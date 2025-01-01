Công việc Tuyển bảo mẫu

Hiện nay nhu cầu tuyển bảo mẫu cho trẻ với hình thức đa dạng như tại các trường tư thục và quốc tế, đơn vị trông giữ trẻ hoặc các gia đình thuê riêng ngày càng nhiều. Mức thu nhập của nghề bảo mẫu dao động từ 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và đơn vị, tổ chức.

Hiện nay, xu hướng gia đình hiện đại nên nhiều bố mẹ có sự nhận thức quan trọng tới việc chăm sóc toàn diện cho trẻ em. Cùng với đó là những công việc bận rộn, chính vì thế nhu cầu tuyển bảo mẫu càng nhiều hơn để hỗ trợ phụ huynh giúp nuôi dưỡng trẻ em và phát triển toàn diện đúng cách, bố mẹ cũng yên tâm hơn.

Bảo mẫu cũng được coi là nghề nghiệp trong xã hội nhưng vẫn chưa được quy định vị trí trong các đơn vị cơ sở giáo dục. Đây là nghề hỗ trợ cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em trong những trường hợp ba mẹ bận rộn với công việc, không có thời gian bên cạnh để trông nom con nhỏ của mình. Vai trò của người bảo mẫu được ví như” bà mẹ đông con” gắn bó với trẻ con, lo cho trẻ từ bữa ăn đến giấc ngủ, đặc biệt cũng như người bạn sẵn sàng chơi cùng các bạn nhỏ.

Tuyển bảo mẫu cũng cần là người kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục, mẫu giáo, các trường mầm non hoặc được gia đình thuê riêng. Mặc dù bảo mẫu chưa phải là nghề cụ thể hay phổ biến trong các đơn vị cơ sở giáo dục nhưng hiện nay các gia đình vẫn có nhu cầu tuyển dụng bảo mẫu nhiều đặc biệt là phụ nữ sau khi sinh đến thời gian đi làm và không có đủ thời gian chăm sóc cho con nhỏ cũng như quán xuyến việc nhà.

Với sự phát triển của xã hội hiện nay, cuộc sống của nhiều gia đình trở nên bận rộn hơn nên nhiều phụ huynh chọn thuê bảo mẫu để chăm sóc cho con cái hoặc người lớn tuổi trong nhà. Chính vì thế mà nhu cầu tuyển bảo mẫu tăng lên và được coi trọng hơn mở ra cơ hội việc làm tiềm năng cho nghề nghiệp phát triển.

Nhu cầu tuyển bảo mẫu tại các trường mầm non, tiêu học và tại gia đình cũng khá phổ biến hiện nay

2. Mức lương trung bình của việc làm bảo mẫu

Khác với việc làm giáo viên tại các trường mầm non, tiểu học thì các hình thức việc làm bảo mẫu hiện nay vẫn chưa được pháp luật quy định hay bảo vệ quyền lợi trong các văn bản pháp luật. Quy định việc làm như: quyền lợi, nghĩa vụ và chế độ hưởng lương hay các chế độ khác.

Mức lương trung bình của nghề bảo mẫu sẽ khác nhau tùy thuộc vào vị trí làm việc, trình độ và kinh nghiệm của bản thân mà có mức thu nhập như sau:

Mức thu nhập tính theo giờ : Mức thu nhập trung bình của bảo mẫu có thể được tính theo khung giờ làm việc. Tuyển bảo mẫu tại Việt Nam có thể nằm trong khoảng từ 30.000 - 60.000 VNĐ/h.

: Mức thu nhập trung bình của bảo mẫu có thể được tính theo khung giờ làm việc. Tuyển bảo mẫu tại Việt Nam có thể nằm trong khoảng từ 30.000 - 60.000 VNĐ/h. Mức lương nhận theo tháng: Mức lương trung bình cho bảo mẫu khoảng từ 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy vào khu vực tuyển dụng, đơn vị cơ sở và yêu cầu công việc.

Nhìn chung. mức lương của nghề bảo mẫu tại Việt Nam cũng không được cao do chưa được phát triển bằng các nước châu Âu.Nhưng chắc chắn với nhịp sống và xã hội phát triển như hiện nay thì tương lai nghề bảo mẫu rất tiềm năng. Bạn cũng có thể tham khảo mức lương dao động trung bình tại bảng dưới đây:

Mức lương theo vị trí:

Tuyển bảo mẫu Mức lương dao động (VND/tháng) Tuyển bảo mẫu tại nhà 5.000.000 - 10.000.000 Tuyển bảo mẫu tại trường học 7.000.000 - 15.000.000 Tuyển bảo mẫu tại trung tâm chăm sóc trẻ em 6.000.000 - 12.000.000

Mức lương dao động của bảo mẫu cũng ở mức khá tương đối từ 5.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

3. Những việc làm bảo mẫu phổ biến nhất

Việc làm bảo mẫu không chỉ đơn thuần trông coi trẻ nhỏ mà người bảo mẫu đảm nhiệm nhiều công việc khác. Tuy nhiên, nghề bảo mẫu cũng có vài điểm khác nhau ở công việc bảo mẫu mầm non và người bảo mẫu tại gia. Dưới đây là một số việc làm bảo mẫu phổ biến:

3.1. Tuyển bảo mẫu tại nhà

Hình thức tuyển bảo mẫu tại nhà rất phù hợp với các bà mẹ sinh xong trong thời gian đi làm lại, bận rộn với công việc không có thời gian trông con. Người bảo mẫu tại gia được thuê là người được tuyển chọn kỹ về lý lịch của người đó, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em và là người có phẩm chất đạo đức tốt. Bảo mẫu tại nhà thường là người được giới thiệu nên có sự tin tưởng hoặc qua các trung tâm uy tín giới thiệu để tuyển dụng. Công việc của bảo mẫu tại gia đình như sau:

Người bảo mẫu cần đến làm đúng giờ và chuẩn bị các công việc giữ trẻ như đã thỏa thuận với phụ huynh và gia đình của trẻ.

Chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cùng với các bữa xế đảm bảo món ăn hợp khẩu vị, đủ chất dinh dưỡng và hợp vệ sinh.

Thiết kế các hoạt động học tập, vui chơi và giải trí cho trẻ em.

Hỗ trợ trẻ em ngủ đúng giờ.

Sắp xếp đồ đạc, dọn vệ sinh cho trẻ sau những hoạt động vui chơi.

Báo cáo tình trạng của trẻ nhỏ cho phụ huynh.

Người bảo mẫu mầm non có thể không yêu cầu bằng cấp mà chỉ cần khéo léo, chăm chỉ và yêu thương trẻ...người phụ hợp làm công việc này có thể là người phụ nữ làm công việc nội trợ, đã nghỉ hưu hoặc người chưa có việc làm đều có thể trở thành người bảo mẫu tại nhà với mức thu nhập cũng tương đối.

3.2. Tuyển bảo mẫu trường mầm non

Tuyển dụng bảo mẫu ở trường mầm non có vai trò quan trọng trong việc trông coi và chăm sóc trẻ em. Đây cũng là một trong những người đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Nghề bảo mẫu cần thực hiện một số những công việc như sau:

Buổi sáng:

Mở cửa lớp và đón trẻ từ phụ huynh

Tham gia công tác trực nhật khu vực nơi trẻ hoạt động và vui chơi.

Hỗ trợ các bạn nhỏ ăn sáng. Sau đó tổ chức các hoạt động vui chơi, giáo dục và giải trí.

Bữa sáng phụ ăn nhẹ cho các bé: ăn sữa chua, uống yakult,..để đảm bảo cân bằng chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Sau bữa phụ là thời gian mà người bảo mẫu tổ chức việc giáo dục rèn luyện kỹ năng mềm cho trẻ.

Buổi trưa: Người bảo mẫu chuẩn bị bữa trưa và hỗ trợ các bé dùng bữa trưa. Trước khi ăn người bảo mẫu dạy các bé biết cách tự chủ động trong việc làm như: rửa tay trước khi ăn, có thể tự bê khay đồ ăn, lấy ghế ngồi và dọn dẹp sau bữa ăn.

Buổi chiều: Người Bảo mẫu tiếp tục tổ chức hoạt động giáo dục và vui chơi tự do cho các bé nhưng có sự giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo an toàn và tương tác tích cực.

Cuối ngày: Bảo mẫu phụ trách việc tổng kết và dọn dẹp lớp học, sau đó chờ phụ huynh tới đón trẻ và chia sẻ với phụ huynh về một ngày hoạt động của trẻ.

Đối với việc tuyển dụng bảo mẫu trường mầm non thì cần có chứng chỉ nghiệp vụ bảo mẫu mầm non.

Tuyển bảo mẫu ở trường mầm non có công việc trông coi và chăm sóc trẻ em

3.3. Tuyển bảo mẫu trường tiểu học

Tuyển bảo mẫu trường tiểu học cũng có công việc cũng gần giống với người bảo mẫu trường mầm non nhưng đơn giản hơn. Bảo mẫu ở trường tiểu học có vai trò chăm sóc trẻ cũng như hỗ trợ giáo viên khi giảng dạy như chuẩn bị các đồ dùng học tập, quản lý lớp học… Ngoài ra, bảo mẫu tiểu học giúp cho học sinh có tâm lý tốt, tích cực để giúp trẻ phát triển về các kỹ năng trong học tập.

Bảo mẫu tiểu học cần đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ trong môi trường xung quanh, đảm bảo các vật dụng đồ chơi an toàn cho trẻ.

Bảo mẫu tại trường tiểu học cũng đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ năng tốt để đáp ứng được công việc

3.4. Tuyển bảo mẫu trường quốc tế

Hiện nay, số lượng của các trường quốc tế càng nhiều nên cần tuyển bảo mẫu tại các trường càng lớn hơn tập trung tuyển bảo mẫu tại trung tâm thành phố lớn như TP.HCM và Hà Nội. Tuyển số lượng bảo mẫu theo từng đợt, trung bình mỗi đợt khoảng từ 5-7 người ví dụ như hệ thống các trường như VAS, BIS, ISHCMC,... có nhu cầu tuyển dụng cao.

Mô tả công việc:

Dọn dẹp vệ sinh khu vực học tập và sân chơi ngoài trời đảm bảo môi trường luôn sạch sẽ và an toàn cho các bạn học sinh.

Chuẩn bị các đồ dùng và vật dụng học tập đầy đủ và an toàn cho trẻ thuận tiện với giáo viên và học sinh.

Luôn giám sát và theo dõi quá trình học tập và vui chơi của trẻ để tránh các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra.

Hỗ trợ mọi hoạt động giáo dục có tính chất sáng tạo nhằm kích thích sự phát triển toàn diện của trẻ dù là tinh thần, thể chất và tâm lý.

Chuẩn bị các bữa ăn phù hợp với khẩu phần ăn của trẻ giúp các con có những bữa ăn dinh dưỡng và đảm bảo an toàn.

Ngoài mức lương chính thức, bảo mẫu tại các trường học quốc tế hưởng đầy đủ các chính sách của Luật Lao động như: Có đủ ngày phép, thưởng Tết, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.... Đặc biệt, có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn như quản lý và việc làm rộng mở hơn.

3.4. Tuyển bảo mẫu không cần bằng cấp

Khác với tuyển bảo mẫu không cần bằng cấp, người bảo mẫu trong các trường mầm non, tiểu học người bảo mẫu cần có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ từ 3 - 6 tháng và được thực hành tại các cơ sở mầm non. Bên cạnh đó người bảo mẫu cần đáp ứng được kỹ năng chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ em, kiến thức dinh dưỡng và quan trọng là phải nắm bắt được tâm lý và hành động của trẻ.

Việc tuyển vị trí việc làm bảo mẫu không qua đào tạo, không bằng cấp cũng đang diễn ra ở các nhóm trẻ gia đình hoặc tại các trường mầm non tư thục lớn nhưng cũng không phổ biến lắm. Với những bảo mẫu không bằng cấp, lương được trả dao động từ 5.000.000 - 7.000.000 VNĐ/tháng.

Dù bất cứ ngành nghề nào, bạn có tình yêu và niềm đam mê với nghề vẫn chưa đủ, chúng ta cần trau dồi kiến thức và kỹ năng để có thể phục vụ công việc tốt nhất, đặc biệt với công việc trông coi trẻ - mầm non tương lai của đất nước.

Việc làm bảo mẫu không cần bằng cấp cũng khá đơn giản không yêu cầu quá nhiều bằng cấp chỉ cần có kinh nghiệm và kỹ năng tốt

4. Khu vực tuyển dụng việc làm bảo mẫu nhiều nhất

Tuyển dụng bảo mẫu tại các trung tâm tỉnh/thành phố ngày càng phổ biến hơn. Tùy thuộc vào mỗi hình thức tuyển dụng mà việc làm bảo mẫu sẽ có những yêu cầu công việc khác nhau. Dưới đây là một số khu vực tuyển bảo mẫu nhiều nhất hiện nay:

4.2. Việc làm bảo mẫu tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế và tập trung dân cư lớn nhất cả nước với nhiều gia đình trẻ và các trường học quốc tế. Do đó, nhu cầu tuyển dụng bảo mẫu cũng khá nhiều, đặc biệt trong các khu vực thuộc quận 1, quận 2, quận 8,..tuyển dụng chủ yếu ở việc làm bảo mẫu tại nhà và bảo mẫu trường mầm non, trường tư thục quốc tế.

Tùy thuộc vào kinh nghiệm và yêu cầu mà việc làm bảo mẫu có mức lương từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng ( tại nhà) và 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng ( trường quốc tế). Kinh nghiệm cần ít nhất 1 năm trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em, đối với bằng cấp có thể không bắt buộc, tuy nhiên tuyển dụng bảo mẫu trường quốc tế cần biết tiếng anh cơ bản, giao tiếp tốt và và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

4.6. Việc làm bảo mẫu tại Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ được coi là trung tâm lớn nhất tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ đang đẩy mạnh phát triển về giáo dục và dịch vụ chăm sóc trẻ em. Các khu vực trọng điểm như Ninh Kiều, Cái Răng,...ở những việc làm các trung tâm ngoại ngữ cần chăm sóc trẻ hoặc các gia đình cần thuê bảo mẫu.

Tỉnh Cần Thơ chú trọng ngành giáo dục nên rất cần bảo mẫu có trách nhiệm, tận tâm và quen thuộc với trẻ em tại khu vực nông thôn hoặc thành thị. Mức lương dao động từ 5.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng ( tại nhà) và tại các trường học mức lương từ 6.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng.

Đối với khu vực tuyển dụng này thì chủ yếu nhu cầu tuyển dụng người từng làm việc tại nhà trẻ hoặc gia đình.

4.6. Việc làm bảo mẫu tại Đồng Nai

Với tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế, tỉnh Đồng Nai có nhu cầu lớn về tuyển dụng bảo mẫu, đặc biệt tập trung ở TP Biên Hòa, Nhơn Trạch,.. có nhu cầu tuyển bảo mẫu ở các trường quốc tế, mầm non hoặc tại nhà.

Với đặc điểm nền kinh tế phát triển hơn nên tỉnh Đồng Nai nên mức lương của Đồng Nai cũng không kém gì so với thành phố Cần Thơ. Mức lương dao động từ 5.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng.

Tại khu vực này, tuyển bảo mẫu cần ưu tiên THPT hoặc trung cấp sư phạm mầm non. Không yêu cầu kinh nghiệm với bảo mẫu gia đình, nhưng các trường học cần tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm.

4.5. Việc làm bảo mẫu tại Bình Dương

Bình Dương là một tỉnh có tốc độ công nghiệp hóa hàng đầu cả nước, thu hút đông đảo người lao động và các gia đình sinh sống. Chính vì thế, nhiều gia đình có nhu cầu tuyển bảo mẫu để hỗ trợ chăm sóc khá lớn. Đặc biệt, khu vực Dĩ An và Thuận An tập trung nhiều khu công nghiệp, các gia đình công nhân nên cần bảo mẫu chăm sóc trẻ em tại nhà.

Tại tỉnh Bình Dương luôn tìm kiếm các ứng viên có thái độ tích cực, nhanh nhẹn và khả năng giao tiếp tốt với phụ huynh. Mức lương dao động của bảo mẫu tại gia đình từ 6.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng; đối với tuyển dụng bảo mẫu tại các trường học từ 8.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, có nơi không yêu cầu bằng cấp chỉ cần có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng với bảo mẫu tại các trường học. Bên cạnh đó, bảo mẫu có yêu cầu chứng chỉ sơ cứu và vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được đánh giá cao.

Tuyển dụng bảo mẫu tập trung nhiều tại các tỉnh/thành phố lớn vì phát triển đông dân cư và trường học

5. Mô tả chi tiết công việc của việc làm bảo mẫu

Công việc của người bảo mẫu bắt đầu thường thời gian sớm hơn những ba mẹ làm văn phòng khoảng 30 phút hoặc 1 tiếng. Người bảo mẫu bắt đầu công việc vào khoảng 6h30 sáng đến 17h30. Dưới đây là một số công việc cần làm khi cần tuyển bảo mẫu:

Chăm sóc và vệ sinh cá nhân cho trẻ nhỏ:

Việc cần làm đầu tiên là dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ môi trường làm việc, lau sạch bàn ghế và sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, khu vực vui chơi của trẻ

Cho trẻ ăn và ngủ đúng giờ, sau đó tắm rửa và vệ sinh cá nhân.

Theo dõi sức khỏe, các chỉ số về cân nặng và chiều cao của trẻ.

Sắp xếp các đồ dùng của trẻ sau khi vui chơi xong.

Đến giờ trưa thì người bảo mẫu cho trẻ ngủ đúng giờ.

Rèn luyện và phát triển kỹ năng:

Tổ chức hoạt động học tập và vui chơi cho trẻ được khoa học

Quan sát và đánh giá sự phát triển cho từng cá nhân của trẻ.

Hướng dẫn trẻ rèn luyện phản xạ, tư duy và các kỹ năng mềm.

Chuẩn bị đồ chơi, dụng cụ học tập sao cho phù hợp với lứa tuổi.

Quản lý lớp học hiệu quả:

Xây dựng lớp học kỷ luật và giữ trật tự trong giờ học.

Thường xuyên chú trọng tới cảm xúc và hành vi của trẻ.

Luôn chủ động kết nối và giao tiếp với phụ huynh về tình hình của trẻ.

Xây dựng hoạt động dành cho trẻ vui chơi:

Sáng tạo hơn các chương trình học tập và vui chơi cho trẻ em.

Ghi chép nhật ký và báo cáo tình hình trẻ cho đơn vị cơ sở hoặc gia đình của trẻ.

Tham gia các hoạt động và các cuộc họp của cơ sở.

Giám sát và đảm bảo an toàn cho trẻ em:

Đảm bảo an toàn về vấn đề ăn uống và vui chơi cho trẻ em.

Xử lý kịp thời các vấn đề khẩn cấp, cần sơ cứu ngay.

Tiếp đến khi kết thúc công việc của một ngày làm việc thì người bảo mẫu có trách nhiệm trong coi trẻ cho đến phụ huynh đến đón.

Mô tả chi tiết công việc của tuyển dụng bảo mẫu hiện nay

6. Yêu cầu công việc đối với việc làm bảo mẫu

Nghề bảo mẫu cũng cần có những kinh nghiệm và kỹ năng đối với trẻ nhỏ bởi vì trẻ em rất nhạy cảm. Chính vì thế, các đơn vị tuyển bảo mẫu cũng yêu cầu một số trình độ chuyên môn và kỹ năng ứng xử cụ thể:

Về trình độ học vấn và chuyên môn:

Trình độ học vấn: Cần yêu cầu đạt tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên (hoặc tương đương). Một số đơn vị hoặc trung tâm còn yêu cầu cần bằng cấp hoặc chứng chỉ nghề dạy tại giáo dục mầm non, trung tâm chăm sóc trẻ em.

Chứng chỉ nghề dạy chuyên môn: Chứng chỉ sơ cấp chăm sóc và nuôi dạy trẻ em; Chứng chỉ về y tế và sơ cứu cho trẻ em…

Về kiến thức chăm sóc trẻ nhỏ:

Hiểu rõ các giai đoạn phát triển và tâm lý của trẻ..

Luôn cập nhật kiến thức nuôi dạy và chăm sóc phù hợp với từng độ tuổi của trẻ.

Luôn lắng nghe và quan sát, các nhu cầu của trẻ để đáp ứng kịp thời.

Chăm sóc vệ sinh và cân bằng chế độ dinh dưỡng.

Tuân thủ quy định về nguyên tắc vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cập nhật thường xuyên tình hình sức khỏe về chiều cao và cân nặng của trẻ em.

Về kỹ năng cần có:

Khả năng chăm sóc cho trẻ em: Các khung giờ chăm sóc cho trẻ như bữa ăn sáng, ăn trưa, giờ ngủ trưa hay vệ sinh đồ đạc từ mọi độ tuổi, từ trẻ sơ sinh đến đến trẻ đang tuổi đi học.

Giao tiếp với trẻ: Bảo mẫu cần giao tiếp tốt với trẻ em vì trẻ em rất nhạy cảm hay khóc. Bên cạnh đó, bảo mẫu cũng cần lắng nghe trẻ để hiểu trẻ hơn, giao tiếp với ba mẹ cũng cần truyền đạt ý kiến của mình rõ ràng, dễ hiểu.

Khả năng giáo dục: Để trở thành một bảo mẫu chuyên nghiệp thì không thể dừng lại ở việc chỉ chăm sóc, trông coi trẻ mà người bảo mẫu còn dạy trẻ em về tư duy chọn màu sắc, hình dạng, học đếm số, học chữ và nhiều thứ khác. Từ đó, giúp trẻ kích thích sự tò mò và ham học hỏi hơn.

Xử lý tình huống: Trẻ em rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương nên người bảo mẫu cần hết sức cẩn thận an toàn cho bé. Đặc biệt, trong trường hợp khẩn cấp còn biết cách sơ cứu khi trẻ ăn phải thứ gì đó không nên.

Tính kiên nhẫn: Trẻ em rất khó bảo đặc biệt khi các con mải chơi, buồn chán, mệt mỏi thì người bảo mẫu cần phải kiên nhẫn không vì bất cứ lý do cá nhân nào bản thân ảnh hưởng tới trẻ em.

Khả năng tổ chức: Một người bảo mẫu chuyên nghiệp cần có khả năng tư duy về tổ chức các hoạt động bổ ích cho trẻ như: thời gian vui chơi, ăn uống, sao cho hợp lý để đảm bảo sự phát triển của trẻ.

Nghề bảo mẫu cần có những kinh nghiệm và kỹ năng đối với trẻ nhỏ bởi vì trẻ em rất nhạy cảm

Kết Luận

Nhu cầu tuyển bảo mẫu cũng ngày càng được phổ biến do xã hội phát triển kéo theo sự bận rộn của các gia đình cần có người hỗ trợ chăm sóc, dạy dỗ và trông nom trẻ nhỏ. Tuy nhiên, nhìn có vẻ việc làm bảo mẫu khá đơn giản nhưng nghề này cũng đòi hỏi người có đủ kiến thức chăm sóc trẻ, kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết vì trẻ em khá nhạy cảm. Đây là cơ hội việc làm ý nghĩa và tiềm năng cho những ai yêu trẻ, mong muốn tìm kiếm một nghề nghiệp ổn định với cơ hội phát triển lâu dài. Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc phù hợp với những phẩm chất này, bảo mẫu chắc chắn là lựa chọn đáng cân nhắc.