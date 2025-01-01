Tất cả địa điểm
Việc làm tại Đắk Lắk

-

Có 565 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Thuận Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DTM GROUP
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DTM GROUP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DTM GROUP
Hạn nộp: 07/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTERNO ENERGY
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ALTERNO ENERGY làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTERNO ENERGY
Hạn nộp: 14/09/2025
Đắk Lắk Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN BÍCH HẠNH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN BÍCH HẠNH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN BÍCH HẠNH
Hạn nộp: 14/09/2025
Đắk Lắk Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Tuyển Kỹ sư hệ thống Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Đắk Lắk
Hạn nộp: 12/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Hạn nộp: 08/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Hạn nộp: 30/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk
Hạn nộp: 08/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DTM GROUP
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH DTM GROUP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH DTM GROUP
Hạn nộp: 07/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Nông Dược Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Lâm Đồng Gia Lai Đắk Lắk Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Hạn nộp: 08/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SX TM XD ĐIỆN BÍCH HẠNH
Hạn nộp: 05/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO LDH MEDIA
Hạn nộp: 04/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH TOÀN THẮNG HH
Tuyển Kế toán bán hàng HỘ KINH DOANH TOÀN THẮNG HH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu
HỘ KINH DOANH TOÀN THẮNG HH
Hạn nộp: 03/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
Hạn nộp: 03/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Lan Vy Đắk Lắk
Hạn nộp: 30/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NGỌC HIẾU
Hạn nộp: 30/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Đặng Tùng Studio
Tuyển Trợ lý Đặng Tùng Studio làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 12 Triệu
Đặng Tùng Studio
Hạn nộp: 02/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 31/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 5 - 7 Triệu
Công ty TNHH Dịch vụ EB (Khối Bán lẻ Thực Phẩm (GO!/Big C, Tops Market, go!) Pro Company
Hạn nộp: 29/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đắk Lắk Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh
Hạn nộp: 25/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 12 - 18 Triệu
Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh
Hạn nộp: 25/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS
Hạn nộp: 22/08/2025
Đắk Lắk Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn Thuế SAF
Hạn nộp: 22/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh
Hạn nộp: 19/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần TCGRoup Toàn cầu
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần TCGRoup Toàn cầu làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty cổ phần TCGRoup Toàn cầu
Hạn nộp: 19/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BMC Việt Nam làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần BMC Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Đắk Lắk Lâm Đồng Đã hết hạn 11 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 25 - 3 USD
CÔNG TY TNHH AYO BIOMASS
Hạn nộp: 15/08/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn 25 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Thị trường việc làm Đắk Lắk ngày càng phong phú, đa dạng ngành nghề và lĩnh vực bởi sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế. Với nền kinh tế chủ đạo dựa vào sản xuất nông sản, chế biến và xây dựng, nhóm việc làm ngành này luôn giữ thứ hạng cao trong nhóm việc làm Đắk Lắk, mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay

Sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ về kinh tế khiến cho nhu cầu tuyển dụng việc làm Đắk Lắk tăng nhanh và ổn định trong những năm gần đây, từ đó giải quyết được vấn đề việc làm cho người lao động tại khu vực này.

Tính đến năm 2023, tổng dân số của tỉnh Đắk Lắk khoảng hơn 1,9 triệu người, trong đó tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15 - 64 tuổi) chiếm khoảng 60%. Độ tuổi lao động này tạo ra một nguồn nhân lực dồi dào, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của tỉnh, nhưng vẫn đối mặt với thách thức về chất lượng lao động và kỹ năng nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, theo số liệu cập nhật từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, tỷ lệ thất nghiệp hiện tại ở mức khoảng 3,2%, cho thấy tình hình việc làm đang có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lao động thiếu việc làm trong các khu vực nông thôn, nơi mà cơ hội việc làm còn hạn chế.

Các ngành nghề phổ biến tại Đắk Lắk bao gồm nông nghiệp, chế biến thực phẩm, du lịch và dịch vụ. Đặc biệt, với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan, ngành du lịch đang trở thành một lĩnh vực đầy tiềm năng, thu hút nhiều lao động trẻ. Sự phát triển của các ngành công nghiệp cũng đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới, đặc biệt là trong các khu công nghiệp mới hình thành.

Sự phát triển nhanh chóng khiến nhu cầu tuyển dụng Việc làm Đắk Lắk tăng mạnh
Sự phát triển nhanh chóng khiến nhu cầu tuyển dụng Việc làm Đắk Lắk tăng mạnh

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Đắk Lắk

Mức lương tuyển dụng việc làm Đắk Lắk trong có xu hướng tăng theo thời gian nhằm thu hút lao động chất lượng hơn. Các ngành nghề đang khan hiếm nhân lực sẵn sàng đưa ra mức lương hấp dẫn hơn để giữ chân và thu hút nhân viên. Dưới đây là bảng mức lương ứng với một số công việc phổ biến trong khu vực:

Công việc

Mức lương (VNĐ/tháng)

Việc làm bảo vệ

6.600.000 - 7.900.000

Việc làm nông nghiệp

9.700.000 - 11.300.000

Việc làm kế toán

10.00.000 - 25.000.000

Tìm việc xây dựng

13.200.000 - 15.800.000

Việc làm nhân viên kinh doanh

8.000.000 - 17.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Đắk Lắk được tìm kiếm nhiều

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Đắk Lắk đang gia tăng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong các ngành lao động phổ thông, xây dựng, kế toán, nông nghiệp và chế biến thực phẩm. Sự phát triển kinh tế tại đây đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Dưới đây là một số vị trí việc làm Daklak mới nhất mà người lao động đang tìm kiếm:

3.1. Việc làm phổ thông

Lái xe là một trong những công việc phổ thông được tìm kiếm nhiều tại Đắk Lắk, đặc biệt trong các thành phố như Buôn Ma Thuột và Ea Kly. Người lao động sẽ thực hiện việc vận chuyển hàng hóa, hành khách và đảm bảo an toàn trong suốt quá trình di chuyển. Bên cạnh đó, một số công việc phổ thông phổ biến tại Đắk Lắk như việc làm phục vụ, việc làm công nhân may,... cũng có mức đãi ngộ khá ổn định.

Việc làm lái xe tại Đắk Lắk có mức đãi ngộ khá ổn định
Việc làm lái xe tại Đắk Lắk có mức đãi ngộ khá ổn định

3.2. Việc làm xây dựng

Ngành xây dựng đang có sự phát triển mạnh mẽ tại Đắk Lắk, đặc biệt là tại Buôn Ma Thuột do các dự án bất động sản liên tục được đầu tư phát triển. Các vị trí phổ biến cho công việc này bao gồm kỹ sư xây dựng, công nhân xây dựng và giám sát công trình với nhiệm vụ chính là lên kế hoạch, thiết kế và quản lý các dự án xây dựng, đồng thời thực hiện các công việc thủ công như xây tường, lắp đặt hệ thống điện nước.

3.3. Việc làm kế toán

Ngành kế toán cũng đang thu hút nhiều ứng viên đang tìm kiếm việc làm Đắk Lắk, chủ yếu ở Buôn Ma Thuột và Ea Kar. Kế toán viên sẽ chịu trách nhiệm ghi chép, phân tích các số liệu tài chính và lập báo cáo tài chính. Khi ứng tuyển vào vị trí này, người lao động cần có kiến thức về luật thuế, khả năng sử dụng phần mềm kế toán và kỹ năng phân tích số liệu.

Ngành kế toán tại Đắk Lắk cũng có nhu cầu tuyển dụng cao
Ngành kế toán tại Đắk Lắk cũng có nhu cầu tuyển dụng cao

3.4. Việc làm nông nghiệp

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhu cầu tuyển dụng nhân viên trồng trọt, đặc biệt là cho các loại cây như cà phê, hồ tiêu và cao su, đang gia tăng tại các vùng nông thôn xung quanh Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ hay Krông Pắc. Các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng việc làm Đắk Lắk trong lĩnh vực này cũng đang đưa ra những đãi ngộ và mức lương vô cùng hấp dẫn.

3.5. Việc làm chế biến thực phẩm

Việc làm chế biến thực phẩm, đặc biệt là chế biến cà phê là một trong những ngành nghề phát triển tại Đắk Lắk. Nhu cầu tuyển dụng cao thường xuất hiện tại các nhà máy chế biến ở Buôn Ma Thuột, nơi người lao động sẽ thực hiện các công đoạn như rang xay, phân loại và đóng gói sản phẩm cà phê. Công việc yêu cầu sự cẩn thận và kiến thức về quy trình chế biến để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Việc làm chế biến thực phẩm là một trong những ngành nghề phát triển tại Đắk Lắk
Việc làm chế biến thực phẩm là một trong những ngành nghề phát triển tại Đắk Lắk

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Đắk Lắk

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Đắk Lắk ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển kinh tế. Các thành phố và thị xã như Buôn Ma Thuột, Krông Pắc, Ea Kar và Buôn Hồ đều là những điểm nóng về việc làm, thu hút nhiều lao động từ các vùng lân cận.

4.1. Việc làm tại TP. Buôn Ma Thuột

TP. Buôn Ma Thuột là trung tâm kinh tế và văn hóa của tỉnh Đắk Lắk, nơi có nhu cầu tuyển dụng cao nhất. Các ngành nghề phổ biến bao gồm dịch vụ, thương mại, xây dựng và nông nghiệp. Số liệu từ các trang tuyển dụng cho thấy số lượng tin tuyển dụng ở đây tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất.

Ngành dịch vụ ngày càng thu hút nhiều người lao động tại Buôn Ma Thuột
Ngành dịch vụ ngày càng thu hút nhiều người lao động tại Buôn Ma Thuột

4.2. Việc làm Krông Pắc, Đắk Lắk

Huyện Krông Pắc với nhiều lợi thế về nông nghiệp, đặc biệt là cà phê và hồ tiêu, đang phát triển nhanh chóng. Từ đó kéo theo nhu cầu tuyển dụng tại đây chủ yếu tập trung vào các vị trí như kỹ sư nông nghiệp, công nhân trồng trọt và chế biến thực phẩm.

Thông tin từ các nguồn tuyển dụng cho thấy nhiều công ty nông nghiệp và chế biến thực phẩm cần tuyển dụng lao động với mức lương cạnh tranh, tạo ra cơ hội việc làm đáng kể cho người dân địa phương.

4.3. Việc làm Ea Kar, Đắk Lắk

Huyện Ea Kar cũng cho thấy nhu cầu tuyển dụng cao trong những năm gần đây, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng. Các vị trí phổ biến bao gồm công nhân xây dựng, nhân viên trồng trọt và kỹ thuật viên nông nghiệp. Đặc biệt trong các mùa vụ cao điểm, nhu cầu tìm kiếm người lao động có kinh nghiệm trong những lĩnh vực này càng tăng đáng kể.

Huyện Ea Kar cũng cho thấy nhu cầu tuyển dụng cao trong lĩnh vực trồng trọt
Huyện Ea Kar cũng cho thấy nhu cầu tuyển dụng cao trong lĩnh vực trồng trọt

4.4. Việc làm tại thị xã Buôn Hồ

Thị xã Buôn Hồ đang nổi lên như một trung tâm phát triển mới trong tỉnh Đắk Lắk, với nhu cầu tuyển dụng tăng cao trong các lĩnh vực như thương mại, dịch vụ và chế biến thực phẩm. Các công việc phổ biến bao gồm nhân viên bán hàng, kế toán và công nhân chế biến thực phẩm, tạo ra cơ hội việc làm cho lao động trẻ, đặc biệt là trong các dự án đầu tư mới và phát triển hạ tầng.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk

Nếu có nhu cầu tìm việc làm Đắk Lắk mới nhất, bạn có thể tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm để được tư vấn uy tín và nhanh chóng:

  • Địa chỉ: Số 09, Đường 10/3, phường Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột.

  • Hotline: 0913.46.01.01.

  • Email: [email protected]

  • Website: http://vieclamdaklak.net

  • Thời gian mở cửa: 7:30 - 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm nhanh chóng và uy tín
Trung tâm Dịch vụ việc làm Đắk Lắk hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm nhanh chóng và uy tín

Tỉnh Đắk Lắk hiện có tổng dân số khoảng 1,9 triệu người vào năm 2023 (số liệu từ Tổng cục Thống kê), trong đó khoảng 60% nằm trong độ tuổi lao động. Điều này tạo ra một nguồn nhân lực dồi dào cho các ngành nghề trong khu vực. Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế địa phương không chỉ tạo ra nhiều cơ hội việc làm mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng đào tạo và đãi ngộ, từ đó nâng cao tính cạnh tranh trong thị trường lao động. Hi vọng với những thông tin mà trang tuyển dụng việc làm job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Đắk Lắk phù hợp!