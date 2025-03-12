Tuyển Bellman (nhân viên hành lý) Khu nghỉ dưỡng Alibu Resort làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Khánh Hòa

Mô Tả Công Việc Bellman (nhân viên hành lý) Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ việc quản lý, giữ và chuyển hành lý của khách hàng trong quá trình check-in, lưu trú và check-out

Hỗ trợ chuyển hành lý khi khách hàng có nhu cầu chuyển phòng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm liên quan tại khu nghỉ, khách sạn

Tốt nghiệp THPT trở lên

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, biết thêm tiếng Hàn là lợi thế

Có sức khoẻ tốt, ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m65 trở lên.

Tại Khu nghỉ dưỡng Alibu Resort Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, phí phục vụ cạnh tranh

Trợ cấp xăng xe

100% phí phục vụ trong thời gian thử việc

Tham gia đầy đủ BHXH sau thời gian thử việc

Thưởng lễ, Tết

Cung cấp bữa ăn ca, đồng phục các chế độ phúc lợi khác

Được tham gia các chương trình đào tạo từ Khu nghỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Khu nghỉ dưỡng Alibu Resort

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin