Công ty cổ phần ICORP hoạt động chính trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, truyền thông và các dịch vụ phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ nhân viên trẻ, am hiểu về thiết bị, công nghệ, nhiệt tình và được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo phương châm "Đưa dịch vụ tiện ích nhất và tốt nhất đến với khách hàng", chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất, thiết thực nhất, để đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ đông đảo của khách hàng