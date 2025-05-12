Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 25 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
9 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Thực hiện cuộc gọi đến khách hàng theo danh sách đã được chọn lọc và từ đó triển khai công tác tư vấn, trợ giúp dịch vụ, góp phần gia tăng, mở rộng quyền lợi cho bản thân khách hàng.
Trao đổi thông tin nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ của Ngân hàng Quốc tế.
Tư vấn giá trị sử dụng các loại thẻ tín dụng cũng như các chương trình bổ trợ của Ngân hàng Quốc tế cho khách hàng có điều kiện và nhu cầu sử dụng.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng khá, giao tiếp nhanh nhẹn
Tốt nghiệp THPT trở lên
Cầu thị trong công việc
Không nợ xấu

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 5.000.000 VNĐ - 9.000.000 VNĐ ( Lương cứng tăng theo từng level) -> Thu nhập từ 8.000.000 VNĐ đến 25.000.000 VNĐ/tháng bao gồm Lương cứng + Hoa hồng
Được training kỹ năng và nghiệp vụ (hưởng trợ cấp đào tạo)
Hưởng hoa hồng không giới hạn.
Lộ trình thăng tiến lên các vị trí Trưởng nhóm/Giám sát/Quản lý.
Được đào tạo leadership cũng như nghiệp vụ chuyên môn tương ứng trong quá trình phát triển đến vị trí mới.
Được cung cấp toàn bộ trang thiết bị làm việc.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Thưởng Lễ Tết, hiếu hỷ, sinh nhật, cũng như các hoạt động thưởng nóng, giải thưởng từ đối tác ngân hàng khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật.
Phát triển đa dạng mối quan hệ nghề nghiệp tài chính – ngân hàng (đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và quản lý), phục vụ đắc lực cho con đường phát triển trong tương lai.
Hỗ trợ dấu thực tập cho sinh viên (nếu có nhu cầu).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

