám đốc Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 500 - 700 USD
Kova Trading Joint Stock Company - Kova Paint Group
Hạn nộp: 05/09/2025
Ninh Thuận Bình Thuận Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH RM Healthcare
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH RM Healthcare làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH RM Healthcare
Hạn nộp: 26/08/2025
Ninh Thuận Thanh Hóa Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Trị Quảng Ngãi Khánh Hòa Bình Định Gia Lai Kon Tum Đắk Lắk Phú Yên Ninh Thuận Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HACOM HOLDINGS
Hạn nộp: 06/07/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH RM Healthcare
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH RM Healthcare làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH RM Healthcare
Hạn nộp: 13/06/2025
Khánh Hòa Ninh Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PNL INTERNATIONAL
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PNL INTERNATIONAL làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 22 - 28 Triệu
CÔNG TY TNHH PNL INTERNATIONAL
Hạn nộp: 11/06/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 22 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
Hạn nộp: 10/06/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM TRUNG BỘ
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM TRUNG BỘ làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM TRUNG BỘ
Hạn nộp: 29/05/2025
Ninh Thuận Khánh Hòa Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 làm việc tại Bình Định thu nhập 16 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Hạn nộp: 05/06/2025
Bình Định Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Quảng Bình Quảng Trị Ninh Thuận Phú Yên Đã hết hạn 16 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm PNL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Tuyển Tiếng Trung PNL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận
PNL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 05/06/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Con Cưng
Tuyển Phát triển mặt bằng Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ Phần Con Cưng
Hạn nộp: 23/05/2025
Bình Dương Gia Lai Hồ Chí Minh Hà Nội Hưng Yên Ninh Thuận Bình Thuận Thanh Hóa Đã hết hạn 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH RM Healthcare
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH RM Healthcare làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH RM Healthcare
Hạn nộp: 25/05/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & SẢN XUẤT HNT NEWVISION
Hạn nộp: 22/05/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Con Cưng
Tuyển Phát triển mặt bằng Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Bình Dương thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ Phần Con Cưng
Hạn nộp: 23/05/2025
Bình Dương Gia Lai Hồ Chí Minh Hà Nội Hưng Yên Ninh Thuận Bình Thuận Thanh Hóa Đã hết hạn 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 10 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Hạn nộp: 17/05/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Thuận An Giang Bến Tre Bình Phước Bạc Liêu Cà Mau Bình Dương Đà Nẵng Bình Định Đắk Lắk Cần Thơ Đồng Tháp Gia Lai Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Ninh Thuận Long An Phú Yên Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tiền Giang Tây Ninh Quảng Bình Vĩnh Long Quảng Trị Trà Vinh Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Sudwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan
Tuyển Digital Marketing Sudwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Sudwolle Group Vietnam (Dalat Worsted Spinning Mill & Ninh Thuan
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Lâm Đồng Ninh Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 10 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC THÀNH AN
Hạn nộp: 02/05/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM TRUNG BỘ
Tuyển Nhân viên kinh doanh bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM TRUNG BỘ làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC NAM TRUNG BỘ
Hạn nộp: 30/04/2025
Ninh Thuận Khánh Hòa Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 05/04/2025
Bình Dương Lâm Đồng Ninh Thuận Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại tỉnh Ninh Thuận hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Ninh Thuận khá đa dạng và phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ sự đi lên của nền kinh tế trong thời gian gần đây, đặc biệt là ở các ngành nông nghiệp, du lịch, năng lượng tái tạo và thủy sản. Những khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm trung tâm thành phố, các khu công nghiệp. Việc làm được tuyển dụng thường xuyên có thể kể đến như:

  • Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn, nhân viên nhà hàng, nhân viên bán hàng.

  • Công nhân sản xuất, kỹ sư, nhân viên kiểm tra chất lượng, kỹ thuật viên bảo trì.

  • Kỹ sư nông nghiệp, công nhân nông nghiệp, nhân viên chế biến thủy sản.

  • Giáo viên, nhân viên hành chính tại trường học, bác sĩ, y tá.

Tìm việc làm Ninh Thuận trở nên dễ dàng khi kinh tế khu vực này đang phát triển mạnh
Tìm việc làm Ninh Thuận trở nên dễ dàng khi kinh tế khu vực này đang phát triển mạnh

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Ninh Thuận

Tuỳ thuộc vào kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, kỹ năng và loại hình công ty, bạn sẽ nhận được mức lương và các chế độ phúc lợi khác nhau. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Ninh Thuận mới nhất như sau:

Lĩnh vực

Vị trí việc làm Ninh Thuận

Mức lương (VNĐ/tháng)

Năng lượng và tái tạo

Kỹ sư điện gió và điện mặt trời

12.000.000 - 30.000.000

Công nhân lắp đặt và bảo trì

8.000.000 - 15.000.000

Nhân viên quản lý dự án

15.000.000 - 25.000.000

Nông nghiệp và thuỷ sản

Kỹ sư nông nghiệp

10.000.000 - 20.000.000

Công nhân nông nghiệp

6.000.000 - 10.000.000

Nhân viên chế biến thủy sản

7.000.000 - 12.000.000

Du lịch và dịch vụ

Hướng dẫn viên du lịch

7.000.000 - 15.000.000

Nhân viên khách sạn

6.000.000 - 12.000.000

Nhân viên nhà hàng

6.000.000 - 10.000.000

Nhân viên bán hàng và tiếp thị du lịch

8.000.000 - 15.000.000

Xây dựng và bất động sản

Kỹ sư xây dựng

12.000.000 - 25.000.000

Công nhân xây dựng

7.000.000 - 12.000.000

Nhân viên kinh doanh bất động sản

10.000.000 - 20.000.000

Giáo dục và y tế

Giáo viên

6.000.000 - 15.000.000

Nhân viên hành chính trường học

6.000.000 - 10.000.000

Tuyển dụng Bác sĩ

15.000.000 - 30.000.000

Y tá

8.000.000 - 15.000.000

Sản xuất và công nghiệp

Công nhân sản xuất

6.000.000 - 12.000.000

Kỹ sư sản xuất

10.000.000 - 20.000.000

Nhân viên kiểm tra chất lượng

8.000.000 - 15.000.000

Nhân viên logistics

8.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Tiềm năng phát triển ngành du lịch mang lại nhiều cơ hội việc làm tại Ninh Thuận cho người bản địa
Tiềm năng phát triển ngành du lịch mang lại nhiều cơ hội việc làm tại Ninh Thuận cho người bản địa

3. Một số việc làm tại Ninh Thuận được tìm kiếm nhiều

Nhu cầu tuyển dụng việc làm ở Ninh Thuận đang ngày càng nhiều với các vị trí ứng tuyển khác nhau, phù hợp với mọi loại trình độ nhân sự. Một số thông tin về các công việc được tìm kiếm nhiều bạn có thể tham khảo:

3.1. Việc làm xây dựng

Nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực xây dựng ở Ninh Thuận đang tăng cao, đặc biệt là với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, dự án bất động sản và năng lượng tái tạo. Các vị trí tuyển dụng phổ biến trong ngành xây dựng tại Ninh Thuận:

  • Kỹ sư xây dựng: Thiết kế và lập kế hoạch cho các dự án xây dựng như cầu, đường, tòa nhà, hệ thống cấp thoát nước.

  • Giám sát công trình: Giám sát và điều phối các hoạt động thi công tại công trình.

  • Công nhân xây dựng: Xây dựng tường, sàn và các kết cấu bằng gạch, đá hoặc bê tông, đọc hiểu và làm theo các bản vẽ thiết kế và hướng dẫn kỹ thuật.

  • Kỹ sư kết cấu: Thiết kế và tính toán kết cấu cho các công trình xây dựng.

  • Quản lý xây dựng dự án: Lập kế hoạch, điều phối và giám sát toàn bộ quá trình thực hiện dự án xây dựng.

Đối với ngành xây dựng, nhu cầu tuyển dụng việc làm Ninh Thuận tăng cao ở một số khu vực chính, đặc biệt ở những nơi có sự phát triển về cơ sở hạ tầng dự án bất động sản như thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, khu công nghiệp Phước Nam, Phước Minh, Phước Hữu.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Ninh Thuận ngành xây dựng tại các vùng phát triển đô thị mới như Ninh Phước, Ninh Sơn khá cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Ninh Thuận ngành xây dựng tại các vùng phát triển đô thị mới như Ninh Phước, Ninh Sơn khá cao

3.2. Việc làm kế toán

Trong bối cảnh kinh tế và công nghiệp của tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng việc làm Ninh Thuận ngành kế toán cũng được chú trọng. Nhiều vị trí tuyển dụng được tìm kiếm thường xuyên như kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán công nợ, kế toán kho. Mô tả công việc cụ thể:

  • Ghi chép và quản lý các giao dịch tài chính hàng ngày của công ty.

  • Lập các báo cáo tài chính như báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  • Kiểm tra, đối chiếu và xử lý các chứng từ kế toán.

Trong đó, những khu vực có nhu cầu cao phân bố ở khu công nghiệp Phước Nam, khu công nghiệp Thành Hải và trung tâm thương mại, kinh tế, dịch vụ ở thành phố Phan Rang.

3.3. Việc làm bảo vệ

Nhu cầu tuyển dụng ngành này trở nên tăng cao để đáp ứng nhu cầu đảm bảo an ninh của các trung tâm kinh tế. Nhiệm vụ chính của vị trí này như:

  • Thực hiện các hoạt động tuần tra theo lịch trình tại các khu vực được phân công để ngăn ngừa và phát hiện các hành vi xâm phạm, trộm cắp, phá hoại.

  • Giám sát hệ thống camera an ninh và các thiết bị báo động để phát hiện các sự cố bất thường.

Khu vực có nhiều trung tâm thương mại, khách sạn, tòa nhà tại Phan Rang, các khu công nghiệp lớn như Phước Nam, Thành Hải là nơi bạn có thể tìm kiếm công việc bảo vệ với mức lương cao.

3.4. Việc làm tài xế, lái xe

Với thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ, đây là mức lương khá cao. Các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và công nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động lái xe cao với đa dạng vị trí tuyển dụng như tài xế xe tải, tài xế xe container, tài xế lái xe du lịch, tài xế lái xe gia đình. Cụ thể:

  • Lái xe để vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách từ điểm xuất phát đến điểm đích theo lộ trình đã được chỉ định.

  • Vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến các điểm bán hàng, kho hàng.

  • Đưa đón nhân viên, vận chuyển vật liệu và thiết bị của công ty.

  • Giao nhận hàng hóa từ kho đến địa chỉ của khách hàng.

Một số nơi có nhu cầu tuyển dụng tài xế cao:

  • Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Trung tâm kinh tế, thương mại, và dịch vụ của tỉnh.

  • Khu công nghiệp Phước Nam: Tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất và chế biến.

  • Khu công nghiệp Thành Hải: Đây là nơi tập trung các nhà máy sản xuất công nghiệp.

  • Khu vực các dự án năng lượng tái tạo: Phước Minh, Phước Hữu.

  • Các khu du lịch: Khu vực biển Ninh Chữ, Vườn Quốc gia Núi Chúa.

Nhu cầu tuyển dụng lái xe ở Ninh Thuận tăng cao, đặc biệt ở các khu công nghiệp trọng điểm của vùng
Nhu cầu tuyển dụng lái xe ở Ninh Thuận tăng cao, đặc biệt ở các khu công nghiệp trọng điểm của vùng

3.5. Việc làm Ninh Thuận không cần bằng cấp

Thị trường tuyển dụng việc làm Ninh Thuận khá sôi đội với các vị trí không yêu cầu bằng cấp như công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ, lao động phổ thông, nhân viên vệ sinh, nhân viên giao hàng. Khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, các khu công nghiệp lớn (Phước Nam, Thành Hải), khu vực chứa tổ hợp các dự án năng lượng tái tạo (Phước Minh, Phước Hữu).

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Ninh Thuận

Tại tỉnh Ninh Thuận, nhờ sự phát triển kinh tế và các dự án công nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ và du lịch mà nhu cầu tuyển dụng việc làm tăng cao ở nhiều khu vực. Cụ thể:

4.1. Việc làm Phan Rang Ninh Thuận

Với lợi thế là trung tâm kinh tế, văn hoá và chính trị của tỉnh Ninh Thuận, các ngành nghề phát triển và có nhu cầu tuyển dụng cao phải kể đến như dịch vụ, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, giáo dục và y tế. Vị trí được nhiều doanh nghiệp và công ty tìm kiếm:

  • Nhân viên bán hàng.

  • Nhân viên phục vụ.

  • Giáo viên.

  • Y tá.

  • Nhân viên hành chính.

  • Nhân viên phục vụ khách sạn.

4.2. Việc làm Phù Quý Ninh Thuận

Các khu công nghiệp tại Phước Dinh đang thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho công nhân sản xuất, kỹ sư và nhân viên logistics. Bên cạnh đó, nhiều dự án điện gió, điện mặt trời đang được triển khai, cần tuyển dụng kỹ sư điện, kỹ thuật viên và công nhân xây dựng.

4.3. Việc làm Ninh Sơn, Ninh Thuận

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Ninh Thuận, huyện Ninh Sơn đang có xu hướng tăng lên nhờ vào sự phát triển kinh tế và các dự án nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Ninh Sơn là vùng nông nghiệp trọng điểm của Ninh Thuận với nhiều trang trại và hợp tác xã nông nghiệp. Theo đó, các kỹ sư chuyên ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm được tuyển dụng nhiều nhằm phát triển kinh tế nơi đây.

Ninh Thuận được nhà nước đưa ra nhiều chính sách thu hút đầu tư và nguồn lao động có tay nghề cao
Ninh Thuận được nhà nước đưa ra nhiều chính sách thu hút đầu tư và nguồn lao động có tay nghề cao

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Ninh Thuận

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Ninh Thuận là nơi cung cấp thông tin tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng và hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm. Trung tâm này hoạt động dưới sự quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  • Địa chỉ: Đường 16/4 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

  • Hotline: 0259.3822941

  • Email: [email protected]

  • Website: https://soldtbxh.ninhthuan.gov.vn

  • Thời gian mở cửa: 7:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Thị trường tuyển dụng việc làm Ninh Thuận đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi toàn tỉnh đang có xu hướng đầu tư phát triển thêm các dự án nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Điều này giúp người lao động có đa dạng cơ hội và lựa chọn được công việc phù hợp với bản thân. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp, sẽ giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích!