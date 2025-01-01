Tất cả địa điểm
Công việc Bellman (nhân viên hành lý)

-

Có 1 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Khu nghỉ dưỡng Alibu Resort
Tuyển Bellman (nhân viên hành lý) Khu nghỉ dưỡng Alibu Resort làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Khu nghỉ dưỡng Alibu Resort
Hạn nộp: 13/04/2025
Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng Bellman ngày càng tăng mạnh nhờ vào sự mở rộng và nâng cao chất lượng của ngành khách sạn. Với mức lương hấp dẫn từ 6.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, vị trí này mở ra cơ hội nghề nghiệp lý tưởng cho những ai đam mê lĩnh vực dịch vụ và muốn khẳng định bản thân trong môi trường chuyên nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bellman

Nhu cầu tuyển dụng Bellman (nhân viên vận chuyển hành lý) đang tăng cao nhờ sự phát triển của ngành du lịch và dịch vụ lưu trú. Theo thống kê, nhu cầu tuyển dụng Bellman sẽ tăng trưởng khoảng 8% trong thập kỷ tới. Sự gia tăng của các cơ sở lưu trú mới và xu hướng du lịch ngày càng phổ biến mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho vị trí này.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, nhiều khách sạn đang tích cực tuyển dụng và đào tạo Bellman với kỹ năng chuyên môn và thái độ phục vụ chuyên nghiệp. Bellman đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển hành lý, hướng dẫn khách sử dụng các tiện nghi và cung cấp thông tin về dịch vụ của khách sạn.

Nhu cầu tuyển dụng Bellman đang ngày càng gia tăng trong bối cảnh phát triển của ngành du lịch lữ hành
Với sự mở rộng của ngành du lịch, cơ hội nghề nghiệp cho vị trí Bellman ngày càng rộng mở. Nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng liên tục đăng tuyển vị trí này, tạo điều kiện cho những ai mong muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực khách sạn.

2. Mức lương trung bình của việc làm Bellman

Việc làm Bellman trong ngành khách sạn mang lại thu nhập ổn định, với mức lương dao động từ 6.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, dựa trên kinh nghiệm, kỹ năng và quy mô khách sạn. Dưới đây là bảng tham khảo về mức lương trung bình theo kinh nghiệm cho vị trí nhân viên Bellman:

Việc làm Bellman

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên Bellman (chưa ra trường)

4.000.000 - 6.000.000

Nhân viên Bellman (1-3 năm kinh nghiệm)

6.000.000 - 8.000.000

Nhân viên Bellman (3-5 năm kinh nghiệm)

8.000.000 - 12.000.000

Mức lương này có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hình khách sạn, vị trí địa lý và kỹ năng của ứng viên. Ngoài lương cơ bản, Bellman thường nhận được tiền tip từ khách hàng giúp tăng thêm thu nhập hàng tháng.

3. Phân biệt việc làm Bellman và Doorman

Trong ngành dịch vụ khách sạn, Bellman và Doorman đều góp phần mang đến trải nghiệm chuyên nghiệp và tiện nghi cho khách hàng. Tuy nhiên, hai vị trí này đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau, phù hợp với từng yêu cầu riêng của khách sạn.

Tiêu chí

Bellman

Doorman

Vị trí

Nhân viên vận chuyển hành lý

Nhân viên đứng cửa

Nhiệm vụ

Hỗ trợ vận chuyển hành lý, cung cấp thông tin về khách sạn, hỗ trợ khách hàng trong các yêu cầu cá nhân

Đứng tại cửa chính để mở cửa, hỗ trợ khách vào/ra xe, hướng dẫn khách đến các khu vực trong khách sạn

Môi trường

làm việc

Khách sạn từ 3 sao trở lên

Khách sạn, resort từ 2, 3 sao trở lên

Yêu cầu

năng lực

Kỹ năng giao tiếp tốt, quen thuộc với các dịch vụ khách sạn, khả năng vận động và tổ chức

Khả năng hướng dẫn, giao tiếp lịch sự và khả năng xử lý nhanh các tình huống

Yêu cầu

ngoại hình

Nam, ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt

Nam, chiều cao lý tưởng, trang phục lịch sự, tác phong chuyên nghiệp

4. Mô tả chi tiết công việc của việc làm Bellman

Bellman đóng vai trò quan trọng trong việc mang đến sự hài lòng và thoải mái cho khách hàng trong quá trình lưu trú tại khách sạn. Công việc của họ không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ hành lý mà còn bao gồm nhiều nhiệm vụ khác để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách.

  • Hỗ trợ vận chuyển hành lý: Tiếp nhận, vận chuyển hành lý của khách từ sảnh đến phòng hoặc ngược lại.

  • Chào đón và hướng dẫn khách: Chào đón khách tại sảnh, hỗ trợ thông tin về các khu vực trong khách sạn.

  • Hỗ trợ đặt dịch vụ: Hỗ trợ khách hàng đặt xe, đặt tour và dịch vụ cần thiết khác theo yêu cầu.

  • Đảm bảo vệ sinh khu vực làm việc: Kiểm tra và giữ vệ sinh khu vực sảnh và khu hành lý.

  • Xử lý tình huống phát sinh: Hỗ trợ giải quyết những tình huống đặc biệt hoặc yêu cầu đột xuất từ khách hàng.

  • Phối hợp với các bộ phận khác: Làm việc chặt chẽ với lễ tân, bảo vệ và các bộ phận liên quan để đảm bảo dịch vụ khách hàng trơn tru.

  • Báo cáo và ghi nhận thông tin: Ghi nhận thông tin liên quan đến hành lý và dịch vụ của khách để báo cáo quản lý.

Việc làm Bellman có nhiệm vụ hỗ trợ khách vận chuyển hành lý trong suốt thời gian lưu trú và sử dụng dịch vụ tại khách sạn.
5. Yêu cầu đối với việc làm Bellman hiện nay

Để đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe trong ngành khách sạn, Bellman cần phải sở hữu những kỹ năng và phẩm chất đặc biệt. Dưới đây là những yêu cầu mà nhà tuyển dụng thường tìm kiếm ở ứng viên cho vị trí này:

  • Kỹ năng giao tiếp tốt: Tự tin, lịch sự và có khả năng xử lý tình huống với khách hàng một cách chuyên nghiệp.

  • Sức khỏe tốt: Đảm bảo đủ sức bền và khả năng vận động để thực hiện việc di chuyển hành lý thường xuyên.

  • Ngoại hình ưa nhìn: Tác phong gọn gàng, chỉn chu, phù hợp với môi trường dịch vụ cao cấp.

  • Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Quản lý tốt công việc vận chuyển hành lý và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách.

  • Khả năng ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên biết tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác để giao tiếp với khách quốc tế.

  • Thái độ tích cực và tận tâm: Luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng với tinh thần nhiệt tình và tận tâm.

Vị trí Bellman yêu cầu ứng viên có sức khoẻ tốt, kỹ năng giao tiếp khéo léo và khả năng ngoại ngữ để làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
6. Khu vực tuyển dụng việc làm Bellman nhiều

Ngành khách sạn tại các thành phố lớn và khu vực du lịch đang phát triển mạnh mẽ tạo ra nhu cầu tuyển dụng Bellman ngày càng cao. Dưới đây là một số khu vực nổi bật trong việc tuyển dụng việc làm Bellman:

  • Tuyển dụng việc làm Bellman tại Hà Nội: Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch lớn của cả nước. Với lượng khách du lịch quốc tế và nội địa không ngừng tăng lên, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở đây cần tuyển dụng nhiều Bellman để phục vụ khách hàng. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung vào các cơ sở lưu trú cao cấp ở khu vực phố cổ và các điểm du lịch nổi tiếng.

  • Tuyển dụng việc làm Bellman tại Đà Nẵng: Đà Nẵng là một trong những điểm đến du lịch nổi bật của Việt Nam, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Các khách sạn và resort cao cấp tại đây luôn có nhu cầu tuyển dụng Bellman để phục vụ khách hàng, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch. Nhu cầu tuyển dụng tại Đà Nẵng chủ yếu do sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch và sự gia tăng dự án khách sạn, resort, đặc biệt là ở khu vực bãi biển.

  • Tuyển dụng việc làm Bellman tại Cần Thơ: Cần Thơ, trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long, đang phát triển mạnh mẽ về du lịch và cơ sở hạ tầng. Với sự phát triển nhanh chóng của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ven sông Hậu, nhu cầu tuyển dụng Bellman tại đây tăng cao để đáp ứng lượng khách ngày càng đông. Điều này tạo ra cơ hội việc làm hấp dẫn trong ngành dịch vụ khách sạn.

  • Tuyển dụng việc làm Bellman tại TP. HCM: TP. HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, luôn có nhu cầu tuyển dụng Bellman với số lượng lớn. Các khách sạn cao cấp tại quận 1 và khu vực trung tâm thành phố luôn tìm kiếm Bellman để phục vụ du khách và doanh nhân. Nhu cầu này phần lớn đến từ sự phát triển không ngừng của ngành du lịch và những sự kiện quốc tế.

Nhu cầu tuyển dụng Bellman tập trung chủ yếu ở những thành phố lớn và khu vực du lịch phát triển
Nhu cầu tuyển dụng Bellman đang gia tăng mạnh mẽ đặc biệt tại các thành phố lớn và điểm đến du lịch nổi tiếng. Vai trò Bellman không chỉ quan trọng trong việc mang lại trải nghiệm khách hàng xuất sắc mà còn là cầu nối giúp nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp của khách sạn. Đây là một vị trí phù hợp cho những ai yêu thích lĩnh vực dịch vụ, sẵn sàng học hỏi và phát triển trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.