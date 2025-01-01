Công việc Tuyển dụng nhân viên tư vấn

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên tư vấn đang tăng mạnh, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Các doanh nghiệp sẵn sàng đưa ra mức lương hấp dẫn lên tới 15.000.000 VNĐ/tháng cho những ứng viên có kỹ năng giao tiếp tốt và kiến thức chuyên môn sâu, đáp ứng KPI hàng tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên tư vấn

Nhân viên tư vấn là những người hỗ trợ giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin, đưa ra lời khuyên và giúp khách hàng lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Dù không trực tiếp đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng sự tương tác và khả năng thuyết phục của nhân viên tư vấn có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng của khách.

Nhân viên tư vấn luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình tìm hiểu và lựa chọn, từ đó tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp qua việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng. Đặc biệt, trong các ngành như bất động sản, tài chính, bảo hiểm và thẩm mỹ, nhân viên tư vấn đóng vai trò then chốt trong việc giúp doanh nghiệp kết nối với khách hàng và duy trì mối quan hệ lâu dài. Trên các trang việc làm trực tuyến, có hàng nghìn tin tuyển dụng nhân viên tư vấn được cập nhật mỗi ngày.

Theo báo cáo năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các ngành như bán buôn, bán lẻ và hoạt động dịch vụ khác đang dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng. Đây cũng là những ngành rất cần đội ngũ nhân viên tư vấn hỗ trợ bán hàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho những người có khả năng và đam mê trong lĩnh vực tư vấn.