Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 100/25 Đường số 49, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành, luyện phỏng vấn theo chương trình.

Chuẩn bị giáo án, chấm chữa bài, theo dõi và hỗ trợ học viên trong quá trình học.

Đánh giá kết quả học tập, phối hợp tổ chức kiểm tra tay nghề, gác thi và báo cáo định kỳ.

Phối hợp với cán bộ nghề, đơn vị đào tạo để cập nhật tiến độ, điều phối lịch học/luyện phỏng vấn và xử lý phát sinh.

Tốt nghiệp Sư phạm Anh/Ngôn ngữ Anh, có chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm (có thể bổ sung sau).

Tiếng Anh C1/IELTS 7.5 (không kỹ năng dưới 7.0) hoặc TOEFL iBT 95–100.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm giảng dạy, ưu tiên dạy người lớn; thành thạo MS Office, dạy online.

Kỹ năng tương tác, áp dụng công nghệ vào bài giảng; tinh thần học hỏi và nghiên cứu.

Tại Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: 14.000.000 – 16.000.000 VND/tháng, xét tăng lương định kỳ theo hiệu quả công việc.

Phụ cấp ngoài giờ: Hỗ trợ thêm khi tham gia gác thi tay nghề, đối ứng nghề, hoặc các hoạt động ngoài giờ.

Thưởng: Thưởng lễ, Tết, và thưởng theo kết quả giảng dạy/đóng góp chuyên môn.

Được tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, cập nhật phương pháp giảng dạy và tiếng Anh chuyên ngành.

Cơ hội nghiên cứu, đóng góp và cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng sư phạm và chuyên ngành.

Môi trường quốc tế: Làm việc trong chương trình đào tạo chuẩn Úc, tiếp xúc với đội ngũ chuyên môn, giáo viên nước ngoài và cán bộ đào tạo nghề.

Mở rộng kiến thức về các ngành nghề (xây dựng, cơ khí, bếp...) và hệ thống đào tạo lao động tay nghề Úc.

Tiếp cận thực tế nghề, nâng cao kỹ năng quản lý học viên người lớn và phỏng vấn chuyên sâu.

Hỗ trợ đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định, tham gia các hoạt động team building, sự kiện nội bộ.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, được hỗ trợ tối đa từ các phòng ban phối hợp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh

