Công việc Xây dựng

Cùng với sự gia tăng tốc độ đô thị hóa và các dự án hạ tầng cơ sở, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm xây dựng hiện nay chủ yếu tập trung vào những vị trí kỹ thuật và quản lý, bao gồm công nhân xây dựng, giám sát công trình, thiết kế xây dựng, chỉ huy trưởng công trình...

Chỉ huy trưởng công trình là người chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình thi công của công trình xây dựng, từ lên kế hoạch, giám sát tiến độ, quản lý ngân sách đến đảm bảo chất lượng công trình. Vị trí này yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm quản lý, khả năng lãnh đạo và xử lý tình huống nhanh chóng trong môi trường công trường.

Ngoài ra, chỉ huy trưởng còn phải có kiến thức vững về kỹ thuật xây dựng, tuân thủ các quy định an toàn lao động và khả năng giao tiếp tốt với các bên liên quan, bao gồm nhà thầu, công nhân và chủ đầu tư.

Giám sát công trình đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công công trình xây dựng. Các kỹ sư giám sát công trình có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thi công, đảm bảo công trình được thực hiện đúng theo thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật. Họ cũng phải đảm bảo rằng các vật liệu được sử dụng đúng chủng loại và đạt chất lượng, cũng như kiểm tra các yêu cầu về an toàn lao động, tránh những rủi ro tai nạn trong quá trình thi công.

Vị trí việc làm xây dựng này cũng giám sát về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Để làm tốt công việc này, giám sát viên cần có kiến thức vững vàng về kỹ thuật xây dựng và khả năng quản lý công việc hiệu quả.

Thiết kế xây dựng bao gồm các công việc liên quan đến việc tạo ra bản vẽ, thiết kế kiến trúc, kết cấu và hạ tầng cho các công trình xây dựng. Những người làm trong lĩnh vực thiết kế phải có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế chuyên dụng, hiểu rõ yêu cầu của khách hàng và áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong thiết kế.

Ngoài ra, nhân viên thiết kế xây dựng còn phải theo dõi tiến độ và phối hợp với các bộ phận khác trong dự án để đảm bảo chất lượng công trình. Nghề này hiện khá “hot” trên thị trường, do đó các công ty xây dựng vẫn cần tuyển mới 200 - 250 vị trí nhân viên thiết kế mỗi tháng với mức đãi ngộ hấp dẫn.

Các vị trí liên quan đến giám sát, thiết kế và quản lý công trình có nhu cầu tuyển dụng đặc biệt cao

3.4. Tư vấn xây dựng

Vị trí tư vấn xây dựng bao gồm các chuyên gia cung cấp giải pháp thiết kế, giám sát và quản lý dự án cho các công trình xây dựng, đặc biệt trong việc cung cấp các giải pháp thiết kế, giám sát và quản lý dự án. Nhiệm vụ của tư vấn xây dựng bao gồm phân tích yêu cầu của khách, đảm bảo rằng các giải pháp thiết kế và thi công đưa ra là tối ưu về mặt kỹ thuật, chi phí và thời gian. Ngoài ra, họ cũng phải hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến việc cấp phép xây dựng, hợp đồng thi công và tuân thủ các quy định của nhà nước, đảm bảo công trình được triển khai đúng quy trình và đạt chất lượng cao.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này khá cao, với khoảng 150 - 200 tin tuyển dụng được đăng tải trên các trang tuyển dụng online mỗi tháng. Mức lương trung bình cho vị trí tư vấn xây dựng dao động từ 18.000.000 VNĐ/tháng đến 30.000.000 VNĐ/tháng.

3.5. Kế toán xây dựng

Kế toán xây dựng là một vị trí quan trọng trong việc quản lý tài chính cho các dự án xây dựng, giúp đảm bảo mọi hoạt động tài chính diễn ra hiệu quả và minh bạch. Kế toán viên trong ngành xây dựng phải theo dõi chi phí, thu chi, quản lý tài sản và các khoản thanh toán liên quan đến dự án xây dựng để đảm bảo mọi khoản chi phí được kiểm soát chặt chẽ. Nhân viên kế toán xây dựng cũng cần chuẩn bị các báo cáo tài chính và dự toán chi phí cho các công trình, đảm bảo mọi hoạt động tài chính tuân thủ quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Theo khảo sát, có khoảng 500 - 600 tin tuyển dụng vị trí công nhân xây dựng được đăng tải mỗi tháng trên các trang tuyển dụng lớn.

3.6. Thẩm định công trình

Thẩm định công trình là công việc đánh giá chất lượng các công trình xây dựng từ giai đoạn thiết kế đến thi công. Công việc của thẩm định viên bao gồm kiểm tra chất lượng vật liệu, thi công và kết cấu công trình, đồng thời đánh giá xem công trình có tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động và quy định pháp lý hay không.

Để thực hiện tốt công việc này, ứng viên cần có nền tảng kiến thức vững chắc về ngành xây dựng, các quy định pháp luật và các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan. Ngoài ra, kỹ năng phân tích, đánh giá và khả năng làm việc dưới áp lực cao cũng là yêu cầu quan trọng trong công việc. Trung bình, các trang tuyển dụng online đăng tải từ 100 - 150 tin tuyển dụng cho vị trí thẩm định công trình mỗi tháng. Mức thu nhập trung bình của thẩm định viên công trình dao động từ 20.000.000 VNĐ/tháng đến 35.000.000 VNĐ/tháng.

3.7. Giảng viên tại các trường

Giảng viên trường xây dựng là các chuyên gia đào tạo kỹ sư xây dựng tương lai. Công việc của giảng viên trong ngành xây dựng bao gồm giảng dạy lý thuyết, thực hành và nghiên cứu trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc và hạ tầng. Các giảng viên cần có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực tế trong ngành để truyền đạt cho sinh viên.

So với các vị trí khác, chỉ tiêu tuyển dụng giảng viên dạy các chuyên ngành liên quan đến xây dựng tại các trường đại học hạn chế hơn. Tuy nhiên, mỗi tháng vẫn có khoảng 50 - 70 tin tuyển dụng giảng viên ngành xây dựng được cập nhật.

3.8. Công nhân xây dựng

Công nhân xây dựng là lực lượng lao động chủ chốt trong các công trình xây dựng. Công nhân xây dựng đảm nhiệm công việc thi công trực tiếp, bao gồm các công việc như đào xới, lắp đặt các hệ thống kỹ thuật, đổ bê tông, xây dựng các cấu kiện, và các công việc hỗ trợ khác. Yêu cầu công việc cho vị trí này là có thể lực tốt, làm việc trong môi trường khắc nghiệt và có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản.

Hiện nay, công nhân xây dựng vẫn là một nghề có nhu cầu tuyển dụng cao tại các công trình dân dụng và công nghiệp. Với khoảng 500 - 600 tin tuyển dụng mỗi tháng, người lao động sẽ dễ dàng tìm kiếm được một vị trí phù hợp.

3.9. Kinh doanh vật liệu xây dựng

Nhân viên kinh doanh vật liệu xây dựng là người chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, cung cấp thông tin về các sản phẩm vật liệu xây dựng và giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Vị trí này yêu cầu ứng viên có kỹ năng bán hàng, giao tiếp và am hiểu về các loại vật liệu xây dựng.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này khá cao, với khoảng 200 - 250 tin tuyển dụng mỗi tháng trên các trang việc làm trực tuyến. Mức thu nhập trung bình cho nhân viên kinh doanh vật liệu xây dựng dao động từ 12.000.000 đến 20.000.000 VNĐ/tháng, ngoài lương cơ bản còn có thể nhận được hoa hồng từ doanh số bán hàng.