Công việc giáo viên Ngữ Văn

Nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên Ngữ văn chưa bao giờ giảm vì Ngữ văn là môn bắt buộc trong chương trình học. Tuy nhiên, mức lương của công việc này chênh lệch khá nhiều có thể dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào chế độ biên chế, hợp đồng hoặc dạy trung tâm.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên Ngữ văn

Giáo viên Ngữ văn là người lên kế hoạch và chuẩn bị bài giảng của môn Ngữ văn. Giáo viên có trách nhiệm thiết kế các hoạt động giáo dục để giúp học sinh hiểu biết về các tác phẩm văn học. Giáo viên Ngữ văn cũng đóng vai trò quan trọng hỗ trợ học sinh hoàn thành các kỳ thi quan trọng tại các trường tiểu học, THCS, THPT.

Nhu cầu tuyển việc làm giáo viên Ngữ văn chưa từng giảm vì đây là môn học bắt buộc trong chương trình học phổ thông. Tuy nhiên, tình trạng khan hiếm giáo viên biên chế đang xảy ra tại các tỉnh thành lớn vì số giáo viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn trúng tuyển thấp so với nhu cầu.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT TP. HCM, từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023 - 2024, Quận 1 luôn không tuyển đủ giáo viên so với nhu cầu. Nhiều giáo viên ở tỉnh phải thuê nhà ở trọ vì khoảng cách từ chỗ ở đến nơi làm việc xa. Do đó, nhiều người không gắn bó lâu dài tại nơi công tác và sau một thời gian sẽ xin thuyên chuyển hoặc quyết định nghỉ việc.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên Ngữ văn luôn ở mức cao nhiều năm nay

Ngoài ra, nhiều giáo viên Ngữ văn hợp đồng mới tuyển dụng, sau một thời gian ngắn làm việc cũng xin nghỉ, chuyển việc vì không yên tâm công tác do áp lực, lương và các chế độ, chính sách không đảm bảo cho cuộc sống. Không ít giáo viên trẻ lựa chọn dạy các trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục hoặc dạy tại nhà vì có mức lương hấp dẫn hơn và có thể gắn bó lâu dài hơn.

2. Mức lương trung bình của giáo viên Ngữ văn

Giống như những giáo viên chuyên ngành khác, giáo viên Ngữ văn trong biên chế có mức lương được tính như sau: Tiền lương = 1.800.000 x hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng. Tuy nhiên, đối với các giáo viên giảng dạy tại trường dân lập hoặc các trung tâm, mức lương có thể dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Dưới đây là chi tiết mức lương giáo viên Ngữ văn:

Mức lương theo hình thức

Giáo viên dạy Ngữ văn Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Giáo viên dạy hợp đồng 3.000.000 - 5.000.000 Giáo viên dạy biên chế 7.00.000 - 8.000.000 Giáo viên dạy trung tâm 10.000.000 - 20.000.000 Giáo viên dạy trường quốc tế 15.000.000 - 20.000.000 Giáo viên dạy tại nhà (gia sư) 15.000.000 - 30.000.000

3. Quy định bằng cấp đối với việc làm giáo viên Ngữ văn

Giáo viên Ngữ văn là người làm trong lĩnh vực giáo dục, do đó để có thể tham gia công tác giảng dạy, những người làm lĩnh vực này cần đảm bảo một số tiêu chuẩn về bằng cấp, chứng chỉ được quy định dưới đây:

Giáo viên tiểu học

Hạng chức danh Bằng cấp, chứng chỉ yêu cầu Giáo viên tiểu học hạng III - Bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành Ngữ văn (Tiếng Việt) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiểu học. - Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (có chứng chỉ trong 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng). Giáo viên tiểu học hạng II - Bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, dành cho giáo viên tiểu học. - Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II. Giáo viên tiểu học hạng I - Bằng thạc sĩ trở lên ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành Ngữ văn hoặc bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên tiểu học hạng I.

Giáo viên trung học cơ sở

Hạng chức danh Bằng cấp, chứng chỉ Giáo viên trung học cơ sở hạng III - Bằng cử nhân trở lên ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành Ngữ văn, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III (có chứng chỉ trong 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng) Giáo viên trung học cơ sở hạng II - Bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành Ngữ văn, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng II. Giáo viên trung học cơ sở hạng I - Bằng thạc sĩ ngành đào tạo giáo viên hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành Ngữ văn hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng I.

Giáo viên trung học phổ thông

Hạng chức danh Bằng cấp, chứng chỉ Giáo viên trung học phổ thông hạng III - Bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân ngành Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học phổ thông. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng III (có chứng chỉ trong 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng). Giáo viên trung học phổ thông hạng II - Bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân ngành Ngữ văn và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng II. Giáo viên trung học phổ thông hạng I - Bằng thạc sĩ trở lên ngành đào tạo giáo viên hoặc có bằng thạc sĩ trở lên ngành Ngữ văn hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên. - Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh giáo viên trung học phổ thông hạng I.

4. Hình thức tuyển dụng việc làm giáo viên Ngữ văn

Trước đây, giáo viên Ngữ văn là nghề không nhiều người theo đuổi vì khó có thể vào biên chế nhà nước. Tuy nhiên, vài năm nay có khá nhiều hình thức tuyển dụng giáo viên dạy Ngữ văn giúp thu nhập của nghề giáo cao hơn.

4.1. Giáo viên dạy tại trung tâm

Nhiều sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn sau khi ra trường lựa chọn trở thành giáo viên dạy tại các trung tâm không chỉ mang lại thu nhập khá mà còn lấy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình giảng dạy. Mức lương dao động của giáo viên dạy trung tâm thường dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Công việc của giáo viên dạy trung tâm:

Phải có trách nhiệm quản lý học viên

Tham gia các hoạt động chuyên môn của trung tâm

Thực hiện nội quy của trung tâm

Chịu sự quản lý của các giám đốc trung tâm

Có nhiều hình thức tuyển dụng việc làm giáo viên Ngữ văn

4.2. Giáo viên dạy trường quốc tế

Trở thành giáo viên Ngữ văn tại các trường quốc tế là sự lựa chọn của không ít người có kinh nghiệm và bằng cấp chuyên môn cao. Một số trường quốc tế yêu cầu giáo viên phải sử dụng tiếng Anh thành thạo, phát âm chuẩn, đạt chứng chỉ TOEIC, IELTS theo quy định. Do đặc thù trường quốc tế, tuyển dụng việc làm giáo viên Ngữ văn tại đây có thu nhập hấp dẫn từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

Công việc của giáo viên dạy trường quốc tế:

Tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy theo phân phối chương trình

Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch được ban giám hiệu phê duyệt

Nghiên cứu và phát triển các phương pháp giảng dạy

4.3. Giáo viên dạy tại nhà (gia sư)

Giáo viên dạy tại nhà (gia sư) là những người có thể tham gia giảng dạy cho học sinh tại nhà với giờ giấc linh hoạt phù hợp với thời khóa biểu cho phép của cả thầy và trò. Việc giảng dạy này mang lại hiệu quả cao vì học sinh có thể tiếp thu kiến thức nhanh, giáo viên cũng có thể giải thích tỉ mỉ hơn. Tuy nhiên, công việc này không mang tính ổn định lâu dài bằng các hình thức giảng dạy như tại trung tâm và trường học. Mức lương dao động tuyển dụng việc làm giáo viên Ngữ văn dạy tại nhà là từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng.

Công việc của giáo viên dạy tại nhà:

Tự thiết kế bài giảng cho học sinh

Lên lịch học và thời khóa biểu phù hợp

Nghiên cứu các dạng bài, đề thi cho học sinh

4.4. Giáo viên dạy hợp đồng

Giáo viên dạy hợp đồng là những người chưa được tuyển dụng chính thức. Khi các trường học thiếu giáo viên, chưa tuyển được người phù hợp chính thức, sẽ tiến hành tuyển dụng nhân viên hợp đồng. Vì là tạm thời, giáo viên hợp đồng sẽ không được hưởng phúc lợi, chế độ hay mức lương giống như giáo viên đang trong biên chế hay chính thức và thường thu nhập dao động từ 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng. Ứng viên chỉ làm việc ngắn hạn theo hợp đồng. Giáo viên Ngữ văn hợp đồng có thể sẽ nghỉ việc sau khi kết thúc hợp đồng với nhà trường hoặc tiếp tục làm việc nếu cả hai bên có nhu cầu tiếp tục công việc.

Công việc của giáo viên hợp đồng:

Xây dựng kế hoạch các giảng dạy theo phân phối chương trình của trường

Tham gia hoạt động giáo dục theo kế hoạch của ban giám hiệu nhà trường

Nghiên cứu, phát triển các phương pháp giảng dạy mới

Thực hiện một số công việc có liên quan mà nhà trường giao phó

4.5. Giáo viên dạy biên chế

Giáo viên Ngữ văn dạy biên chế là những giáo viên được ký hợp đồng làm việc “vĩnh viễn” với nhà trường, có sự ổn định với mức lương dao động từ 7.00.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, từ 1/7/2020, không còn chế độ giáo viên “biên chế”. Các giáo viên sẽ ký hợp đồng làm việc dài hạn là từ 12-60 tháng. Hình thức tuyển việc làm giáo viên Ngữ văn dạy biên chế cũng không xuất hiện trên các trang tin việc làm vì trực thuộc nhà nước.

Công việc của giáo viên biên chế:

Chuẩn bị bài giảng, tài liệu giảng dạy

Hướng dẫn, giải đáp những thắc mắc của học sinh trên lớp và ngoài giờ học

Tạo môi trường học tập cho học sinh

Quản lý lớp học,đảm bảo tuân thủ các quy định, chính sách của nhà trường

Giải quyết những vấn đề liên quan đến học sinh,lớp học

Đánh giá tiến độ học tập, kết quả học tập của học sinh

Cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ cho học sinh cải thiện kết quả học tập

Cộng tác với phụ huynh đảm bảo sự phát triển toàn diện của học sinh trong lớp

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, các chương trình giáo dục của nhà trường

Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác liên quan đến việc giảng dạy

5. Hình thức giảng dạy đối với việc làm giáo viên Ngữ văn

Nhu cầu tuyển dụng giáo viên Ngữ văn luôn duy trì ở mức tăng cao vì Ngữ văn là môn học, môn thi bắt buộc. Phụ huynh luôn mong muốn con có thể tiếp thu kiến thức tốt nhất từ giáo viên. Do đó, ngoài học trên lớp, cha mẹ học sinh cũng tìm kiếm giáo viên dạy kèm hoặc dạy online ở nhà. Vì vậy, có khá nhiều hình thức giảng dạy đối với các giáo viên Ngữ văn hiện nay:

5.1. Giáo viên Ngữ văn Full-time

Giáo viên Ngữ văn Full-time thường là những giáo viên dạy trên lớp tại các trường học, trung tâm. Vì yêu cầu công việc, các giáo viên Full-time sẽ làm việc theo giờ giấc cố định và theo tiết học tại trường hoặc trung tâm. Các ứng viên sẽ ký hợp đồng làm việc Full-time và chịu trách nhiệm hoàn thành đúng lịch học, theo số giờ quy định. Mức lương của các giáo viên Ngữ văn Full-time thường dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc dạy tại trường công lập, dân lập hay trung tâm giáo dục.

5.2. Giáo viên Ngữ văn online

Giáo viên Ngữ văn online là các thầy cô giáo dạy trực tuyến, trao đổi và hướng dẫn học sinh qua các ứng dụng trực tuyến, kết nối qua video có thể là Zoom, Skype, Zalo… Hiện nay, giáo viên dạy online được tuyển nhiều hơn vì tính hiệu quả, linh hoạt. Đặc biệt, trong thời điểm các hoạt động giáo dục trực tiếp bị gián đoạn, gặp vấn đề bởi dịch bệnh, thiên tai, nhu cầu tuyển giáo viên dạy online càng tăng cao. Thu nhập của giáo viên Ngữ văn online khá cao vì thời gian linh động, có thể dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Giáo viên Ngữ văn tại nhà

Giáo viên Ngữ văn tại nhà giống như hình thức gia sư tại nhà hoặc giáo viên tổ chức dạy học thêm ngoài giờ cho học sinh. Nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em theo học theo hình thức này. Giáo viên có thể dạy thêm cho học sinh kiến thức chưa thể truyền đạt hết ở trên lớp hoặc kiến thức nâng cao hơn. Thu nhập của giáo viên Ngữ văn tại nhà hấp dẫn, thường dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng vì có 2 nguồn từ lương dạy trên lớp và học phí thu được khi dạy tại nhà.

6. Khu vực tuyển dụng việc làm giáo viên Ngữ văn nhiều nhất

Khu vực tuyển dụng giáo viên Ngữ văn nhiều nhất phải kể đến các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng… vì đây là những nơi có nhiều cơ sở vật chất như các trường công lập, trường tư thục, trung tâm giáo dục…

6.1. Tuyển dụng việc làm giáo viên Ngữ văn Hà Nội

Theo thống kê của UBND TP Hà Nội, cuối năm học 2023-2024, Hà Nội có 2.875 trường khối tư thục. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng giáo viên rất lớn, tạo nhiều cơ hội việc làm cho những sinh viên ngành Sư phạm. Ngoài ra, Hà Nội còn là vùng đất màu mỡ của các trung tâm dạy học. Rất nhiều trung tâm giảng dạy mọc lên nhằm phục vụ nhu cầu học tập của học sinh và phụ huynh. Mức lương của giáo viên Ngữ văn Hà Nội thường dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng

6.2. Tuyển dụng việc làm giáo viên Ngữ văn TP. HCM

Cũng giống như Hà Nội, TP. HCM có nhu cầu tuyển dụng giáo viên Ngữ văn khá cao. Được biết, từ năm học 2020 - 2021 đến năm học 2023 - 2024, Quận 1 luôn không tuyển đủ giáo viên so với nhu cầu do không có hoặc có rất ít người đăng ký dự tuyển hoặc người đăng ký dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn. Đây là cơ hội tốt cho những sinh viên đang theo học ngành Sư phạm Ngữ văn khi tốt nghiệp ra trường và tìm kiếm công việc liên quan đến giảng dạy. Nhiều giáo viên Ngữ văn khu vực TP. HCM có thu nhập cao dao động từ 10.000.000 - 18.00.000 VNĐ/tháng.

6.3. Tuyển dụng việc làm giáo viên Ngữ văn Đà Nẵng

Theo thống kê, năm học 2024 - 2025, số lượng lớp, học sinh tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập tại Đà Nẵng tăng cao. Cụ thể, trong 8 năm qua, mỗi cấp học tăng từ 15.000 học sinh thành 22.000 học sinh. Trong khi đó, số lượng giáo viên trong thành phố không còn để bổ sung. Vì vậy, nhu cầu tuyển giáo viên cho các bậc học tại đây rất lớn. Đà Nẵng đã có công văn về việc tiếp nhận giáo viên ngoài thành phố về giảng dạy văn hóa tại các trường tiểu học từ công lập đến tư thục trên địa bàn.

Thu nhập của những giáo viên tại Đà Nẵng thường dao động từ 8.000.000 - 12.00.000 VNĐ/tháng.

6.4. Tuyển dụng việc làm giáo viên Ngữ văn Hải Phòng

Năm 2023, sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng cho biết trong năm học 2023 - 2024, cả thành phố thiếu 3.552 giáo viên giáo viên các cấp từ tiểu học, THCS đến THPT. Nguyên nhân vì biên chế ngành GD&ĐT của thành phố thấp hơn so với định mức quy định của Bộ GD&ĐT.

Ngoài ra, Hải Phòng có tốc độ gia tăng dân số nhanh dẫn đến nhu cầu giáo viên ngày càng lớn. Các chương trình giáo dục phổ thông có nhiều điểm mới, thêm tiết và một số môn mới, do đó việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên phù hợp gặp nhiều khó khăn. Điều này khiến cho nhu cầu tuyển dụng việc làm giáo viên Ngữ văn tại Hải Phòng luôn ở mức cao. Thông thường thu nhập của giáo viên Ngữ văn trong tỉnh thường dao động từ 8.000.000 - 10.00.000 VNĐ/tháng.

Số lượng học sinh các cấp học tăng tại các tỉnh thành phố kéo theo nhu cầu tuyển việc làm giáo viên Ngữ văn tăng theo

7. Mô tả chi tiết về công việc của một giáo viên Ngữ văn

Vì làm trong ngành giáo dục, công việc của một giáo viên có những đặc thù riêng liên quan đến về năng lực và kiến thức. Một giáo viên Ngữ văn cần làm những việc dưới đây:

Nhiệm vụ giảng dạy

Giảng dạy, soạn bài và chuẩn bị bài giảng môn Ngữ văn

Xây dựng kế hoạch giảng dạy Ngữ văn với các đồng nghiệp trong bộ môn

Đánh giá kết quả học tập của các học sinh, chịu trách nhiệm về hiệu quả giảng dạy

Tham gia tập huấn, các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn về môn Ngữ văn

Một số nhiệm vụ khác

Phối hợp với đồng nghiệp, làm việc theo nhiệm vụ do Trưởng bộ môn, Hiệu trưởng phân công

Quản lý học sinh trong giờ học và trong các hoạt động giáo dục thể chất do nhà trường tổ chức

8. Yêu cầu của đối với việc làm giáo viên Ngữ văn hiện nay

Để trở thành giáo viên Ngữ văn, yêu cầu về bằng cấp và chứng chỉ là điều bắt buộc. Một giáo viên Ngữ văn phải tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Sư phạm Ngữ Văn hoặc chuyên ngành liên quan, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ tin học và ngoại ngữ theo yêu cầu. Dưới đây là một số yêu cầu năng lực của giáo viên Ngữ văn:

Kiến thức chuyên ngành

Hiểu biết về CN Mác - Lê nin, CNXH

Có kỹ năng giảng dạy Ngữ văn, soạn bài và chuẩn bị bài

Hiểu, vận dụng kiến thức chuyên môn vào dạy học môn Ngữ văn

Vận dụng kiến thức cơ bản về Văn học, Lí luận văn học, Ngôn ngữ, Hán văn nhằm phát triển kiến thức mới

Yêu cầu kỹ năng

Kỹ năng nghiệp vụ giảng dạy

Kỹ năng lên kế hoạch, định hướng

Kỹ năng trong việc truyền đạt thông tin

Kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, xây dựng phong trào trong lớp học

Kỹ năng tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ và khi lên lớp

Các kỹ năng mềm khác

Khả năng giao tiếp

Kỹ năng tin học văn phòng

Kỹ năng phân tích

Một giáo viên Ngữ văn tốt đòi hỏi cả yêu cầu chuyên môn và các kỹ năng mềm khác.

9. Trường đào tạo ngành sư phạm Ngữ văn tốt nhất Việt Nam

Ngành Sư phạm Ngữ văn là ngành chuyên đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực giáo viên có khả năng giảng dạy môn Ngữ văn tại các trường phổ thông, trường chuyên, trường tư thục, trung tâm giáo dục. Dưới đây là chi tiết những trường đào tạo ngành sư phạm Ngữ văn tốt nhất nước ta:

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn

(2024) Học phí (2024) Miền Bắc

(Hà Nội) Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D02, D03 29,30 Miễn học phí Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, C14, D15 28.83 Miễn học phí Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội Sư phạm Ngữ văn D14; D15; D78; D01 26.58 14.100.000 VNĐ/năm Miền Nam

(TP. HCM) Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM Sư phạm Ngữ văn D01, C00, D78 28.60 Miễn học phí Đại học Sài Gòn Sư phạm Ngữ văn C00 28.11 Miễn học phí Miền Trung Đại học Sư phạm - Đại học Huế Sư phạm Ngữ văn C00, C19, D01, D66 28,1 Miễn học phí Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Sư phạm Ngữ văn C00; C14; D66 27.83 Miễn học phí

Ngoài ra, theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt với sinh viên sư phạm, những sinh viên thuộc ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên được Nhà nước miễn học phí, hỗ trợ thêm 3.630.000 VNĐ/tháng.

Nhìn chung, việc làm giáo viên Ngữ Văn đang là công việc có nhu cầu tuyển dụng rất lớn trên thị trường hiện nay với mức thu nhập tương đối ổn định. Tình trạng khan hiếm giáo viên có chuyên môn và kinh nghiệm xảy ra ở nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM… Nhà nước đã đưa ra khá nhiều chính sách hỗ trợ cho sinh viên lựa chọn theo học ngành sư phạm để tạo điều kiện cho nguồn nhân lực sau này. Nếu bạn là người yêu thích công việc giảng dạy, trở thành giáo viên Ngữ Văn là sự lựa chọn khá tốt.