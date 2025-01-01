Công việc Nhân viên chế bản

Do xu hướng phát triển của ngành công nghiệp in ấn và bao bì, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên chế bản tăng cao tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… Những nhân lực có nhiều năm kinh nghiệm và trình độ cao thường nhận về mức lương ổn định dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên chế bản hiện nay

Nhân viên chế bản là người tạo ra các chế bản hoặc các file điện tử phục vụ cho quy trình in ấn. Công việc này bao gồm xử lý, chuẩn bị tài liệu, hình ảnh và các thành phần khác nhằm tạo ra các bản chế bản cuối cùng.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên chế bản đang có xu hướng ngày càng tăng vì sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp in ấn và bao bì. Theo các chuyên gia trong Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp đóng gói bao bì và in ấn 2023, tiềm năng của ngành in ấn và bao bì vẫn đang rất lớn. Bà Judy Wang Chủ tịch Yorkers cho biết ngành công nghiệp này có khả năng sẽ tăng trưởng hơn 13% mỗi năm.

Hiện nay, phần lớn các công ty in vừa và nhỏ tập trung vào in ấn, gia công cho các đơn hàng nhỏ. Trong khi đó, các công ty lớn đã chuyển sang đầu tư công nghệ hiện đại, tăng sự cạnh tranh trên thị trường. Điều này thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng các nhân viên chế bản trình độ chuyên môn cao, có nhiều kinh nghiệm.

Theo các chuyên gia, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên chế bản tăng theo các năm

Nhiều doanh nghiệp in ấn đang tích cực đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, phát triển dịch vụ trên thị trường. Xu hướng tự động hóa, in thông minh và in 3D… thúc đẩy ngành in tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ 4.0. Đây là cơ hội việc làm cho các nhân viên chế bản có trình độ cao về đồ họa, thiết kế với mức thu nhập hấp dẫn và chế độ đãi ngộ tốt.

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm nhân viên chế bản

Nhân viên chế bản hiện nay có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như sách, bao bì, nhãn mác, tạp chí… Mỗi công việc đều có mức thu nhập bình quân chênh lệch phụ thuộc vào từng ngành, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Dưới đây là mức lương cụ thể của việc làm nhân viên chế bản:

Việc làm nhân viên chế bản Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên thiết kế chế bản nhãn mác 8.000.000 - 15.000.000 Nhân viên thiết kế chế bản báo, tạp chí 8.000.000 - 15.000.000 Nhân viên thiết kế chế bản sách 12.000.000 - 15.000.000 Nhân viên thiết kế chế bản bao bì 12.000.000 - 18.000.000

3. Những việc làm nhân viên chế bản biến hiện nay

Công việc của nhân viên chế bản là xử lý, chuẩn bị các tài liệu phục vụ cho quá trình in ấn. Có khá nhiều việc làm nhân viên chế bản thuộc các lĩnh vực khác nhau trên thị trường việc làm hiện nay. Dưới đây là những việc làm cụ thể của nhân viên chế bản:

3.1. Nhân viên thiết kế chế bản sách

Nhân viên thiết kế chế bản sách là những người chịu trách nhiệm trong việc chế bản các ấn phẩm sách như chỉnh sửa văn bản, rà soát chính tả, dàn trang sách, thiết kế bìa sách… theo yêu cầu của cấp trên hoặc khách hàng.

Công việc chính:

Dàn trang, chế bản sách

Chỉnh sửa câu từ, chính tả trong văn bản sách

Làm việc với ban biên tập để hoàn thiện bản thảo sách

Phối hợp với bên thiết kế hoàn thành bìa sách

Cập nhật xu hướng các thiết kế sạch hợp thị hiếu

Thực hiện các nhiệm vụ của cấp trên giao phó

Yêu cầu cần có:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến mỹ thuật, đồ họa và thiết kế

Tư duy sáng tạo, thẩm mỹ tốt

Có khả năng kiên trì và linh hoạt

Khả năng xử lý và giải quyết vấn đề khi phát sinh

Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm

Kỹ năng tin học văn phòng tốt

3.2. Nhân viên thiết kế chế bản bao bì

Nhân viên thiết kế bao bì có vai trò tạo ra những mẫu bao bì bắt mắt, thu hút, vừa có công dụng bảo vệ sản phẩm vừa thể hiện được độ nhận diện thương hiệu của sản phẩm.

Công việc chính:

Nghiên cứu, phân tích các sản phẩm tìm ra thiết kế phù hợp

Lên ý tưởng, phác thảo sơ bộ thiết kế

Chỉnh sửa, hoàn thiện thiết kế sau khi được các bộ phận liên quan phản hồi, góp ý

Kết hợp với bộ phận Marketing đưa ra thiết kế, nhận diện thương hiệu phù hợp

Phối hợp với bên sản xuất đảm bảo có thể thực hiện được thiết kế, đúng và đủ

Liên hệ với nhà cung cấp vật liệu và tối ưu chi phí phù hợp với thiết kế

Kiểm tra chất lượng và đánh giá hiệu quả bao bì

Yêu cầu cần có:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đồ họa, thiết kế, mỹ thuật công nghiệp

Có nhiều năm kinh nghiệm trong thiết kế nhãn mác, bao bì

Khả năng sáng tạo, có mắt thẩm mỹ

Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Illustrator, CorelDRAW và Photoshop

Hiểu biết về một số kỹ thuật in ấn, vật liệu

3.3. Nhân viên thiết kế chế bản báo, tạp chí

Nhân viên thiết kế chế bản báo, tạp chí là người thiết kế, trình bày các bài viết cũng như hình ảnh và thông tin trên các tạp chí, trang báo, có thể là báo in hoặc báo mạng.

Công việc chính:

Sắp xếp các bài viết, hình ảnh trên báo, tạp chí sao cho phù hợp

Chèn ảnh và đồ họa cho bài viết, thiết kế

Định dạng lại tạp chí, trang báo tạo ra sản phẩm chất lượng, phù hợp

Đảm bảo tính đồng nhất cho bản in và bản trên web

Thực hiện các nhiệm vụ của ban biên tập

Yêu cầu cần có:

Kỹ năng chuyên môn, tốt nghiệp đại học các ngành liên quan thiết kế, đồ họa, mỹ thuật

Kỹ năng phác thảo, phác họa hình ảnh

Kỹ năng quản lý dự án tốt

Khả năng làm việc theo nhóm

Khả năng quản lý thời gian

3.4. Nhân viên thiết kế chế bản nhãn mác

Nhân viên thiết kế chế bản nhãn mác là người thiết kế ra nhãn mác của sản phẩm có thể là tem, nhãn liên quan đến việc sản xuất sản phẩm, tạo độ nhận diện thương hiệu cao.

Công việc chính:

Thiết kế tem, nhãn sao cho phù hợp với sản phẩm và thị hiếu

Lên ý tưởng, phối hợp với các phòng ban để đưa ra thiết kế nhãn mác hợp lý

Triển khai các thiết kế nhãn mác của sản phẩm theo yêu cầu

Quảng bá cho sản phẩm theo ý tưởng thiết kế

Thực hiện một số công việc khác của cấp trên

Yêu cầu cần có:

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế

Có kinh nghiệm thiết kế nhãn mãn

Có tính sáng tạo, nhiều ý tưởng và gu thẩm mỹ tốt

Là người cẩn thận, nhiệt tình

Có khả năng giao tiếp tốt

Có thể làm việc nhóm và chịu được áp lực cao

Nhân viên chế bản có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như báo chí, sách, bao bì

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên chế bản nhiều nhất

Tùy từng lĩnh vực đặc thù, việc làm nhân viên chế bản được tuyển dụng nhiều tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng… Mỗi một khu vực đều có nhu cầu tuyển dụng nhân viên chế bản thuộc các ngành khác nhau.

4.1. Tuyển dụng việc làm nhân viên chế bản TP.HCM

TP.HCM là thành phố kinh tế trọng điểm của Việt Nam, được không ít doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư. Đây là nơi tập trung nhiều nhà xuất bản, tòa soạntrang báo, tạp chí lớn hay những công ty sản xuất kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Do đó nhu cầu tuyển dụng các vị trí việc làm nhân viên chế bản sách, nhãn mác, tạp chí tại TP.HCM khá lớn, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.

4.2. Tuyển dụng việc làm nhân viên chế bản tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô cũng là thành phố trọng điểm kinh tế của nước ta. Giống với TP.HCM, đây là nơi tập trung nhiều tòa soạn báo, tạp chí và các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Nhu cầu tuyển nhân viên thiết kế chế bản báo chí, sách tại đây lớn và tăng trưởng theo các năm. Mức lương của những vị trí công việc này thường dao động từ 12.000.000 - 16.000.000 VNĐ/tháng với nhiều chế độ đãi ngộ tốt.

4.3. Tuyển dụng việc làm nhân viên chế bản Đà Nẵng

Đà Nẵng là vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với không ít công ty kinh doanh sản xuất lĩnh vực dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp chế biến… Do đó, thành phố này có nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên thiết kế chế bản bao bì, nhãn mác phục vụ cho sản xuất và nhận diện thương hiệu. Đây là cơ hội việc làm cho những ứng viên theo đuổi ngành thiết kế chế bản, với mức lương khá ổn định dao động từ 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.

4.3. Tuyển dụng việc làm nhân viên chế bản Hải Phòng

Hải Phòng là thành phố biển với các khu công nghiệp trọng điểm nổi tiếng. Đây là vùng đất rất màu mỡ cho nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp chế biến, hàng tiêu dùng… Giống với Đà Nẵng, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên chế bản bao bì, nhãn mác tại Hải Phòng lớn phù hợp từng lĩnh vực kinh doanh, với mức lương dao động từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Đây là cơ hội tốt cho các bạn sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, đồ họa và chế bản.

4.3. Tuyển dụng việc làm nhân viên chế bản Bình Dương

Bình Dương là thành phố nổi tiếng với nhiều khu công nghiệp kinh doanh các mặt hàng sản xuất như dệt may, chế biến nông lâm sản, hóa mỹ phẩm… Theo đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên thiết kế chế bản bao bì, nhãn mác phục vụ cho sản xuất tại thành phố khá lớn. Với mức lương dao động từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, nhiều lao động lựa chọn công việc này vì thu nhập ổn định, chế độ đãi ngộ tốt.

Nhiều thành phố lớn, khu công nghiệp tuyển nhân viên thiết kế chế bản bao bì, nhãn mác

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên chế bản

Để có nhiều cơ hội trúng tuyển vào vị trí nhân viên chế bản, ứng viên cần đảm bảo những yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm từ phía nhà tuyển dụng. Dưới đây là những yêu cầu chi tiết:

Yêu cầu chuyên môn:

Trình độ học vấn : Ứng viên có trình độ đại học trong lĩnh vực thiết kế, đồ họa, chế bản, có hiểu biết về các phần mềm Adobe InDesign, Illustrator, và Photoshop.

: Ứng viên có trình độ đại học trong lĩnh vực thiết kế, đồ họa, chế bản, có hiểu biết về các phần mềm Adobe InDesign, Illustrator, và Photoshop. Yêu cầu về kinh nghiệm: Ít nhất từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế bản, in ấn hoặc xuất bản.

Ít nhất từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế bản, in ấn hoặc xuất bản. Xử lý, chuẩn bị tài liệu: Thu thập văn bản, hình ảnh đảm bảo đáp ứng yêu cầu dự án in ấn. Ứng viên cần biết kiểm tra định dạng, chỉnh sửa văn bản, rà soát lỗi chính tả.Sắp xếp, thiết kế bố cục: Ứng viên cần biết thiết kế, dàn trang sao cho bố cục hấp dẫn, dễ hiểu, đảm bảo sự cân đối hài hòa của tài liệu.

Thu thập văn bản, hình ảnh đảm bảo đáp ứng yêu cầu dự án in ấn. Ứng viên cần biết kiểm tra định dạng, chỉnh sửa văn bản, rà soát lỗi chính tả.Sắp xếp, thiết kế bố cục: Ứng viên cần biết thiết kế, dàn trang sao cho bố cục hấp dẫn, dễ hiểu, đảm bảo sự cân đối hài hòa của tài liệu. Biết phát triển, duy trì nhận diện thương hiệu như thiết kế logo, màu sắc và một số tài liệu truyền thông sao cho độ nhận diện thương hiệu tốt nhất.

như thiết kế logo, màu sắc và một số tài liệu truyền thông sao cho độ nhận diện thương hiệu tốt nhất. Chuẩn bị văn bản chế bản : Ứng viên cần biết sử dụng phần mềm, công nghệ tạo ra các bản chế bản theo đúng quy trình và đúng thiết kế.

: Ứng viên cần biết sử dụng phần mềm, công nghệ tạo ra các bản chế bản theo đúng quy trình và đúng thiết kế. Kiểm tra và điều chỉnh phù hợp yêu cầu: Đảm bảo sản phẩm không có lỗi sai, đủ tiêu chí về mỹ thuật, về ứng dụng và độ nhận diện thương hiệu trước khi chuyển đi in ấn.

Yêu cầu về kỹ năng:

Ứng viên cần sử dụng thành thạo các phần mềm chế bản chuyên dụng như Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop

Ứng viên cần có khả năng kiểm tra, điều chỉnh văn bản, chế bản đảm bảo chất lượng cuối cùng

Khả năng tuy duy sáng tạo và là người có gu thẩm mỹ tốt

Có kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc nhóm hiệu quả.

Kỹ năng quản lý thời gian

Khả năng làm việc hiệu quả dưới áp lực cao

Khả năng xử lý vấn đề, giải quyết tình huống

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel, PowerPoint…

Nhìn chung, giữa thời kỳ 4.0, nhiều doanh nghiệp in ấn vẫn phát triển rất vượt trội nhờ đầu tư nâng cao dịch vụ với xu hướng tự động hóa, in thông minh và in 3D. Điều này thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên chế bản trình độ cao trên thị trường. Theo một số chuyên gia nhận định, ngành công nghiệp in ấn và bao bì sẽ còn tiếp tục phát triển trong các năm tới. Đây là cơ hội việc làm cho những người học thiết kế đồ họa, chế bản. Nếu có đam mê với lĩnh vực này, bạn có thể gia nhập vào đường đua thị trường việc làm chế bản.