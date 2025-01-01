Công việc Nhân viên bán hàng part time

Tuyển dụng việc làm nhân viên bán hàng part time được nhiều người lao động tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng… tìm kiếm nhằm cải thiện thu nhập nhờ tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi. Ngoài ra, thị trường tuyển dụng việc làm này cũng tương đối lớn, ứng viên dễ dàng lựa chọn công việc phù hợp với mức lương dao động từ 2.000.000 – 7.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên bán hàng part time

Thị trường việc làm bán hàng part time hiện nay được đánh giá đa dạng và phong phú khi hầu hết lĩnh vực kinh doanh nào cũng cần tới. Vị trí việc làm này không chỉ giải quyết nhu cầu sử dụng nhân lực, tối ưu chi phí vận hành của doanh nghiệp mà còn giúp người lao động cải thiện nguồn thu nhập trong khoảng thời gian nhàn rỗi.

Nhân viên bán hàng part time so với làm full time sẽ có số giờ làm trong một tuần ít hơn. Lịch làm việc của công việc bán thời gian thường theo giờ hoặc ca đã đăng ký trong tuần. Việc làm nhân viên bán hàng part time có ưu thế thời gian linh hoạt nên phù hợp với những đối tượng như người lao động tự do, học sinh, sinh viên,…

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên bán hàng part time hiện nay

Vai trò của nhân viên bán hàng part time sẽ tương tự như nhân viên full time là đảm nhận tư vấn và hướng dẫn khách hàng một cách chu đáo, nhanh gọn nhất. Đồng thời, nhân viên part time cũng sẽ thực hiện các nhiệm vụ xử lý giao dịch và thanh toán cho khách hàng. Bên cạnh đó, ứng viên còn đảm nhận vai trò trưng bày và bố trí sản phẩm sao cho thu hút, đầy đủ trên các kệ hàng. Ngoài những vai trò kể trên, việc làm nhân viên bán hàng part time còn phụ trách xử lý khiếu nại cũng như giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trong ca làm việc của mình.

Nhu cầu tuyển nhân viên bán hàng part-time vô cùng đa dạng lĩnh vực, ngành nghề nên cơ hội việc làm là rất lớn. Đặc biệt là tại những thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng hay Cần Thơ sẽ tập trung nhiều đơn vị, doanh nghiệp cần tìm kiếm người lao động bán thời gian. Trên các diễn đàn, trang tuyển dụng có số lượng tin tìm việc làm nhân viên bán hàng part time lên tới hàng nghìn bài đăng. Việc làm này sẽ giúp người lao động tự do tăng thêm thu nhập, nếu như làm tốt sẽ có cơ hội nhận chính thức, được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định. Rriêng với sinh viên, việc làm bán hàng part time sẽ cải thiện được khả năng giao tiếp, kiến thức và nghiệp vụ cần thiết, rất có ích khi ra trường.

2. Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng part time

Mức lương trung bình của nhân viên bán hàng part time hiện nay sẽ chịu ảnh hưởng bởi quy định về mức lương tối thiểu vùng lần lượt là vùng I có mức 22.500 VNĐ/giờ, vùng II là 20.000 VNĐ/giờ, vùng III là 17.500 VNĐ/giờ và vùng IV đạt 15.600 VNĐ/giờ. Ngoài ra, thu nhập trung bình đối với việc làm nhân viên bán hàng part time còn phụ thuộc vào lĩnh vực và doanh nghiệp tuyển dụng. Dưới đây là mức lương tham khảo dành cho một số vị trí việc làm part time:

Việc làm bán hàng part time Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Bán hàng thời trang part time 3.000.000 – 5.000.000 Bán hàng siêu thị part time 2.000.000 – 4.000.000 Bán hàng part time cửa hàng tiện lợi 3.000.000 – 5.000.000 Bán hàng mỹ phẩm part time 3.000.000 – 6.000.000 Nhân viên bán hàng part time online 3.000.000 - 7.000.000 Bán hàng telesale part time 2.000.000 - 5.000.000 Bán hàng part time tại kho 2.000.000 - 5.000.000 Bán hàng lưu động 2.000.000 - 4.000.000 Bán hàng part time tại sự kiện/triển lãm 2.000.000 - 3.000.000

3. Mô tả về công việc của một nhân viên bán hàng part time

Tuyển dụng nhân viên bán hàng part time là lựa chọn của nhiều doanh nghiệp hiện nay trong quá trình phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh. Tuỳ vào lĩnh vực, doanh nghiệp mà công việc của một nhân viên bán hàng part time có những yêu cầu riêng. Tuy nhiên, về cơ bản sẽ gồm những đầu việc như sau:

Phụ trách nhận và bảo quản hàng hoá, sản phẩm từ nhà cung cấp. Nhân viên bán hàng part time sẽ tiến hành kiểm kê số lượng, tình trạng đóng gói, chất lượng bao vì và hạn sử dụng sản phẩm. Đồng thời, sẽ tiến hàng ghi chép cẩn thận thông tin về hàng hoá và bảo quản đúng cách.

Sắp xếp hàng hóa, sản phẩm gọn gàng, đúng vị trí và đảm bảo tính thẩm mỹ nhằm kích thích mua hàng. Đồng thời, nhân viên bán hàng part time cũng tiến hành loại bỏ những sản phẩm đã hết hạn sử dụng và thường xuyên vệ sinh, lau chùi kệ hàng.

Tư vấn và giới thiệu những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đây là nhiệm vụ chính đối với công việc này.

Trong đầu mục tuyển nhân viên bán hàng part time cũng sẽ ghi rõ công việc sắp xếp và bảo quản sản phẩm trong kho theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với từng loại hàng hoá hoặc theo yêu cầu của quản lý.

Việc làm nhân viên bán hàng part time sẽ giải đáp các thắc mắc và xử lý khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ của khách hàng nhanh chóng.

Công việc của một nhân viên bán hàng part time có những yêu cầu riêng tuỳ vào lĩnh vực và yêu cầu doanh nghiệp

4. Yêu cầu của đối với việc làm nhân viên bán hàng part time

Đối với công việc nhân viên part time sẽ không yêu cầu quá cao về trình độ chuyên môn hay bằng cấp thay vào đó việc làm này sẽ có những yêu cầu cụ thể như sau:

Giao tiếp tốt, thái độ niềm nở là điều bắt buộc cần có để đảm nhận tốt vị trí việc làm này.

Nhân viên bán hàng part time cũng được xem là bộ mặt của doanh nghiệp cho nên ứng viên cần có ngoại hình ưa nhìn, chỉn chu sẽ dễ dàng tạo thiện cảm và ấn tượng tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Có kỹ năng lắng nghe, sự kiên nhẫn và sẵn sàng vượt qua khó khăn. Bởi trong quá trình bán hàng, ứng viên sẽ đối với nhiều vị khách khó tính cho nên cần trang bị kỹ năng này để giải quyết vấn đề tốt nhất.

Kỹ năng bán hàng là yêu cầu cần thiết đối với ứng viên vị trí việc làm nhân viên bán hàng part time. Để có được điều này, ứng viên sẽ cần có những kiến thức về sản phẩm và nắm bắt tâm lý, nhu cầu khách hàng.

Có khả năng tiếp thu học tập tốt để nắm vững kiến thức về sản phẩm, dịch vụ mà bản thân phụ trách. Từ đó, nhân viên bán hàng part time giải đáp rõ ràng các câu hỏi từ khách hàng và thuyết phục mua sản phẩm.

Để làm việc trong môi trường bán hàng part time sẽ đòi hỏi ứng viên có sự tương tác với nhiều khách hàng và đồng nghiệp. Vì thế, các nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm ứng xử trong giao tiếp và biết cách xây dựng các mối quan hệ xung quanh.

Các nhà tuyển dụng việc làm nhân viên bán hàng part time cũng đề cao những ứng viên có sức khỏe tốt để đảm bảo hoàn thành công việc được giao. Bởi công việc này sẽ đòi hỏi người lao động phải liên tục tư vấn, trò chuyện và thực hiện các nhiệm vụ như kiểm hàng, sắp xếp, đóng gói, tính tiền,… Do đó, sức khỏe tốt là một trong những yêu cầu đối với nhân viên bán hàng part time.

Tuyển nhân viên part-time sẽ không yêu cầu quá cao về trình độ chuyên môn hay bằng cấp

5. Khu vực tuyển dụng nhân viên bán hàng part time nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng part time hiện nay diễn ra vô cùng sôi động với sự đa dạng lĩnh vực. Đặc biệt với những thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội,… là khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cho nên nhu cầu tìm kiếm lao động làm việc ngắn hạn rất lớn.

5.1. Tuyển dụng nhân viên part time Hà Nội

Hà Nội nằm trong số những khu vực tập trung tuyển dụng việc làm nhân viên bán hàng part time nhiều hiện nay. Với lợi thế là thành phố sầm uất có nhiều cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng và hàng loạt đơn vị cung cấp dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe như Vinmart, Circle K, công ty TNHH thời trang Cocandy,… đã kích thích nhu cầu sử dụng nguồn lao động làm việc bán thời gian trở nên sôi động hơn.

Hà Nội nằm trong số những khu vực tập trung tuyển dụng việc làm nhân viên bán hàng part time nhiều hiện nay

Những việc làm bán thời gian phổ biến tại Hà Nội khá đa dạng như nhân viên bán hàng part time (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, mỹ phẩm,…), giao hàng, đóng gói, người mẫu ảnh, gia sư,… Với sự đa dạng việc làm nhân viên bán hàng part time tại Hà Nội đã giúp người lao động cải thiện được thu nhập trong lúc thời gian nhàn rỗi với mức dao động từ 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ/tháng.

5.2.Tuyển nhân viên bán hàng part time TP.HCM

Hồ Chí Minh là thành phố năng động, có tốc độ phát triển nhanh bậc nhất cả nước. Nhịp sống nhanh, thoải mái, tiện lợi và nhu cầu sinh hoạt cao là những điều cần có tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính điều này đã giúp những cửa hàng tiện lợi 24h, siêu thị, trung tâm thương mại, showroom, shop thời trang, shop mỹ phẩm,… như Vinmart, Big C, CGV cùng với sự đa dạng các mặt hàng và dịch vụ hoạt động mạnh mẽ đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng part time tăng theo.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên bán hàng part time tại Hồ Chí Minh diễn ra sôi động

Đa phần những nhân viên bán hàng part time tại đây là sinh viên, người lao động tự do muốn kiếm thêm thu nhập. Nhân viên bán hàng part time tại thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu làm việc theo ca xoay hoặc cố định ở trong các cửa hàng ăn uống, shop mỹ phẩm, thời trang,… Mức lương đối với việc làm nhân viên bán hàng part time tại thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 2.000.000 – 6.000.000 VNĐ/tháng.

6. Sự khác biệt giữa nhân viên bán hàng part time và full time

Việc lựa chọn việc làm nhân viên bán hàng part time hay full time sẽ phụ thuộc vào mục đích và sự ưu tiên của mỗi người lao động. Công việc full time có thời gian làm việc cố định và hưởng nhiều chế độ từ doanh nghiệp. Ngược lại, việc làm part time sở hựu lợi thế thời gian linh hoạt nhưng chỉ hưởng một phần hoặc không có chế độ đối với người lao động. Dưới đây là một số phân tích sự khác biệt giữa nhân viên bán hàng part time và full time:

Tiêu chí Bán hàng part time Bán hàng full time Thời gian làm việc Việc làm nhân viên bán hàng part time được chủ động đăng ký lịch làm dựa theo thời gian rảnh của bản thân. Thời gian làm việc đối với nhân viên bán hàng part time sẽ phải đảm bảo đủ số lượng mà nhà tuyển dụng yêu cầu, thường từ 20-30 giờ/1 tuần. Nhân viên bán hàng full time sẽ làm việc theo giờ hành chính. Tùy theo quy định của công ty mà khung giờ của người lao động có sự thay đổi. Thường nhân viên full time sẽ đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần. Sự linh hoạt Nhân viên được linh hoạt đăng ký thời gian, địa điểm làm việc. Luôn làm việc theo giờ hành chính và có kế hoạch lịch trình cụ thể theo tuần/tháng/năm. Mức lương Thu nhập của việc làm nhân viên bán hàng part time sẽ theo khối lượng công việc đã hoàn thành. Vì thế, mức lương sẽ thay đổi lên hoặc xuống tùy theo năng suất làm việc của người lao động. Có thu nhập ổn định. Ngoài lương cứng, lương cơ bản thì nhân viên bán hàng full time còn có thêm tiền làm việc ngoài giờ theo quy định của nhà nước và thưởng kinh doanh theo chế độ công ty. Chính sách đãi ngộ Bị hạn chế một số chế độ đãi ngộ và phúc lợi từ công ty. Được hưởng toàn bộ các chính sách đãi ngộ của công ty dành cho người lao động như chế độ nghỉ dưỡng hằng năm, BHXH, BHTN và chế độ đãi ngộ khi làm việc tại văn phòng. Cơ hội thăng tiến Tùy theo chính sách đào tạo nhân lực của doanh nghiệp mà người lao động việc làm part time sẽ được cân nhắc lên chính thức. Tuy nhiên, hầu hết các công việc bán thời gian sẽ khó hoặc phần trăm rất thấp để có cơ hội thăng tiến cao hơn. Lộ trình sự nghiệp và cơ hội thăng tiến đối với nhân viên bán hàng full time rất rõ ràng. Các doanh nghiệp luôn tạo điều kiện để các nhân viên làm việc lâu dài, nhằm tránh mất nhân tài và giảm chi phí đào tạo nhân lực mới.

Nhu cầu tuyển dụng và tìm kiếm việc làm nhân viên part time hiện nay ngày càng tăng cao. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi công việc này có sự đa dạng lĩnh vực, thời gian linh động và đặc biệt phù hợp với nhóm người lao động tự do, học sinh – sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập trong khoảng thời gian rảnh rỗi.