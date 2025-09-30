Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ kế toán phát sinh lên phần mềm (mảng đầu tư BĐS).

Xuất hóa đơn GTGT.

Lập báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, quý, năm, thuế GTGT, TNCN, TNDN

Kiểm tra, kiểm soát chứng từ kế toán, nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo ngày, tháng, quý, năm.

Kiểm soát báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo quản trị, báo cáo thuế theo đúng pháp luật.

Kiểm tra việc tuân thủ quy trình tài chính, kế toán, chính sách thuế và cập nhật các quy định pháp luật hiện hành.

Phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý các sai sót, rủi ro trong hạch toán kế toán, quy trình nội bộ.

Lập báo cáo định kỳ, phát sinh theo yêu cầu Ban Giám đốc.

Ưu tiên biết lập dự toán ngân sách và xây dựng hệ thống quy trình vận hành nội bộ.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán - Tài chính, Kiểm toán.

Ít nhất 04 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp công ty sản xuất.

Am hiểu chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định thuế hiện hành.

Tư duy logic, kỹ năng kiểm tra, kiểm soát, phát hiện những rủi ro về tài chính - kế toán và cách thức xử lý.

Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trước Ban Lãnh đạo công ty, kỹ năng phối hợp phòng ban.

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm.v

Quyền Lợi

1. Cơ hội phát triển bản thân

Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển.

Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng.

Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng.

Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

2. Chế độ đãi ngộ

Phụ cấp tăng ca, thưởng tháng lương thứ 13,...

Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về bảo hiểm; xăng xe, ăn trưa, thai sản, con nhỏ, cưới hỏi, sinh nhật,...

Định kỳ xét tăng lương theo năm hoặc đột xuất theo đánh giá.

Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc.

3. Đời sống tinh thần phong phú

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm.

Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên.

Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.

