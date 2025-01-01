Công việc Bác sĩ siêu âm

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ siêu âm cho các bệnh viện và phòng khám tại Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ,... ngày càng tăng, với thu nhập cạnh tranh từ 15.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ứng viên cần có chuyên môn vững vàng cùng kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm bác sĩ siêu âm

Bác sĩ siêu âm là chuyên gia sử dụng kỹ thuật, thiết bị siêu âm để ghi lại hình ảnh bên trong cơ thể, giúp bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác các bệnh lý liên quan đến tim, gan, thận, tử cung, thai nhi và nhiều cơ quan nội tạng khác. Ngoài khám chữa bệnh, bác sĩ còn hỗ trợ trong những ca phẫu thuật nội soi, đảm bảo vị trí chính xác khi sinh thiết hoặc điều trị một số bệnh lý.

Với sự phát triển không ngừng của công nghệ siêu âm và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này ngày càng rộng mở. Mặc dù số lượng bác sĩ trên 10.000 dân tại Việt Nam còn thấp (chỉ đạt 12,5 theo báo cáo của Bộ Y tế) thế nhưng dự báo sẽ có sự gia tăng trong thời gian tới, với mục tiêu đạt 15 bác sĩ trên 10.000 dân vào năm 2025.

Bác sĩ siêu âm là một nghề đòi hỏi chuyên môn cao nhưng có rất nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt khi kỹ thuật siêu âm ngày càng trở nên quan trọng trong việc phát hiện bệnh lý và giúp nâng cao hiệu quả điều trị. Do vậy, nhu cầu tuyển dụng vị trí bác sĩ siêu âm tại các bệnh viện, phòng khám sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.

Tuyển dụng bác sĩ siêu âm tăng mạnh mở ra cơ hội lớn cho những ai muốn theo đuổi nghề này

2. Mức lương trung bình của bác sĩ siêu âm

Mức lương của bác sĩ siêu âm tại Việt Nam hiện nay có sự chênh lệch rõ rệt tùy theo kinh nghiệm và vị trí công tác. Thu nhập trung bình của bác sĩ siêu âm dao động từ 15.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, mức lương có thể thay đổi tùy vào vị trí công tác, bệnh viện và kinh nghiệm cá nhân. Những bác sĩ siêu âm mới ra trường sẽ nhận mức lương khởi điểm thấp hơn so với bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm bác sĩ siêu âm Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Bác sĩ siêu âm mới ra trường 10.000.000 - 16.000.000 Bác sĩ siêu âm có kinh nghiệm (1-3 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 20.000.000 Bác sĩ siêu âm có kinh nghiệm (3-5 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 25.000.000 Bác sĩ siêu âm có nhiều kinh nghiệm (Trên 5 năm kinh nghiệm) 30.000.000 - 45.000.000

Mức lương theo vị trí

Việc làm bác sĩ siêu âm Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Bác sĩ siêu âm tổng quát 15.000.000 - 30.000.000 Bác sĩ siêu âm thai sản 18.000.000 - 35.000.000

Mức lương tuyển dụng bác sĩ siêu âm có thể thay đổi dựa trên trình độ học vấn, khả năng chuyên môn và vị trí công tác

3. Quy định về bằng cấp, chứng chỉ hành nghề

Để được cấp chứng chỉ hành nghề siêu âm tại Việt Nam, bác sĩ cần đáp ứng một số điều kiện quan trọng. Theo Điều 18 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, bác sĩ phải có văn bằng chuyên môn hoặc giấy chứng nhận phù hợp với nghề siêu âm.

Ngoài ra, bác sĩ cũng cần có chứng nhận đã hoàn thành thời gian thực hành và có giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện hành nghề. Theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP, thời gian thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với bác sĩ là 12 tháng, trong đó có 3 tháng thực hành chuyên môn về hồi sức cấp cứu. Đối với chuyên ngành siêu âm, thời gian thực hành chuyên sâu sẽ được quy định cụ thể tại các cơ sở y tế và tùy thuộc vào loại hình siêu âm.

Đặc biệt, việc cấp chứng chỉ hành nghề chỉ thực hiện nếu không có vấn đề liên quan đến những hình thức kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật, như bị cấm hành nghề hoặc đang trong quá trình truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chứng chỉ hành nghề là điều kiện bắt buộc khi tuyển bác sĩ siêu âm

4. Mô tả chi tiết công việc của bác sĩ siêu âm

Bác sĩ siêu âm chịu trách nhiệm sử dụng kỹ thuật siêu âm để chẩn đoán và đánh giá tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Nhiệm vụ của bác sĩ siêu âm là thực hiện quy trình siêu âm chính xác và lưu trữ kết quả, góp phần mang lại thông tin hữu ích cho quá trình điều trị.

4.1. Bác sĩ siêu âm tổng quát

Bác sĩ siêu âm tổng quát thực hiện kỹ thuật siêu âm trên nhiều cơ quan trong cơ thể, giúp chẩn đoán và theo dõi những bệnh lý liên quan. Công việc cụ thể của bác sĩ siêu âm tổng quát bao gồm:

Thực hiện kỹ thuật siêu âm: Tiến hành siêu âm các cơ quan như gan, thận, túi mật, tuyến tụy, tim, mạch máu, tuyến giáp,...

Phân tích hình ảnh: Đọc và phân tích hình ảnh siêu âm để đưa ra chẩn đoán ban đầu.

Tư vấn cho bệnh nhân: Giải thích kết quả siêu âm cho bệnh nhân và tư vấn những bước tiếp theo.

Hợp tác với bác sĩ chuyên khoa: Làm việc cùng các bác sĩ chuyên khoa để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.

4.2. Bác sĩ siêu âm thai sản

Bác sĩ siêu âm thai sản tập trung vào việc theo dõi sự phát triển của thai nhi trong suốt quá trình mang thai. Công việc chính của bác sĩ siêu âm thai sản bao gồm:

Siêu âm thai kỳ: Theo dõi sự phát triển của thai nhi, đánh giá kích thước, cấu trúc, đo những thông số sinh lý của thai nhi.

Chẩn đoán sớm các dị tật bẩm sinh: Phát hiện sớm những bất thường về cấu trúc và chức năng của thai nhi.

Đánh giá tình trạng nhau thai, nước ối: Đánh giá chức năng của nhau thai, lượng nước ối để đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi.

Theo dõi sự phát triển của thai nhi trong một số trường hợp đặc biệt: Thai nhi chậm lớn, đa thai, mẹ mang thai cao tuổi,...

Ngoài ra, cả bác sĩ siêu âm tổng quát và siêu âm thai sản đều có những nhiệm vụ chung như:

Vận hành máy siêu âm: Sử dụng thành thạo các loại máy siêu âm hiện đại.

Cập nhật kiến thức: Luôn cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực siêu âm.

Tham gia vào hoạt động nghiên cứu: Góp phần phát triển khoa học siêu âm.

Bác sĩ siêu âm thực hiện vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán và theo dõi sức khỏe bệnh nhân thông qua phương pháp hình ảnh siêu âm

5. Yêu cầu công việc đối với bác sĩ siêu âm

Tuyển dụng bác sĩ siêu âm yêu cầu ứng viên đáp ứng chuyên môn và kỹ năng nhất định. Những yêu cầu này không chỉ đảm bảo chất lượng chẩn đoán chính xác, mà còn giúp bác sĩ hỗ trợ bệnh nhân một cách hiệu quả trong suốt quá trình thăm khám và điều trị. Bên cạnh đó, bác sĩ siêu âm cần có khả năng làm việc dưới áp lực cao, xử lý tình huống khẩn cấp, đồng thời duy trì thái độ chuyên nghiệp và tận tâm với bệnh nhân.

Trình độ chuyên môn vững vàng: Bằng cấp: Tốt nghiệp chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh tại những trường đại học y khoa. Chứng chỉ hành nghề: Sở hữu chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh. Kiến thức chuyên sâu: Am hiểu sâu rộng về những kỹ thuật siêu âm, giải phẫu, sinh lý và các bệnh lý liên quan.

Kinh nghiệm lâm sàng: Thời gian làm việc: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ sở y tế. Thực hành: Có kinh nghiệm thực hành những kỹ thuật siêu âm khác nhau, từ siêu âm bụng, siêu âm tim đến siêu âm sản phụ khoa.

Kỹ năng giao tiếp và tư vấn: Khả năng giao tiếp tốt: Truyền đạt thông tin một cách rõ ràng, dễ hiểu cho bệnh nhân và đồng nghiệp. Kỹ năng tư vấn: Tư vấn cho bệnh nhân về kết quả siêu âm, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bệnh nhân thực hiện những xét nghiệm tiếp theo (nếu cần).

Một số phẩm chất khác: Khả năng chịu áp lực: Làm việc trong môi trường bệnh viện đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng xử lý tình huống nhanh chóng. Tinh thần trách nhiệm: Đảm bảo tính chính xác và khách quan của kết quả siêu âm. Tinh thần học hỏi: Luôn cập nhật những kiến thức mới về kỹ thuật siêu âm và các bệnh lý liên quan.



Lưu ý: Đây là những yêu cầu chung mà hầu hết nhà tuyển dụng bác sĩ siêu âm đều đưa ra. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng cơ sở y tế và vị trí công việc cụ thể, yêu cầu có thể khác nhau.

Để đáp ứng tiêu chí tuyển dụng bác sĩ siêu âm, ứng viên cần có có kiến thức chuyên môn vững vàng

6. Khu vực tuyển dụng bác sĩ siêu âm nhiều nhất

Việc tuyển dụng bác sĩ siêu âm đang diễn ra mạnh mẽ tại những thành phố lớn, nơi có nhu cầu khám chữa bệnh cao và sự phát triển của các cơ sở y tế. Những khu vực này mang đến cơ hội việc làm phong phú cho bác sĩ siêu âm, đặc biệt là ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

6.1. Việc làm bác sĩ siêu âm tại Hà Nội

Tại Hà Nội, việc tuyển dụng bác sĩ siêu âm tại các bệnh viện, phòng khám sản phụ được đặc biệt chú trọng. Những cơ sở y tế tại đây luôn tìm kiếm những bác sĩ siêu âm có chuyên môn cao để phục vụ cho nhu cầu khám thai định kỳ, chẩn đoán hình ảnh cho một số bệnh lý phụ khoa và theo dõi sự phát triển của thai nhi.

Bên cạnh đó, với sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống bệnh viện quốc tế, bác sĩ siêu âm còn có cơ hội tìm việc làm Hà Nội trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp. Ngoài ra, Hà Nội cũng là trung tâm đào tạo và nghiên cứu y khoa lớn của cả nước, tạo điều kiện cho bác sĩ không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

6.2. Việc làm bác sĩ siêu âm tại TP. HCM

TP. HCM là trung tâm y tế lớn nhất miền Nam, nơi có nhu cầu tuyển dụng bác sĩ siêu âm cao. Với sự xuất hiện của nhiều bệnh viện, phòng khám chuyên sâu, việc làm TP. HCM luôn có sức hút lớn. Thành phố này không chỉ cần bác sĩ cho những bệnh viện công mà còn có nhu cầu lớn ở nhiều cơ sở tư nhân, đặc biệt là trong các lĩnh vực siêu âm sản phụ, siêu âm tổng quát và siêu âm tim mạch.

Đặc biệt, với sự gia tăng dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, các bệnh viện tư nhân và phòng khám đa khoa tại TP. Hồ Chí Minh luôn tìm kiếm các bác sĩ siêu âm có kinh nghiệm và tay nghề cao. Bác sĩ siêu âm tại TP.HCM cũng có cơ hội học hỏi, nâng cao tay nghề và làm việc với công nghệ siêu âm tiên tiến.

6.3. Việc làm bác sĩ siêu âm tại Đà Nẵng

Với vị thế là thành phố phát triển mạnh mẽ ở miền Trung, Đà Nẵng đang ngày càng chú trọng đầu tư vào lĩnh vực y tế. Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ siêu âm tại Đà Nẵng không chỉ xuất hiện ở những bệnh viện công mà còn ở nhiều phòng khám chuyên khoa.

Sự phát triển của cơ sở hạ tầng y tế và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng bác sĩ siêu âm tại đây. Làm việc tại Đà Nẵng, bác sĩ siêu âm sẽ có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường y tế đang mở rộng và hiện đại.

6.4. Việc làm bác sĩ siêu âm tại Cần Thơ

Cần Thơ là trung tâm y tế lớn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nơi nhu cầu tuyển dụng bác sĩ siêu âm ngày càng gia tăng. Với sự phát triển của các bệnh viện, đặc biệt là trong ngành sản phụ khoa và những bệnh lý về gan, thận, Cần Thơ trở thành điểm đến hấp dẫn cho đội ngũ bác sĩ siêu âm. Các bác sĩ có thể làm việc tại những cơ sở y tế hiện đại với cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Với sự phát triển của ngành y tế tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, sàn việc làm Cần Thơ dự đoán nhu cầu về bác sĩ siêu âm sản phụ khoa tại Cần Thơ sẽ tăng cao trong thời gian tới, mở ra nhiều cơ hội việc làm, tiềm năng phát triển hơn.

Nhu cầu tuyển dụng bác sĩ siêu âm tăng cao tại nhiều tỉnh, thành

7. Bệnh viện khám siêu âm tốt nhất cả nước

Tuyển dụng bác sĩ siêu âm đang là một trong những nhu cầu cấp thiết của các bệnh viện lớn trên cả nước. Với sự phát triển của ngành y tế và nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng, nhiều bệnh viện đang tìm kiếm những ứng viên có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm làm việc và khả năng sử dụng các thiết bị siêu âm hiện đại. Đi kèm với đó là mức lương hấp dẫn và nhiều chế độ phúc lợi tốt.

Bệnh viện Địa chỉ Thông tin liên hệ Bệnh viện Phụ sản Trung ương Số 43 Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Website: http://benhvienphusantrunguong.org.vn/

Hotline: 1900 1029 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Số 929, La Thành, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Số 38, Cảm Hội, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Số 10, Quang Trung, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội Website: https://benhvienphusanhanoi.vn/

Hotline: 0243 8343 181 0246 2785 746 0243 3512 424

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Số 55, Yên Ninh P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội Website: https://hongngochospital.vn/

Hotline: 024 3927 5568 Bệnh viện Từ Dũ Số 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão Q. 1, TP. Hồ Chí Minh Website: https://www.tudu.com.vn/

Hotline: 028 5404 2829 028 1081 1900 2125

Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc Số 18 Đại lộ Bình Dương, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương Website: https://www.hanhphuchospital.com/

Hotline: 1900 6765 Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn Số 63, Đường Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP. HCM Website: https://sihospital.com.vn/

Hotline: 089 830 0028 Bệnh viện Phụ sản Mekong Số 243 Hoàng Văn Thụ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. HCM Website: https://benhvienphusanmekong.com/

Hotline: 02838 442 989 02838 442 986

Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng Số 291 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng Website: https://hoanmy.com/danang/

Hotline: 0236 3650 676 Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng Số 73, Nguyễn Hữu Thọ, TP. Đà Nẵng Website: https://familyhospital.vn/

Hotline: 1900 2250 0236 3632 333 (Cấp cứu)

Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế S.I.S Cần Thơ Số 397 Nguyễn Văn Cừ nối dài, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Website: https://sisvietnam.vn/

Hotline: 1800 1115

Nhiều bệnh viện lớn trong cả nước đang tuyển dụng bác sĩ siêu âm

8. Trường đại học đào tạo bác sĩ hàng đầu Việt Nam

Một số trường như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược TP. HCM và Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch… cung cấp chương trình đào tạo chất lượng, chuẩn bị cho sinh viên vững vàng về chuyên môn. Sinh viên tốt nghiệp tại đây có thể đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng bác sĩ siêu âm khắt khe của những cơ sở y tế, đặc biệt trong lĩnh vực bác sĩ siêu âm, và dễ dàng tìm được việc làm tại các bệnh viện, phòng khám uy tín.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Y Hà Nội Y khoa B00 28.27 15.000.000 - 55.200.000 VNĐ/năm Đại học Y Dược, Đại học Quốc Gia Hà Nội Y khoa B00 27.15 27.600.000 - 55.000.000 VNĐ/năm học TP.HCM Đại học Y dược TP.HCM Y khoa B00 27.8 46.000.000 - 84.700.000 VNĐ/năm Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Y khoa B00 26.57 41.800.000 - 55.200.000 VNĐ/năm Đà Nẵng Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng Y khoa B00 25.55 27.600.000 VNĐ/năm học Cần Thơ Đại học Y Dược - Cần Thơ Y khoa B00 25.7 49.150.000 VNĐ/năm

Top trường đại học đào tạo bác sĩ hàng đầu Việt Nam

Nghề bác sĩ siêu âm là một nghề nghiệp có triển vọng và ý nghĩa. Với nhu cầu tuyển dụng bác sĩ siêu âm ngày càng cao, các bác sĩ có thể đạt thu nhập hấp dẫn từ 15.000.000 - 45.000.000 VNĐ/tháng và nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế.