Việc làm tại Quảng Trị

-

Có 161 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 23 Triệu
Công ty cổ phần SCI E&C Pro Company
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Bình Dương Hồ Chí Minh Nghệ An Quảng Trị Đã hết hạn 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Trung Sơn
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trung Sơn làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Trung Sơn
Hạn nộp: 08/09/2025
Thừa Thiên Huế Quảng Trị Quảng Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Quảng Trị thu nhập 100000 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 06/08/2025
Quảng Trị Đã hết hạn 0.1 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Liên Danh MC - Hdec - Cc1
Tuyển Technical Manager Liên Danh MC - Hdec - Cc1 làm việc tại Quảng Trị thu nhập 1 - 15 USD
Liên Danh MC - Hdec - Cc1
Hạn nộp: 15/08/2025
Quảng Trị Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Trị Quảng Ngãi Khánh Hòa Bình Định Gia Lai Kon Tum Đắk Lắk Phú Yên Ninh Thuận Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Norwegian People’S Aid (NPA) - Tổ Chức Viện Trợ Nhân Dân Na Uy
Tuyển Product Marketing Norwegian People’S Aid (NPA) - Tổ Chức Viện Trợ Nhân Dân Na Uy làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 840 USD
Norwegian People’S Aid (NPA) - Tổ Chức Viện Trợ Nhân Dân Na Uy
Hạn nộp: 22/06/2025
Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Trị Đã hết hạn Trên 840 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ làm việc tại Quảng Trị thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PI VINA QUẢNG TRỊ
Hạn nộp: 21/06/2025
Quảng Trị Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 20/06/2025
Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Nam Quảng Trị Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương làm việc tại Quảng Trị thu nhập 13 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Giáo dục Đại Dương
Hạn nộp: 16/06/2025
Quảng Trị Đã hết hạn 13 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 09/06/2025
Nam Định Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Lamer
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu
Công ty Cổ Phần Lamer
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Quảng Trị Hà Nội Đã hết hạn 10 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 làm việc tại Bình Định thu nhập 16 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Hạn nộp: 05/06/2025
Bình Định Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Quảng Bình Quảng Trị Ninh Thuận Phú Yên Đã hết hạn 16 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 60 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Đã hết hạn 12 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Tuyển Nhân viên Tư vấn Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Quảng Trị thu nhập 15 - 30 Triệu
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Hạn nộp: 28/05/2025
Quảng Trị Quảng Bình Thừa Thiên Huế Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 18/05/2025
Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Nam Quảng Trị Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Thuận An Giang Bến Tre Bình Phước Bạc Liêu Cà Mau Bình Dương Đà Nẵng Bình Định Đắk Lắk Cần Thơ Đồng Tháp Gia Lai Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Ninh Thuận Long An Phú Yên Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tiền Giang Tây Ninh Quảng Bình Vĩnh Long Quảng Trị Trà Vinh Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AMACONS QUẢNG TRỊ
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AMACONS QUẢNG TRỊ làm việc tại Quảng Trị thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AMACONS QUẢNG TRỊ
Hạn nộp: 05/05/2025
Quảng Trị Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊ - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊ - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Quảng Trị thu nhập 5 - 10 Triệu
VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊ - TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 02/05/2025
Quảng Trị Đã hết hạn 5 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm World Vision Vietnam
Tuyển Chăm sóc/Hỗ trợ học viên World Vision Vietnam làm việc tại Quảng Trị thu nhập Thỏa thuận
World Vision Vietnam
Hạn nộp: 05/04/2025
Quảng Trị Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam làm việc tại Quảng Trị thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX&TM Thép Tây Nam
Hạn nộp: 02/05/2025
Quảng Trị Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Hiện nay cơ hội tuyển dụng việc làm Quảng Trị rất rộng mở, đặc biệt tập trung ở các ngành như du lịch, dịch vụ, sản xuất, xây dựng... Quảng Trị đã và đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang công nghiệp và dịch vụ, thu hút nhiều người lao động trong và ngoài tỉnh.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Quảng Trị hiện nay

Quảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc khu vực miền Trung Việt Nam, hiện đang có nhu cầu tuyển dụng lao động ngày càng tăng do sự phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm tại Quảng Trị, đặc biệt là cho lực lượng lao động phổ thông và lao động có tay nghề cao.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Quảng Trị ngày càng tăng cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Quảng Trị ngày càng tăng cao

Theo số liệu thống kê dân số năm 2023, tỉnh Quảng Trị có 654.198 người, trong đó lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khoảng 335.193 người. Điều này cho thấy rằng tỉnh Quảng Trị sở hữu nguồn lao động khá dồi dào Nhu cầu tìm việc làm Quảng Trị ngày càng tăng cao.

Ngoài ra, tỷ lệ thất nghiệp chung của người lao động tại Quảng Trị trong 6 tháng được công bố đầu năm 2024 ước tính là 2,09%, giảm 0,11 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tỷ lệ thất nghiệp của nam là 2,18% và của nữ là 1,99%.

Là một tỉnh có tiềm năng về kinh tế, mức lương trung bình cho các vị trí việc làm tại Quảng Trị hiện nay dao động từ 6.000.000-10.000.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào từng ngành nghề và cấp bậc. Các vị trí quản lý và chuyên gia có thể nhận mức lương cao hơn, từ 12.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng.

Các trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm giúp người lao động tìm việc làm Quảng Trị dễ dàng hơn
Các trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm giúp người lao động tìm việc làm Quảng Trị dễ dàng hơn

Các ngành nghề phổ biến và có nhu cầu tuyển dụng lớn tại Quảng Trị bao gồm sản xuất công nghiệp (chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng), xây dựng, và dịch vụ du lịch. Đặc biệt, với vị trí gần các khu vực du lịch nổi tiếng như Cửa Việt và Cửa Tùng, ngành du lịch và dịch vụ khách sạn đang phát triển mạnh.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Quảng Trị

Mức lương tuyển dụng việc làm tại Quảng Trị đang có sự chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào từng ngành nghề và trình độ lao động. Các ngành công nghiệp và xây dựng vẫn dẫn đầu về mức lương cao, trong khi các ngành dịch vụ và nông nghiệp có mức lương trung bình thấp hơn. Dưới đây, trang tuyển dụng việc làm job3s.ai cung cấp bảng cập nhật mức lương theo từng ngành nghề tại Quảng Trị:

Ngành nghề Mức lương trung bình (VNĐ/tháng)
Việc làm lao động phổ thông 5.000.000 - 7.000.000
Tuyển dụng việc làm xây dựng 7.500.000 - 15.000.000
Tìm việc làm sản xuất công nghiệp 8.000.000 - 12.000.000
Việc làm dịch vụ du lịch và khách sạn 9.000.000 - 12.000.000
Tuyền dụng quản lý và chuyên gia kỹ thuật 15.000.000 - 20.000.000

3. Một số việc làm tỉnh Quảng Trị được tìm kiếm nhiều

Nhiều việc làm được tìm kiếm ở Quảng Trị cho thấy sự đa dạng trong nhu cầu tuyển dụng lao động tại địa phương. Từ các công việc phổ thông đến các vị trí chuyên môn, Quảng Trị đang thu hút một lượng lớn người lao động tìm kiếm cơ hội tìm việc làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

3.1. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển hạ tầng và đô thị hóa, tạo ra nhiều cơ hội việc làm tại Quảng Trị ngành xây dựng cho cả lao động phổ thông và lao động có tay nghề cao. Ngành xây dựng tại Quảng Trị đang phát triển mạnh với nhiều dự án cơ sở hạ tầng và bất động sản. Các vị trí việc làm thợ xây, việc làm kỹ sư xây dựng và quản lý công trình đều được tìm kiếm nhiều.

Ngành xây dựng ngày càng thu hút nhiều lao động tại việc làm Quảng Trị
Ngành xây dựng ngày càng thu hút nhiều lao động tại việc làm Quảng Trị

Các khu vực tuyển dụng nhiều cho các vị trí liên quan đến việc làm xây dựng Quảng Trị: Thành phố Đông Hà, Huyện Hướng Hóa, Huyện Cam Lộ, Huyện Hải Lăng…

3.2. Việc làm lái xe Quảng Trị

Việc làm lái xe Quảng Trị đang là một trong những ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao nhờ vào sự phát triển của nền kinh tế và các ngành dịch vụ, vận tải. Việc làm lái xe bao gồm nhiều loại hình khác nhau, từ lái xe tải, xe khách đến xe giao hàng, taxi, và xe chuyên dụng.

Lái xe trở thành ngành nghề thu hút người lao động tại việc làm Quảng Trị
Lái xe trở thành ngành nghề thu hút người lao động tại việc làm Quảng Trị

Khu vực tuyển dụng nhiều là các dự án xây dựng công nghiệp, khu chế biến thực phẩm ở Thành phố Đông Hà, Huyện Hướng Hóa, Huyện Cam Lộ và Hải Lăng. Lái xe tại Quảng Trị là một nghề yêu cầu kinh nghiệm, kỹ năng lái an toàn và chịu được áp lực công việc. Mức lương cho các vị trí này khá ổn định và phụ thuộc vào loại hình xe và kinh nghiệm của tài xế.

3.3. Việc làm bảo vệ

Trong các việc làm tại Quảng Trị được tìm kiếm nhiều có việc làm bảo vệ ở các khu công nghiệp, trung tâm thương mại và các cơ sở kinh doanh lớn. Người lao động trong lĩnh vực này chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, giám sát khu vực làm việc và xử lý các tình huống khẩn cấp nếu cần thiết. Chính vì thế, những vị trí này yêu cầu người lao động có sức khỏe tốt, có khả năng quan sát và xử lý tình huống nhanh nhạy.

Việc làm bảo vệ tại Quảng Trị đem lại mức lương ổn định cho người dân
Việc làm bảo vệ tại Quảng Trị đem lại mức lương ổn định cho người dân

Nhu cầu tuyển dụng bảo vệ ở Quảng Trị ngày càng cao, đặc biệt ở những khu đông người và có tài sản giá trị lớn. Khu vực tuyển dụng nhiều vị trí bảo vệ gồm thành phố Đông Hà, huyện Cam Lộ và Hải Lăng, huyện Hướng Hóa…

3.4. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông tại Quảng Trị hiện đang có nhu cầu tuyển dụng đa dạng để phát triển các khu công nghiệp, dự án xây dựng và lĩnh vực dịch vụ. Lao động phổ thông là những công việc không đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, chủ yếu dựa vào sức lao động và kỹ năng cơ bản, phù hợp với các đối tượng lao động không có bằng cấp.

Nhiệm vụ của các vị trí này có thể bao gồm việc sắp xếp hàng hóa, chăm sóc khách hàng hay đảm bảo quy trình sản xuất diễn ra suôn sẻ. Khu vực tuyển dụng nhiều bao gồm thành phố Đông Hà, huyện Hải Lăng, huyện Hướng Hóa.

3.5. Việc làm công nhân

Việc làm tại Quảng Trị được tìm kiếm nhiều có việc làm công nhân, đặc biệt công nhân trong các khu công nghiệp, nhà máy và xí nghiệp. Quảng Trị đang phát triển nhiều dự án về cơ sở hạ tầng, công nghiệp, chế độ nông sản và khu công nghiệp lớn, tạo điều kiện cho nhiều vị trí công nhân được mở rộng.

Việc làm tại Quảng Trị ở các khu công nghiệp đang thu hút nhiều lao động
Việc làm tại Quảng Trị ở các khu công nghiệp đang thu hút nhiều lao động

Việc làm công nhân tại Quảng Trị không chỉ cung cấp công việc làm việc ổn định mà còn tạo cơ hội cho người lao động có thu nhập tốt, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Khu vực tuyển dụng nhiều tập trung tại các nhà máy, doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Nam Đông Hà và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các huyện như Hải Lăng và Triệu Phong…

3.6. Việc làm quản trị fanpage

Việc làm quản trị fansite tại Quảng Trị đang trở thành một lĩnh vực hấp dẫn và cần thiết trong bối cảnh số hóa và phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội truyền thông. Với sự gia tăng của các doanh nghiệp và cửa hàng trực tuyến, nhu cầu tuyển dụng nhân viên quản trị fanpage ngày càng cao.

Quản trị fanpage thu hút nhiều người đăng ký khi tìm kiếm việc làm tại Quảng Trị
Quản trị fanpage thu hút nhiều người đăng ký khi tìm kiếm việc làm tại Quảng Trị

Quản trị facebook bao gồm việc tạo ra và quản lý nội dung bài viết, hình ảnh và video thu hút sự quan tâm của khách hàng. Nhân viên cần nắm bắt xu hướng và sở thích của mục tiêu để xây dựng nội dung phù hợp. Khu vực tuyển dụng nhiều: Doanh nghiệp tại Đông Hà, Các cửa hàng, quán ăn, dịch vụ, Công ty tiếp thị và truyền thông…

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Quảng Trị

Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Quảng Trị chủ yếu là các thành phố và huyện có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, dịch vụ và sản xuất công nghiệp. Mỗi khu vực có đặc thù riêng về các ngành nghề và việc làm được tìm kiếm nhiều.

Có nhiều khu vực tập trung việc làm tại Quảng Trị
Có nhiều khu vực tập trung việc làm tại Quảng Trị

4.1. Việc làm tại Đông Hà, Quảng Trị

Việc làm Đông Hà Quảng Trị rất đa dạng do đây là trung tâm kinh tế, hành chính và dịch vụ của tỉnh. Nhiều ngành nghề phát triển mạnh, từ lao động phổ thông đến các vị trí chuyên môn cao, mang đến nhiều cơ hội việc làm tại Quảng Trị cho người lao động.

Các lĩnh vực việc làm phổ biến tại Đông Hà gồm ngành dịch vụ, xây dựng, giáo dục và y tế, công nghệ và truyền thông. Nhiều công ty truyền thông, dịch vụ công nghệ, và quản trị mạng tại Đông Hà đang tìm kiếm nhân lực, đặc biệt là các vị trí liên quan đến IT và quản trị fanpage.

4.2. Việc làm tại Cam Lộ, Quảng Trị

Việc làm tại Quảng Trị ở huyện Cam Lộ đang có dấu hiệu tăng trưởng mạnh nhờ vào sự phát triển kinh tế địa phương. Nhu cầu tuyển dụng tăng cao, đặc biệt ở phân khúc việc làm phổ thông.

Cơ hội việc làm tăng cao tại các khu vực Quảng Trị
Cơ hội việc làm tăng cao tại các khu vực Quảng Trị

Huyện Cam Lộ, Quảng Trị nằm ở khu vực kết nối với các tỉnh Quảng Bình ở phía Bắc và Thừa Thiên - Huế ở phía Nam, phía Tây giáp Lào, phía Đông có bờ biển dài 75 km. Đặc biệt, tỉnh còn là cửa ngõ ra biển của các quốc gia trong lưu vực sông Mê Kông, như Lào, Thái Lan và Myanmar, thông qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Điều này đã đưa Quảng Trị, bao gồm huyện Cam Lộ, trở thành trung tâm giao lưu kinh tế và quốc tế quan trọng trên trục hành lang Đông Tây.

Vị trí địa lý thuận lợi cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng việc làm Quảng Trị trong những năm gần đây. Sự chuyển dịch từ kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp cũng mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp mới, mở rộng thị trường lao động và tạo điều kiện việc làm cho người dân trong và ngoài tỉnh.

4.3. Việc làm ở Hải Lăng Quảng Trị

Hải Lăng hiện là một trong những địa phương phát triển nhiều làng nghề truyền thống tại tỉnh Quảng Trị, với 6 trong tổng số 13 làng nghề đã được công nhận. Nhiều làng nghề tại đây đã đạt hiệu quả sản xuất cao, tiêu thụ sản phẩm tốt trên thị trường trong và ngoài tỉnh, điển hình như chổi đót Văn Phong, bánh ướt Phương Lang, rượu Kim Long.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm đã được đăng ký nhãn hiệu, đóng góp hơn 30% vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện. Các làng nghề này cũng tạo việc làm cho 1.680 lao động địa phương.

Kinh tế phát triển tăng khả năng thu hút người lao động tại Quảng Trị
Kinh tế phát triển tăng khả năng thu hút người lao động tại Quảng Trị

4.4. Việc làm tại Hướng Hóa, Quảng Trị

Việc làm tại Quảng Trị ở Hướng Hóa đang ngày càng phát triển nhờ vào sự đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng và các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là các dự án điện gió và điện mặt trời. Ngoài ra, Hướng Hóa cũng có tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực nông nghiệp và chế biến công nghiệp, tạo ra nhiều cơ hội tìm việc làm cho người lao động địa phương. Các lĩnh vực việc làm phổ biến tại Hướng Hóa: ngành năng lượng tái tạo, Việc làm nông nghiệp, ngành chế biến thực phẩm, ngành xây dựng…

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Quảng Trị

Trung tâm giới thiệu và dịch vụ việc làm tại Quảng Trị là địa chỉ hỗ trợ uy tín cho người lao động tìm việc, cung cấp các dịch vụ tư vấn nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng. Trung tâm cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, giúp tăng cường cơ hội làm việc tại địa phương. Dưới đây là liên hệ thông tin của cơ sở dữ liệu:

Trụ sở Trung tâm dịch vụ việc làm Quảng Trị

  • Địa chỉ: 34 Tôn Thất Huyết, TP. Đông Hà, Quảng Trị
  • Hotline: 02333.857.111/ 02333.577.222
  • Email: [email protected]
  • Website: https://www.vieclamquangtri74.io.vn/
  • Thời gian mở cửa: 7h - 17h

Văn phòng Đại diện khu vực phía Tây

  • Địa chỉ: 125B Lê Duẩn, TT Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị
  • Hotline: 02333.880.111
  • Email: [email protected]
  • Website: https://www.facebook.com/vieclamhuonghoadakrong
  • Thời gian mở cửa: 7h-17h

Dân số trung bình tỉnh Quảng Trị theo số liệu thống kê năm 2023 khoảng 654.198 người. Mật độ dân số không quá cao, tính cạnh tranh giữa các ngành nghề trong tỉnh không lớn. Việc làm Quảng Trị đang phát triển mạnh mẽ với nhiều ngành nghề đa dạng, từ công nhân, quản lý đến các vị trí chuyên môn môn cao. Với sự gia tăng của các khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn, nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngày càng cao, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động.