Công việc Bác sĩ ngoại khoa

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa tương đối cao với mức lương hấp dẫn từ 10.000.000 VNĐ - 25.000.000 VNĐ/tháng do người dân quan tâm hơn đến vấn đề chăm sóc sức khoẻ cùng sự mở rộng về quy mô và chất lượng của các bệnh viện tư nhân, quốc tế. Công việc không chỉ đòi hỏi chuyên môn vững vàng mà còn yêu cầu cao về sự nhiệt huyết, tận tâm và cống hiến.

1. Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa

Ngoại khoa là một phân ngành y khoa, liên quan đến điều trị bệnh hoặc tổn thương bằng phương pháp phẫu thuật. Bác sĩ ngoại khoa là bác sĩ chuyên thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật cho bệnh nhân với nhiều tình trạng bệnh khác nhau.

Bác sĩ ngoại khoa đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống y tế, chịu trách nhiệm chẩn đoán, điều trị và thực hiện các phẫu thuật để cứu sống hoặc cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân. Trở thành bác sĩ ngoại khoa không chỉ yêu cầu kiến thức rộng mà còn phải có kỹ năng thực hành tốt, tỉ mỉ trong từng thao tác phẫu thuật.

Hiện nay nền kinh tế phát triển mạnh, mật độ dân số tăng dẫn đến nhu cầu về dịch vụ y tế ngày càng cao. Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa tại các cơ sở y tế, bệnh viện tư nhân tương đối lớn. Đối với bác sĩ ngoại khoa có nhiều năm kinh nghiệm còn có cơ hội việc làm trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc giảng dạy tại các trường đại học.

2. Mức thu nhập trung bình của bác sĩ ngoại khoa

Thu nhập trung bình của bác sĩ ngoại khoa tại các bệnh viện công từ 10.000.000 - 25.000.000 VNĐ phục thuộc lớn vào vào số năm kinh nghiệm. Dưới đây là mức thu nhập trung bình của bác sĩ ngoại khoa theo vị trí việc làm:

Việc làm bác sĩ ngoại khoa Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Bác sĩ ngoại khoa mới ra trường 6.000.000 VNĐ - 10.000.000 Bác sĩ ngoại khoa kinh nghiệm làm việc từ 1-3 năm 10.000.000 VNĐ - 15.000.000 Bác sĩ ngoại khoa kinh nghiệm làm việc từ 3-5 năm 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 Bác sĩ ngoại khoa kinh nghiệm làm việc trên 5 năm 20.000.000 VNĐ - 25.000.000

Lưu ý : Ngoài yếu tố về kinh nghiệm, mức lương của bác sĩ ngoại khoa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như nơi làm việc, vị trí việc làm. Bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm sẽ có mức lương cao hơn bác sĩ mới ra trường. Đồng thời tại các bệnh viện tư nhân thường đưa ra mức lương cao hơn so với bệnh viện công lập.

3. Quy định về bằng cấp và chứng chỉ hành nghề của bác sĩ ngoại khoa

Sau khi hoàn thành chương trình đại học 06 năm tại các trường đào tạo y khoa trên cả nước, bạn có thể chọn thực hành 01 năm tại bệnh viện để được cấp chứng chỉ hành nghề, hoặc học tiếp lên thạc sĩ trong 2 năm.

Bên cạnh đó nếu bạn có thể thử sức với kỳ thi bác sĩ nội trú, đây là con đường ngắn nhất giúp nâng cao trình độ chuyên môn và có được đủ bằng cấp để hành nghề với mức lương hấp dẫn.

Dưới đây là chi tiết một số bằng cấp cần có khi hành nghề bác sĩ ngoại khoa:

Bằng bác sĩ y khoa: Được cấp bởi các trường đào tạo y khoa trên cả nước sau khi sinh viên hoàn thành chương trình học 06 năm học tại trường.

Chứng chỉ hành nghề: Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn cần 01 năm thực hành tại các bệnh viện để có chứng chỉ hành nghề. Đây là điều kiện bắt buộc để bác sĩ ngoại khoa có thể tham gia hành nghề khám chữa bệnh.

Chứng chỉ chuyên khoa: Để hành nghề ngoại khoa, bác sĩ cần phải hoàn thành các chương trình đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực ngoại khoa.

4. Mô tả chi tiết công việc của bác sĩ ngoại khoa

Bác sĩ ngoại khoa thường phải tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân mỗi ngày nên rất vất vả, bao gồm các đầu việc chính sau:

Khám bệnh, tư vấn và điều trị: Bác sĩ ngoại khoa chịu trách nhiệm thăm khám bệnh nhân, xác định chính xác tình trạng bệnh và đưa ra những phương pháp điều trị phù hợp. Đồng thời, bác sĩ cần tư vấn, giải thích cho bệnh nhân hiểu về bệnh và các biện pháp chăm sóc sức khỏe tốt.

Thực hiện phẫu thuật, thủ thuật: Sau khi khám bệnh bác sĩ ngoại khoa sẽ dựa vào tình trạng bệnh để quyết định có thực hiện phẫu thuật không. Trong quá trình thực hiện thủ thuật, phẫu thuật bác sĩ ngoại khoa cần có khả năng sử dụng linh hoạt các dụng cụ trong phòng mổ, xử lý những tình huống khó trên lâm sàng.

Theo dõi sau phẫu thuật: Sau khi phẫu thuật bác sĩ cần theo dõi, thăm khám toàn diện bệnh nhân hằng ngày để kịp thời phát hiện những biến chứng sau mổ, đảm bảo quá trình hồi phục của bệnh nhân.

Phối hợp với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác : Đối với các trường hợp bệnh phức tạp, vượt quá khả năng chẩn đoán và điều trị của mình. Bác sĩ ngoại khoa thường hội chẩn với các bác sĩ chuyên khoa khác để tìm ra giải pháp tốt nhất cải thiện tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân.

Tham gia nghiên cứu khoa học: Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến bệnh nhân, bác sĩ ngoại khoa còn tham gia vào các hoạt động nghiên cứu để đóng góp vào sự phát triển của y học

5. Yêu cầu công việc đối với bác sĩ ngoại khoa

Bác sĩ ngoại khoa làm công việc liên quan trực tiếp đến sức khoẻ và tính mạng con người nên yêu cầu khi hành nghề khá nghiêm ngặt. Khi đăng tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa, các cơ sở thường yêu cầu rất khắt khe về:

Bằng cấp: Bác sĩ ngoại khoa khi thực hiện khám chữa bệnh, tham gia các cuộc phẫu thuật cần có bằng bác sĩ y khoa, chứng chỉ hành nghề, bằng chuyên khoa sâu. Để có những tấm bằng này, bác sĩ ngoại khoa phải trải qua thời gian đào tạo từ 7-10 năm.

Kỹ năng chuyên môn : Bác sĩ ngoại khoa cần có kỹ năng khám và chẩn đoán đúng, đưa ra được hướng điều trị kịp thời cho nhiều trường hợp bệnh lý khác nhau. Vị trí này cũng cần có khả năng xử trí nhanh trong các trường hợp cấp cứu, đồng thời phải sử dụng thành thạo, linh hoạt các dụng cụ phẫu thuật trong ca mổ.

Thường xuyên cập nhật kiến thức: Y học thế giới ngày càng phát triển với những kỹ thuật cận lâm sàng cùng phương pháp điều trị mới. Chính vì vậy bác sĩ ngoại khoa cần cập nhật liên tục kiến thức mới qua các khóa đào tạo ngắn, hội thảo để đáp ứng các tiêu chuẩn y tế mới nhất.

Kinh nghiệm làm việc: Công việc có liên quan trực tiếp đến sức khỏe người bệnh nên để đảm nhận vai trò chính trong điều trị. Vì vậy, một số cơ sở y tế yêu cầu bác sĩ ngoại khoa có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện. Kinh nghiệm làm việc lâu trong nghề giúp bác sĩ có thể tự tin xử lý những tình huống khó có thể xảy ra.

Phẩm chất cá nhân: Bên cạnh yêu cầu về bằng cấp và kỹ năng chuyên môn, bác sĩ ngoại khoa cần sự chăm chỉ, luôn luôn học tập và phát triển tay nghề, có niềm đam mê với y học. Đồng thời, họ phải kiên cường về cả thể chất lẫn tinh thần.

6. Khu vực tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa ngày càng cao, đặc biệt tại các thành phố lớn có hệ thống y tế phát triển. Dưới đây là một số khu vực có nhiều cơ hội việc làm cho các bác sĩ ngoại khoa:

6.1. Tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa tại Thành phố Hà Nội

Hà Nội là trung tâm văn hoá, chính trị lớn nhất cả nước với mật độ dân đông, nhu cầu về y tế lớn. Tại các bệnh viện ngoại khoa lớn như Việt Đức, bệnh viện E… có những đợt tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa có nhiều kinh nghiệm để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, các bác sĩ có nhu cầu tìm kiếm việc làm Hà Nội cho vị trí bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện và phòng khám tư nhân để phục vụ công tác điều trị chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực như ngoại thần kinh, tim mạch, tiêu hoá.

6.2. Tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với dân số đông, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao. Các bệnh viện, cơ sở y tế ở đây thường tiếp nhận một lượng lớn bệnh nhân mỗi ngày, đặc biệt các trường hợp cần can thiệp phẫu thuật.

Hệ thống y tế phát triển, nhiều bệnh viện tư nhân cần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, mở ra nhiều cơ hội tìm việc làm tại TP. HCM cho bác sĩ ngoại khoa.

6.3. Tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa tại Thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ có nền kinh tế đang phát triển, tại phòng khám, bệnh viện tư nhân tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Tại đây có nhiều bệnh viện tư nhân tuyển dụng việc làm Cần Thơ với mức lương hấp dẫn như bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S, Hoàn Mỹ…

6.4. Tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa tại Thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố có sự phát triển mạnh mẽ của các bệnh viện lớn và hệ thống y tế đa dạng. Các bệnh viện lớn như Vinmec, Tâm Trí, Hoàn Mỹ… đều có nhiều đợt thông báo tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa nhằm đáp ứng nhu cầu phẫu thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho các ứng viên có nhu cầu tìm việc làm Đà Nẵng.

7. Bệnh viện khám ngoại khoa tốt nhất ở tốt nhất cả nước

Các bệnh viện lớn thường có đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao cùng trang thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Dưới đây là những bệnh viện ngoại khoa hàng đầu chuyên tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa chất lượng để điều trị các bệnh lý phức tạp, đảm bảo chất lượng phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu tốt nhất.

Khu vực Bệnh viện Địa chỉ Thông tin liên hệ Hà Nội Bệnh viện Việt Đức Số 40 Phố Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Website: https://benhvienvietduc.org

Hotline: 19001902 Hà Nội Bệnh viện E Số 87-89 Đường Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Website: https://benhviene.com

Hotline: 19001548 Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy Số 201 Đường Nguyễn Chí Thanh, P. 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh Website: http://choray.vn

Hotline: 028 3855 4137 Hồ Chí Minh Bệnh viện Trường Đại học y dược TP Hồ Chí Minh Số 215 đường Hồng Bàng, P.11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh Website: benh-vien-dai-hoc-y-duoc-co-so-1

Hotline: 19002115

8. Trường đào tạo bác sĩ ngoại khoa uy tín nhất hiện nay

Để trở thành bác sĩ ngoại khoa, bạn cần trải qua quá trình học tập trong 6 năm tại các trường đại học y khoa trên cả nước. Môi trường đào tạo tốt giúp sinh viên có những kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng cần thiết cho quá trình hành nghề sau này. Một số trường đào tạo bác sĩ ngoại khoa uy tín nhất hiện nay có thể kể đến như:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại Học Y Hà Nội Y Khoa B00 28.27 55.200.000 VNĐ/Năm Trường Đại Học Y Dược - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Y Khoa B00 27.15 55.000.000 VNĐ/Năm Huế Trường Đại Học Y Dược Huế Y Khoa B00 26.3 48.900.000 VNĐ/Năm TP. Hồ Chí Minh Trường Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh Y Khoa B00 27.8 82.200.000 VNĐ/Năm Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Y khoa B00 26.57 55.200.000 VNĐ/Năm

Hiện nay nhu cầu tuyển dụng bác sĩ ngoại khoa tương đối cao với mức lương khá hấp dẫn, thậm chí lên đến 25.000.000 VNĐ/tháng hoặc hơn. Đây là cơ hội lý tưởng để các bác sĩ phát triển chuyên môn, nâng cao thu nhập và đảm bảo sự phát triển bền vững trong ngành y tế