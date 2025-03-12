Tuyển Bellman (nhân viên hành lý) Khu nghỉ dưỡng Alibu Resort làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bellman (nhân viên hành lý) Tại Khu nghỉ dưỡng Alibu Resort
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa:
- Khánh Hòa
Mô Tả Công Việc Bellman (nhân viên hành lý) Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ việc quản lý, giữ và chuyển hành lý của khách hàng trong quá trình check-in, lưu trú và check-out
Hỗ trợ chuyển hành lý khi khách hàng có nhu cầu chuyển phòng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm liên quan tại khu nghỉ, khách sạn
Tốt nghiệp THPT trở lên
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, biết thêm tiếng Hàn là lợi thế
Có sức khoẻ tốt, ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m65 trở lên.
Tại Khu nghỉ dưỡng Alibu Resort Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương, phí phục vụ cạnh tranh
Trợ cấp xăng xe
100% phí phục vụ trong thời gian thử việc
Tham gia đầy đủ BHXH sau thời gian thử việc
Thưởng lễ, Tết
Cung cấp bữa ăn ca, đồng phục các chế độ phúc lợi khác
Được tham gia các chương trình đào tạo từ Khu nghỉ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khu nghỉ dưỡng Alibu Resort
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
