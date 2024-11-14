Tuyển Giáo viên Tiếng Việt/Ngữ văn CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Giáo viên Tiếng Việt/Ngữ văn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô D24, đường 33, KDC Đông Thủ Thiêm, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tiếng Việt/Ngữ văn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đứng lớp giảng dạy theo chương trình Ngữ văn lớp 9 hiện hành.
- Khơi gợi niềm đam mê học tập và sáng tạo của học sinh.
- Giảng dạy cho học sinh theo phương pháp sáng tạo hiệu quả của trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Giáo viên/ Sinh viên Sư Phạm.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ phúc lợi tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ WIN MASTER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô D24, đường 33, Khu Dân cư Đông Thủ Thiêm, , Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

