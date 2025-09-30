Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VIETTECH làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VIETTECH
Ngày đăng tuyển: 30/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VIETTECH

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VIETTECH

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Phòng 601C, Tầng 6, Tòa nhà HTM, Số 2/16D Tổ dân phố 5, P. Đằng Lâm, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Nhiệm vụ chính
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh theo định hướng HĐQT.
Điều hành toàn diện hoạt động Kinh doanh
Hoạch định nhân sự, xây dựng cơ cấu tổ chức hiệu quả.
Quản lý tài chính, kiểm soát chi phí, tối ưu lợi nhuận.
Đào tạo, phát triển đội ngũ, xây dựng môi trường chuyên nghiệp.
Đại diện công ty làm việc với cơ quan, đối tác, khách hàng.
Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu
Từ 35 tuổi, tốt nghiệp ĐH trở lên (Kinh tế, QTKD, CNTT, Logistics…).
≥ 5 năm quản lý/điều hành, trong đó ≥ 2 năm ở vị trí CEO/Giám đốc.
Ưu tiên có kinh nghiệm CNTT, Logistics.
Tư duy chiến lược, lãnh đạo xuất sắc, uy tín, sức khỏe tốt.
Thành thạo CNTT, kỹ năng quản trị & báo cáo.
Không kiêm nhiệm hoặc kinh doanh ngành nghề tương tự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VIETTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
Thu nhập cạnh tranh: lương thỏa thuận + thưởng kinh doanh.
Thưởng lợi nhuận vượt mức & thưởng riêng theo HĐQT.
Chế độ: Lương tháng 13, BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ mát, lễ tết.
Phụ cấp ăn trưa, công tác phí, xe đưa đón hằng ngày.
Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, đầy đủ phương tiện.
Thời gian: 8h00 – 11h45 & 13h15 – 17h15 (nghỉ chiều T7 & CN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VIETTECH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VIETTECH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 601C, Tầng 6 Tòa nhà Việt Úc, Số 2/16D Khu dân cư Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam

