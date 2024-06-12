Cách viết CV đối với những người chưa có kinh nghiệm là một thử thách lớn trong sự nghiệp của họ. Vậy làm sao để có cách viết CV ấn tượng nhất giữa hàng nghìn ứng viên khác. Bạn hãy cùng tìm hiểu bí quyết được Job3s chia sẻ ở bài viết sau.

1. Tầm quan trọng của CV khi ứng tuyển

Đối với ứng viên

Chiếc CV như một bài viết PR bản thân bạn trước nhà tuyển dụng. Một chiếc CV chất lượng sẽ được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc các mục như kỹ năng, mục tiêu nghề nghiệp,... giúp nhà tuyển dụng nắm chắc thông tin về bạn. Bạn càng đầu tư một cách chỉn chu, chuyên nghiệp càng dễ có cơ hội tạo sự thu hút với họ.

CV chính là cầu nối giúp bạn và nhà tuyển dụng hiểu nhau hơn đồng thời giúp bạn PR bản thân mình với họ

Đối với nhà tuyển dụng

CV sẽ giúp nhà tuyển dụng sàng lọc ứng viên không phù hợp, rút ngắn thời gian tuyển dụng. Từ đó giúp họ tiết kiệm được khá nhiều chi phí tuyển dụng cho một vị trí trong công ty. Thông qua những thông tin sơ lược mà ứng viên đã trình bày trong CV. Nhà tuyển dụng có thể một phần nào đó đánh giá được năng lực và ra quyết định ngay có nên chọn ứng viên đó hay không?

CV giúp rút ngắn thời gian và chi phí tuyển dụng của doanh nghiệp (Nguồn: Internet)

2. Cách viết CV xin việc ấn tượng

Thông tin cá nhân

Bạn cần trình bày rõ ràng và chi tiết trong cách viết CV mục thông tin cá nhân của mình để nhà tuyển dụng dễ dàng liên lạc khi có cơ hội trúng tuyển, đồng thời cho thấy bạn là người nghiêm túc, cẩn thận trong mọi việc.

Nên: Chèn ảnh nghiêm túc, ảnh trực diện rõ ràng, sử dụng email hay dùng thường xuyên, viết đúng số điện thoại.

Chèn ảnh nghiêm túc, ảnh trực diện rõ ràng, sử dụng email hay dùng thường xuyên, viết đúng số điện thoại. Không nên: Sử dụng tên email thiếu chuyên nghiệp ([email protected]); ảnh CV tự sướng chỉnh sửa quá nhiều, không lộ rõ phần chính diện gương mặt.

Học vấn

Nhà tuyển dụng rất thích những ứng viên luôn ưu tiên việc học trên mọi khía cạnh của cuộc sống. Do đó, bạn cần đưa tất cả những hoạt động bạn đã làm trong suốt quá trình học đại học của mình bao gồm cả việc nghiên cứu khoa học, tham gia câu lạc bộ,...

Nên: Công trình nghiên cứu khoa học đã đạt giải, khóa học nghiệp vụ ở ngoài,... hoặc điểm trung bình sau khi tốt nghiệp.

Công trình nghiên cứu khoa học đã đạt giải, khóa học nghiệp vụ ở ngoài,... hoặc điểm trung bình sau khi tốt nghiệp. Không nên: Trình bày các mốc thời gian học từ cấp 1 đến cấp 3, thành tích học sinh giỏi 3 cấp liền.

Mục tiêu nghề nghiệp

Trình bày rõ những mong muốn trên con đường sự nghiệp của bạn trong cách viết CV để nhà tuyển dụng thấu hiểu bạn và đánh giá bạn xem có phù hợp với vị trí ứng tuyển này hay không. Mặt khác, nhà tuyển dụng sẽ thích bạn hơn vì có thể đồng hành cùng họ lâu dài.

Nên: Đề cập đến các vị trí cao hơn trong ngành, mong muốn mang về cụ thể bao nhiêu doanh thu cho công ty trong khoảng thời gian cụ thể.

Đề cập đến các vị trí cao hơn trong ngành, mong muốn mang về cụ thể bao nhiêu doanh thu cho công ty trong khoảng thời gian cụ thể. Không nên: Sao chép mục tiêu của ứng viên khác, viết mục tiêu chung chung như muốn học hỏi thêm kiến thức ở môi trường mới.

Kỹ năng

Nhà tuyển dụng rất chú ý đến mục kỹ năng trong CV của bạn để cân nhắc xem bạn có thực sự phù hợp với vị trí ứng tuyển mà họ đang cần tìm. Thông qua đó, họ sẽ dễ dàng sàng lọc và đánh giá bạn so với ứng viên khác.

Nên: Đưa ra nhóm kỹ năng đáp ứng với ngành nghề như đàm phán, thuyết phục, lắng nghe,...

Đưa ra nhóm kỹ năng đáp ứng với ngành nghề như đàm phán, thuyết phục, lắng nghe,... Không nên: Đưa ra nhóm kỹ năng không phù hợp với ngành nghề như thích hóng chuyện, chém gió,...

Kinh nghiệm làm việc

Trong cách viết CV, phần kinh nghiệm làm việc là quan trọng nhất. Mục này giúp nhà tuyển dụng thấy được khả năng và tiềm năng phát triển nghề nghiệp mà bạn đã chọn trong tương lai. Bạn nên mô tả ngắn gọn công việc đã đảm nhận, thành tích có được, kỹ năng trong công việc.

Nên: Công việc làm thêm liên quan đến vị trí ứng tuyển, việc làm gần nhất đến xa nhất, đưa ra số liệu cụ thể để chứng minh.

Công việc làm thêm liên quan đến vị trí ứng tuyển, việc làm gần nhất đến xa nhất, đưa ra số liệu cụ thể để chứng minh. Không nên: Đưa các công việc không liên quan đến vị trí ứng tuyển như nhân viên quán ba ứng tuyển vị trí dạy học,...; pha trà, rót nước, in tờ rơi,...

Chứng chỉ (Nếu có)

Trong tất cả các công việc, nếu bạn có chứng chỉ nào đã học được cũng nên đưa vào CV. Mục này tuy không quá quan trọng nhưng giúp nhà tuyển dụng đánh giá được khả năng học hỏi muốn phát triển bản thân của bạn trong cuộc sống.

Nên: Chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ Tin học,...

Chứng chỉ tiếng Anh, chứng chỉ Tin học,... Không nên: Đưa chứng nhận đang còn độc thân, chứng chỉ không liên quan đến ngành ứng tuyển như chứng chỉ cao học ngành quản lý nhà hàng,...

Người tham chiếu

Thông qua những người tham chiếu, nhà tuyển dụng sẽ xác minh được bạn là người trung thực hay gian dối, cân nhắc để tuyển bạn hay không. Do đó, bạn nên lựa chọn người tham chiếu phù hợp nhất mà bạn tin tưởng.

Nên: Nhờ người có uy tín, viết đúng thông tin về số điện thoại để họ giúp bạn nếu nhà tuyển dụng cần xác nhận thông tin.

Nhờ người có uy tín, viết đúng thông tin về số điện thoại để họ giúp bạn nếu nhà tuyển dụng cần xác nhận thông tin. Không nên: Viết sai số điện thoại, email người tham chiếu.

3. Cách viết CV hay cho sinh viên mới ra trường

Nhà tuyển dụng sẽ không quan tâm quá nhiều đến kinh nghiệm của một sinh viên mới ra trường. Trong những top CV suất sắc, điều mà nhà tuyển dụng chú ý là quá trình học tập trong trường của bạn đã đạt được những thành tích gì nổi bật, điểm thi tốt nghiệp, các hoạt động ngoại khóa đã tham gia,...

Sinh viên mới ra trường nên đưa thành tích học tập và công việc làm thêm vào CV

Đương nhiên, họ vẫn thích ứng viên năng động đã có kinh nghiệm làm thêm ở vị trí liên quan đến vị trí bạn đang ứng tuyển. Nếu bạn thấy CV trống trải quá, hãy bổ sung thêm phần sở thích cá nhân, các công việc bạn thường làm trong thời gian rỗi,... để nhà tuyển dụng thấy bạn là người quản lý thời gian hiệu quả, chăm chỉ và cầu toàn trong học tập cũng như cuộc sống.

4. Định dạng cho CV

CV của bạn không nên đặt tên là “sơ yếu lý lịch”, thay vào đó bạn lấy tên của bạn làm tiêu đề. Bên cạnh đó, chọn một font chữ chuyên nghiệp, rõ ràng và dễ đọc như Arial, Calibri hoặc Times New Roman, sử dụng cỡ chữ từ 10 đến 12 để đảm bảo rằng các nhà tuyển dụng tiềm năng có thể đọc CV của bạn dễ dàng và tất cả các phông chữ và cỡ chữ nhất quán từ đầu đến cuối CV.

Chỉ nên sử dụng một font chữ trong cả văn bản CV xin việc để có tính nhất quán

Sử dụng dấu gạch đầu dòng, viết hoa in đậm các mục thông tin quan trọng. Sau đó, bạn hãy in CV của bạn ra một tờ giấy A4 hoặc in màu, tuyệt đối không gấp CV mà để cho bản CV luôn được thẳng với định dạng của nó.

5. Lưu ý trong cách viết CV xin việc

Tránh lỗi sai chính tả

Điều tối kỵ nhất trong một bản CV đó là ngữ pháp và chính tả. Nếu bạn vô tình viết sai chính tả ngay mục mở đầu sẽ khiến nhà tuyển dụng thấy bạn là một người thiếu tính tỉ mỉ, và hay mắc lỗi trong công việc. Vì vậy, chú ý trước khi gửi nộp CV, bạn hãy cố gắng kiểm tra chính tả thật chi tiết từ đầu đến cuối CV nhé.

Không nói phóng đại về bản thân

Bạn có thể đánh mất sự tôn trọng của nhà tuyển dụng với bản thân hoặc có thể khiến họ nghĩ xấu và có cách đánh giá không đúng về năng lực của mình nếu họ biết thông tin trong cách viết CV xin việc không đúng sự thật. Không một nhà tuyển dụng nào sẽ thích ứng viên gian dối và luôn không thành thật.

Trung thực là yếu tố hàng đầu để nhà tuyển dụng lựa chọn ứng viên

Điều chỉnh CV

Nghiên cứu kỹ bản mô tả công việc hoặc theo dõi tài khoản mạng xã hội của nhà tuyển dụng để điều chỉnh các mục trong CV phù hợp nhất. Viết đúng những gì nhà tuyển dụng cần, không viết những điều bạn cho là đúng.

Trước khi gửi CV bạn hãy kiểm tra và điều chỉnh các mục sao cho phù hợp với bản mô tả công việc nhất

6. 3 cách viết CV xin việc

Cách viết cv xin việc được nhà tuyển dụng đánh giá cao và tăng cơ hội trúng tuyển là điều mà tất cả các ứng viên luôn “đau đáu” trong lòng. Bên dưới là 3 cách phổ biến mà nhiều ứng viên hay áp dụng, bạn tham khảo nhé.

6.1. Cách viết CV ấn tượng

Cách viết cv ấn tượng thường được bố trí màu sắc năng động, phối hình minh họa tương ứng với nội dung, bạn dễ thấy được phông chữ phổ biến ở cách viết này là Time New Roman, Arial,... Ngoài ra, mục ảnh CV cũng khá bắt mắt vì được trang trí viền khung độc đáo, tạo điểm nhấn ban đầu.

CV ấn tượng đang bố trí rất đẹp mắt với hình nền độc đáo, font chữ mới lạ

6.2. Cách viết CV độc đáo

Cách viết cv độc đáo dễ tạo được điểm nhấn trong lòng nhà tuyển dụng vì nội dung xúc tích, ngắn gọn nhưng lại không quá chú trọng đến cách trang trí, bố cục hoa văn, hình nền. Do đó, nếu bạn là người quan trọng hình thức thì cách viết này sẽ không phù hợp.

CV hay sẽ tập trung đầu tư vào phần nội dung

6.3. Cách viết CV sáng tạo

Cách viết cv sáng tạo là cách viết tập trung vào hình thức CV hơn phần nội dung chi tiết. Với cách viết này, bạn sẽ nhanh để lại dấu ấn cho các vị trí đòi hỏi sự sáng tạo cao như thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang,... và không phù hợp với các vị trí yêu cầu sự tỉ mỉ trong bố cục nội dung.

Hình thức CV chính là tiêu chí giúp nhà tuyển dụng để ý đến bạn hơn

7. Cách tạo CV đơn giản trên Job3s

Tận dụng công nghệ hiện nay, bạn có thể dễ dàng thiết kế một chiếc CV đẹp, đơn giản đúng với vị trí bạn đang ứng tuyển tại website Job3s theo các bước chi tiết như sau:

Bước 1: Truy cập vào website: job3s.ai > Chọn Mục Hồ sơ & CV > Chọn Mẫu CV xin việc

Bước 2: Viết ngành nghề bạn muốn ứng tuyển vào thanh công cụ tìm kiếm và tích vào mục sắp xếp mới nhất hoặc dùng nhiều nhất > Tìm CV ngay.

Bước 3: Lựa chọn mẫu CV bạn ưng ý trên danh sách mẫu CV ngành nghề bạn tìm mà website đã cung cấp đến bạn.

Bước 4: Tạo tài khoản trên Website để bắt đầu chỉnh sửa CV theo ý bạn

Bước 5: Hoàn tất chỉnh sửa, lưu ngay tại website Job3s hoặc tải CV về dưới định dạng PDF.

Chỉ cần 5 bước đơn giản là bạn có thể tạo ra một bản CV theo ý của mình tại website Job3s

Như vậy, bài viết đã chỉ cho bạn cách viết CV được lòng nhà tuyển dụng nhất mà bạn không nên bỏ qua. Job3s mong rằng, bạn sẽ hoàn thiện chiếc CV của mình theo đúng ngành nghề ứng tuyển bạn mong muốn và nhanh nhận được thông báo trúng tuyển nhé!