Việc làm tại Lâm Đồng

-

Có 626 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Lâm Đồng hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Lâm Đồng mới nhất khá cao và đang có những tín hiệu tích cực. Theo số liệu thống kê mới nhất, tỷ lệ người có việc làm tăng đáng kể, đặc biệt nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của ngành dịch vụ. Các chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh đã góp phần thúc đẩy việc làm trong khu vực này, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch.

Tuy nhiên, tình hình việc làm Lâm Đồng vẫn còn những điểm cần lưu ý. Số lượng lao động ở khu vực nông thôn thiếu việc làm vẫn còn cao. Điều này dẫn tới chất lượng sống của người lao động ở những khu vực này chưa được đảm bảo. Bên cạnh đó, tính mùa vụ của ngành dịch vụ cũng ảnh hưởng đến sự ổn định việc làm của người lao động.

Tỉnh nỗ lực tạo điều kiện việc làm Lâm Đồng cho người lao động thuộc mọi trình độ
Tỉnh nỗ lực tạo điều kiện việc làm Lâm Đồng cho người lao động thuộc mọi trình độ

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Lâm Đồng

Mức lương tuyển dụng việc làm Lâm Đồng đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt là đối với các ngành có nhu cầu nhân lực cao như du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, mức lương tại các khu vực du lịch như Đà Lạt thường cao hơn so với các khu vực khác.

Vị trí việc làm Mức lương trung bình (VNĐ/tháng)

Việc làm khách sạn, nhà hàng

12.000.000 - 15.000.000

Hướng dẫn viên du lịch

9.000.000 - 12.000.000

Việc làm kế toán

7.000.000 - 15.000.000

Nhân viên phục vụ

6.000.000 - 7.000.000

Việc làm nông nghiệp

10.000.000 - 12.000.000

Công nhân nông nghiệp

6.000.000 - 7.000.000

Kỹ sư (công nghiệp)

10.000.000 trở lên

Công nhân (công nghiệp)

6.000.000 - 8.000.000

Việc làm bảo vệ

5.000.000 - 8.000.000

Lái xe, tài xế

6.000.000 - 12.000.000

Việc làm Công nhân xây dựng

6.000.000 - 10.000.000

Công nhân làm vườn

5.000.000 - 8.000.000
Thu nhập của người lao động Lâm Đồng có xu hướng tăng
Thu nhập của người lao động Lâm Đồng có xu hướng tăng

3. Một số việc làm Lâm Đồng được tìm kiếm nhiều

Lâm Đồng có khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và sự phát triển của nhiều ngành nghề, đã thu hút một lượng lớn lao động. Thị trường việc làm tại đây khá sôi động, đặc biệt là các ngành nghề liên quan đến du lịch, nông nghiệp và dịch vụ. Dưới đây là một số vị trí mà ứng viên quan tâm nhất khi tìm việc làm tại Lâm Đồng.

3.1. Việc làm bảo vệ

Ngành du lịch phát triển mạnh đã kéo theo nhu cầu cao về nhân viên bảo vệ tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, biệt thự và khu du lịch sinh thái. Ngoài ra, các khu công nghiệp, nhà máy cũng cần một lượng lớn nhân viên bảo vệ để đảm bảo an ninh trật tự. Không chỉ đảm bảo an ninh cho du khách và tài sản của cơ sở kinh doanh, nhân viên bảo vệ còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, hỗ trợ khách hàng và xử lý các tình huống phát sinh.

Đặc biệt tại các địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, nhu cầu việc làm ở vị trí bảo vệ luôn cao. Công việc của họ bao gồm tuần tra, kiểm soát lối vào, giám sát hệ thống camera, xử lý các tình huống khẩn cấp như cháy nổ, mất trộm, và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.

3.2. Việc làm lái xe

Nhu cầu tìm việc làm lái xe tại Lâm Đồng cũng khá đa dạng. Các khu vực như Đà Lạt, Bảo Lộc cần số lượng lớn lái xe khách, đưa đón du khách khám phá những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Trong khi khu vực huyện Đức Trọng thiên về tuyển dụng lái xe tải vận chuyển hàng hóa nông sản, đặc sản địa phương qua những cung đường đèo dốc. Ngoài ra, nhu cầu về lái xe máy phục vụ giao hàng, đặc biệt là các dịch vụ giao đồ ăn, hàng hóa online, cũng ngày càng tăng cao.

Do đặc thù địa hình đồi núi và nhiều tuyến đường quanh co, việc làm lái xe tại Lâm Đồng đòi hỏi người lao động không chỉ có kỹ năng lái xe thành thạo mà còn phải có sức khỏe tốt, sự kiên nhẫn cao, và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

3.3. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng tại Lâm Đồng luôn sôi động, đặc biệt là ở các khu vực đô thị như Đà Lạt, Bảo Lộc. Nhu cầu về nhân công xây dựng, thợ hồ, thợ sơn, thợ điện... luôn cao. Các công nhân xây dựng sẽ tham gia vào các công đoạn như đổ bê tông, xây tường, lắp đặt hệ thống điện nước, hoàn thiện nội thất, trong khi đó, các kỹ sư và kiến trúc sư sẽ đảm nhiệm vai trò thiết kế, giám sát, quản lý dự án.

Ngoài ra, các dự án xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

3.4. Việc làm kế toán

Với sự phát triển của các doanh nghiệp, nhu cầu tuyển dụng kế toán tại Lâm Đồng cũng ngày càng tăng. Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức tại đây cần tuyển dụng kế toán để thực hiện các công việc như ghi sổ sách, lập báo cáo tài chính, quản lý thu chi... Các khu vực như Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng là những địa điểm tập trung nhiều doanh nghiệp, do đó nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tại Lâm Đồng ở đây khá lớn.

3.5. Công việc làm vườn

Công việc của một người làm vườn tại Lâm Đồng rất đa dạng, từ việc gieo trồng, chăm sóc cây cối, đến việc cắt tỉa, tạo hình và thu hoạch. Đặc biệt, với sự phát triển của du lịch sinh thái, các khu vườn, trang trại không chỉ là nơi sản xuất nông sản mà còn là điểm đến hấp dẫn du khách.

Vì vậy, nhân viên làm vườn tại đây còn có cơ hội được làm việc trong môi trường xanh mát, tiếp xúc với nhiều người và học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới. Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng và các huyện lân cận là những địa điểm tập trung nhiều trang trại, vườn ươm và khu du lịch sinh thái, do đó nhu cầu tuyển dụng nhân viên làm vườn tại các khu vực này luôn rất lớn.

Các nhà vườn luôn có nhu cầu tuyển lao động địa phương
Các nhà vườn luôn có nhu cầu tuyển lao động địa phương

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Lâm Đồng

Các khu vực như Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng là trung tâm của nhiều ngành nghề, từ du lịch, nông nghiệp đến công nghiệp chế biến. Bên cạnh đó, mỗi khu vực sẽ có những thế mạnh phát triển riêng, kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm Lâm Đồng đặc thù.

4.1. Việc làm Đức Trọng, Lâm Đồng

Đức Trọng là một trong những huyện công nghiệp trọng điểm của Lâm Đồng. Nơi đây tập trung nhiều khu công nghiệp, nhà máy sản xuất, tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật và quản lý. Bên cạnh đó, Đức Trọng còn có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, mở ra nhiều cơ hội việc làm trong lĩnh vực dịch vụ.

4.2. Việc làm Bảo Lộc, Lâm Đồng

Bảo Lộc được biết đến với những đồi chè xanh mướt và khí hậu mát mẻ. Thành phố này đang tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và công nghiệp chế biến. Các cơ hội việc làm tại Bảo Lộc tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, sản xuất và dịch vụ. Ngoài ra, tìm việc làm bảo vệ tại Bảo Lộc Lâm Đồng cũng trở nên dễ dàng hơn bởi nhu cầu tuyển dụng không ngừng tăng lên, đặc biệt là tại các khu du lịch, nông trường và khu công nghiệp.

4.3. Việc làm Lâm Hà, Lâm Đồng

Lâm Hà là huyện có địa hình đa dạng, với cả vùng đồng bằng và vùng núi cao. Nơi đây có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp, thủy điện và du lịch sinh thái. Các cơ hội việc làm tại Lâm Hà tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, xây dựng và dịch vụ.

4.4. Việc làm Đà Lạt, Lâm Đồng

Thành phố ngàn hoa Đà Lạt là trung tâm du lịch lớn của Tây Nguyên. Nơi đây thu hút một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước, tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực trong các lĩnh vực du lịch, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ. Bên cạnh đó, Đà Lạt còn có các cơ sở sản xuất, tạo ra cơ hội việc làm trong các lĩnh vực công nghiệp nhẹ.

4.5. Việc làm Đơn Dương, Lâm Đồng

Đơn Dương là huyện có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp và du lịch. Nơi đây có nhiều khu du lịch sinh thái, vườn trái cây, tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ.

4.6. Việc làm Di Linh, Lâm Đồng

Di Linh là huyện có địa hình đa dạng, với cả vùng đồng bằng và vùng núi cao. Nơi đây có tiềm năng lớn về phát triển nông nghiệp, thủy điện và du lịch sinh thái. Các cơ hội việc làm tại Di Linh tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, xây dựng và dịch vụ.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Lâm Đồng trong các lĩnh vực thủy điện cũng khá cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Lâm Đồng trong các lĩnh vực thủy điện cũng khá cao

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Lâm Đồng

Với sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng và các trung tâm giới thiệu việc làm đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Các Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng nhằm kết nối cung cầu lao động trên địa bàn tỉnh.

Bằng việc tổ chức thường xuyên các phiên giao dịch việc làm, tư vấn hướng nghiệp và hỗ trợ đào tạo nghề, trung tâm đã góp phần đáng kể vào việc ổn định thị trường lao động địa phương. Đặc biệt, trung tâm luôn quan tâm đến việc hỗ trợ người lao động ở các vùng khó khăn, tạo điều kiện để mọi người có cơ hội tìm được việc làm phù hợp và nâng cao đời sống.

Trung tâm dịch vụ việc làm Lâm Đồng nơi kết nối người lao động với các doanh nghiệp
Trung tâm dịch vụ việc làm Lâm Đồng nơi kết nối người lao động với các doanh nghiệp

Dưới đây là thông tiên liên hệ của trung tâm uy tín tại Lâm Đồng, giúp bạn tìm việc làm Lâm Đồng phù hợp với năng lực và mong muốn của mình.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng

  • Địa chỉ: số 172 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

  • Hotline: 0263 3520 252

  • Website: https://www.vieclamlamdong.vn

  • Thời gian mở cửa: 7h30 - 17h00 từ thứ 2 - thứ 6

Lâm Đồng đang trở thành một địa điểm thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn trong các lĩnh vực như du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, các việc làm Lâm Đồng còn giúp bạn được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng cuộc sống chất lượng. Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường làm việc mới, Lâm Đồng chính là điểm đến lý tưởng. Hi vọng với những thông tin mà trang tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh Lâm Đồng phù hợp cho bản thân!