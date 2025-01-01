Công việc Nhân viên bán hàng siêu thị

Tuyển dụng nhân viên bán hàng siêu thị đang là một trong những công việc thu hút người lao động, việc làm nhân viên siêu thị với mức lương ổn định từ 5.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng tại các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Cùng tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng nhân viên siêu thị trong bài viết này nhé!

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng siêu thị hiện nay

Hiện nay, nghề nhân viên bán hàng siêu thị đóng vai trò quan trọng trên thị trường lao động, nhất là khi các hệ thống siêu thị mở rộng quy mô liên tục, có khoảng hơn 10000 việc làm về bán hàng siêu thị đang được tuyển dụng trên mọi tỉnh thành. Vị trí này không chỉ hỗ trợ hoạt động kinh doanh của siêu thị, quản lý hàng hóa mà còn là cầu nối giữa khách hàng và sản phẩm, góp phần quan trọng vào trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng. Nhân viên bán hàng siêu thị đang là một lựa chọn việc làm phổ biến, phù hợp cho những người trẻ đang tìm việc làm ổn định hoặc tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tế.

Công việc này mang đến nhiều cơ hội cho lao động phổ thông, sinh viên và người tìm kiếm công việc ổn định không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, cơ hội việc làm cho nhân viên bán hàng siêu thị ngày càng trở nên hấp dẫn và phù hợp với nhiều đối tượng lao động.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng siêu thị ngày càng nhiều

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm nhân viên bán hàng siêu thị

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng siêu thị ngày càng phổ biến và đa dạng, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng với mức lương dao động từ 5.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là mức thu nhập bình quân của việc làm nhân viên bán hàng siêu thị bạn có thể tham khảo qua:

Việc làm nhân viên bán hàng siêu thị Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên thu ngân siêu thị 5.000.000 - 8.000.000 Nhân viên kiểm kê hàng hóa siêu thị 6.000.000 - 8.000.000 Quản lý bán hàng siêu thị 13.000.000 - 16.000.000

3. Những việc làm nhân viên bán hàng siêu thị phổ biến hiện nay

Sau khi đã biết mức lương bình quân của nhân viên siêu thị tuyển dụng, dưới đây là một số vị trí tuyển dụng nhân viên bán hàng siêu thị phổ biến hiện nay.

3.1. Nhân viên thu ngân siêu thị

Hiện nay, có khoảng hơn 500 tin tuyển dụng cho vị trí nhân viên thu ngân siêu thị trên cả nước. Nhân viên sẽ đảm nhiệm thực các giao dịch thanh toán cho khách hàng, đảm bảo chốt tiền mặt vào cuối ca và bàn giao chính xác cho kế toán, ngoài ra giới thiệu về những chương trình ưu đãi đang diễn ra cho khách hàng. Mức lương của vị trí này từ 5.000.000 - 8.000.000 VNĐ/ tháng. Yêu cầu ứng viên cần tốt nghiệp THPT trở lên, nhanh nhẹn, trung thực và chăm chỉ.

3.2. Nhân viên kiểm kê hàng hóa siêu thị

Hiện nay, có khoảng hơn 150 tin tuyển dụng cho vị trí nhân viên kiểm kê hàng hóa siêu thị trên cả nước. Nhân viên sẽ đảm nhiệm sắp xếp và bố trí hàng hóa trên kệ theo đúng quy định, đảm bảo sản phẩm được bày bán đầy đủ, đúng vị trí. Ngoài ra, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm, kiểm tra hạn sử dụng sản phẩm. Mức lương của vị trí này từ 6.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng. Yêu cầu tốt nghiệp THPT trở lên, cần có sức khỏe tốt, thân thiện với khách hàng.

Tuyển dụng bán hàng siêu thị đảm nhiệm kiểm kê hàng hóa siêu thị

3.3. Quản lý bán hàng siêu thị

Hiện nay, có khoảng hơn 200 tin tuyển dụng cho vị trí quản lý bán hàng siêu thị trên cả nước. Quản lý bán hàng siêu thị đảm nhiệm công việc giám sát hoạt động bán hàng, quản lý nhân viên và đảm bảo hàng hóa được sắp xếp đúng quy định. Đảm bảo doanh thu đạt chỉ tiêu, giải quyết các vấn đề phát sinh, duy trì dịch vụ khách hàng tốt. Mức lương của vị trí này từ 13.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng. Công việc yêu cầu kỹ năng lãnh đạo và tổ chức hiệu quả.

4. Hình thức tuyển nhân viên bán hàng tại siêu thị được tìm kiếm nhiều

Tuyển dụng nhân viên bán hàng siêu thị với các hình thức khác nhau cho bạn ứng tuyển, dưới đây là hình thức tuyển bán hàng siêu thị được tìm kiếm nhiều bạn có thể tham khảo.

4.1. Tuyển dụng nhân viên bán hàng siêu thị Full - time

Việc làm bán hàng siêu thị Full time làm việc theo ca cố định, từ 8 - 10 tiếng/ngày. Nhân viên đảm nhiệm đón tiếp khách hàng, tư vấn sản phẩm, và đảm bảo hàng hóa luôn được trưng bày đầy đủ. Công việc này tạo cơ hội cho nhân viên tích lũy kinh nghiệm và thăng tiến trong sự nghiệp.

4.2. Tuyển nhân viên bán hàng siêu thị Part - time

Việc làm nhân viên siêu thị Part time thường dành cho sinh viên hoặc một số người mong muốn kiếm thêm thu nhập và có thể xoay ca linh hoạt, tạo sự trải nghiệm mà không yêu cầu cam kết lâu dài. Họ thường hỗ trợ các nhiệm vụ như trưng bày hàng hóa, tư vấn khách hàng, và kiểm tra hàng tồn kho…

5. Khu vực tuyển nhân viên bán hàng siêu thị nhiều nhất

Nhân viên siêu thị tuyển dụng nhiều ở các thành phố lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng vì có nhiều chuỗi siêu thị và hệ thống bán lẻ phục vụ phục vụ cho đông đảo số lượng người lao động sinh sống ở đây.

5.1. Tuyển dụng nhân viên bán hàng siêu thị TPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế sôi động của cả nước, không ngừng phát triển với nhịp sống hiện đại và nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn. Để đáp ứng sự mở rộng của các hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại, nhu cầu tuyển dụng TPHCM liên quan đến ngành siêu thị cũng ngày một tăng cao.

Mức lương nhân viên bán hàng siêu thị ở TPHCM từ 5.000.000 - 12.000.000 Các khu vực tuyển dụng nhiều gồm quận 1, quận 7, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú.

Nhân viên siêu thị tuyển dụng cao ở TPHCM nhờ vào sự phát triển của các chuỗi siêu thị và trung tâm thương mại lớn

5.2. Tuyển dụng nhân viên bán hàng siêu thị Hà Nội

Hà Nội là thủ đô với nhịp sống năng động và dân cư đông đúc, đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống siêu thị và bán lẻ. Xu hướng việc làm Hà Nội đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng siêu thị ngày càng tăng nhằm đáp ứng thói quen mua sắm đa dạng của người dân. Mức lương nhân viên bán hàng siêu tại Hà Nội từ 5.000.000- 8.000.000 VNĐ/tháng. Các khu vực tuyển dụng nhiều gồm quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Long Biên.

5.3. Tuyển dụng nhân viên bán hàng siêu thị tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố trẻ năng động và thu hút đông đảo du khách, đang không ngừng mở rộng các dịch vụ bán lẻ và hệ thống siêu thị. Sự phát triển này tạo ra nhu cầu lớn về việc làm Đà Nẵng cho vị trí nhân viên bán hàng siêu thị, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của cả người dân địa phương và khách du lịch. Mức lương nhân viên bán hàng siêu tại Đà Nẵng dao động từ 3.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở quận Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Hải Châu, Cẩm Lệ.

6. Các siêu thị lớn tuyển dụng nhân viên bán hàng nhiều nhất

Nhiều siêu thị lớn hiện nay như Winmart, Co.opmart, Go, Tops Market, Fujimart tuyển dụng nhân viên bán hàng cho siêu thị để đáp ứng nhu cầu mua hàng ngày càng cao, nếu bạn đang tìm việc bán hàng siêu thị hãy tham khảo và ứng tuyển nhân viên cho các siêu thị lớn này nhé!

Siêu thị Winmart

Siêu thị Winmart là một trong những chuỗi siêu thị lớn và phát triển ngày càng nhanh chóng tại Việt Nam, Winmart hiện nay ngày càng mở rộng quy mô của mình với 3.586 (số liệu năm 2023) cửa hàng trên toàn quốc bao gồm siêu thị mini và siêu thị.

Với cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng, Winmart thường xuyên tuyển dụng nhân viên bán hàng với mức thu nhập 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy vào vị trí và kinh nghiệm.

Bên cạnh lương cơ bản, nhân viên còn được hưởng các chính sách đãi ngộ tốt như thưởng doanh số, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các phúc lợi khác. Đặc biệt, Winmart cũng chú trọng đến việc đào tạo nhân viên, giúp họ nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

Siêu thị Co.opmart

Siêu thị Co.opmart có thể đã khá quen thuộc với người Việt Nam, với chuỗi siêu thị trải dài khắp các tỉnh thành ở Việt Nam với hơn 140 siêu thị và đại siêu thị.

Coopmart luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Mức thu nhập tại Co.opmart dao động 4.500.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, kèm theo các chế độ đãi ngộ hấp dẫn như thưởng lễ tết, bảo hiểm đầy đủ, lương tháng 13 và cơ hội thăng tiến trong công việc. Coopmart cũng thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nhằm nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên.

Siêu thị Fuji Mart

Fujimart là chuỗi siêu thị liên doanh của Việt Nam và Nhật Bản, hiện nay Fujimart có quy mô hoạt động tập trung tại Hà Nội với 15 siêu thị. Fujimart đang từng bước phát triển và mở rộng quy mô hoạt động ra nhiều nơi ở Việt Nam.

Tuy chỉ tập trung ở Hà Nội, những chuỗi siêu thị Fujimart đã nhanh chóng khẳng định thương hiệu trong lòng người tiêu dùng vì vậy nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng siêu thị Fuji Mart đang ngày càng cao.

Mức thu nhập cho nhân viên tại đây thường dao động từ 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào vị trí và kinh nghiệm làm việc. Nhân viên không chỉ được hưởng lương hấp dẫn mà còn có các chế độ đãi ngộ linh hoạt, như hỗ trợ ăn trưa, thưởng theo hiệu suất làm việc và cơ hội tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp. Điều này giúp nhân viên nâng cao kỹ năng, góp phần tạo ra một môi trường làm việc thân thiện và năng động.

Siêu thị Go, Tops Market

Đại siêu thị Go và siêu thị Tops Market là một trong những chuỗi siêu thị lớn và lâu đời nhất tại Việt Nam, với tên gọi ban đầu là Big C. Hiện nay đại siêu thị Go với 37 siêu thị trên cả nước và Tops Market với 9 siêu thị trên toàn quốc.. Với hàng nghìn sản phẩm đa dạng và lượng khách hàng đông đảo.Vì vậy việc tuyển nhân viên bán hàng siêu thị là điều cần thiết để phục vụ khách hàng.

Mức thu nhập cho nhân viên bán hàng tại Go, Tops Market thường dao động từ 5.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Ngoài ra, nhân viên còn được hưởng các quyền lợi như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, và chế độ thưởng theo doanh số bán hàng.

Go, Tops Market cũng nổi bật với các chương trình đào tạo cho nhân viên, giúp họ phát triển kỹ năng và kiến thức cần thiết để phục vụ khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất.

Siêu thị Go, Tops Market với quy mô lớn và lâu đời là cơ hội tìm việc bán hàng siêu thị cho bạn

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên bán hàng siêu thị

Khi tuyển nhân viên bán hàng siêu thị, mỗi nhà tuyển dụng sẽ có một số yêu cầu cho ứng viên, bạn nên biết một số yêu cầu cho công việc này để ứng tuyển thành công:

Có kỹ năng giải quyết vấn đề.

Trung thực, thật thà, chăm chỉ.

Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Có phương tiện di chuyển riêng.

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Yêu cầu tốt nghiệp THPT trở lên. Một số siêu thị lớn sẽ đòi hỏi cần tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp, thân thiện với khách hàng, phục vụ khách hàng hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ.

Trong bối cảnh thị trường lao động hiện nay, việc tìm kiếm một công việc ổn định là điều cần thiết đối với người lao động. Tuyển nhân viên bán hàng siêu thị đang là việc làm thu hút người lao động, do nhu cầu tiêu dùng ngày cao cũng như hệ thống siêu thị ngày càng mở rộng quy mô. Việc làm nhân viên siêu thị với mức lương ổn định và có nhiều đãi ngộ tốt cho nhân viên, hãy xem xét và ứng tuyển để tìm cho mình một công việc phù hợp nhé!