Việc làm tại Bà Rịa Vũng Tàu

-

Có 330 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 16 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NGHĨA VŨNG TÀU
Hạn nộp: 22/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Còn 9 ngày để ứng tuyển 16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SRT VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Hà Nam Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Xây Dựng AZC
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH Xây Dựng AZC làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH Xây Dựng AZC
Hạn nộp: 14/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Còn 1 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG KỶ NGUYÊN
Hạn nộp: 14/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Còn 1 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Kiên Giang Long An Bến Tre Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Tháp Sóc Trăng Bình Dương Bình Phước Bạc Liêu Trà Vinh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Mio Mio World
Tuyển Quản lý kinh doanh Mio Mio World làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mio Mio World
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Long An Tây Ninh Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Echinese
Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Echinese làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Echinese
Hạn nộp: 11/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Canifa
Tuyển Nhân viên kho Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty cổ phần Canifa
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY MINH HOÀNG
Hạn nộp: 07/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Khánh Hòa Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Anh Ngữ Ms Hoa
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Anh Ngữ Ms Hoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 35 Triệu
Anh Ngữ Ms Hoa
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn 12 - 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Bà Rịa Vũng Tàu Long An Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
Hạn nộp: 08/09/2025
Bình Dương Bà Rịa Vũng Tàu Đồng Nai Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NHA KHOA KIM
Hạn nộp: 24/08/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 03/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯƠNG ANH
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯƠNG ANH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 30/08/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Hạn nộp: 24/08/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đào tạo dịch vụ Hoàng Nguyên
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đào tạo dịch vụ Hoàng Nguyên làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Đào tạo dịch vụ Hoàng Nguyên
Hạn nộp: 31/08/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 19/07/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUTOSI
8 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đào Tạo Hanex làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đào Tạo Hanex
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Equest Education Group làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 15 Triệu Equest Education Group
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty Cổ phần Hasaki Beauty & Clinic
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Bác sĩ đa khoa CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ LIMA
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CƠ KHÍ MEGA
8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận Phân hiệu Trường Đại học FPT tại thành phố Hồ Chí Minh Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cửa An Gia làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty TNHH Cửa An Gia
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 40 Triệu JobsGO Recruit
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận JobsGO Recruit
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế TANIKA làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Giáo dục Quốc tế TANIKA
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu JobsGO Recruit
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh khách sạn Tuyển dụng toàn cầu làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 1 - 10 Triệu Tuyển dụng toàn cầu
1 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 27 - 29 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu
27 - 29 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 28 - 35 Triệu Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
28 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Kiến Trúc Tre Nghệ làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Kiến Trúc Tre Nghệ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ANH VĂN HỘI VIỆT MỸ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ BEYOND làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ BEYOND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 24H làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 24H
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯƠNG ANH làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 6 - 8 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHƯƠNG ANH
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Minh Đức
6 - 7.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DU HỌC ĐỈNH CAO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Vũng Tàu là một trong những trung tâm kinh tế, tài chính, văn, hoá, thương mại - du lịch của vùng Đông Nam Bộ. Nhiều năm trở lại đây, Vũng Tàu là nơi thu hút nhiều vốn đầu tư từ các doanh nghiệp trong, ngoài nước. Từ đó khiến thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu trở nên sôi động, tăng nhiều trong những năm qua.

Đánh giá thị trường tuyển dụng, tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu

Thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu đảm bảo chất lượng, hiệu quả và chính xác cho công tác tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu cho người lao động. Các công ty tại tỉnh cũng có nhu cầu tuyển dụng cao, đảm bảo đáp ứng tốt việc làm cho người lao động.

Nhu cầu tuyển dụng Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhu cầu tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp lên tới hơn 2000 lao động, đa dạng ngành nghề. Mỗi năm tỉnh có nhu cầu tuyển dụng khoảng 1500 trong tổng số khoảng 30000 vị trí việc làm trong năm là lực lượng lao động chất lượng cao.

  • Công ty TNHH E-Top Việt Nam cần tuyển 500 lao động may gia công
  • Công ty TNHH Chang chun Việt Nam tuyển thêm 500 lao động giày da
  • Công ty TNHH Quốc tế All Wells Việt Nam cần 300 lao động sản xuất bóng thể thao,
  • Công ty Cổ phần Lilama 18 cần 210 lao động lĩnh vực cơ khí, điện...
  • Công ty Cổ phần Chế tạo giàn khoan dầu khí cần thêm 150 lao động đóng mới sửa chữa giàn khoan.

Dưới đây là 1 số ngành nghề hot tại thị trường tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hướng dẫn viên du lịch

Bà Rịa - Vũng Tàu là địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam với nhiều vùng biển lớn. Các công ty, doanh nghiệp cùng đơn vị kinh doanh mảng du lịch mọc lên nhiều tạo ra cơ hội cho người lao động có chuyên môn, kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch. Đặc biệt là những hướng dẫn viên du lịch có nhiều kinh nghiệm sẽ được trọng dụng với nhiều đãi ngộ tốt, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Hướng dẫn viên du lịch luôn là ngành hot tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hướng dẫn viên du lịch luôn là ngành hot tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Việc làm ngành công nghệ thông tin

Với tốc độ phát triển kinh tế của Vũng Tàu thì IT là ngành nghề hàng đầu được các doanh nghiệp, công ty săn đón. Sự hỗ trợ của IT giúp hoạt động kinh doanh của các công ty được trơn tru, phát triển mạnh mẽ hơn. Việc làm công nghệ thông tin từ đó cũng có tầm quan trọng và có thu nhập khá cao so với các ngành nghề, tuy nhiên sẽ đòi hỏi nhân sự được đào tạo bài bản, có trình độ cùng tư duy khá cao.

Công nghệ thông tin là một trong những việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu hot hiện nay
Công nghệ thông tin là một trong những việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu hot hiện nay

Việc làm kế toán

Với việc kinh tế phát triển và những chính sách thu hút đầu tư tốt, nhiều doanh nghiệp và công ty mở ra tại thị trường việc làm Vũng Tàu. Vì vậy việc làm kế toán là vị trí được rất nhiều công ty chú trọng tuyển dụng. Vị trí này có nhiệm vụ kiểm tra chứng từ thu chi, các khoản tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của công ty. Đặc biệt nếu nhân sự có chuyên môn sâu về ngành này thì chắc chắn không cần lo nhiều chế độ đãi ngộ của công ty.

Ngành kế toán luôn nằm trong top những việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngành kế toán luôn nằm trong top những việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu

Việc làm tại nhà hàng, khách sạn

Với những lao động phổ thông, không có chuyên môn ở các ngành kế toán, marketing, công nghệ thông tin thì có thể lựa chọn việc làm lễ tân, việc làm bellman. Nếu được đào tạo bài bản qua trường lớp về quản lý thì có thể lựa chọn việc làm quản lý khách sạn.

Việc làm nhân viên bán hàng

Bán hàng là vị trí cần thiết mang lại doanh thu trực tiếp cho các doanh nghiệp, công ty. Tại thị trường tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu, nhân viên bán hàng càng quan trọng bởi nhiều công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Họ cần những nhân viên bán hàng để kéo nhiều khách về nhất có thể.

Vị trí nhân viên bán hàng là việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu đang có nhu cầu tuyển dụng cao
Vị trí nhân viên bán hàng là việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu đang có nhu cầu tuyển dụng cao

Nhu cầu tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu

Trên địa bàn tỉnh có 20.986 doanh nghiệp trong nước đăng ký, trong đó có 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động, sử dụng 252.000 lao động. Dự kiến, đến năm 2030 tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu sẽ có 23 khu công nghiệp và 16 cụm công nghiệp.

  • Tỉnh kỳ vọng đến năm 2025 tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35%, đến năm 2030 con số này là 43%.
  • Theo thống kê, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có hơn 575.000 lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, các khu công nghiệp...
  • Trong đó, lao động làm ở lĩnh vực công nghiệp chiếm hơn 37%, nông nghiệp 20,5%, dịch vụ hơn 42,4%.
  • Tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 80,8%; lao động được đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ 33,8%, cơ bản đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại.

Nhìn chung thì nhu cầu tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung vào những lao động đã qua đào tạo, bằng cấp để thuận lợi cho phát triển kinh tế, định hướng các doanh nghiệp trong tương lai của tỉnh.

Mức lương của việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu

Mức lương các ngành nghề của thị trường tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu được đánh giá khá tốt, đúng với mặt bằng chung các thị trường lân cận. Tuy nhiên, mức lương sẽ thay đổi theo nhiều yếu tố khác như công việc, trình độ, tình hình tài chính công ty,... Dưới đây là bảng mức lương việc làm các ngành nghề tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công việc

Mức lương

Việc làm chăm sóc khách hàng

10 - 20 triệu đồng

Việc làm nhân viên kinh doanh

10 - 14 triệu đồng

Việc làm marketing

10 - 15 triệu đồng

Việc làm hành chính nhân sự

9 - 11 triệu đồng

Việc làm nhân viên mua hàng

9 - 10 triệu đồng

Tuyển dụng giám sát thi công nội thất

10 - 20 triệu đồng

Việc làm an toàn lao động

17 - 24 triệu đồng

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Với mong muốn phát triển và mở rộng kinh tế của tỉnh, Bà Rịa - Vũng Tàu ưu tiên việc thu hút người lao động. Vì vậy thị trường việc làm tại tỉnh không yêu cầu bằng cấp, trình độ học vấn, tuổi tác hay thậm chí là kinh nghiệm trừ một số ngành nghề nhất định.

Người lao động có thể tìm được một công việc phù hợp với bản thân cho dù bạn không học đại học, cao đẳng và kinh nghiệm làm việc. Công ty chỉ yêu cầu thái độ làm việc chuyên nghiệp và tận tâm với nghề. Nhà tuyển dụng hoàn toàn sẵn sàng đào tạo đến khi bạn thành thạo với công việc.

Ngoài ra thì nhiều công ty, tổ chức lớn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng vẫn yêu cầu trình độ đại học, cao đẳng hay kinh nghiệm làm việc. Mặc dù yêu cầu khắt khe hơn nhưng cũng đồng nghĩa lương bổng cũng tốt hơn.

Người lao động cần có tư duy nhạy bén và không ngừng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu
Người lao động cần có tư duy nhạy bén và không ngừng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu

Các công ty lớn tại Bà Rịa Vũng Tàu

Dưới đây là những công ty lớn tại thị trường tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu cùng nhu cầu tuyển dụng.

Bảng các công ty lớn tại thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công ty

Thông tin

Ngành nghề kinh doanh

Công ty TNHH sản xuất bột Bình Minh

Địa chỉ: 945/36/16 Đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

945/36/16 Đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại SPG

Địa chỉ: Khu phố Phước Hưng, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu phố Phước Hưng, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Sơn Miền Nam

Số 84 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu

Số 116 P. Hào Nam, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Hưng Việt

Địa chỉ: 791/21 Bình Giã, P. 10, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu

Số 791/21 Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phú Mỹ Tâm

Địa chỉ: Khu phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu phố Mỹ Thạnh, P. Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ, T. Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH Kim Trúc Plus

Tổ 12, Thôn Đông Hải, Xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tổ 12, thôn Đông Hải, Tân Hải, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam

  • Cụm Công Nghiệp Ngãi Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu

  • (0254) 3963200, (0254) 3963000, 0908 409 890

M629+G6J, Mỹ Xuân - Ngãi Giao, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thảo Cầu

453A Trần Phú, Phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu, T. BR- VT

Số 453A Trần Phú, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Cơ Khí Sang Tiến Đạt

Tổ 2, KP Phước Lập , Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tổ 2, KP Phước Lập , Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Phúc Thọ

15 (số cũ: 105 A) Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

15 (số cũ: 105 A) Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghiệp Toàn Thịnh

Số 14D4 Chi Lăng, đường Ven Biển, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

số 14D4 Chi Lăng, đường Ven Biển, P. 12, TP. Vũng Tàu

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Không Gian Đương Đại

Tổ 11, Khu Phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổ 11, khu phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH TM DV XNK Đức Lâm

53 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

53 Phạm Hồng Thái, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Thái Sơn Quân

78/6 Đô Lương , Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

78/6 Đô Lương, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Thăng Long Vũng Tàu

175A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Số 4 đường Xuân Diệu, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phú Mỹ SAFETY

Khu phố Thị Vải, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Khu phố Thị Vải, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH TMDV Sạch Và Xanh

Số nhà 80/17 đường Nguyễn Mạnh Hùng, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Số nhà 80/17 đường Nguyễn Mạnh Hùng, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty CP Kiến Trúc Tâm An

Đường Đào Duy Anh, Khu phố Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ,Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đường Đào Duy Anh, Khu Phố Tân Ngọc, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc Không Gian Đương Đại

Tổ 11, Khu Phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổ 11, khu phố Mỹ Thạnh, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hỗ Trợ Á Châu

446 Nguyễn An Ninh, Phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 245 Võ Thị Sáu, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Bảo Hộ Lao Động Lê Gia

112/16 Nguyễn Hữu Cảnh. Phường Thắng Nhất. TP Vũng Tàu

Số 112/16 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Công Ty TNHH Nhôm Kính Sông Lam

Võ Thị Sáu, Khu Phố Long Liên, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu phố Long Liên, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Nhu cầu tuyển dụng tại các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu

Bên cạnh tin tuyển dụng của những công ty lớn tại thị trường tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu, dưới đây là thông tin về các khu công nghiệp tại tỉnh.

Tên khu công nghiệp

Thông tin

Vị trí tuyển dụng

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A

Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 (Formosa)

Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 mở rộng (Formosa)

Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ , Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 Conac

Thị xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ , Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu công nghiệp Cái Mép

Administrative - Political Center, No. 198 Bach Dang, Phuoc Trung Ward, City. Ba Ria, Ba Ria - Vung Tau province

G2WQ+PM7, Đường 965, Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu công nghiệp Cái Mép Hạ

Administrative - Political Center, No. 198 Bach Dang, Phuoc Trung Ward, City. Ba Ria, Ba Ria - Vung Tau province

G2WQ+PM7, Đường 965, Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu công nghiệp Phú Mỹ 2

Phường Phước Tân và Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phường Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn

Xã Long Sơn , TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

F377+GPG, Vào Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn, Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu công nghiệp Đất Đỏ 1

Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Khu công nghiệp Đất Đỏ 2

Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Khu công nghiệp Long Hương

xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Khu công nghiệp hỗ trợ Đá Bạc 1

Xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

đường Phú Mỹ 1, xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Có nên làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu không?

Thị trường tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu là môi trường tốt cho sự phát triển bởi tình hình kinh tế của tỉnh đang trên đà tăng trưởng. Ngoài ra, tỉnh cũng có những chính sách hỗ trợ cho người lao động.

Ưu điểm:

  • Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn nằm trong top về phát triển kinh tế tại khu vực Đông Nam Bộ
  • Mở ra cơ hội việc làm ở đa dạng lĩnh vực như chế biến thuỷ sản, công nghiệp, du lịch.
  • Những lao động chưa có kinh nghiệm cũng được tạo môi trường phát triển, hỗ trợ tìm việc làm trong các khu công nghiệp, xưởng sản xuất.
  • Chế độ đãi ngộ tốt để giữ chân và phát triển cho doanh nghiệp, tránh tình trạng thâm dụng lao động.
  • Tỉnh có chính sách hỗ trợ, bảo vệ người lao động tốt gồm đào tạo nghề, bảo hiểm thất nghiệp,...

Nhược điểm:

  • Tỉnh có xu hướng tuyển dụng lao động chất lượng cao đã qua đào tạo bởi kinh tế ngày càng phát triển. Tuy nhiên, những lao động chưa qua đào tạo không dễ tìm việc những ngành đòi hỏi chuyên môn như kế toán, marketing,...
  • Do yêu cầu cao nên tỷ lệ thất nghiệp, mất việc làm tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang ở mức đáng quan ngại. Theo Sở Lao động - Thương binh và xã hội, hiện có 10.000 lao động bị mất việc, thôi việc, chiếm khoảng 26,4% số lao động bị ảnh hưởng; số lao động giảm giờ làm là 21.000 người và 7.000 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động.

Nhìn chung thì thị trường việc làm Vũng Tàu mở ra nhiều cơ hội phát triển do là vùng kinh tế trọng điểm. Điều này tạo cơ hội tốt cho người lao động có chuyên môn, kỹ năng cao cùng kinh nghiệm. Tuy nhiên với những lao động không qua đào tạo, chuyên môn thấp sẽ chỉ có thể làm những công việc phổ thông, khá khó kiếm việc tại đây.

Chính sách bảo vệ người lao động của tỉnh Vũng Tàu tốt
Chính sách bảo vệ người lao động của tỉnh Vũng Tàu tốt

Những nhà tuyển dụng nổi bật tại thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu

Dưới đây là những nhà tuyển dụng nội tại thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu:

  • Công ty TNHH POSCO Việt Nam
  • MSB tuyển dụng
  • MBBANK tuyển dụng
  • Công ty TNHH BACONCO tuyển dụng
  • Shinhan Viet Nam tuyển dụng
  • PVcomBank tuyển dụng
  • Công ty TNHH Dược phẩm Đại Cát tuyển dụng
  • Công ty TNHH Việt Hùng Group tuyển dụng.

Trên đây là những nhà tuyển dụng nổi bật tại thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu mà job3s.ai tổng hợp được. Ngoài ra, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào job3s.ai để tìm kiếm thêm công việc phù hợp từ những nhà tuyển dụng khác.

Câu hỏi thường gặp về tuyển dụng việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu

Bên cạnh những thông tin về thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu, chúng tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi như làm thế nào để lựa chọn công việc tốt? Người lao động cần làm gì để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường lao động? Không có kinh nghiệm có thể tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu không?

Làm thế nào để lựa chọn công việc tốt tại thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu

Thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra rất nhiều cơ hội việc làm đồng nghĩa người lao động khó chọn được công việc phù hợp. Dưới đây là những điều bạn nên làm để có thể tìm được công việc tốt tại thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu.

  • Tìm kiếm cơ hội từ doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, một số lĩnh vực có thể lựa chọn là du lịch, công nghệ thông tin, xuất nhập khẩu, công nghệ - kỹ thuật,...
  • Chuẩn bị những kiến thức phù hợp với công việc đang có ý định ứng tuyển.
  • Tìm hiểu kỹ những thông tin xoay quanh công ty đang có ý định ứng tuyển.
  • Làm cho CV của bạn sao cho trở nên thật ấn tượng với nhà tuyển dụng.
  • Nội dung của CV cần phải liên quan đến vị trí công việc có ý định ứng tuyển.
  • Tận dụng các công cụ tìm kiếm việc làm trên internet. Bạn có thể tận dụng các hội nhóm trên mạng xã hội hoặc nền tảng tìm kiếm việc làm như job3s.ai
Mẹo tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu phù hợp
Mẹo tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu phù hợp

Người lao động cần làm gì để gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường lao động Vũng Tàu

Dưới đây là những điều người lao động cần quan tâm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường lao động Vũng Tàu.

  • Nâng cao trình độ học vấn và kỹ năng: Đầu tiên, việc học hành và rèn luyện kỹ năng là chìa khóa quan trọng để tăng cường khả năng cạnh tranh. Điều này bao gồm việc theo học các khóa học, chứng chỉ liên quan đến ngành nghề hoặc lĩnh vực quan tâm.
  • Phát triển kỹ năng mềm: Kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý thời gian, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và lãnh đạo là những yếu tố quan trọng giúp người lao động nổi bật trong môi trường làm việc.
  • Mở rộng mạng lưới quan hệ: Xây dựng và duy trì mối quan hệ xã hội và mạng lưới kinh doanh có thể giúp người lao động có cơ hội tiếp cận thông tin về cơ hội việc làm và tạo ra các liên kết mới trong lĩnh vực làm việc.
  • Cập nhật thông tin và xu hướng ngành nghề: Để cạnh tranh hiệu quả, người lao động cần hiểu rõ về xu hướng và tiến triển trong ngành nghề của mình. Việc cập nhật thông tin và kiến thức sẽ giúp họ tự tin hơn khi tham gia vào quá trình tuyển dụng.
  • Thể hiện thành tích và kinh nghiệm: Việc có một lý lịch làm việc ấn tượng và các thành tựu rõ ràng trong quá trình làm việc sẽ giúp người lao động thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng và tạo được ấn tượng tích cực.
  • Tự tin và linh hoạt: Sự tự tin và khả năng thích ứng với môi trường làm việc mới cũng là yếu tố quan trọng giúp người lao động nổi bật và cạnh tranh trong thị trường lao động.
Phát triển bản thân để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu
Phát triển bản thân để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu

Không có kinh nghiệm có thể tìm việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu không?

Thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu mở ra nhiều cơ hội cho người lao động bởi kinh tế phát triển ở nhiều ngành. Ngoài ra họ cũng tuyển dụng cả những lao động trong 1 số ngành nhất định như công nhân tại xưởng chế biến thuỷ sản, nhân viên tại các nhà hàng, khách sạn. Đối với những người lao động được đào tạo thì có thể ứng tuyển vào vị trí kế toán, nhân viên marketing,... vì đây là vị trí đòi hỏi kiến thức chuyên môn.

Lưu ý khi làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Khi làm việc tại thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu, người lao động cần quan tâm đến một số lưu ý sau để thuận lợi cho quá trình phát triển công việc.

  • Thị trường việc làm Vũng Tàu mở ra cơ hội cho các ngành du lịch và thương mại. Với những người lao động được đào tạo bài bản về chuyên ngành này thì chắc chắn đây là môi trường làm việc tốt.
  • Phát triển kỹ năng giao tiếp để hiệu quả trong giao tiếp với đồng nghiệp, quản lý, và khách hàng. Giao tiếp hiệu quả giúp xây dựng mối quan hệ tích cực.
  • Phân chia công việc một cách hợp lý và tự quản lý thời gian để đảm bảo công việc được hoàn thành đúng hạn và hiệu quả.
  • Liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực làm việc. Sự học hỏi liên tục giúp người lao động nâng cao chất lượng công việc và tăng khả năng tiến xa trong sự nghiệp.
Phân chia công việc một cách hợp lý để làm việc Bà Rịa Vũng Tàu hiệu quả hơn
Phân chia công việc một cách hợp lý để làm việc Bà Rịa Vũng Tàu hiệu quả hơn

Giới thiệu về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tỉnh Vũng Tàu là một trong những vùng đang trên đà phát triển kinh tế - một trong những trung tâm của vùng Đông Nam Bộ. Bà Rịa – Vũng Tàu tập trung phát triển các ngành, sản phẩm công nghiệp gắn với lợi thế cảng biển, sử dụng công nghệ và giá trị gia tăng cao, ít tiêu tốn năng lượng, thân thiện với môi trường, sử dụng ít lao động, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; xác định rõ các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chủ yếu để kêu gọi đầu tư.

Tỉnh đã và đang hỗ trợ triển khai, hoàn thành nhiều dự án công nghiệp lớn, các khu chế biến thuỷ, hải sản, khuyến khích các công ty, doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị sản xuất, áp dụng công nghệ hiện đại.

Phát triển kinh tế - xã hội của Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều điểm sáng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 390.293 tỷ đồng, tăng 7,15% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 109.800 tỷ đồng. Vì vậy thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho người lao động tại các lĩnh vực thuỷ sản, công nghiệp và du lịch.

Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những trung tâm kinh tế lớn của Đông Nam Bộ
Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những trung tâm kinh tế lớn của Đông Nam Bộ

Tổng kết lại thì thị trường việc làm Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều cơ hội phát triển cho người lao động từ ngành thuỷ sản, công nghiệp cho đến thương mại - du lịch. Tuy nhiên mức độ cạnh tranh cũng khá cao nên người lao động cần trau dồi kinh nghiệm, phát triển bản thân để tìm ra được công việc phù hợp nhất.

