Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VIETTECH

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Viettech (tên quốc tế: Viettech Software Technology Joint Stock Company) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, được thành lập vào ngày 12/02/2025, có trụ sở tại Phòng 601, tầng 6 tòa nhà Việt Úc 2/16D Lê Hồng Phong, P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng. Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Viettech Viettech Software Technology Joint Stock Company 12/02/2025 Phòng 601, tầng 6 tòa nhà Việt Úc 2/16D Lê Hồng Phong, P.Đằng Lâm, Q.Hải An, TP.Hải Phòng.