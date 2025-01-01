Công việc Biên phiên dịch

Cập nhật 99+ việc làm biên phiên dịch mới nhất tại Hà Nội - Hồ Chí Minh - Đà Nẵng… Biên phiên dịch là một ngành nghề hấp dẫn luôn được nhiều công ty, doanh nghiệp tuyển dụng với nhu cầu ngày càng tăng cao cùng mức thu nhập có thể lên đến 50 triệu VNĐ. Tính tới năm 2025, thị trường lao động Việt Nam sẽ còn tiếp tục cần tới hàng chục ngàn lao động cho vị trí việc làm biên phiên dịch.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm biên phiên dịch

Năm 2023 vừa qua, việc làm biên phiên dịch được xem là ngành nghề có triển vọng vô cùng lớn trên toàn thế giới và được dự đoán sẽ tăng trưởng đến 20% cho tới năm 2031. Trong năm vừa qua, đã có đến hơn 14,000 việc làm dịch thuật được tìm kiếm trên toàn cầu.

Sự thay đổi mạnh mẽ này là nhờ xu hướng kinh doanh và đầu tư toàn cầu đang ngày càng phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực giải trí và thương mại điện tử. Bên cạnh đó, việc dân số gia tăng, nhu cầu cung cấp các vật dụng, lương thực, vật tư y tế tăng vọt làm đẩy mạnh hoạt động xuyên biên giới giữa các chính phủ.

Không chỉ ở các công ty, doanh nghiệp mà ngay cả các tổ chức nhà nước và chính phủ cũng có nhu cầu tìm kiếm phiên dịch viên tăng cao với nhiều cơ hội việc làm đa dạng và phong phú.

Nhu cầu việc làm biêDanh sách việc làm, tuyển dụng các tỉnh thành n phiên dịch ngày càng tăng cao

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động Tp. HCM, từ năm 2017-2025, trung bình mỗi năm thị trường lao động sẽ cần đến hơn 1000 lao động việc làm biên phiên dịch.

Không chỉ riêng với tiếng Anh, nhu cầu tìm kiếm các phiên dịch viên ngôn ngữ khác như tiếng Trung Quốc, Pháp, Đức, Hàn, Nhật… cũng tăng có nhu cầu tăng rất mạnh.

Ví dụ như tập đoàn Samsung tại Việt Nam, khi đăng tuyển việc làm phiên dịch tiếng Hàn thì họ chỉ có thể tìm kiếm được 1 nửa ứng viên so với nhu cầu tuyển dụng. Hay các công ty ngành sản xuất da giày xuất khẩu lại rất cần các phiên dịch viên tiếng Trung nhưng lại tìm được rất ít ứng viên đáp ứng yêu cầu công việc.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hiện nay lại gặp rất nhiều khó khăn để tìm kiếm các biên dịch viên giỏi để xử lý các giấy tờ, văn bản chuyên ngành. Đặc biệt, các phiên dịch viên có thể đáp ứng được cho các buổi đàm phán, kinh doanh hay hội thảo thì lại càng khó hơn rất nhiều.

Thực tế phổ biến hiện nay, đa phần các bạn sinh viên mới ra trường ngành ngoại ngữ còn thiếu rất nhiều kỹ năng và kinh nghiệm chuyên sâu dẫn dẫn đến hiệu quả công việc giảm sút. Bên cạnh yêu cầu kiến thức chuyên môn cao, kiến thức sâu rộng, việc làm biên phiên dịch còn đòi hỏi sự am hiểu cả về văn hóa, xã hội, tình hình thời sự và chính sự…

Chính vì vậy nếu các ứng viên có thể đáp ứng và khắc phục được những vấn đề này, chắc chắn có thể tìm kiếm được công việc như ý với nhiều cơ hội rộng mở.

2. Cơ hội phát triển việc làm biên phiên dịch

Các phiên dịch viên tài năng, chính là điểm then chốt để các công ty trong nước có thể với phát triển mạnh mẽ với cơ hội kết hợp với các doanh nghiệp khác trên toàn cầu để tạo lên chuỗi cung ứng.

Bối cảnh kinh tế hội nhập với sự đầu tư lớn từ các tập đoàn nước ngoài và ngành du lịch trong nước phát triển. Đã mở ra rất nhiều cơ hội việc làm biên phiên dịch cho thị trường lao động ở Việt Nam.

Bên cạnh mức thu nhập cao, các phiên dịch viên còn có thể tiếp cận được với nhiều nguồn kiến thức mới khi trải nghiệm công việc thực tế trong nhiều lĩnh vực và nhiều nền văn hóa khác nhau.

Việc làm biên phiên dịch là lĩnh vực có rất nhiều định hướng phát triển

Tuy nhiên, việc làm biên phiên dịch này cũng được xem là ngành nghề có sự đào thải và sàng lọc rất khắc nghiệt. Vì vậy, để có thể trụ vững được sự nghiệp dịch thuật, mọi người cần liên tục học hỏi, mở rộng kiến thức với vốn từ phong phú để nâng cao kỹ năng dịch và phát triển thêm nhiều kỹ năng khác. Từ đó giúp tăng hiệu quả công việc, đồng thời mở ra cơ hội thăng tiến cho sự nghiệp.

Lộ trình thăng tiến trong ngành biên, phiên dịch sẽ tùy thuộc vào quy mô và cấu trúc tổ chức của mỗi công ty khác nhau. Điều này cũng một phần phụ thuộc vào quyết định của bản thân phiên dịch viên nữa.

Khi bạn là nhân viên việc làm biên phiên dịch cho một doanh nghiệp riêng, thì lộ trình thăng tiến sẽ đi từ chuyên viên phiên dịch dần tăng tiếp đến cấp quản lý đội ngũ viên dịch của doanh nghiệp hoặc trợ lý cá nhân cho các giám đốc, chủ doanh nghiệp.

Hoặc nếu bạn làm biên, phiên dịch cho công ty phiên dịch sẽ có lộ trình thăng tiến nhân viên phiên dịch tới chuyên viên phiên dịch rồi leader đội nhóm rồi tới cấp trưởng phòng và cuối cùng là giám đốc công ty phiên dịch.

Ngoài ra, khi bạn là có ý định làm việc tự do, thì lộ trình thăng tiến sẽ không quá rõ ràng. Tuy nhiên mức thu nhập của bạn vẫn có thể nâng cao nhờ trình độ và kinh nghiệm của bản bân. Hoặc bạn cũng có thể tự tạo đội nhóm hoặc xây dựng một công ty chuyên về biên, phiên dịch của riêng mình nếu bản thân có đầy đủ điều kiện và khả năng quản lý.

3. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm biên dịch - phiên dịch

Để trở thành một ứng viên ngành biên dịch - phiên dịch tiềm năng. Bạn cần đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

3.1. Chứng chỉ, bằng cấp

Yêu cầu đảm bảo trình độ chuyên môn, ứng viên cần phải có các chứng chỉ, bằng cấp để thể hiện trình độ ngoại ngữ của bản thân một cách rõ ràng.

Chứng chỉ ngoại ngữ là yêu cầu bắt buộc cho vị trí việc làm biên phiên dịch

Một số loại chứng chỉ về ngoại ngữ cơ bản mà bạn cần nắm rõ gồm:

Bằng cao đẳng, cử nhân về ngoại ngữ mà bạn đang theo đuổi như tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Đức…

Chứng chỉ tiếng Anh gồm: IELTS, TOEIC, TOEFL…

Chứng chỉ tiếng Trung HSK, HSKK.

Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK.

Chứng chỉ tiếng Nhật JLPT.

Chứng chỉ tiếng Đức DSH, TestDaF, TELC.

Chứng chỉ tiếng Pháp DELF, DALF.

Chứng chỉ tiếng Nga TRKI.

Để có thể làm việc cho các công ty, tổ chức quốc tế, ngoài ngôn ngữ mà bạn đang làm việc, bạn sẽ luôn cần hiểu biết tiếng Anh ở mức độ tốt với một số chứng chỉ cao cấp hơn như bằng Master ngành phiên dịch của ITI, bằng CIC cấp độ 3 hoặc chứng chỉ DPSI.

3.2. Kỹ năng và trình độ chuyên môn

Thông thường việc làm biên phiên dịch sẽ yêu cầu thông thạo ít nhất 2 ngôn ngữ để quá trình làm việc có thể diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Để có thể làm việc tốt môi trường doanh nghiệp, ứng viên cần sở hữu khoảng 3000 vốn từ vựng trở nên với đa dạng các chủ đề từ văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội… Đồng thời cũng hiểu phải rõ các thuật ngữ, ký hiệu của chuyên ngành, lĩnh vực mà bản thân đang làm việc.

Phiên dịch viên giỏi cần đảm bảo cả giỏi cả ngôn ngữ tiếng Việt lẫn ngôn ngữ để phiên dịch

Phiên dịch viên cần biết giao tiếp một cách ngắn gọn, súc tích, đơn giản mà lại hiệu quả. Bạn sẽ phải là người “giỏi” cả tiếng Việt với vốn từ phong phú để có thể nâng cao hiệu quả truyền đạt thông tin một cách mượt mà vừa mang được phong cách của văn phong người Việt vào trong từng câu nói.

3.3. Ứng nhanh và kỹ năng xử lý tình huống khéo léo, linh hoạt

Trong quá trình làm việc, việc nghe và dịch lại ngay một đoạn văn dài là điều không hề dễ dàng. Chính vì vậy, các biên, phiên dịch viên cần phải là người có trí nhớ thật tốt. Đồng thời, phải biết phán đoán và tóm tắt nội dung để khi dịch lại có thể giúp người nghe tóm gọn được thông tin và hiểu đầy đủ hàm ý mà không bị lan man.

Đồng thời, với những trường hợp người nói sử dụng tiếng địa phương hoặc tiếng lóng, phiên dịch viên cũng cần phản ứng nhạy bén vấn đề để có thể khéo léo đưa ra câu trả lời một cách thông minh và phù hợp.

3.4. Chu đáo và có trách nhiệm với công việc

Cũng như bao công việc khác, việc làm biên dịch, phiên dịch cần đòi hỏi sự chu đáo và chỉn chu. Đặc biệt là trong những văn bản dịch thuật, các thông tin chi tiết sẽ luôn đòi hỏi sự tỉ mỉ để nội dung đảm bảo sát ý và hạn chế lỗi sai để không dẫn đến sai lệch thôi. Vì đôi khi chỉ cần sai một từ thôi, nội dung của cả đoạn văn bản cũng có thể hiểu theo nghĩa khác.

Không được thấy nội dung nhiều mà dịch qua loa, khi dịch phải thể hiện được rõ thành ý mà đối phương muốn thể hiện để kết nối và tạo được tiếng nói chung giữa đôi bên.

3.5. Đạo đức nghề nghiệp

Đạo đức nghề nghiệp cũng là một yếu tố không thể thiếu trong việc làm biên phiên dịch. Người phiên dịch cần đảm bảo dịch đúng nội dung gốc, không được thiên vị bên nào, không được tự ý thêm thắt hay bớt ý, không được nhận xét, bình luận hay bày tỏ thái độ trong quá trình phiên dịch.

Đạo đức nghề nghiệp là yếu tố quan trọng để công việc biên, phiên dịch được hiệu quả

Cần luôn nhớ vai trò của bản thân trong cuộc hội thoại chỉ là một người tham gia chứ không phải một người đúng trong cuộc hội thoại.

3.6. Kỹ năng tin học

Nếu không phải tham dự các buổi họp, sự kiện hoặc hội thảo, đa phần các thông dịch viên sẽ cần sắp xếp, xử lý công việc trên máy tính.

Để thực hiện hiệu quả và tiết kiệm thời gian các đầu công việc cũng như báo cáo công việc, các kỹ năng về tin học văn phòng cũng yếu tố không thể thiếu. Đặc biệt là với những việc làm biên phiên dịch kiêm trợ lý cho các cấp quản lý.

4. Mức lương của ngành biên phiên dịch hiện nay

Theo thống kê của Ziprecruiter, mức lương trung bình của việc làm biên phiên dịch hiện nay là khoảng 53.000 USD/năm, thuộc top những ngành nghề phổ biến có thu nhập cao nhất trên thế giới. So với lương trung bình của người lao động ở Việt Nam, mức lương của ngành biên phiên dịch hiện nay được đánh giá là khá cao, giao động từ 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ phụ thuộc vào yêu cầu công việc và quy mô công việc.

Mức lương của ngành biên phiên dịch hiện nay đang ở mức khá cao so với mặt bằng chung của thị trường

Đối với việc làm biên phiên dịch tại cơ quan nhà nước, quy định về thang lương, bảng lương theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và truyền thông sẽ được tính như sau:

Chức danh Mức lương Biên dịch viên hạng 1 11.160.000 - 14.400.000 Biên dịch viên hạng 2 7.920.000 - 12.204.000 Biên dịch viên hạng 3 4.212.000 - 8.964.000

Thông tin trên bảng chỉ là mức lương cơ bản, chưa tính các khoản phụ cấp, tiền thưởng, chi phí công tác hoặc tiền làm thêm.

Bên cạnh đó, việc làm biên phiên dịch tại các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn sẽ có mức lương trung bình như sau.

Công việc Mức lương Phiên dịch viên ít kinh nghiệm 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng Biên phiên dịch tiếng Anh 200 - 400 USD/ giờ cho sự kiện, hội nghị hội thảo…

15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng Biên phiên dịch tiếng Trung 50 - 100 USD/ giờ cho sự kiện, hội nghị hội thảo…

10.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng Biên phiên dịch tiếng Nhật 50 - 80 USD/ giờ cho sự kiện, hội nghị hội thảo…

15.000.000 - 36.000.000 VNĐ/tháng Biên phiên dịch tiếng Hàn 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng Biên phiên dịch tiếng Đức 23.000.000 - 36.000.000 VNĐ/tháng Biên phiên dịch tiếng Pháp 25.000.000 - 70.000.000 VNĐ/tháng Biên phiên dịch tiếng Nga 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng Biên phiên dịch tiếng Ấn Độ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng Biên phiên dịch tiếng Thái Lan 50 - 80 USD/ buổi cho sự kiện, hội nghị hội thảo…

12.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

Mức lương trung bình của việc làm biên phiên dịch sẽ khác nhau dựa vào từng quy định, cơ chế của từng công ty hoặc lĩnh vực làm việc và trình độ, kinh nghiệm của ứng viên. Vì vậy thông tin trên bảng chỉ mang tính chất tham khảo.

5. Các công việc trong ngành biên phiên dịch

Các công việc trong ngành biên phiên dịch có rất nhiều hình thức khác nhau với môi trường vô cùng đa dạng. Trong đó 2 hình thức nổi bật nhất là việc làm biên dịch và việc làm phiên dịch.

5.1. Biên dịch viên

Trong hoạt động dịch thuật, biên dịch viên là người chịu trách nhiệm cho việc chuyển đổi ngôn ngữ gốc của các tài liệu, văn bản, giấy tờ, sách báo… sang ngôn ngữ khác theo yêu cầu mà không làm thay đổi ý nghĩa ban đầu. Ví dụ như dịch văn bản sang tiếng Anh, tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Các vị trí công việc thuộc ngành biên dịch cũng khá đa dạng

Công việc chủ yếu của các biên dịch viên chủ yếu cần đảm bảo độ chính xác nhất của văn bản về từ ngữ và ngữ pháp. Các đầu việc chủ yếu của một biên dịch viên sẽ gồm:

Biên dịch song ngữ văn bản: Chuyển đổi thông văn bản, tài liệu từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác nhằm phục vụ cho mục đích cung cấp thông tin hoặc giấy tờ giao dịch với đối tác…

Soạn thảo văn bản: Tạo ra nội dung mới theo ngôn ngữ yêu cầu của doanh nghiệp để giao dịch với đối tác hoặc tạo thông báo cho các bộ phận nhân viên, CTV nước, khách hàng nước ngoài.

Trên thực tế, yêu cầu công việc của biên dịch viên không quá cao như phiên dịch viên và công việc cũng không quá nhiều áp lực. Vì thời gian biên dịch thường khá nhiều thời gian để làm việc và sử tài liệu. Họ cũng hoàn toàn có thể sử dụng công cụ hỗ trợ và phối hợp nhóm để xử lý công việc một cách tốt nhất.

5.2. Phiên dịch viên

Phiên dịch viên là người đóng vai trò quan trọng trong việc thông dịch để truyền đạt lại thông tin giữa hai bên làm việc với nhau như giữa các đối tác với nhau, giữa cấp trên với nhân viên hoặc chia sẻ trong buổi họp, hội nghị. Nhiệm vụ của họ không chỉ đơn giản là chuyển đổi ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác vừa phải nhanh gọn, nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác và dễ hiểu mà vẫn bảo toàn ý nghĩa gốc.

Các công việc ngành phiên dịch thường được đánh giá cao hơn biên dịch

Công việc cụ thể của phiên dịch viên sẽ tùy thuộc vào tính chất công việc và yêu cầu công việc của đơn vị đang theo làm. Các hình thức phiên dịch phổ biến hiện nay bao gồm:

Phiên dịch song song: Phiên dịch thông tin một cách trực tiếp, ngay sau khi người nói phát biểu. Đây là một trong những hình thức cao nhất của phiên dịch và đòi hỏi sự tập trung với trình độ cao.

Phiên dịch nối tiếp: Truyền tải thông tin chia sẻ của người đang phát biểu sau khi kết thúc câu nói thành ngôn ngữ khác.

Phiên dịch văn bản: Chuyển đổi thông tin ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác khi chuẩn bị các văn bản được in ấn sẵn.

Phiên dịch tiếp cận: Hình thức phiên dịch này được thực hiện bằng cách chuyển đổi ngôn ngữ qua lại giữa các bên đối tác thông qua 1 phiên dịch viên duy nhất.

Phiên dịch tiếp sức: Thông thường, trong các buổi họp hoặc hội nghị chính trị, thường có nhiều hơn 3 ngôn ngữ khác nhau. Lúc này ban tổ chức sẽ sắp xếp cabin và thiết bị để tất cả mọi người nghe được ngôn ngữ họ mong muốn.

Phiên dịch ký hiệu ngôn ngữ: Phương pháp phiên dịch chuyển đổi ngôn ngữ của người vừa phát biểu thành ngôn ngữ ký hiệu và ngược lại.

6. Top các công ty đang tuyển dụng việc làm biên dịch - phiên dịch

Là một phiên dịch viên, bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc làm biên dịch tiếng Anh tại nhà hoặc làm phiên dịch viên tự do tùy theo khả năng và nhu cầu của bản thân. Các công việc phiên dịch này nay có rất nhiều trên internet và để tìm kiếm công việc liên quan đến bên phiên dịch ngày nay không hề khó.

Những tổ chức nhà nước và doanh nghiệp quốc tế có nhu cầu tuyển dụng biên phiên dịch rất cao

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp, công ty đa quốc gia đều cần tuyển dụng các vị trí việc làm biên phiên dịch. Đặc biệt là những công ty làm về lĩnh vực thương mại, thương mại điện tử. Dưới đây là một số Top các công ty đang tuyển dụng việc làm biên dịch hàng đầu trong nước để mọi người có thể tham khảo.

Tên công ty, doanh nghiệp Vị trí tuyển dụng Mức lương FPT Software Biên dịch viên tiếng Hàn 15.000.000 - 25.000.000 VND/tháng Công ty TNHH TM K&K Toàn cầu Phiên dịch viên tiếng Hàn 20.000.000 - 23.000.000 VND/tháng Công ty an ninh mạng Viettel Biên/ Phiên dịch viên ngành An toàn thông tin 20.000.000 - 25.000.000 VND/tháng CNV Group Nhân viên phiên dịch tiếng Trung - Hàn 15.000.000 - 20.000.000 VND/tháng Pinetree Securities Phiên dịch viên tiếng Hàn kiêm hỗ trợ kinh doanh 1.200 USD/tháng Toshiba Software Development Phiên dịch viên tiếng Nhật 20.000.000 - 40.000.000 VND/tháng TOTO Việt Nam Phiên dịch viên tiếng Nhật 650 - 750 USD/tháng Vinmec Thư ký y khoa - Phiên dịch tiếng Hàn Quốc 20.000.000 - 25.000.000 VND/tháng Expertrans Global Tuyển dụng biên dịch tiếng Anh 15.000.000 - 20.000.000 VND/tháng Dịch thuật 24h Tuyển biên dịch tiếng Anh 15.000.000 - 20.000.000 VND/tháng MB Bank Trợ lý phiên dịch tiếng Anh 20.000.000 - 30.000.000 VND/tháng

Ngoài tiếng Anh, bạn cũng có thể tìm việc làm biên phiên dịch tiếng Trung tại nhà vì hiện nay, tiếng Trung cũng đang là một ngôn ngữ phổ biến rất ở nước ta. Đây cũng là một hướng đi tốt mà bạn có thể lựa chọn ngoài tiếng Anh.

Các việc làm biên phiên dịch ngày nay rất nhiều và bạn có thể dễ dàng tìm kiếm chúng trên mạng xã hội như zalo, facebook… hay các website tuyển dụng như linkedin, Indeed, job3s… Để có được mức thu nhập tốt nhất và trụ vững được theo ngành nghề này, bạn cần phải liên tục học hỏi để mở rộng vốn kiến thức ngoại ngữ, văn hóa của bản thân và các kỹ năng cơ bản khác, tránh bị tụt lại về sau.