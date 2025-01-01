Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty cổ phần ICORP

Công ty cổ phần ICORP

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công ty cổ phần ICORP

Công ty cổ phần ICORP hoạt động chính trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, truyền thông và các dịch vụ phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ nhân viên trẻ, am hiểu về thiết bị, công nghệ, nhiệt tình và được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Theo phương châm "Đưa dịch vụ tiện ích nhất và tốt nhất đến với khách hàng", chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tốt nhất, thiết thực nhất, để đáp ứng được nhu cầu sử dụng dịch vụ đông đảo của khách hàng

Tin tuyển dụng Công ty cổ phần ICORP

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Hạn nộp: 30/09/2025

Hà Nội 7 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 6, số 82 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.

