Hiện nay cơ hội tuyển dụng việc làm Quảng Trị rất rộng mở, đặc biệt tập trung ở các ngành như du lịch, dịch vụ, sản xuất, xây dựng... Quảng Trị đã và đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang công nghiệp và dịch vụ, thu hút nhiều người lao động trong và ngoài tỉnh.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Quảng Trị hiện nay

Quảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc khu vực miền Trung Việt Nam, hiện đang có nhu cầu tuyển dụng lao động ngày càng tăng do sự phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm tại Quảng Trị, đặc biệt là cho lực lượng lao động phổ thông và lao động có tay nghề cao.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Quảng Trị ngày càng tăng cao

Theo số liệu thống kê dân số năm 2023, tỉnh Quảng Trị có 654.198 người, trong đó lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khoảng 335.193 người. Điều này cho thấy rằng tỉnh Quảng Trị sở hữu nguồn lao động khá dồi dào Nhu cầu tìm việc làm Quảng Trị ngày càng tăng cao.

Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp chung của người lao động tại Quảng Trị trong 6 tháng được công bố đầu năm 2024 ước tính là 2,09%, giảm 0,11 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tỷ lệ thất nghiệp của nam là 2,18% và của nữ là 1,99%.

Là một tỉnh có tiềm năng về kinh tế, mức lương trung bình cho các vị trí việc làm tại Quảng Trị hiện nay dao động từ 6.000.000-10.000.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào từng ngành nghề và cấp bậc. Các vị trí quản lý và chuyên gia có thể nhận mức lương cao hơn, từ 12.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng.

Các trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm giúp người lao động tìm việc làm Quảng Trị dễ dàng hơn

Các ngành nghề phổ biến và có nhu cầu tuyển dụng lớn tại Quảng Trị bao gồm sản xuất công nghiệp (chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng), xây dựng, và dịch vụ du lịch. Đặc biệt, với vị trí gần các khu vực du lịch nổi tiếng như Cửa Việt và Cửa Tùng, ngành du lịch và dịch vụ khách sạn đang phát triển mạnh.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Quảng Trị

Mức lương tuyển dụng việc làm tại Quảng Trị đang có sự chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào từng ngành nghề và trình độ lao động. Các ngành công nghiệp và xây dựng vẫn dẫn đầu về mức lương cao, trong khi các ngành dịch vụ và nông nghiệp có mức lương trung bình thấp hơn. Dưới đây, trang tuyển dụng việc làm job3s.ai cung cấp bảng cập nhật mức lương theo từng ngành nghề tại Quảng Trị:

Ngành nghề Mức lương trung bình (VNĐ/tháng) Việc làm lao động phổ thông 5.000.000 - 7.000.000 Tuyển dụng việc làm xây dựng 7.500.000 - 15.000.000 Tìm việc làm sản xuất công nghiệp 8.000.000 - 12.000.000 Việc làm dịch vụ du lịch và khách sạn 9.000.000 - 12.000.000 Tuyền dụng quản lý và chuyên gia kỹ thuật 15.000.000 - 20.000.000

3. Một số việc làm tỉnh Quảng Trị được tìm kiếm nhiều

Nhiều việc làm được tìm kiếm ở Quảng Trị cho thấy sự đa dạng trong nhu cầu tuyển dụng lao động tại địa phương. Từ các công việc phổ thông đến các vị trí chuyên môn, Quảng Trị đang thu hút một lượng lớn người lao động tìm kiếm cơ hội tìm việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

3.1. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển hạ tầng và đô thị hóa, tạo ra nhiều cơ hội việc làm tại Quảng Trị ngành xây dựng cho cả lao động phổ thông và lao động có tay nghề cao. Ngành xây dựng tại Quảng Trị đang phát triển mạnh với nhiều dự án cơ sở hạ tầng và bất động sản. Các vị trí việc làm thợ xây, việc làm kỹ sư xây dựng và quản lý công trình đều được tìm kiếm nhiều.

Ngành xây dựng ngày càng thu hút nhiều lao động tại việc làm Quảng Trị

Các khu vực tuyển dụng nhiều cho các vị trí liên quan đến việc làm xây dựng Quảng Trị: Thành phố Đông Hà, Huyện Hướng Hóa, Huyện Cam Lộ, Huyện Hải Lăng…

3.2. Việc làm lái xe Quảng Trị

Việc làm lái xe Quảng Trị đang là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhờ vào sự phát triển của nền kinh tế và các ngành dịch vụ, vận tải. Việc làm lái xe bao gồm nhiều loại hình khác nhau, từ lái xe tải, xe khách đến xe giao hàng, taxi, và xe chuyên dụng.

Lái xe trở thành ngành nghề thu hút người lao động tại việc làm Quảng Trị

Khu vực tuyển dụng nhiều là các dự án xây dựng công nghiệp, khu chế biến thực phẩm ở Thành phố Đông Hà, Huyện Hướng Hóa, Huyện Cam Lộ và Hải Lăng. Lái xe tại Quảng Trị là một nghề yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng lái an toàn và chịu được áp lực công việc. Mức lương cho các vị trí này khá ổn định và phụ thuộc vào loại hình xe và kinh nghiệm của tài xế.

3.3. Việc làm bảo vệ

Trong các việc làm tại Quảng Trị được tìm kiếm nhiều có việc làm bảo vệ ở các khu công nghiệp, trung tâm thương mại và các cơ sở kinh doanh lớn. Người lao động trong lĩnh vực này chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, giám sát khu vực làm việc và xử lý các tình huống khẩn cấp nếu cần thiết. Chính vì thế, những vị trí này yêu cầu người lao động có sức khỏe tốt, có khả năng quan sát và xử lý tình huống nhanh nhạy.

Việc làm bảo vệ tại Quảng Trị đem lại mức lương ổn định cho người dân

Nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở Quảng Trị ngày càng cao, đặc biệt ở những khu đông người và có tài sản giá trị lớn. Khu vực tuyển dụng nhiều vị trí bảo vệ gồm thành phố Đông Hà, huyện Cam Lộ và Hải Lăng, huyện Hướng Hóa…

3.4. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông tại Quảng Trị hiện đang có nhu cầu tuyển dụng đa dạng để phát triển các khu công nghiệp, dự án xây dựng và lĩnh vực dịch vụ. Lao động phổ thông là những công việc không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, chủ yếu dựa vào sức lao động và kỹ năng cơ bản, phù hợp với các đối tượng lao động không có bằng cấp.

Nhiệm vụ của các vị trí này có thể bao gồm việc sắp xếp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ. Khu vực tuyển dụng nhiều bao gồm thành phố Đông Hà, huyện Hải Lăng, huyện Hướng Hóa.

3.5. Việc làm công nhân

Việc làm tại Quảng Trị được tìm kiếm nhiều có việc làm công nhân, đặc biệt công nhân trong các khu công nghiệp, nhà máy và xí nghiệp. Quảng Trị đang phát triển nhiều dự án về cơ sở hạ tầng, công nghiệp, chế độ nông sản và khu công nghiệp lớn, tạo điều kiện cho nhiều vị trí công nhân được mở rộng.

Việc làm tại Quảng Trị ở các khu công nghiệp đang thu hút nhiều lao động

Việc làm công nhân tại Quảng Trị không chỉ cung cấp công việc làm việc ổn định mà còn tạo cơ hội cho người lao động có thu nhập tốt, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Khu vực tuyển dụng nhiều tập trung tại các nhà máy, doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Nam Đông Hà và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các huyện như Hải Lăng và Triệu Phong…

3.6. Việc làm quản trị fanpage

Việc làm quản trị fansite tại Quảng Trị đang trở thành một lĩnh vực hấp dẫn và cần thiết trong bối cảnh số hóa và phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội truyền thông. Với sự gia tăng của các doanh nghiệp và cửa hàng trực tuyến, nhu cầu tuyển dụng nhân viên quản trị fanpage ngày càng cao.

Quản trị fanpage thu hút nhiều người đăng ký khi tìm kiếm việc làm tại Quảng Trị

Quản trị facebook bao gồm việc tạo ra và quản lý nội dung bài viết, hình ảnh và video thu hút sự quan tâm của khách hàng. Nhân viên cần nắm bắt xu hướng và sở thích của mục tiêu để xây dựng nội dung phù hợp. Khu vực tuyển dụng nhiều: Doanh nghiệp tại Đông Hà, Các cửa hàng, quán ăn, dịch vụ, Công ty tiếp thị và truyền thông…

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Quảng Trị

Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Quảng Trị chủ yếu là các thành phố và huyện có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, dịch vụ và sản xuất công nghiệp. Mỗi khu vực có đặc thù riêng về các ngành nghề và việc làm được tìm kiếm nhiều.

Có nhiều khu vực tập trung việc làm tại Quảng Trị

4.1. Việc làm tại Đông Hà, Quảng Trị

Việc làm Đông Hà Quảng Trị rất đa dạng do đây là trung tâm kinh tế, hành chính và dịch vụ của tỉnh. Nhiều ngành nghề phát triển mạnh, từ lao động phổ thông đến các vị trí chuyên môn cao, mang đến nhiều cơ hội việc làm tại Quảng Trị cho người lao động.

Các lĩnh vực việc làm phổ biến tại Đông Hà gồm ngành dịch vụ, xây dựng, giáo dục và y tế, công nghệ và truyền thông. Nhiều công ty truyền thông, dịch vụ công nghệ, và quản trị mạng tại Đông Hà đang tìm kiếm nhân lực, đặc biệt là các vị trí liên quan đến IT và quản trị fanpage.

4.2. Việc làm tại Cam Lộ, Quảng Trị

Việc làm tại Quảng Trị ở huyện Cam Lộ đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh nhờ vào sự phát triển kinh tế địa phương. Nhu cầu tuyển dụng tăng cao, đặc biệt ở phân khúc việc làm phổ thông.

Cơ hội việc làm tăng cao tại các khu vực Quảng Trị

Huyện Cam Lộ, Quảng Trị nằm ở khu vực kết nối với các tỉnh Quảng Bình ở phía Bắc và Thừa Thiên - Huế ở phía Nam, phía Tây giáp Lào, phía Đông có bờ biển dài 75 km. Đặc biệt, tỉnh còn là cửa ngõ ra biển của các quốc gia trong lưu vực sông Mê Kông, như Lào, Thái Lan và Myanmar, thông qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Điều này đã đưa Quảng Trị, bao gồm huyện Cam Lộ, trở thành trung tâm giao lưu kinh tế và quốc tế quan trọng trên trục hành lang Đông Tây.

Vị trí địa lý thuận lợi cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng việc làm Quảng Trị trong những năm gần đây. Sự chuyển dịch từ kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp cũng mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp mới, mở rộng thị trường lao động và tạo điều kiện việc làm cho người dân trong và ngoài tỉnh.

4.3. Việc làm ở Hải Lăng Quảng Trị

Hải Lăng hiện là một trong những địa phương phát triển nhiều làng nghề truyền thống tại tỉnh Quảng Trị, với 6 trong tổng số 13 làng nghề đã được công nhận. Nhiều làng nghề tại đây đã đạt hiệu quả sản xuất cao, tiêu thụ sản phẩm tốt trên thị trường trong và ngoài tỉnh, điển hình như chổi đót Văn Phong, bánh ướt Phương Lang, rượu Kim Long.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu, đóng góp hơn 30% vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện. Các làng nghề này cũng tạo việc làm cho 1.680 lao động địa phương.

Kinh tế phát triển tăng khả năng thu hút người lao động tại Quảng Trị

4.4. Việc làm tại Hướng Hóa, Quảng Trị

Việc làm tại Quảng Trị ở Hướng Hóa đang ngày càng phát triển nhờ vào sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án điện gió và điện mặt trời. Ngoài ra, Hướng Hóa cũng có tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp và chế biến công nghiệp, tạo ra nhiều cơ hội tìm việc làm cho người lao động địa phương. Các lĩnh vực việc làm phổ biến tại Hướng Hóa: ngành năng lượng tái tạo, Việc làm nông nghiệp, ngành chế biến thực phẩm, ngành xây dựng…

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Quảng Trị

Trung tâm giới thiệu và dịch vụ việc làm tại Quảng Trị là địa chỉ hỗ trợ uy tín cho người lao động tìm việc, cung cấp các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng. Trung tâm cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, giúp tăng cường cơ hội làm việc tại địa phương. Dưới đây là liên hệ thông tin của cơ sở dữ liệu:

Trụ sở Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Trị

Địa chỉ: 34 Tôn Thất Huyết, TP. Đông Hà, Quảng Trị

Hotline: 02333.857.111/ 02333.577.222

Email: [email protected]

Website: https://www.vieclamquangtri74.io.vn/

Thời gian mở cửa: 7h - 17h

Văn phòng Đại diện khu vực phía Tây

Địa chỉ: 125B Lê Duẩn, TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Hotline: 02333.880.111

Email: [email protected]

Website: https://www.facebook.com/vieclamhuonghoadakrong

Thời gian mở cửa: 7h-17h

Dân số trung bình tỉnh Quảng Trị theo số liệu thống kê năm 2023 khoảng 654.198 người. Mật độ dân số không quá cao, tính cạnh tranh giữa các ngành nghề trong tỉnh không lớn. Việc làm Quảng Trị đang phát triển mạnh mẽ với nhiều ngành nghề đa dạng, từ công nhân, quản lý đến các vị trí chuyên môn môn cao. Với sự gia tăng của các khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn, nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngày càng cao, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động.