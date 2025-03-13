Tuyển Bác sĩ siêu âm Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 181 Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ: Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Bác sĩ siêu âm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các công việc của KTV phòng X-Quang theo chỉ định của Bác sĩ.

- Thực hiện đo loãng xương.

- Hướng dẫn khách hàng thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng về hình ảnh y học.

- Thực hiện công việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn bức xạ, các quy trình hướng dẫn công việc theo quy định.

- Sử dụng, kiểm tra và bảo quản dụng cụ, hóa chất, phim ảnh, trang thiết bị cẩn thận.

- Xử lý phim và in ảnh đạt chất lượng tối ưu

* Yêu cầu chung

- Giới tính: Nam/Nữ

- Số lượng: 02 người

- Tuổi: Dưới 35 tuổi

- Trình độ: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh/Kỹ thuật hình ảnh y học.

- Có chứng chỉ hành nghề, có kinh nghiệm 1-3 năm là một lợi thế.

* Kỹ năng:

- Thành thạo các kỹ thuật chụp phim X-Quang.

- Thành thạo kỹ thuật đo loãng xương.

- Vận hành máy đúng quy trình.

- Xử lý phim và in ảnh đạt chất lượng tối ưu.

- Nắm được các quy định về An toàn bức xạ

- Giao tiếp tốt, vui vẻ, năng động, có tinh thần học hỏi.

- Tinh thần trách nhiệm cao và bảo quản trang thiết bị phụ trách.

- Tin học văn phòng cơ bản.

- Biết vận hành máy X-Quang.

- Mong muốn gắn bó lâu dài, góp phần vào sự phát triển cho tập thể Phòng khám Đa Khoa Center Lab.

- Mức lương: 6.000.000 – 8.000.000 đồng/tháng.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

- Được tham gia các khóa đào nâng cao kiến thức chuyên môn.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật BHXH.

* Đặc biệt có chế độ khám chữa bệnh ưu tiên cho nhân viên và người thân nhân viên.

- Lương tháng 13, thưởng lễ, tết.

- Chế độ khác: Được tham gia các hoạt động du lịch hằng năm, hưởng chế độ sinh nhật nhân viên hàng tháng, hưởng chế độ hiếu hỷ, … và các chế độ khác theo luật định.

- Thưởng, các chế độ đãi ngộ khác theo chính sách của phòng khám

- Chế độ tăng lương định kỳ gắn liền với hiệu quả công việc và theo hiệu quả hoạt động của phòng khám.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa

