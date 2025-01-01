Công việc Tài xế taxi

Hiện nay, việc làm tài xế taxi có sự phân hóa đa dạng với nhiều loại hình dịch vụ khác nhau. Tùy thuộc vào yêu cầu và sở thích cá nhân, tài xế có thể lựa chọn làm việc trong các mô hình taxi truyền thống, taxi công nghệ hoặc taxi cho thuê theo giờ. Mỗi loại hình đều có đặc thù riêng, mở ra các cơ hội và thách thức khác nhau.

Tài xế taxi truyền thống làm việc với các hãng taxi đã có thương hiệu lâu năm và phục vụ khách hàng thông qua việc bắt khách trực tiếp hoặc qua tổng đài. Những tài xế này thường lái xe theo các tuyến cố định, được trả lương hoặc chia hoa hồng từ số lượng chuyến đi. Công việc này đòi hỏi người tài xế phải có kiến thức về địa lý và lộ trình để đảm bảo phục vụ khách hàng nhanh chóng và hiệu quả.

Tài xế taxi công nghệ kết nối trực tiếp với khách hàng thông qua các ứng dụng di động như Grab, Be, Gojek, Xanh SM. Công việc của những tài xế công nghệ này khá linh hoạt, cho phép họ được chọn giờ làm việc và tuyến đường. Những tài xế này sẽ nhận thanh toán qua ứng dụng, với mức thu nhập chủ yếu dựa trên số chuyến và quãng đường di chuyển, cùng với các khoản thưởng khác từ nền tảng.

3.3. Taxi cho thuê theo giờ

Taxi cho thuê theo giờ là hình thức dịch vụ cho phép khách hàng thuê xe và tài xế trong một khoảng thời gian nhất định, thường là vài giờ hoặc cả ngày. Công việc của tài xế trong mô hình này khá linh hoạt, vì họ không chỉ phục vụ những chuyến đi ngắn mà còn có thể đưa khách đi tham quan, công tác hoặc thực hiện các nhiệm vụ đặc thù. Thu nhập của taxi cho thuê theo giờ chủ yếu dựa vào số giờ thuê và mức phí dịch vụ theo thỏa thuận.

4. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho tài xế taxi

Trong khi nhu cầu di chuyển của người dân ngày càng gia tăng, nhu cầu tuyển tài xế taxi có xu hướng tăng mạnh với mức lương dao động từ 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Để tuyển tài xế taxi có đầy đủ bằng cấp và kinh nghiệm, các nhà tuyển dụng thường đưa ra những yêu cầu sau:

Bằng cấp: Việc làm tài xế taxi không yêu cầu trình độ học vấn cao, nhưng cần có bằng lái xe và tốt nghiệp THPT trở lên.

Bằng lái xe phù hợp và kinh nghiệm lái xe: Tài xế taxi cần có bằng lái xe hạng B2 hoặc C, có kinh nghiệm lái xe tối thiểu từ 1 - 2 năm, có khả năng lái xe an toàn, tuân thủ luật lệ giao thông.

Kiến thức về địa lý và các tuyến đường trong thành phố: Tài xế taxi cần có hiểu biết vững về các tuyến đường, khu vực trong thành phố để giúp khách hàng di chuyển nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm thời gian.

Kỹ năng giao tiếp và phục vụ khách hàng: Tài xế taxi cần có khả năng giao tiếp tốt, cư xử lịch sự và chuyên nghiệp để tạo dựng sự tin tưởng và hài lòng từ khách hàng.

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề: Tài xế taxi cần có khả năng xử lý linh hoạt các tình huống bất ngờ như sự cố giao thông hoặc các yêu cầu đặc biệt từ khách hàng, nhằm mang lại sự an tâm và trải nghiệm tích cực cho hành khách.​

Các nhà tuyển dụng đang cần tuyển tài xế taxi có kinh nghiệm với số lượng lớn

5. Những khó khăn của việc làm tài xế taxi

Mặc dù nghề tài xế taxi có nhiều tiềm năng để phát triển nhưng cũng không thiếu những khó khăn và thách thức. Do vậy, công việc này đòi hỏi người tài xế phải có sự kiên nhẫn và khả năng đối mặt với nhiều tình huống khó khăn.

Cạnh tranh từ các dịch vụ taxi công nghệ: Việc xuất hiện các dịch vụ taxi công nghệ như Uber, Grab, Be… đã tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt với taxi truyền thống. Các dịch vụ này không chỉ cung cấp mức giá linh hoạt và hợp lý mà còn mang đến sự tiện lợi khi khách hàng có thể đặt xe và thanh toán qua ứng dụng. Điều này khiến tài xế taxi truyền thống gặp khó khăn trong việc duy trì khách hàng và tăng trưởng doanh thu.

Rủi ro về an toàn và bảo mật: Tài xế taxi phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn khi chở khách, đặc biệt là khi làm việc vào ban đêm hoặc đi vào các khu vực vắng vẻ. Các tình huống như cướp giật, tấn công hoặc gây rối từ khách hàng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, việc bảo mật thông tin cũng là một thách thức lớn, vì tài xế taxi cần phải bảo vệ thông tin cá nhân của cả mình và hành khách khỏi nguy cơ bị lộ hoặc sử dụng vào những mục đích không đúng đắn.

Áp lực từ việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng và thời gian: Tài xế taxi thường phải chịu áp lực lớn trong việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ khách hàng, từ việc chọn tuyến đường, thời gian đến nơi cho đến thái độ phục vụ. Điều này có thể gây căng thẳng cho các tài xế, đặc biệt là khi gặp phải khách hàng có thái độ không hài lòng hoặc có yêu cầu thay đổi chuyến đi giữa chừng. Ngoài ra, tài xế taxi còn phải làm việc liên tục để hoàn thành số chuyến xe trong ngày, luôn phải chạy đua với thời gian để tối ưu mức thu nhập.

Nhu cầu tuyển lái xe taxi không cần thế chấp và tuyển lái xe taxi chạy khoán ngày một tăng cao