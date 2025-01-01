Công việc Hành chính

Việc làm hành chính luôn rất ổn định và có xu hướng tăng trưởng trên thị trường lao động vì là ngành nghề mà bất cứ cơ quan, đơn vị nào cũng cần đến. Đây là cơ hội tốt cho những nhân viên muốn theo đuổi lĩnh vực này với mức lương dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm Hành chính/Văn phòng

Hành chính/Văn phòng (Hành chính nhân sự - HCNS) là bộ phận chịu trách nhiệm liên quan đến các thủ tục hành chính, công việc lưu trữ văn thư, thông tin cá nhân của các nhân sự trong công ty. Ngoài ra, việc làm hành chính nhân sự cũng bao gồm một số công việc khác như quản lý, giám sát những sự kiện nội bộ của công ty ví dụ như du lịch, tổng kết năm, tổng kết quý, tháng…

Nhu cầu tuyển dụng của việc làm Hành chính/Văn phòng có xu hướng tăng trưởng rất ổn định theo các năm. Dù không phải là ngành hot nhưng thị trường việc làm của ngành này lại rất sôi động và đầy tiềm năng. Theo một cuộc khảo sát gần đây, hơn 80% doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng nhân sự cho bộ phận hành chính nhân sự ở các vị trí như nhân viên hành chính, chuyên viên tuyển dụng, chuyên viên C&B, cho tới trưởng phòng nhân sự…

Ngoài ra, các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn thường có nhu cầu tuyển dụng hành chính nhân sự cao hơn các doanh nghiệp nhỏ. Mỗi tháng có tới hàng chục nghìn lượt đăng tuyển công việc này trên các trang tin tuyển dụng lớn. Đây là cơ hội tốt cho người lao động, đặc biệt là các sinh viên mới ra trường với hi vọng học hỏi và trải nghiệm tìm kiếm việc làm ở lĩnh vực Hành chính/Văn phòng.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hành chính/Văn phòng luôn duy trì ở mức cao

Hiện tại, việc làm Hành chính/Văn phòng có xu hướng tăng trưởng cao trong các năm tới. Đây là công việc khá đơn giản và không quá vất vả nên trở thành sự lựa chọn của nhiều người lao động mong muốn có thể gắn bó và làm việc lâu dài trong các doanh nghiệp.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Hành chính/Văn phòng

Việc làm Hành chính/Văn phòng thường có mức thu nhập cạnh tranh so với mặt bằng chung. Theo thống kê, một nhân viên hành chính nhân sự có mức lương trung bình dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ đồng/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực và vị trí công việc cụ thể. Ở những vị trí cấp cao hơn như trưởng phòng nhân sự, mức lương có thể lên tới 20.000.000 - 30.000.000 VNĐ đồng/tháng. Dưới đây là mức lương theo từng công việc cụ thể:

Công việc Mức lương (VNĐ/tháng) Nhân viên hành chính 7.000.000 - 10.000.000 Thư ký văn phòng 7.000.000 – 10.000.000 Nhân viên nhân sự 8.000.000 – 12.000.000 Chuyên viên hành chính dự án 10.000.000 – 13.000.000 Nhân viên kế toán 10.000.000 – 18.000.000

3. Tổng hợp việc làm Hành chính/Văn phòng

Việc làm Hành chính/Văn phòng thường xuyên đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến 2 khía cạnh bao gồm nhân sự và hành chính. Do đó, công việc của những người này thường liên quan đến hồ sơ, giấy tờ, tuyển dụng, tổ chức sự kiện nội bộ của công ty. Dưới đây là những ngành nghề thuộc lĩnh vực việc làm Hành chính/Văn phòng:

3.1. Nhân viên hành chính

Nhân viên hành chính được coi là bộ phận “quản gia” của một doanh nghiệp vì trách nhiệm của họ là nắm bắt, bao quát toàn bộ công việc liên quan đến thủ tục hành chính, văn thư, giấy tờ… và một số công việc không tên khác của công ty.

Công việc chủ yếu của Nhân viên hành chính:

Xử lý hồ sơ, giấy tờ của công ty

Thực hiện công tác quản lý tài sản, thiết bị

Lên bảng lương, thưởng hàng tháng

Chấm công, quản lý các ngày làm việc của nhân viên

Hỗ trợ một số vấn đề pháp lý khác

Kỹ năng cần có:

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe vì phải thường xuyên giao tiếp với mọi người

Kỹ năng nghiệp vụ văn phòng,thành thạo các thiết bị văn phòng cơ bản như máy tính, máy in và một số phần mềm tin học văn phòng như Excel, Word, Power Point…,

Kỹ năng quản lý, sắp xếp thời gian, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.

3.2. Thư ký văn phòng

Thư ký văn phòng là người hỗ trợ các công việc liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành văn phòng. Họ cũng là người thực hiện các công việc giấy tờ, công việc tạp vụ hành chính, lên lịch trình, tổ chức các sự kiện, cuộc họp của cấp trên.

Công việc chủ yếu của Thư ký văn phòng:

Giám sát các quy trình quản lý và nội quy công ty

Quản lý hồ sơ, giấy tờ và các dụng cụ trong văn phòng

Sắp xếp, cung cấp các vật dụng cần thiết cho nhân viên

Sắp xếp lịch làm việc của cấp trên, lịch công tác

Tổ chức các cuộc họp, hội nghị trong và ngoài công ty

Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Kỹ năng cần có:

Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống

Kỹ năng giao tiếp, trao đổi thông tin

Kỹ năng sắp xếp, xử lý công việc

Kỹ năng tin học văn phòng

Kỹ năng quản lý

3.3. Nhân viên nhân sự

Phòng nhân sự là bộ phận “hậu cần” của một công ty với nhiệm vụ tìm kiếm, sàng lọc, tuyển dụng nhân sự trong công ty. Họ cũng tham gia vào quá trình đào tạo, khen thưởng và các hoạt động chính sách phúc lợi trong doanh nghiệp.

Công việc chủ yếu của Nhân viên nhân sự:

Lập kế hoạch tuyển dụng, đăng tin và tìm kiếm các ứng viên cho doanh nghiệp

Giám sát quá trình tuyển dụng, đánh giá hồ sơ các ứng viên

Thông báo các quyền lợi của ứng viên khi tham gia phỏng vấn

Thực hiện công tác đào tạo nhân sự mới và hoàn thiện hồ sơ

Xây dựng và quản lý các chính sách phúc lợi cho nhân viên

Xử lý vấn đề ở nơi làm việc có thể là khiếu nại, tố cáo… của nhân viên

Một số công việc khác liên quan khác theo yêu cầu từ cấp trên

Kỹ năng cần có:

Kỹ năng chuyên môn

Khả năng quản lý nhân sự

Kỹ năng giao tiếp được yêu cầu

Khả năng thuyết phục và đàm phán tốt

Khả năng chịu được áp lực công việc cao

Kỹ năng làm việc nhóm và có thể làm việc độc lập

Khả năng đọc vị ứng viên khi tuyển dụng

3.4. Chuyên viên hành chính dự án

Chuyên viên hành chính dự án là những người theo dõi, quản lý, lưu trữ hồ sơ và lập các báo cáo liên quan đến dự án của doanh nghiệp. Họ cũng là người xử lý việc thu hồi công nợ, thanh quyết toán hồ sơ, quản lý hồ sơ dự án theo sự phân công của bộ phận Dự án và BGĐ.

Công việc chủ yếu của Chuyên viên hành chính dự án:

Phối hợp với ban quản lý dự án, các bộ phận có liên quan để thực hiện một số công việc như chấm công, quản lý tài sản…

Hỗ trợ ban quản lý dự án tổ chức, triển khai một số công việc cho thiết kế, thi công, xưởng…

Kiểm tra báo giá dự toán, theo dõi các điều khoản quan trọng trong hợp đồng, ví dụ tiến độ thanh toán, thưởng, phạt…

Kiểm soát sự cố phát sinh, xử lý dự án, kết hợp với các nguồn lực để giải quyết vấn đề

Theo dõi, làm đề xuất vật tư và một số đề xuất khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Quản lý, lưu trữ hồ sơ, cập nhật dữ liệu trên hệ thống quản trị của công ty

Tìm kiếm các nhà cung cấp, chọn lọc nhà cung cấp

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Kỹ năng cần có:

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng

Khả năng giao tiếp tốt

Kỹ năng xử lý, giải quyết vấn đề

Có kiến thức về pháp luật

Kỹ năng tư duy logic, phân tích, tổng hợp.

Có khả năng làm việc nhóm

Năng động, cầu thị và có tinh thần tự giác cao trong công việc

Việc làm Hành chính/Văn phòng rất đa dạng ngành nghề

3.5. Nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán là người thu thập, xử lý, phân tích và tổng hợp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp, đảm bảo tất cả hoạt động đều tuân thủ đúng quy định pháp lý và thuế hiện hành. Họ ghi chép, lưu trữ, kiểm tra, và báo cáo toàn bộ các hoạt động tài chính, kinh tế của các doanh nghiệp.

Nhiệm vụ chủ yếu của nhân viên kế toán:

Thu thập, ghi chép tỉ mỉ các giao dịch tài chính của công ty, thực hiện kiểm tra các thông tin liên quan

Kiểm tra số liệu, đối chiếu giữa các bộ phận như kế toán, kho hàng, bán hàng bảo đảm tính trung thực của số liệu

Theo dõi, quản lý công nợ của doanh nghiệp, đảm bảo thanh toán và thu hồi công nợ đúng hạn

Lập báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên

Làm báo cáo tài chính, bảng tổng hợp theo tiêu chuẩn kế toán, quy định pháp luật

Kiểm tra chứng từ, xác minh tính chính xác của các nghiệp vụ

Xây dựng quy trình kế toán dựa theo thủ tục hiện hành

Bảo mật dữ liệu, thông tin tài chính của công ty

Nâng cao kỹ năng chuyên môn, tham gia đào tạo nâng cao về các chính sách

Hoàn thành nhiệm vụ khác cấp trên giao

Kỹ năng cần có:

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán phổ biến như Misa, Fast, Bravo…

Kỹ năng phân tích, tổng hợp

Kỹ năng lập kế hoạch, dự báo

Chịu được áp lực cao

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Hành chính/Văn phòng nhiều nhất

Việc làm Hành chính/Văn phòng là một trong những ngành nghề thiết yếu ở bất kỳ doanh nghiệp nào. Dù không tạo sản phẩm hay dịch vụ cụ thể, nhưng những người làm công tác hành chính văn phòng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các hoạt động của một công ty có thể diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng công việc hành chính văn phòng tại một số thành phố lớn rất sôi động.

4.1. Việc làm Hành chính/Văn phòng tại TP. HCM

TP. HCM là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, vừa và nhỏ. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hành chính/Văn phòng luôn tăng trưởng theo các năm vì có khá nhiều doanh nghiệp ra đời, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho các nhân viên hành chính, nhân viên nhân sự tại khu vực này với mức lương từ 8000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, vì số lượng người lao động tại TP. HCM ở tại các Quận 1, Quận 3, Quận 7, Quận 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Thủ Đức… dồi dào nên mức độ cạnh tranh việc làm ở đây lớncao.

4.2. Việc làm Hành chính/Văn phòng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố trọng điểm của khu vực miền Trung. Đây cũng là nơi có cơ sở hạ tầng ổn định, đảm bảo cho các doanh nghiệp có thể phát triển mạnh mẽ. Kéo theo đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm Hành chính/Văn phòng tại đây cũng tăng đáng kể theo các năm. Một số công ty tại các quận huyện lớn như Liên Chiểu, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà… liên tục đăng tuyển những vị trí như nhân viên hành chính, nhân viên nhân sự, nhân viên kế toán với mức lương dao động từ 9000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, cũng giống như TP. HCM, tỷ lệ cạnh tranh việc làm tại Đà Nẵng luôn cao vì nguồn lao động dồi dào.

4.3. Việc làm Hành chính/Văn phòng tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, cũng là trọng điểm phát triển kinh tế miền Bắc. Do đó, đây là khu vực mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Hành chính/Văn phòng tại Hà Nội luôn ở mức cao với hàng trăm tin đăng tuyển mỗi tháng ở các vị trí như Lễ tân, Thư ký, Nhân viên kế toán… Mức lương của các công việc này thường dao động từ 9.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng và có tỉ lệ cạnh tranh cao vì Hà Nội là khu vực tập trung nhiều lao động địa phương.

4.4. Việc làm Hành chính/Văn phòng tại Đồng Nai

Đồng Nai là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Nam bộ. Hiện tại, tỉnh Đồng Nai đang đặt mục tiêu trong gần 7 năm tới tăng tốc trở thành một trong 3 trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam. Theo đó, nhiều doanh nghiệp, tổ chức lựa chọn vùng đất này để đầu tư kinh doanh, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các ngành nghề trong tỉnh. Được biết, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đồng Nai cho vị trí Hành chính/Văn phòng tăng đột biến trong vài năm trở lại đây với các ngành nghề chủ yếu là Lễ tân, Thư ký văn phòng, Nhân viên nhân sự… Dù tỉ lệ cạnh tranh công việc của tỉnh cao nhưng mức lương của công việc này khá ổn định duy trì từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng.

4.5. Việc làm Hành chính/Văn phòng tại Bình Dương

Bình Dương là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Giống như Đồng Nai, Bình Dương có nhiều khu công nghiệp, thu hút các nhà đầu tư, tạo ra cơ hội việc làm cho các lao động trong và ngoài tỉnh. Việc làm Hành chính/Văn phòng tại Bình Dương là ngành khá hot, hàng ngày có hàng trăm tin đăng tuyển dụng. Nếu có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Bình Dương, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng Job3s.ai để biết thêm chi tiết.

4.6. Việc làm Hành chính/Văn phòng tại Bắc Ninh

Với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp như Khu CN Tiên Sơn, Quế Võ 1, Quế Võ 2, Quế Võ 3… , cùng nhiều doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến lớn giúp cho nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bắc Ninh cho vị trí nhân viên hành chính văn phòng ngày càng lớn.Tuy nhiên, vì nhu cầu tuyển dụng cao, số lượng nhân sự cũng tỉ lệ thuận kéo theo tỉ lệ cạnh tranh lớn. Dù vậy, đây vẫn là ngành mà nhiều lao động lựa chọn vì công việc hành chính, thu nhập ổn định.

4.7. Việc làm Hành chính/Văn phòng tại Hải Phòng

Không chỉ là thành phố cảng công nghiệp, Hải Phòng còn là một trong những nơi phát triển tiềm năng du lịch, kinh tế. Số lượng lao động chọn nơi đây là điểm đến, sinh sống và làm việc ngày càng nhiều. Vài năm nay, Hải Phòng xuất hiện khá nhiều doanh nghiệp mới và đang tăng dần theo các năm. Do đó, nhu cầu việc làm tại Hải Phòng cho vị trí hành chính văn phòng tại thành phố khá lớn vì đây là vị trí gần như không thể thiếu trong bất kỳ công ty nào. Tuy nhiên, vì lực lượng nhân sự đông nên thị trường việc làm tại thành phố cảng cạnh tranh khốc liệt.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Hành chính/Văn phòng

Việc làm Hành chính/Văn phòng là công việc chủ yếu liên quan đến hồ sơ, giấy tờ, tuyển dụng, tổ chức sự kiện nội bộ của công ty. Để trở thành một nhân viên hành chính nhân sự giỏi giang, bạn cần có một số kỹ năng và phẩm chất nhất định. Dưới đây là những yêu cầu của các nhà tuyển dụng cho vị trí công việc này:

Kiến thức chuyên môn: Một nhân ứng viên có kiến thức nền tảng chuyên về quản trị nhân sự ví dụ như tuyển dụng, đào tạo, chế độ đãi ngộ… luôn nhận được đánh giá tích cực từ các nhà tuyển dụng.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm: Nhân viên hành chính văn phòng là người thường xuyên phải tương tác với các bộ phận trong công ty nên yêu cầu khả năng giao tiếp, nói chuyện lưu loát, thuyết phục là rất cần thiết.

Khả năng quản lý thời gian, giải quyết vấn đề: Vì làm việc nhiều mảng khác nhau, phải đối mặt với một số tình huống bất ngờ, một nhân viên hành chính văn phòng cần có khả năng sắp xếp công việc, quản lý thời gian hiệu quả và linh hoạt.

Tính cẩn thận, tỉ mỉ: Các nhà tuyển dụng luôn rất xem trọng những nhân viên có tính cẩn thận, tỉ mỉ đặc biệt là nhân viên hành chính văn phòng vì phải làm việc với tài liệu và số liệu khá nhiều.

Thành thạo tin học văn phòng: Tất cả các công việc hành chính văn phòng đều có yêu cầu sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng ví dụ như Word, Excel, PowerPoint… vì họ thường xuyên phải làm việc trên máy tính để xử lý, sắp xếp tài liệu, số liệu.

Tuyển dụng việc làm Hành chính/Văn phòng đòi hỏi tính tỉ mỉ, cẩn thận

6. Những khó khăn trong ngành việc làm Hành chính/Văn phòng

Nhân viên hành chính văn phòng được coi là bộ phận “quản gia” của công ty vì có nhiệm vụ nắm bắt, bao quát toàn bộ công việc liên quan đến thủ tục hành chính, văn thư, giấy tờ… Đo đặc thù của ngành nghề, những người làm trong lĩnh vực này gặp khá nhiều khó khăn trong công việc:

Nhân viên hành chính nhân sự cần có hiểu biết về các văn bản pháp luật liên quan tới lao động và tiền lương, bảo hiểm… Nhưng, những văn bản này khá nhiều và liên quan mật thiết đến nhau khiến họ gặp nhiều khó khăn khi xử lý công việc.

Trong công ty, đa phần các nhân viên phòng ban chuyên môn khác đều coi nhẹ phòng hành chính vì cho rằng đây là bộ phận “ăn không ngồi rỗi”. Một nhân viên hành chính cần có tâm lý sẵn sàng để vượt qua định kiến giải quyết vấn đề.

Nhân viên hành chính văn phòng ít có cơ hội thăng tiến hơn so với các ngành nghề khác và tiềm năng phát triển của lĩnh vực này không cao. Hơn thế, mức lương của nhân viên hành chính cũng không quá cao và duy trì ở mức thấp theo các năm.

Việc làm Hành chính/Văn phòng được nhiều người lựa chọn vì là công việc khá đơn giản, không quá vất vả do đó tỉ lệ cạnh tranh ngành nghề này khá lớncao trên thị trường lao động.

Nói chung, việc làm Hành chính/Văn phòng đang phát triển và nhu cầu ngày càng tăng theo các năm. Nguồn lao động của lĩnh vực này dồi dào vì là công việc không yêu cầu chuyên môn kỹ thuật cao. Rất nhiều sinh viên lựa chọn công việc này để thử sức khi mới ra trường nhằm lấy kinh nghiệm. Vì nguồn lao động của ngành khá dồi dào khiến cho tỉ lệ cạnh tranh trên thị trường việc làm của Hành chính/Văn phòng luôn rất cao dù mức lương của các nhân viên văn phòng duy trì ở mức thấp.