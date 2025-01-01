Nhu cầu tuyển dụng việc làm Ninh Thuận khá đa dạng và phát triển ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ sự đi lên của nền kinh tế trong thời gian gần đây, đặc biệt là ở các ngành nông nghiệp, du lịch, năng lượng tái tạo và thủy sản. Những khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm trung tâm thành phố, các khu công nghiệp. Việc làm được tuyển dụng thường xuyên có thể kể đến như:

Hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn, nhân viên nhà hàng, nhân viên bán hàng.

Công nhân sản xuất, kỹ sư, nhân viên kiểm tra chất lượng, kỹ thuật viên bảo trì.

Kỹ sư nông nghiệp, công nhân nông nghiệp, nhân viên chế biến thủy sản.

Giáo viên, nhân viên hành chính tại trường học, bác sĩ, y tá.

Tìm việc làm Ninh Thuận trở nên dễ dàng khi kinh tế khu vực này đang phát triển mạnh

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Ninh Thuận

Tuỳ thuộc vào kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, kỹ năng và loại hình công ty, bạn sẽ nhận được mức lương và các chế độ phúc lợi khác nhau. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Ninh Thuận mới nhất như sau:

Tiềm năng phát triển ngành du lịch mang lại nhiều cơ hội việc làm tại Ninh Thuận cho người bản địa

3. Một số việc làm tại Ninh Thuận được tìm kiếm nhiều

Nhu cầu tuyển dụng việc làm ở Ninh Thuận đang ngày càng nhiều với các vị trí ứng tuyển khác nhau, phù hợp với mọi loại trình độ nhân sự. Một số thông tin về các công việc được tìm kiếm nhiều bạn có thể tham khảo:

3.1. Việc làm xây dựng

Nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực xây dựng ở Ninh Thuận đang tăng cao, đặc biệt là với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, dự án bất động sản và năng lượng tái tạo. Các vị trí tuyển dụng phổ biến trong ngành xây dựng tại Ninh Thuận:

Kỹ sư xây dựng: Thiết kế và lập kế hoạch cho các dự án xây dựng như cầu, đường, tòa nhà, hệ thống cấp thoát nước.

Giám sát công trình: Giám sát và điều phối các hoạt động thi công tại công trình.

Công nhân xây dựng: Xây dựng tường, sàn và các kết cấu bằng gạch, đá hoặc bê tông, đọc hiểu và làm theo các bản vẽ thiết kế và hướng dẫn kỹ thuật.

Kỹ sư kết cấu: Thiết kế và tính toán kết cấu cho các công trình xây dựng.

Quản lý xây dựng dự án: Lập kế hoạch, điều phối và giám sát toàn bộ quá trình thực hiện dự án xây dựng.

Đối với ngành xây dựng, nhu cầu tuyển dụng việc làm Ninh Thuận tăng cao ở một số khu vực chính, đặc biệt ở những nơi có sự phát triển về cơ sở hạ tầng dự án bất động sản như thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, khu công nghiệp Phước Nam, Phước Minh, Phước Hữu.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Ninh Thuận ngành xây dựng tại các vùng phát triển đô thị mới như Ninh Phước, Ninh Sơn khá cao

Trong bối cảnh kinh tế và công nghiệp của tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng việc làm Ninh Thuận ngành kế toán cũng được chú trọng. Nhiều vị trí tuyển dụng được tìm kiếm thường xuyên như kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán công nợ, kế toán kho. Mô tả công việc cụ thể:

Ghi chép và quản lý các giao dịch tài chính hàng ngày của công ty.

Lập các báo cáo tài chính như báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Kiểm tra, đối chiếu và xử lý các chứng từ kế toán.

Trong đó, những khu vực có nhu cầu cao phân bố ở khu công nghiệp Phước Nam, khu công nghiệp Thành Hải và trung tâm thương mại, kinh tế, dịch vụ ở thành phố Phan Rang.

3.3. Việc làm bảo vệ

Nhu cầu tuyển dụng ngành này trở nên tăng cao để đáp ứng nhu cầu đảm bảo an ninh của các trung tâm kinh tế. Nhiệm vụ chính của vị trí này như:

Thực hiện các hoạt động tuần tra theo lịch trình tại các khu vực được phân công để ngăn ngừa và phát hiện các hành vi xâm phạm, trộm cắp, phá hoại.

Giám sát hệ thống camera an ninh và các thiết bị báo động để phát hiện các sự cố bất thường.

Khu vực có nhiều trung tâm thương mại, khách sạn, tòa nhà tại Phan Rang, các khu công nghiệp lớn như Phước Nam, Thành Hải là nơi bạn có thể tìm kiếm công việc bảo vệ với mức lương cao.

3.4. Việc làm tài xế, lái xe

Với thu nhập từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ, đây là mức lương khá cao. Các lĩnh vực du lịch, dịch vụ và công nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động lái xe cao với đa dạng vị trí tuyển dụng như tài xế xe tải, tài xế xe container, tài xế lái xe du lịch, tài xế lái xe gia đình. Cụ thể:

Lái xe để vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách từ điểm xuất phát đến điểm đích theo lộ trình đã được chỉ định.

Vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến các điểm bán hàng, kho hàng.

Đưa đón nhân viên, vận chuyển vật liệu và thiết bị của công ty.

Giao nhận hàng hóa từ kho đến địa chỉ của khách hàng.

Một số nơi có nhu cầu tuyển dụng tài xế cao:

Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm: Trung tâm kinh tế, thương mại, và dịch vụ của tỉnh.

Khu công nghiệp Phước Nam: Tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất và chế biến.

Khu công nghiệp Thành Hải: Đây là nơi tập trung các nhà máy sản xuất công nghiệp.

Khu vực các dự án năng lượng tái tạo: Phước Minh, Phước Hữu.

Các khu du lịch: Khu vực biển Ninh Chữ, Vườn Quốc gia Núi Chúa.

Nhu cầu tuyển dụng lái xe ở Ninh Thuận tăng cao, đặc biệt ở các khu công nghiệp trọng điểm của vùng

3.5. Việc làm Ninh Thuận không cần bằng cấp

Thị trường tuyển dụng việc làm Ninh Thuận khá sôi đội với các vị trí không yêu cầu bằng cấp như công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ, lao động phổ thông, nhân viên vệ sinh, nhân viên giao hàng. Khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, các khu công nghiệp lớn (Phước Nam, Thành Hải), khu vực chứa tổ hợp các dự án năng lượng tái tạo (Phước Minh, Phước Hữu).

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Ninh Thuận

Tại tỉnh Ninh Thuận, nhờ sự phát triển kinh tế và các dự án công nghiệp, năng lượng tái tạo, dịch vụ và du lịch mà nhu cầu tuyển dụng việc làm tăng cao ở nhiều khu vực. Cụ thể:

4.1. Việc làm Phan Rang Ninh Thuận

Với lợi thế là trung tâm kinh tế, văn hoá và chính trị của tỉnh Ninh Thuận, các ngành nghề phát triển và có nhu cầu tuyển dụng cao phải kể đến như dịch vụ, bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, giáo dục và y tế. Vị trí được nhiều doanh nghiệp và công ty tìm kiếm:

Nhân viên bán hàng.

Nhân viên phục vụ.

Giáo viên.

Y tá.

Nhân viên hành chính.

Nhân viên phục vụ khách sạn.

4.2. Việc làm Phù Quý Ninh Thuận

Các khu công nghiệp tại Phước Dinh đang thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho công nhân sản xuất, kỹ sư và nhân viên logistics. Bên cạnh đó, nhiều dự án điện gió, điện mặt trời đang được triển khai, cần tuyển dụng kỹ sư điện, kỹ thuật viên và công nhân xây dựng.

4.3. Việc làm Ninh Sơn, Ninh Thuận

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Ninh Thuận, huyện Ninh Sơn đang có xu hướng tăng lên nhờ vào sự phát triển kinh tế và các dự án nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Ninh Sơn là vùng nông nghiệp trọng điểm của Ninh Thuận với nhiều trang trại và hợp tác xã nông nghiệp. Theo đó, các kỹ sư chuyên ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm được tuyển dụng nhiều nhằm phát triển kinh tế nơi đây.

Ninh Thuận được nhà nước đưa ra nhiều chính sách thu hút đầu tư và nguồn lao động có tay nghề cao

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Ninh Thuận

Trung tâm Dịch vụ Việc làm Ninh Thuận là nơi cung cấp thông tin tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng và hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm. Trung tâm này hoạt động dưới sự quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Địa chỉ: Đường 16/4 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận

Hotline: 0259.3822941

Email: [email protected]

Website: https://soldtbxh.ninhthuan.gov.vn

Thời gian mở cửa: 7:00 - 17:00 từ thứ 2 đến thứ 6

Thị trường tuyển dụng việc làm Ninh Thuận đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi toàn tỉnh đang có xu hướng đầu tư phát triển thêm các dự án nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Điều này giúp người lao động có đa dạng cơ hội và lựa chọn được công việc phù hợp với bản thân. Hi vọng với những thông tin mà nền tảng tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp, sẽ giúp bạn có thêm kiến thức bổ ích!