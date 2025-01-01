Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Sản Xuất Bao Bì Ánh Sáng

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Bao Bì Ánh Sáng tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các giải pháp bao bì chất lượng cao. Trải qua hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, Bao Bì Ánh Sáng luôn giữ vững sứ mệnh: "Đồng hành cùng khách hàng để mang lại sự thịnh vượng thông qua các giải pháp bao bì tiên tiến và hiệu quả. Chúng tôi không chỉ giúp bảo vệ sản phẩm an toàn, tạo sự thuận tiện trong bốc xếp, vận chuyển, lưu kho, mà còn hỗ trợ khách hàng nâng cao hình ảnh thương hiệu". Tại Bao Bì Ánh Sáng, chúng tôi đặc biệt chú trọng xây dựng và phát triển các giá trị cốt lõi: Trách nhiệm, Tận tâm, Cam kết, Chính trực, Sáng tạo, Đồng đội và Biết ơn. Những giá trị này là kim chỉ nam cho mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như văn hóa doanh nghiệp mà chúng tôi không ngừng vun đắp.