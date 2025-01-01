Giới thiệu Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Được thành lập từ tháng 9/2014, cho đến nay, Kaopiz tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và hiệu quả để giải quyết các vấn đề về giải pháp kỹ thuật cho khách hàng. Lựa chọn Slogan: "Keep Innovating", Kaopiz đang từng bước chinh phục làn sóng Công nghệ 4.0 bằng trí tuệ trẻ, sự tài hoa và phong cách làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa. Từ Hà Nội, Đà Nẵng đến Nhật Bản, Kaopiz đang xây dựng cho mình mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác đến từ Nhật Bản và ngày càng khẳng định mình trên thị trường quốc tế. Chúng tôi tập trung vào các mảng dịch vụ chính từ phát triển các ứng dụng Web, Mobile v.v… cho đến nghiên cứu về nhận diện bằng công nghệ AI. Kaopiz luôn tập trung hướng đến "Keep Innovating" để mang đến những sản phẩm chất lượng cao và tối ưu; tạo ra giá trị thực cho khách hàng, đối tác và chính con người tại Kaopiz để tạo nên sự phát triển chung cho cả cộng đồng. Kaopiz _ Không ngừng đổi mới để tạo ra các giá trị tốt hơn cho bạn và cộng đồng.