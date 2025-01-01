Công việc Xây dựng-
Có 93 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Tuyển dụng việc làm xây dựng gia tăng mạnh mẽ, đồng thời đòi hỏi ứng viên có trình độ chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu của các dự án quy mô lớn. Ngành xây dựng sẽ cần thêm 400.000 - 500.000 lao động mỗi năm, tập trung ở TP. HCM, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng cùng nhiều tỉnh, thành phố khác, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm xây dựng hiện nay
Ngành xây dựng đang trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngày càng tăng cao. Theo dự báo của Tổng hội Xây dựng, mỗi năm ngành này cần thêm khoảng 400.000 - 500.000 lao động mới. Đến năm 2030, con số này có thể lên tới 12.000.0000 -13.000.0000 người, chưa kể đến nhu cầu nhân lực cho ngành vật liệu xây dựng, dự kiến sẽ đạt gần 3.000.0000 người.
Để đáp ứng nhu cầu của thị trường và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành xây dựng cũng chú trọng đẩy mạnh và đáp ứng không chỉ số lượng mà còn cả chất lượng nhân lực. Hiện tại, tỷ lệ lao động qua đào tạo trong ngành đã đạt 65% và con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên 75% vào năm 2030.
Với tốc độ phát triển nhanh chóng và nhu cầu nhân lực lớn, ngành xây dựng đang mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động. Các trang tuyển dụng hiện nay liên tục cập nhật hàng nghìn tin tuyển dụng mới mỗi ngày, cho thấy sự sôi động của thị trường lao động ngành xây dựng.
2. Mức thu nhập bình quân của việc làm xây dựng
Thu nhập bình quân của người lao động trong ngành xây dựng dao động từ 7.000.000 VNĐ - 50.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, mức lương trung bình cho các vị trí việc làm kỹ sư xây dựng dao động từ khoảng 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, trong khi các vị trí quản lý và giám sát công trình có thể đạt mức lương cao hơn, từ 15.000.000 - 70.000.000 VNĐ/tháng, tùy theo kinh nghiệm và quy mô công trình.
Chênh lệch thu nhập này xuất phát từ yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc và trách nhiệm công việc, với các công việc đòi hỏi quản lý, giám sát hay lập kế hoạch thường được trả lương cao hơn. Ngoài ra, lương cũng có sự khác biệt giữa các vùng miền và các công ty lớn nhỏ khác nhau.
Việc làm xây dựng
Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Công nhân xây dựng
6.000.000 - 12.000.000
Giảng viên trường xây dựng
5.475.600 - 18.720.000
Kế toán xây dựng
5.000.000 - 20.000.000
Thiết kế xây dựng
8.300.000 - 23.400.000
7.000.000 - 30.000.000
Chỉ huy trưởng
12.000.000 - 30.000.000
3. Những việc làm xây dựng phổ biến hiện nay
Cùng với sự gia tăng tốc độ đô thị hóa và các dự án hạ tầng cơ sở, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm xây dựng hiện nay chủ yếu tập trung vào những vị trí kỹ thuật và quản lý, bao gồm công nhân xây dựng, giám sát công trình, thiết kế xây dựng, chỉ huy trưởng công trình...
3.1. Chỉ huy trưởng
Chỉ huy trưởng công trình là người chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình thi công của công trình xây dựng, từ lên kế hoạch, giám sát tiến độ, quản lý ngân sách đến đảm bảo chất lượng công trình. Vị trí này yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm quản lý, khả năng lãnh đạo và xử lý tình huống nhanh chóng trong môi trường công trường.
Ngoài ra, chỉ huy trưởng còn phải có kiến thức vững về kỹ thuật xây dựng, tuân thủ các quy định an toàn lao động và khả năng giao tiếp tốt với các bên liên quan, bao gồm nhà thầu, công nhân và chủ đầu tư.
3.2. Giám sát công trình
Giám sát công trình đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công công trình xây dựng. Các kỹ sư giám sát công trình có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi công, đảm bảo công trình được thực hiện đúng theo thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Họ cũng phải đảm bảo rằng các vật liệu được sử dụng đúng chủng loại và đạt chất lượng, cũng như kiểm tra các yêu cầu về an toàn lao động, tránh những rủi ro tai nạn trong quá trình thi công.
Vị trí việc làm xây dựng này cũng giám sát về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Để làm tốt công việc này, giám sát viên cần có kiến thức vững vàng về kỹ thuật xây dựng và khả năng quản lý công việc hiệu quả.
3.3. Thiết kế xây dựng
Thiết kế xây dựng bao gồm các công việc liên quan đến việc tạo ra bản vẽ, thiết kế kiến trúc, kết cấu và hạ tầng cho các công trình xây dựng. Những người làm trong lĩnh vực thiết kế phải có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên dụng, hiểu rõ yêu cầu của khách hàng và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong thiết kế.
Ngoài ra, nhân viên thiết kế xây dựng còn phải theo dõi tiến độ và phối hợp với các bộ phận khác trong dự án để đảm bảo chất lượng công trình. Nghề này hiện khá “hot” trên thị trường, do đó các công ty xây dựng vẫn cần tuyển mới 200 - 250 vị trí nhân viên thiết kế mỗi tháng với mức đãi ngộ hấp dẫn.
3.4. Tư vấn xây dựng
Vị trí tư vấn xây dựng bao gồm các chuyên gia cung cấp giải pháp thiết kế, giám sát và quản lý dự án cho các công trình xây dựng, đặc biệt trong việc cung cấp các giải pháp thiết kế, giám sát và quản lý dự án. Nhiệm vụ của tư vấn xây dựng bao gồm phân tích yêu cầu của khách, đảm bảo rằng các giải pháp thiết kế và thi công đưa ra là tối ưu về mặt kỹ thuật, chi phí và thời gian. Ngoài ra, họ cũng phải hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến việc cấp phép xây dựng, hợp đồng thi công và tuân thủ các quy định của nhà nước, đảm bảo công trình được triển khai đúng quy trình và đạt chất lượng cao.
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này khá cao, với khoảng 150 - 200 tin tuyển dụng được đăng tải trên các trang tuyển dụng online mỗi tháng. Mức lương trung bình cho vị trí tư vấn xây dựng dao động từ 18.000.000 VNĐ/tháng đến 30.000.000 VNĐ/tháng.
3.5. Kế toán xây dựng
Kế toán xây dựng là một vị trí quan trọng trong việc quản lý tài chính cho các dự án xây dựng, giúp đảm bảo mọi hoạt động tài chính diễn ra hiệu quả và minh bạch. Kế toán viên trong ngành xây dựng phải theo dõi chi phí, thu chi, quản lý tài sản và các khoản thanh toán liên quan đến dự án xây dựng để đảm bảo mọi khoản chi phí được kiểm soát chặt chẽ. Nhân viên kế toán xây dựng cũng cần chuẩn bị các báo cáo tài chính và dự toán chi phí cho các công trình, đảm bảo mọi hoạt động tài chính tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán hiện hành.
Theo khảo sát, có khoảng 500 - 600 tin tuyển dụng vị trí công nhân xây dựng được đăng tải mỗi tháng trên các trang tuyển dụng lớn.
3.6. Thẩm định công trình
Thẩm định công trình là công việc đánh giá chất lượng các công trình xây dựng từ giai đoạn thiết kế đến thi công. Công việc của thẩm định viên bao gồm kiểm tra chất lượng vật liệu, thi công và kết cấu công trình, đồng thời đánh giá xem công trình có tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và quy định pháp lý hay không.
Để thực hiện tốt công việc này, ứng viên cần có nền tảng kiến thức vững chắc về ngành xây dựng, các quy định pháp luật và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan. Ngoài ra, kỹ năng phân tích, đánh giá và khả năng làm việc dưới áp lực cao cũng là yêu cầu quan trọng trong công việc. Trung bình, các trang tuyển dụng online đăng tải từ 100 - 150 tin tuyển dụng cho vị trí thẩm định công trình mỗi tháng. Mức thu nhập trung bình của thẩm định viên công trình dao động từ 20.000.000 VNĐ/tháng đến 35.000.000 VNĐ/tháng.
3.7. Giảng viên tại các trường
Giảng viên trường xây dựng là các chuyên gia đào tạo kỹ sư xây dựng tương lai. Công việc của giảng viên trong ngành xây dựng bao gồm giảng dạy lý thuyết, thực hành và nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và hạ tầng. Các giảng viên cần có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tế trong ngành để truyền đạt cho sinh viên.
So với các vị trí khác, chỉ tiêu tuyển dụng giảng viên dạy các chuyên ngành liên quan đến xây dựng tại các trường đại học hạn chế hơn. Tuy nhiên, mỗi tháng vẫn có khoảng 50 - 70 tin tuyển dụng giảng viên ngành xây dựng được cập nhật.
3.8. Công nhân xây dựng
Công nhân xây dựng là lực lượng lao động chủ chốt trong các công trình xây dựng. Công nhân xây dựng đảm nhiệm công việc thi công trực tiếp, bao gồm các công việc như đào xới, lắp đặt các hệ thống kỹ thuật, đổ bê tông, xây dựng các cấu kiện, và các công việc hỗ trợ khác. Yêu cầu công việc cho vị trí này là có thể lực tốt, làm việc trong môi trường khắc nghiệt và có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản.
Hiện nay, công nhân xây dựng vẫn là một nghề có nhu cầu tuyển dụng cao tại các công trình dân dụng và công nghiệp. Với khoảng 500 - 600 tin tuyển dụng mỗi tháng, người lao động sẽ dễ dàng tìm kiếm được một vị trí phù hợp.
3.9. Kinh doanh vật liệu xây dựng
Nhân viên kinh doanh vật liệu xây dựng là người chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, cung cấp thông tin về các sản phẩm vật liệu xây dựng và giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Vị trí này yêu cầu ứng viên có kỹ năng bán hàng, giao tiếp và am hiểu về các loại vật liệu xây dựng.
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này khá cao, với khoảng 200 - 250 tin tuyển dụng mỗi tháng trên các trang việc làm trực tuyến. Mức thu nhập trung bình cho nhân viên kinh doanh vật liệu xây dựng dao động từ 12.000.000 đến 20.000.000 VNĐ/tháng, ngoài lương cơ bản còn có thể nhận được hoa hồng từ doanh số bán hàng.
4. Khu vực tuyển dụng việc làm xây dựng nhiều nhất
Các khu vực có sự phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng và đầu tư công thường xuyên ghi nhận số lượng việc làm xây dựng tăng trưởng đáng kể. Trong đó, các thành phố trung tâm như TP.HCM và Hà Nội tiếp tục là những điểm nóng về tuyển dụng, với hàng nghìn công việc xây dựng mở ra mỗi năm.
Bên cạnh đó, các tỉnh thành khác như Đà Nẵng, Bình Dương, Khánh Hòa và Cần Thơ cũng đang nổi lên với sự phát triển mạnh mẽ của các dự án dân dụng và công nghiệp.
4.1. Việc làm xây dựng Đà Nẵng
Đà Nẵng là một trong những thành phố có tốc độ phát triển mạnh mẽ nhất tại khu vực miền Trung, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và cơ sở hạ tầng. Nhu cầu tuyển dụng việc làm xây dựng tại đây đang gia tăng, với hàng trăm công việc hiện đang được đăng tuyển trên các trang web việc làm.
Các công ty trong ngành xây dựng tại Đà Nẵng chủ yếu tuyển dụng các vị trí kỹ sư xây dựng, giám sát thi công, công nhân kỹ thuật, và quản lý dự án cho các công trình dân dụng và nghỉ dưỡng.
4.2. Việc làm xây dựng Cần Thơ
Cần Thơ là là trung tâm kinh tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố này đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các dự án hạ tầng giao thông và khu công nghiệp. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng ngành xây dựng tại đây cũng tăng mạnh.
Các vị trí phổ biến bao gồm kỹ sư thiết kế, kỹ sư giám sát công trình và công nhân kỹ thuật cho các công trình công nghiệp, khu đô thị và các dự án cơ sở hạ tầng.
4.3. Việc làm xây dựng TP. HCM
TP. HCM, với vị trí là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, luôn là điểm nóng về nhu cầu tuyển dụng trong ngành xây dựng. Thành phố này hiện có hàng trăm việc làm xây dựng đang được tuyển dụng trên các nền tảng tuyển dụng trực tuyến.
Cơ hội việc làm xây dựng tại TP. HCM đa dạng khi hàng loạt công ty xây dựng dân dụng, công nghiệp, đến các nhà thầu chuyên về hạ tầng giao thông đều cần bổ sung nhân sự. Trong đó, các vị trí cần tuyển dụng phổ biến là giám sát công trình, kỹ sư thiết kế, và quản lý dự án.
4.4. Việc làm xây dựng Hà Nội
Thủ đô Hà Nội luôn giữ vị trí dẫn đầu về số lượng việc làm trong ngành xây dựng. Khảo sát thị trường việc làm xây dựng tại Hà Nội, số lượng việc làm xây dựng đang được tuyển dụng tại đây lên tới hàng nghìn vị trí. Các công ty xây dựng tại Hà Nội chủ yếu tìm kiếm kỹ sư xây dựng, giám sát thi công, và quản lý dự án cho các công trình lớn, bao gồm các dự án dân dụng, khu đô thị và cơ sở hạ tầng.
Với sự phát triển mạnh mẽ của các dự án công cộng và dân dụng, nhu cầu nhân lực ngành xây dựng tại Hà Nội vẫn đang tăng đều.
4.5. Việc làm xây dựng Bình Dương
Bình Dương đang là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị mạnh mẽ tại phía Nam, cũng ghi nhận nhu cầu tuyển dụng nhân lực xây dựng lớn. Hiện tại, có hàng chục việc làm xây dựng mới được cập nhật trên các trang tuyển dụng. Trong đó, các công ty tại Bình Dương chủ yếu tìm kiếm các kỹ sư, giám sát công trình và công nhân kỹ thuật cho các dự án khu công nghiệp và khu đô thị.
Sự phát triển không ngừng của các khu công nghiệp và khu đô thị mới sẽ còn thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng việc làm xây dựng tại Bình Dương trong thời gian tới.
4.6. Việc làm xây dựng Bình Định
Với sự phát triển mạnh mẽ của các dự án du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng giao thông, Bình Định cũng đang thu hút sự chú ý của các nhà tuyển dụng ngành xây dựng. Tuy số lượng công việc tuyển dụng không nhiều như các thành phố lớn, nhưng vẫn liên tục có các việc làm xây dựng mới được tuyển dụng tại đây.
Các công ty tuyển dụng việc làm tại Bình Định cho vị trí xây dựng chủ yếu tìm kiếm các vị trí công nhân kỹ thuật, giám sát thi công và kỹ sư thiết kế cho các dự án dân dụng và nghỉ dưỡng.
4.7. Việc làm xây dựng Khánh Hòa
Hiện nay, Khánh Hòa chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các dự án du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng giao thông, đặc biệt là tại thành phố Nha Trang. Đây là một trong những khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm xây dựng đáng kể. Trên các trang tuyển dụng tại Khánh Hòa, hiện có hàng trăm việc làm xây dựng tại Khánh Hòa đang được tuyển dụng. Trong đó, các vị trí chủ yếu bao gồm kỹ sư giám sát, kỹ sư thiết kế và quản lý dự án cho các công trình du lịch, dân dụng và hạ tầng.
5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm xây dựng
Ngành xây dựng là một lĩnh vực yêu cầu cao về tính chính xác, khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt và khả năng xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp. Vì vậy, các nhà tuyển dụng việc làm xây dựng thường tìm kiếm ứng viên có sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn vững vàng và những phẩm chất cá nhân đặc biệt. Dưới đây là các yêu cầu chung mà các nhà tuyển dụng thường đưa ra:
-
Kiến thức chuyên môn vững vàng: Ứng viên cần có kiến thức sâu rộng về các nguyên tắc xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu trúc công trình, quy chuẩn xây dựng và các phần mềm chuyên ngành (AutoCAD, Revit,...).
-
Kỹ năng thực hành tốt: Khả năng đọc bản vẽ, tính toán, sử dụng dụng cụ, máy móc thi công là những kỹ năng cần thiết để ứng viên có thể thực hiện công việc một cách hiệu quả.
-
Sức khỏe tốt: Công việc xây dựng thường đòi hỏi làm việc ngoài trời, chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt và cường độ lao động cao. Do đó, sức khỏe tốt là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu suất làm việc.
-
Tinh thần trách nhiệm cao: Công việc xây dựng liên quan đến tính mạng và tài sản của nhiều người, đòi hỏi người làm phải có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong từng công việc.
-
Khả năng làm việc nhóm: Làm việc trong một dự án xây dựng thường yêu cầu sự phối hợp của nhiều người, vì vậy ứng viên cần có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.
-
Khả năng thích ứng: Công việc xây dựng thường thay đổi liên tục, đòi hỏi ứng viên phải linh hoạt và sẵn sàng thích ứng với những thay đổi mới.
Một số yêu cầu cụ thể hơn cho từng vị trí:
-
Kỹ sư xây dựng: Bên cạnh các yêu cầu chung, kỹ sư xây dựng cần có khả năng thiết kế, lập dự toán, quản lý dự án và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh.
-
Kỹ sư giám sát: Kỹ sư giám sát cần có kinh nghiệm thi công, khả năng kiểm soát chất lượng công trình và kỹ năng giao tiếp tốt để làm việc với các bên liên quan.
-
Thợ xây, thợ điện, thợ sơn...: Các thợ kỹ thuật cần có tay nghề cao, kinh nghiệm thực tế và hiểu biết về các công việc chuyên môn của mình.
Lưu ý: Đây là những yêu cầu chung đối với các vị trí trong ngành xây dựng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng công ty, dự án và vị trí cụ thể, nhà tuyển dụng có thể đưa ra những yêu cầu bổ sung về kinh nghiệm, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và các kỹ năng mềm khác.
6. Trường đào tạo ngành xây dựng uy tín nhất Việt Nam
Ngành xây dựng hiện đang là một trong những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất tại các tỉnh thành trên cả nước. Các khu vực có sự phát triển mạnh về hạ tầng đô thị, công nghiệp và du lịch đều ghi nhận số lượng việc làm trong ngành xây dựng tăng trưởng đáng kể. Thu nhập từ việc làm xây dựng cũng khá cao đã thu hút lượng sinh viên theo học hàng năm đều tăng.
Tại Việt Nam, một số trường đào tạo ngành xây dựng uy tín tại Việt Nam bao gồm Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Khu vực
Tên trường
Ngành học
Khối tuyển sinh
Điểm chuẩn
(2024)
Học phí
|
Hà Nội
Đại học xây dựng Hà Nội
Kỹ thuật xây dựng
A00; A01; D01; D07
21.9
16.400.000 VNĐ/năm học
Kỹ thuật xây dựng/ Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
|
A00; A01; D07; D24; D29
|
22.5
Kiến trúc cảnh quan
V00; V02; V06
|
21.2
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Quản lý đô thị và công trình
|
A00; A01; D01; D07
|
23.28
12.500.000 - 13.700.000 VNĐ/năm
Kỹ thuật xây dựng
|
A00; A01; D01; D07
|
23.19
Kinh tế xây dựng
|
A00; A01; D01; D07
|
24.45
Quản lý xây dựng
|
A00; A01; D01; D07
|
23.93
Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
|
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị)
|
A00; A01; D01; D07
|
21.15
13.500.000 - 82.500.000 VNĐ/năm
|
Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
|
A00; A01; D01; D07
|
21.85
Quản lý xây dựng
|
A00; A01; C01; D01
|
22.15
Kinh tế Xây dựng
|
A00; A01; C01; D01
|
23.6
TP.HCM
Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM
|
Kinh tế Xây dựng
|
A00; A01
|
58.59 (Xét tuyển kết hợp)
29.000.000 - 80.000.000 VNĐ/năm
|
Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng (Nhóm ngành)
|
A00; A01
58.59 (Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA)
|
Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
|
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (đào tạo bằng tiếng Việt)
|
A00; A01; D01; D90
|
21.55
19.500.000 - 21.500.000 VNĐ/năm
|
Quản lý xây dựng (đào tạo bằng tiếng Việt)
|
A00; A01; D01; D90
|
22.17
Những dự án lớn về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và khu đô thị mới là yếu tố chủ yếu thúc đẩy sự tăng trưởng nhu cầu tuyển dụng việc làm xây dựng. Hiện nay, thị trường việc làm ngành này tập trung vào các vị trí yêu cầu kỹ năng chuyên môn cao, các doanh nghiệp ngày càng ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có kinh nghiệm thực tế, thành thạo các phần mềm chuyên ngành.