Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Kaopiz Software

banner-company

Công ty Cổ phần Kaopiz Software

25 - 99 Nhân viên
0 người theo dõi

Giới thiệu Công ty Cổ phần Kaopiz Software

Được thành lập từ tháng 9/2014, cho đến nay, Kaopiz tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và hiệu quả để giải quyết các vấn đề về giải pháp kỹ thuật cho khách hàng. Lựa chọn Slogan: “Keep Innovating”, Kaopiz đang từng bước chinh phục làn sóng Công nghệ 4.0 bằng trí tuệ trẻ, sự tài hoa và phong cách làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa. Từ Hà Nội, Đà Nẵng đến Nhật Bản, Kaopiz đang xây dựng cho mình mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác đến từ Nhật Bản và ngày càng khẳng định mình trên thị trường quốc tế. Chúng tôi tập trung vào các mảng dịch vụ chính từ phát triển các ứng dụng Web, Mobile v.v… cho đến nghiên cứu về nhận diện bằng công nghệ AI. Kaopiz luôn tập trung hướng đến “Keep Innovating” để mang đến những sản phẩm chất lượng cao và tối ưu; tạo ra giá trị thực cho khách hàng, đối tác và chính con người tại Kaopiz để tạo nên sự phát triển chung cho cả cộng đồng. Kaopiz _ Không ngừng đổi mới để tạo ra các giá trị tốt hơn cho bạn và cộng đồng. Được thành lập từ tháng 9/2014, cho đến nay, Kaopiz tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và hiệu quả để giải quyết các vấn đề về giải pháp kỹ thuật cho khách hàng. Lựa chọn Slogan: “Keep Innovating”, Kaopiz đang từng bước chinh phục làn sóng Công nghệ 4.0 bằng trí tuệ trẻ, sự tài hoa và phong cách làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa. Từ Hà Nội, Đà Nẵng đến Nhật Bản, Kaopiz đang xây dựng cho mình mối quan hệ hợp tác lâu dài với các đối tác đến từ Nhật Bản và ngày càng khẳng định mình trên thị trường quốc tế. Chúng tôi tập trung vào các mảng dịch vụ chính từ phát triển các ứng dụng Web, Mobile v.v… cho đến nghiên cứu về nhận diện bằng công nghệ AI. Kaopiz luôn tập trung hướng đến “Keep Innovating” để mang đến những sản phẩm chất lượng cao và tối ưu; tạo ra giá trị thực cho khách hàng, đối tác và chính con người tại Kaopiz để tạo nên sự phát triển chung cho cả cộng đồng. Kaopiz _ Không ngừng đổi mới để tạo ra các giá trị tốt hơn cho bạn và cộng đồng. Xem thêm

Tin tuyển dụng mới nhất toàn quốc

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA

Hạn nộp: 20/09/2025

Hà Nội 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Bình Dương 10 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C

Hạn nộp: 12/10/2025

Nam Định 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM

Hạn nộp: 13/10/2025

Hồ Chí Minh 6 - 20 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH

Hạn nộp: 25/09/2025

Hồ Chí Minh 15 - 25 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Edufit

Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu

Edufit

Hạn nộp: 09/10/2025

Hà Nội 15 - 19 Triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Tầng 4, Toà CT1, Toà nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia sẻ công ty tới bạn bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/cong-ty-co-phan-kaopiz-software-ntd151234
Copy url
Mạng xã hội

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NEW SPACE CONCEPT HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ NEW SPACE CONCEPT HOLDING
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên pháp chế Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THĂNG LONG P&T - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý giám đốc Tổng kho buôn gia dụng TKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Tổng kho buôn gia dụng TKS
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UPMEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UPMEDIA
0.5 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU Pro Company
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TUNGHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TUNGHOME
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Salonzo Group
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần VKing làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 30 Triệu Công ty Cổ phần VKing
17 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ THY làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÊ THY
18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm