Công việc IT phần mềm

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng IT phần mềm ngày càng tăng cao. Với mức lương hấp dẫn từ 10.000.000 đến hơn 50.000.000 VNĐ/tháng cùng nhiều cơ hội thăng tiến, đây là môi trường làm việc tiềm năng cho những ai có niềm đam mê với lĩnh vực CNTT.

1. Nhu cầu tuyển dụng IT phần mềm hiện nay

Ngành IT phần mềm hiện đang phát triển nhanh chóng, với nhu cầu tuyển dụng ngày càng tăng và đa dạng các vị trí. Ngành này chuyên phát triển và duy trì ứng dụng, phần mềm và hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp, tạo ra giải pháp công nghệ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và trải nghiệm người dùng.

Trong bối cảnh số hóa bùng nổ, IT phần mềm trở thành lĩnh vực cốt lõi, thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành như tài chính, y tế, giáo dục và thương mại điện tử. Vai trò của chuyên gia IT phần mềm ngày càng quan trọng khi doanh nghiệp chuyển đổi số để nâng cao hiệu suất và cạnh tranh.

Theo báo cáo từ các trang tuyển dụng năm 2023 và dự báo năm 2024, phần mềm CNTT là nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao thứ hai, chỉ đứng sau ngành kinh doanh/bán hàng. Cụ thể, trong một cuộc khảo sát với hơn 1.500 doanh nghiệp, có đến 75,8% đại diện tham gia khảo sát chia sẻ rằng doanh nghiệp của họ vẫn có ý định tuyển dụng IT phần mềm thêm trong năm 2024, nhằm phục vụ các mục tiêu kinh doanh. Đặc biệt, các chuyên gia hoặc nhân viên có 3 năm kinh nghiệm được săn đón , có nhu cầu nhiều nhất với tỷ lệ 28,57%. Do nhu cầu tuyển dụng IT phần mềm cao, các doanh nghiệp không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm ứng viên, nhất là với nhóm Junior – sinh viên mới tốt nghiệp, chưa nhiều kinh nghiệm.

Dự báo trong năm 2025, ngành kinh doanh/bán hàng sẽ vẫn dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng, trong khi phần mềm CNTT giữ vai trò là lĩnh vực chiến lược, mang lại nhiều cơ hội nghề nghiệp ổn định và lâu dài cho người lao động.

Nhu cầu tuyển dụng IT phần mềm đang tăng cao.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm IT phần mềm

Mức thu nhập trong ngành tuyển dụng IT phần mềm có sự chênh lệch lớn. Dưới đây là bảng tham khảo mức lương trung bình theo các vị trí công việc và số năm kinh nghiệm.

Việc làm IT phần mềm theo vị trí & kinh nghiệm

Việc làm IT phần mềm theo vị trí & kinh nghiệm Mức lương dao động theo số năm kinh nghiệm (VNĐ/tháng) < 1 năm 1-2 năm 3-4 năm 5-8 năm > 8 năm Việc làm IT phần mềm Back-end Developer 10.000.000 16.000.000 27.000.000 41.000.000 60.500.000 Việc làm IT phần mềm Front-end Developer 7.500.000 14.000.000 28.000.000 40.000.000 55.000.000 Việc làm IT phần mềm Full-stack Developer 10.000.000 19.000.000 28.000.000 38.000.000 55.000.000 Việc làm IT phần mềm Mobile Developer 10.000.000 15.000.000 30.000.000 40.000.000 51.000.000 Việc làm IT phần mềm Game Developer 10.000.000 15.000.000 30.000.000 34.500.000 N/A Việc làm IT phần mềm Embedded Engineer 13.000.000 N/A N/A 50.000.000 57.500.000 Project Leader/Project Manager 33.000.000 43.000.000 45.000.000 48.500.000 79.000.000 IT Manager N/A N/A 38.000.000 N/A 50.000.000 Tech Lead 32.000.000 39.000.000 60.000.000 N/A N/A IT Consultant N/A 19.000.000 32.000.000 37.500.000 N/A Kinh doanh IT Phần mềm 8.000.000 12.000.000 18.000.000 25.000.000 30.000.000 Telesale IT phần mềm 7.000.000 10.000.000 13.000.000 18.000.000 22.000.000

Mức thu nhập bình quân của việc làm IT phần mềm.

Việc làm IT phần mềm theo ngôn ngữ & kinh nghiệm

Ngoài mức lương theo vị trí, lương của nhân sự IT phần mềm còn phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình:

Việc làm IT phần mềm theo ngôn ngữ & kinh nghiệm Mức lương dao động theo số năm kinh nghiệm (VNĐ/tháng) < 1 năm 1 - 2 năm 3 - 4 năm 5 - 8 năm > 8 năm Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ C++ 13.000.000 19.000.000 30.000.000 40.000.000 N/A Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ C# N/A 20.000.000 28.000.000 35.500.000 40.000.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ Dart 11.000.000 15.500.000 28.000.000 47.500.000 76.500.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ Bash/Shell 15.000.000 20.000.000 37.500.000 40.000.000 48.000.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ PowerShell N/A 20.000.000 21.500.000 26.000.000 34.500.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ HTML/CSS 8.000.000 13.000.000 27.000.000 N/A 37.000.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ Java 10.000.000 18.000.000 30.000.000 45.000.000 55.500.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ JavaScript 9.000.000 16.000.000 32.000.000 42.000.000 50.000.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ Objective-C N/A 22.000.000 N/A 55.000.000 70.000.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ PHP N/A 15.000.000 25.000.000 31.000.000 40.000.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ Python N/A 21.000.000 30.000.000 43.000.000 47.000.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ SQL 10.000.000 16.000.000 25.000.000 31.000.000 35.000.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ Ruby N/A 16.000.000 21.000.000 40.000.000 82.000.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ Swift N/A 20.000.000 31.500.000 41.000.000 50.000.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ TypeScript 10.000.000 15.000.000 28.000.000 44.000.000 65.500.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ VBA N/A 19.000.000 35.000.000 N/A N/A Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ Kotlin N/A 21.000.000 28.000.000 41.000.000 50.000.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ Elixir N/A 18.000.000 N/A 30.000.000 N/A Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ R 12.000.000 N/A N/A 44.000.000 N/A Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ Go N/A 18.000.000 34.500.000 42.500.000 85.500.000 Việc làm IT phần mềm ngôn ngữ Groovy 13.000.000 26.000.000 30.000.000 45.000.000 N/A

3. Những việc làm IT phần mềm phổ biến hiện nay

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, các công việc liên quan đến lĩnh vực IT phần mềm đang rất được săn đón trên thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng IT phần mềm tăng cao. Theo số liệu thống kê từ các trang tin tuyển dụng uy tín cho thấy các việc làm IT phần mềm cần nguồn nhân lực lớn với các vị trí đa dạng đặc biệt tại những công ty phát triển công nghệ.

3.1. Việc làm IT phần mềm Back-end Developer

Công việc của Back-end Developer là xây dựng và duy trì hệ thống sau ứng dụng, bao gồm cơ sở dữ liệu, máy chủ và API, đảm bảo dữ liệu được xử lý hiệu quả, hệ thống hoạt động ổn định. Nhiều công ty có nhu cầu tuyển dụng vị trí Back-end Developer, đặc biệt với nhóm tuổi từ 23 đến 26, chiếm 39,3%, chủ yếu là nam giới. Ứng viên cần có bằng cử nhân với chuyên ngành lập trình hoặc phát triển phần mềm. Ngôn ngữ lập trình phổ biến là Java (34,7%), cùng với các công cụ như Spring, .NET, Node.js và Apache Kafka.

Việc làm IT phần mềm Back-end Developer thu hút nhất đối với độ tuổi từ 23 đến 26

Back-end Developer là vị trí tuyển dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực như phần mềm, dịch vụ web, tài chính và sản xuất. Ngoài kiến thức kỹ thuật, nhà tuyển dụng còn yêu cầu kỹ năng mềm như giao tiếp, trình bày, đàm phán và quản lý thời gian. Trong công việc, ứng viên phát triển hệ thống xử lý dữ liệu phía máy chủ, thiết kế và triển khai API, quản lý cơ sở dữ liệu, và đảm bảo tính bảo mật, hiệu suất cũng như khả năng mở rộng của ứng dụng.

3.2. Việc làm IT phần mềm Front-end Developer

Front-end Developer chịu trách nhiệm xây dựng giao diện người dùng cho trang web hoặc ứng dụng. Đảm bảo thiết kế được đẹp mắt, dễ sử dụng và hoạt động mượt mà trên các thiết bị. Việc làm Front-end Developer hấp dẫn nhiều nhân sự từ 23-26 tuổi (40,9%), chủ yếu là nam giới. Hầu hết có bằng cử nhân, có chuyên ngành lập trình. Ngôn ngữ chính sử dụng là JavaScript (51,7%), cùng các thư viện như React.js và Next.js.

Front-end Developer là vị trí quan trọng trong thương mại điện tử, gia công phần mềm và dịch vụ web

Ngoài kiến thức kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý thời gian cũng rất quan trọng với IT phần mềm Front-end Developer để xây dựng giao diện người dùng hiệu quả và phối hợp với nhóm phát triển back-end, thiết kế.

3.3. Việc làm IT phần mềm Full-stack Developer

Full-stack Developer là một trong những vị trí IT phần mềm lý tưởng, có nhiều cơ hội phát triển rộng mở. Full-stack Developer đảm bảo trách nhiệm phát triển toàn bộ ứng dụng, bao gồm cả front-end (giao diện người dùng) và back-end (hệ thống phía sau), Database, Server, hệ thống và bảo mật. Phần lớn Full-stack Developer có độ tuổi 27-30 (33,3%), với nhiều ứng viên là nam giới. Để tìm việc ở vị trí này, ứng viên thường có bằng cử nhân và chuyên ngành liên quan đến lập trình. Các ngôn ngữ phổ biến bao gồm C#(26,3%), cùng với các framework như React.js, Node.js, và .NET.

Full-stack Developer là việc làm IT phần mềm lý tưởng cho độ tuổi 27-30

Công việc của vị trí này liên quan đến phần mềm, dịch vụ web, thương mại điện tử và gia công phát triển phần mềm. Full-stack Developer cần kỹ năng mềm như giao tiếp, đàm phán và quản lý thời gian, đồng thời phát triển toàn diện ứng dụng web, phối hợp giữa back-end và front-end để đảm bảo hiệu suất và bảo mật.

3.4. Việc làm IT phần mềm Mobile Developer

Công việc chính của Mobile Developer là thiết kế, phát triển và tối ưu hóa các ứng dụng trên nền tảng di động như iOS và Android. Mobile Developer là công việc IT hấp dẫn cho độ tuổi 23-26 (36,2%), phần lớn là nam giới. Hầu hết các ứng viên có trình độ cử nhân với chuyên ngành liên quan đến lập trình , và ứng viên thường thành thạo Kotlin(28,8%), Dart(26,2%), cùng các framework như Flutter và React Native, trong các lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử và gia công phần mềm.

Ngoài kỹ năng chuyên môn, IT phần mềm Mobile Developer còn yêu cầu kỹ năng giao tiếp và quản lý thời gian, chịu trách nhiệm xây dựng ứng dụng trên iOS và Android, phối hợp với nhóm phát triển để đảm bảo chất lượng và trải nghiệm người dùng tốt nhất.

3.5. Việc làm IT phần mềm Game Developer

Game Developer là một vị trí hấp dẫn trong ngành IT. Game Developer có nhiệm vụ phát triển, triển khai và duy trì phần mềm trò chơi trên các nền tảng như PC, console và di động, đảm nhận trách nhiệm thiết kế lối chơi, thiết lập cơ chế trò chơi và xây dựng đồ họa sống động. Game Developer thường dành cho những người trong độ tuổi từ 23 đến 30 (34,8%), với phần lớn ứng viên là nam giới. Để có cơ hội việc làm trong lĩnh vực này, ứng viên thường cần có bằng cử nhân và kiến thức chuyên môn về lập trình, đặc biệt am hiểu ngôn ngữ là C#(73,9%).

Game Developer là việc làm IT phần mềm phù hợp cho độ tuổi từ 23 đến 30

Game Developer thường làm việc trong ngành game, công nghệ phần mềm và viễn thông. Vị trí này yêu cầu kỹ năng quản lý công việc, giải quyết vấn đề và kỹ năng lãnh đạo. Nhiệm vụ của Game Developer bao gồm thiết kế và phát triển trò chơi, phối hợp với các nhóm thiết kế và âm thanh để hoàn thiện sản phẩm.

3.6. Việc làm IT phần mềm Embedded Engineer

Embedded Engineer đảm trách nhiệm thiết kế, phát triển và tối ưu hóa các hệ thống nhúng trong thiết bị điện tử, từ vi điều khiển, bo mạch đến phần mềm nhúng. Embedded Engineer là vị trí IT phần mềm phổ biến cho độ tuổi 27-30 (28,9%), hầu hết là nam giới. Ứng viên cho vị trí này phần lớn có bằng cử nhân và thành thạo ngôn ngữ lập trình C++(55,6%), cùng với các framework như .NET và Pandas.

Embedded Engineer thường làm việc trong các lĩnh vực sản xuất, kỹ thuật, công nghệ thông tin phần cứng và dịch vụ phần mềm. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán là rất quan trọng trong vai trò này. Embedded Engineer chịu trách nhiệm thiết kế và bảo trì các hệ thống nhúng, như thiết bị điện tử, hệ thống IoT và hệ thống điều khiển công nghiệp.

3.7. Project Leader/Project Manager

Project Leader/Project Manager là vị trí hấp dẫn, đảm nhận trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức và giám sát toàn bộ dự án để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, ngân sách và mục tiêu. Vị trí này phổ biến ở độ tuổi 31-35, chiếm 45,5%, trong đó nam giới chiếm phần lớn. Hầu hết ứng viên cho vị trí này có trình độ cử nhân trở lên và thành thạo các ngôn ngữ lập trình như Java (20,8%).

Project Leader/Project Manager làm việc tại các ngành tài chính, bảo hiểm, CNTT phần mềm và sản xuất

Các ngành tài chính, bảo hiểm, CNTT phần mềm và sản xuất là nơi có nhu cầu tuyển dụng Project Leader/Project Manager cao. Vị trí này yêu cầu kỹ năng quản lý, giao tiếp và lãnh đạo để quản lý dự án từ khâu lập kế hoạch, phân công công việc, theo dõi tiến độ đến quản lý rủi ro và đảm bảo chất lượng dự án.

3.8. Việc làm IT Manager

Nhiệm vụ của IT Manager là quản lý toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp, từ cơ sở hạ tầng, phần mềm đến bảo mật. Ngoài ra, IT Manager còn lên chiến lược phát triển công nghệ, giám sát hoạt động hàng ngày CNTT, giải quyết các vấn đề và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định. IT Manager là vị trí IT phần mềm phổ biến nhất cho độ tuổi trên 35 (61,2%), với ứng viên hầu hết là nam giới. IT Manager thường có kiến thức về Python (18,4%), được áp dụng nhiều trong các lĩnh vực tư vấn IT, phần cứng và ngân hàng.

IT Manager cần có kỹ năng quản lý và giao tiếp xuất sắc. Họ chịu trách nhiệm quản lý, điều phối và giám sát hoạt động CNTT trong tổ chức, đảm bảo an ninh thông tin và quản lý đội ngũ nhân viên CNTT, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn và mục tiêu của doanh nghiệp.

3.9. Việc làm Tech Lead

Tech Leader chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật, quản lý đội ngũ phát triển và đảm bảo chất lượng dự án. Ngoài ra, Tech Leader còn đưa ra các giải pháp kỹ thuật tối ưu, giám sát nhà phát triển và hỗ trợ giải quyết các vấn đề phức tạp. Tech Lead là một vị trí IT phần mềm phổ biến cho độ tuổi 31-35 (46,7%), với phần lớn ứng viên là nam giới. Để tìm việc ở vị trí này, ứng viên thường cần nền tảng cử nhân và thành thạo các ngôn ngữ như Java, chiếm 37,8%. Ngoài ra, ứng viên cũng quen với các framework như Node.js và Spring.

Tech Lead là tuyển dụng IT phần mềm phổ biến cho độ tuổi 31-35

Tech Lead làm việc chủ yếu trong các công ty gia công phần mềm, ngân hàng, thương mại điện tử và tài chính. Ứng viên phải có kỹ năng lãnh đạo để quản lý dự án, phân công công việc, hướng dẫn nhóm, giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp và đảm bảo chất lượng cao cho sản phẩm.

3.10. Việc làm IT Consultant

Công việc của IT Consultant gồm tư vấn, đề xuất và phát triển các giải pháp công nghệ nhằm nỗ lực tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. IT Consultant là việc làm IT phần mềm phổ biến ở độ tuổi 31-35, chiếm 43,8%, với hầu hết là nam giới. Để tìm việc ở vị trí này, ứng viên thường có bằng cử nhân và thông thạo các ngôn ngữ như C#, PowerShell (18,8%), cùng với framework .NET.

IT Consultant làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, phần mềm và CNTT. Ứng viên cần kỹ năng giao tiếp tốt để tư vấn, hỗ trợ khách hàng quản lý và phát triển các giải pháp CNTT, thiết kế hệ thống phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

3.11. Việc làm Kinh doanh IT Phần mềm

Kinh doanh IT phần mềm phổ biến cho độ tuổi 26-30, chiếm 42,3%. Ứng viên cho vị trí này cần có kỹ năng về công nghệ, kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Kinh doanh IT phần mềm là tuyển dụng IT phần mềm phổ biến cho độ tuổi 26-30

Các công ty phần mềm, CNTT và dịch vụ web thường có nhu cầu tuyển dụng cao cho vị trí này. Nhân viên kinh doanh IT phần mềm chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ khách hàng, xây dựng mối quan hệ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

3.12. Việc làm Telesale IT Phần mềm

Telesale IT Phần mềm là việc làm IT phần mềm phổ biến nhất ở độ tuổi 23-27, với nữ giới chiếm ưu thế, đạt 70,1%. Ứng viên cho vị trí này thường có trình độ từ trung cấp đến cao đẳng, thành thạo các công cụ CRM và hiểu biết về sản phẩm phần mềm.

Telesale IT Phần mềm là việc làm IT phần mềm phổ biến nhất ở độ tuổi 23-27

Telesale IT Phần mềm thường làm việc tại các công ty phần mềm, CNTT và dịch vụ khách hàng. Họ chịu trách nhiệm tiếp cận khách hàng qua điện thoại, tư vấn sản phẩm, giải đáp thắc mắc, thúc đẩy doanh số và xây dựng mối quan hệ tin cậy với khách hàng.

4. Hình thức tuyển dụng IT phần mềm được tìm kiếm nhiều

Ngày nay, các hình thức tuyển dụng IT phần mềm có xu hướng đa dạng hóa để phù hợp với nhu cầu làm việc linh hoạt của ứng viên. Dưới đây là các hình thức phổ biến:

4.1. Tuyển dụng IT phần mềm full time

Tuyển dụng IT phần mềm full time là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn ổn định sự nghiệp và phát triển chuyên môn. Với hợp đồng dài hạn, người lao động được hưởng đầy đủ quyền lợi như bảo hiểm, lương thưởng cố định và môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Mức lương thường dao động từ 15.000.000-30.000.000 đồng/tháng, có thể cao hơn tùy vào kinh nghiệm và vị trí. Hình thức làm việc full time cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến lên các vị trí như Team Lead, Project Manager hoặc CTO. Hiện nay, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là những khu vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất.

Tuyển dụng IT phần mềm full time luôn là lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn ổn định sự nghiệp

4.2. Tuyển dụng IT phần mềm Part time

Việc làm IT phần mềm part time rất phù hợp cho sinh viên và những người có thời gian rảnh, giúp tăng thu nhập. Lịch làm việc linh hoạt là ưu điểm lớn nhất, cho phép ứng viên cân bằng giữa học tập và công việc.

Mức lương thường dao động từ 5.000.000-12.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào số giờ làm và tính chất công việc. Các vị trí part time phổ biến bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, tester, và lập trình viên. Đây cũng là cơ hội tích lũy kinh nghiệm và có thể chuyển sang công việc full-time sau một thời gian. Khu vực tuyển dụng IT phần mềm part time nhiều nhất thường gần các trường đại học lớn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

4.3. Tuyển dụng IT phần mềm Remote/Online

Tuyển dụng IT phần mềm remote đang trở thành xu hướng nổi bật trong thời đại công nghệ số. Hình thức này cho phép nhân viên làm việc từ xa, sử dụng công nghệ để giao tiếp và cộng tác trực tuyến. Mức lương hấp dẫn dao động từ 20.000.000-50.000.000 đồng/tháng, mang lại sự thoải mái và cơ hội hợp tác với các công ty quốc tế mà không cần di chuyển. Các vị trí phổ biến bao gồm Backend Developer, Frontend Developer, UX/UI Designer và Product Manager. Nhân viên làm việc từ xa cũng có khả năng thăng tiến nhanh chóng lên các vai trò quản lý dự án hoặc đội ngũ. Hình thức này mở rộng cho ứng viên trên toàn quốc và quốc tế, không giới hạn khu vực làm việc.

5. Khu vực tuyển dụng IT phần mềm nhiều nhất

Theo báo cáo thống kê từ các trang tin tuyển dụng việc làm uy tín, mức lương trong ngành CNTT phần mềm có sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực. Dưới đây là bảng so sánh mức lương trung bình cho các phần mềm CNTT vị trí theo số năm kinh nghiệm tại các thành phố chính:

Kinh nghiệm Đà Nẵng Hà Nội Hồ Chí Minh Khác Trung bình < 1 năm 9.000.000 9.900.000 10.800.000 N/A 10.800.000 1-2 năm 15.800.000 18.300.000 17.500.000 12.300.000 17.600.000 3-4 năm 22.900.000 25.300.000 29.200.000 18.800.000 27.600.000 5-8 năm 36.700.000 39.800.000 44.500.000 33.400.000 42.500.000 > 8 năm 48.400.000 48.900.000 57.100.000 46.300.000 54.300.000

Mức lương tuyển dụng IT phần mềm có sự chênh lệch đáng kể giữa các khu vực

Các thành phố lớn như TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng có nhu cầu tuyển dụng IT phần mềm cao, dẫn đến mức lương tại các khu vực này cũng cạnh tranh.

Thành phố Mức lương trung bình năm 2023-2024 (VNĐ) Mức lương trung bình năm 2022-2023 (VNĐ) % Tăng trưởng Đà Nẵng 29.400.000 27.600.000 6.5% Hà Nội 32.400.000 34.300.000 -5.5% Hồ Chí Minh 35.700.000 38.800.000 -8.0% Các thành phố khác 31.300.000 29.000.000 7.9% Toàn quốc 34.400.000 32.400.000 6.2%

Dựa trên số liệu, có thể rút ra rằng:

Các thành phố ngoài các trung tâm lớn như TP.HCM và Hà Nội đang có tốc độ tăng trưởng phần mềm CNTT cao nhất, đạt 7,9% trong giai đoạn 2023-2024.

Ngược lại, TP.HCM ghi nhận mức giảm 8% về tỷ lệ tăng trưởng phần mềm CNTT, mặc dù vẫn giữ vai trò quan trọng trong ngành.

Trình độ chuyên môn của chuyên gia CNTT toàn quốc tăng 6,2%, cho thấy đầu tư mạnh mẽ vào kỹ năng ngành.

Dự kiến ​​xu hướng tương lai dựa trên số liệu:

Nhu cầu tuyển dụng IT phần mềm tại các thành phố đang phát triển sẽ tiếp tục mở rộng, tạo cơ hội hấp dẫn cho ứng viên. Mặc dù TP.HCM phát triển chậm hơn, nhu cầu tuyển dụng IT phần mềm tại đây vẫn ổn định.

Tổng thể, trình độ chuyên môn CNTT dự kiến tăng 7-10% mỗi năm, phản ánh nhu cầu và cạnh tranh ngày càng cao trong thị trường lao động IT.

5.1. Tuyển dụng IT phần mềm tại Thành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM là trung tâm công nghệ lớn nhất Việt Nam, thu hút nhiều công ty công nghệ và khởi nghiệp. Mức lương trung bình cho các vị trí IT phần mềm cao hơn so với các thành phố khác, từ 11.000.000 VNĐ cho ứng viên mới ra trường đến 57.000.000 VNĐ cho người có hơn 8 năm kinh nghiệm. Các vị trí như lập trình viên, kỹ sư phần mềm và quản lý dự án luôn được các công ty tìm kiếm, đặc biệt ở quận 1, quận 3 và khu công nghệ cao quận 9.

Một số công ty phần mềm hàng đầu như FPT Software, TMA Solutions và KMS Technology thường xuyên tuyển dụng vị trí tuyển dụng IT phần mềm . Ngoài ra, các vị trí như Data Engineer, DevOps Engineer và AI Specialist cũng đang được ưa chuộng, nhất là tại Thủ Đức và quận 7, nơi có nhiều công ty công nghệ quốc tế.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghệ lớn nhất của Việt Nam, thu hút nhiều công ty công nghệ và khởi nghiệp

5.2. Tuyển dụng IT phần mềm tại Hà Nội

Hà Nội, là thủ đô, cũng là một trung tâm tuyển dụng IT phần mềm lớn. Mức lương trung bình ở đây thấp hơn TP.HCM, từ 10.000.000 VNĐ cho ứng viên mới ra trường đến 48.000.000 VNĐ cho người có hơn 8 năm kinh nghiệm. Các vị trí được ưu tiên tuyển dụng bao gồm backend developer, chuyên gia phân tích hệ thống và chuyên viên bảo mật thông tin.

Tin tuyển dụng IT phần mềm thường tập trung ở quận Cầu Giấy, quận Đống Đa và khu công nghệ cao Hòa Lạc, nơi có nhiều tập đoàn lớn như Viettel và VNPT Technology, cùng với các startup phát triển mạnh. Ngoài ra, nhu cầu cho các vị trí Full Stack Developer và Cloud Engineer cũng đang tăng cao.

5.3. Tuyển dụng IT phần mềm tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các công ty công nghệ nhờ môi trường sống lý tưởng và chi phí sinh hoạt thấp. Mức lương IT phần mềm tại đây thấp hơn Hà Nội và TP.HCM, dao động từ 9.000.000 VNĐ cho ứng viên mới ra trường đến 48.000.000 VNĐ cho người có hơn 8 năm kinh nghiệm. Các vị trí như lập trình viên PHP, Java và chuyên gia kiểm tra phần mềm đang được săn đón.

Tin tuyển dụng thường tập trung ở các khu vực Hải Châu, Thanh Khê và khu công nghệ cao Đà Nẵng. Các công ty như Axon Active, Enouvo IT Solutions và Agility IO thường xuyên tìm kiếm nhân sự cho phát triển và kiểm thử phần mềm. Ngoài ra, Mobile Developer và Game Developer cũng được quan tâm tại đây. Nếu có nhu cầu tìm việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí IT phần mềm, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để cập nhật các bản tin mới nhất.

6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm IT phần mềm

Việc làm IT phần mềm luôn đòi hỏi ứng viên đáp ứng một số yêu cầu cụ thể nhằm đảm bảo khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường công nghệ cao. Dưới đây là các yêu cầu thường gặp trong tuyển dụng IT phần mềm:

Kiến thức chuyên môn vững : Ứng viên cần có kiến thức sâu rộng về lập trình, cơ sở dữ liệu, và các công nghệ liên quan.

: Ứng viên cần có kiến thức sâu rộng về lập trình, cơ sở dữ liệu, và các công nghệ liên quan. Kỹ năng làm việc nhóm : Làm việc trong các dự án lớn đòi hỏi khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp.

: Làm việc trong các dự án lớn đòi hỏi khả năng giao tiếp và hợp tác tốt với đồng nghiệp. Kinh nghiệm thực tế : Một số vị trí yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm thực hiện các dự án thực tế hoặc tham gia thực tập tại công ty công nghệ.

: Một số vị trí yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm thực hiện các dự án thực tế hoặc tham gia thực tập tại công ty công nghệ. Khả năng học hỏi nhanh : Ngành công nghệ luôn thay đổi, đòi hỏi ứng viên có khả năng thích nghi và không ngừng học hỏi.

: Ngành công nghệ luôn thay đổi, đòi hỏi ứng viên có khả năng thích nghi và không ngừng học hỏi. Kỹ năng ngoại ngữ : Đọc hiểu tài liệu, giao tiếp với đồng nghiệp quốc tế là yêu cầu phổ biến đối với nhiều công ty.

Việc làm IT phần mềm luôn đòi hỏi ứng viên đáp ứng một số yêu cầu cụ thể

7. Tiêu chí đánh giá về nhà tuyển dụng trong lĩnh vực CNTT

Khi lựa chọn một công ty để làm việc, nhân viên IT phần mềm thường cân nhắc dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau nhằm đảm bảo môi trường làm việc phù hợp và có cơ hội phát triển tốt nhất.

Tiêu chí đánh giá về nhà tuyển dụng IT phần mềm trong lĩnh vực CNTT

Các tiêu chí quan trọng bao gồm:

Vị trí làm việc : Địa điểm công ty cần thuận tiện cho việc di chuyển, với không gian làm việc được thiết kế khoa học và đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, tạo môi trường thoải mái cho nhân viên.

: Địa điểm công ty cần thuận tiện cho việc di chuyển, với không gian làm việc được thiết kế khoa học và đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại, tạo môi trường thoải mái cho nhân viên. Quyền lợi và chế độ: Công ty phải cung cấp đầy đủ quyền lợi như bảo hiểm, chế độ nghỉ phép và lương thưởng, với chính sách đãi ngộ minh bạch để nhân viên yên tâm cống hiến lâu dài.

Công ty phải cung cấp đầy đủ quyền lợi như bảo hiểm, chế độ nghỉ phép và lương thưởng, với chính sách đãi ngộ minh bạch để nhân viên yên tâm cống hiến lâu dài. Mức lương phù hợp: Lương cần dựa trên năng lực và kinh nghiệm, đảm bảo công bằng và cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân tài.

Lương cần dựa trên năng lực và kinh nghiệm, đảm bảo công bằng và cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân tài. Đánh giá lương: Công ty cần có chính sách đánh giá lương định kỳ, công khai và minh bạch, để ghi nhận đóng góp của nhân viên và khuyến khích họ phát triển kỹ năng.

Công ty cần có chính sách đánh giá lương định kỳ, công khai và minh bạch, để ghi nhận đóng góp của nhân viên và khuyến khích họ phát triển kỹ năng. Văn hóa công ty: Một văn hóa cởi mở, sáng tạo và hợp tác là yếu tố quan trọng, cùng với lịch sử và giá trị cốt lõi của công ty giúp nhân viên cảm thấy tự hào và đồng cảm với mục tiêu chung.

Một văn hóa cởi mở, sáng tạo và hợp tác là yếu tố quan trọng, cùng với lịch sử và giá trị cốt lõi của công ty giúp nhân viên cảm thấy tự hào và đồng cảm với mục tiêu chung. Sản phẩm công ty: Các sản phẩm hoặc dự án cần có tiềm năng phù hợp với xu hướng thị trường, giúp nhân viên học hỏi kỹ năng mới và khơi dậy đam mê nghề nghiệp.

Các sản phẩm hoặc dự án cần có tiềm năng phù hợp với xu hướng thị trường, giúp nhân viên học hỏi kỹ năng mới và khơi dậy đam mê nghề nghiệp. Cơ hội phát triển: Công ty cần xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng, giúp nhân viên hiểu mục tiêu và động lực làm việc, từ đó cam kết gắn bó lâu dài với tổ chức.

8. Một số trường đại học đào tạo sinh viên CNTT (ngành IT) uy tín

Dưới đây là một số trường đại học uy tín tại Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao cho sinh viên ngành công nghệ thông tin (CNTT). Những ngôi trường này nổi bật với chương trình đào tạo chuyên sâu, giảng viên giàu kinh nghiệm và mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Nhờ đó, sinh viên tốt nghiệp có cơ hội phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực IT với kiến thức và kỹ năng thực tế cần thiết.

8.1. Đại học FPT

Đại học FPT là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu, nổi bật với chương trình đào tạo công nghệ thông tin tiên tiến. Trường áp dụng phương pháp đào tạo thực tiễn, sát nhu cầu doanh nghiệp và có chương trình học quốc tế, giúp sinh viên phát triển cả kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm. Sinh viên thường có cơ hội thực tập sớm tại các công ty lớn, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp.

Khối tuyển sinh : A00, A01, D01.

: A00, A01, D01. Chuyên ngành đào tạo : Kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo…

: Kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo… Điểm chuẩn của trường : Thường dao động từ 20-25 điểm tùy năm.

: Thường dao động từ 20-25 điểm tùy năm. Thời gian đào tạo : 4 năm.

: 4 năm. Học phí trường : 25-30 triệu đồng/học kỳ.

: 25-30 triệu đồng/học kỳ. Cơ sở/ Địa chỉ trường : Hà Nội, TP HCM và các tỉnh thành khác.

: Hà Nội, TP HCM và các tỉnh thành khác. Quy mô đào tạo sinh viên : Lớn, với nhiều chương trình hợp tác quốc tế.

: Lớn, với nhiều chương trình hợp tác quốc tế. Ưu điểm của trường + Định hướng nghề nghiệp : Cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo sát với thực tế. Trường định hướng sinh viên phát triển kỹ năng mềm và có tỷ lệ việc làm cao sau khi tốt nghiệp.

Đại học FPT

8.2. Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội là trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam, nổi bật trong đào tạo công nghệ thông tin và khoa học máy tính. Trường có đội ngũ giảng viên uy tín, chương trình học chuyên sâu và hệ thống nghiên cứu mạnh mẽ. Sinh viên tốt nghiệp từ Bách Khoa thường được đánh giá cao về năng lực và kỹ năng làm việc tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Khối tuyển sinh : A00, A01.

: A00, A01. Chuyên ngành đào tạo : Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính…

: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính… Điểm chuẩn của trường : 27-30 điểm.

: 27-30 điểm. Thời gian đào tạo : 4-5 năm.

: 4-5 năm. Học phí trường : 15-20 triệu đồng/năm.

: 15-20 triệu đồng/năm. Cơ sở/ Địa chỉ trường : Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

: Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Quy mô đào tạo sinh viên : Hàng nghìn sinh viên.

: Hàng nghìn sinh viên. Ưu điểm của trường + Định hướng nghề nghiệp : Truyền thống lâu đời, có nhiều giảng viên giỏi và cơ hội việc làm rộng mở.

Đại học Bách Khoa Hà Nội

8.3. Đại học Bách Khoa TP HCM

Đại học Bách Khoa TP HCM là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu ở khu vực phía Nam Việt Nam, với chuyên ngành công nghệ thông tin và hệ thống thông tin được đào tạo chuyên sâu. Trường cung cấp môi trường học tập hiện đại, nhiều hoạt động nghiên cứu và hợp tác với các doanh nghiệp lớn, giúp sinh viên phát triển toàn diện và có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Khối tuyển sinh : A00, A01.

: A00, A01. Chuyên ngành đào tạo : Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm…

: Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm… Điểm chuẩn của trường : 26-30 điểm.

: 26-30 điểm. Thời gian đào tạo : 4-5 năm.

: 4-5 năm. Học phí trường : 20-25 triệu đồng/năm.

: 20-25 triệu đồng/năm. Cơ sở/ Địa chỉ trường : 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP HCM.

: 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP HCM. Quy mô đào tạo sinh viên : Lớn, với hàng nghìn sinh viên mỗi năm.

: Lớn, với hàng nghìn sinh viên mỗi năm. Ưu điểm của trường + Định hướng nghề nghiệp : Có nhiều mối quan hệ hợp tác với các công ty lớn và đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật.

Đại học Bách Khoa TP HCM

8.4. Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội là trường đào tạo CNTT nổi bật với chương trình học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Trường luôn cập nhật kiến thức mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đồng thời có các chương trình hợp tác quốc tế và đào tạo chất lượng cao. Sinh viên tại đây được rèn luyện trong môi trường năng động, sáng tạo, phù hợp với xu thế phát triển của thị trường công nghệ.

Khối tuyển sinh : A00, A01, D07.

: A00, A01, D07. Chuyên ngành đào tạo : Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin…

: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin… Điểm chuẩn của trường : 25-28 điểm.

: 25-28 điểm. Thời gian đào tạo : 4 năm.

: 4 năm. Học phí trường : Khoảng 14-18 triệu đồng/năm.

: Khoảng 14-18 triệu đồng/năm. Cơ sở/ Địa chỉ trường : 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. Quy mô đào tạo sinh viên : Trung bình.

: Trung bình. Ưu điểm của trường + Định hướng nghề nghiệp : Chương trình đào tạo hiện đại, kết hợp lý thuyết và thực hành, định hướng thị trường việc làm tốt.

​Đại học Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội

Ngành IT phần mềm hiện rất hấp dẫn với tiềm năng phát triển mạnh mẽ và mức lương cạnh tranh. Cơ hội việc làm không chỉ tập trung ở các trung tâm công nghệ lớn như TP.HCM và Hà Nội, mà còn mở rộng ra các thành phố khác trong thời đại số hóa. Doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến các yêu cầu trong tuyển dụng IT phần mềm trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng thích ứng của ứng viên trong môi trường công nghệ cao.