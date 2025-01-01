Công việc Host Livestream/Streamer

Nhu cầu tuyển dụng streamer đang tăng nhanh, đặc biệt là tại các thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội và Đà Nẵng,... với thu nhập dao động từ 10.000.000- 700.000.000 VNĐ/tháng, thậm chí hấp dẫn hơn. Nghề này không yêu cầu bằng cấp nhưng đòi hỏi sự sáng tạo, khả năng giao tiếp và xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc streamer

Streamer là một công việc gắn liền với việc phát sóng trực tiếp trên những nền tảng như Tiktok, YouTube, Facebook, Twitch,... đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam. Streamer không chỉ giới hạn ở việc chơi game mà còn bao gồm nhiều hình thức khác như ca hát, nấu ăn, chia sẻ kiến thức và thảo luận về các chủ đề nóng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, thương mại điện tử và những nền tảng truyền thông xã hội, nghề này đã thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ và trở thành một sự nghiệp tiềm năng. Theo thống kê từ Coresight Research, doanh thu từ livestream toàn cầu đã tăng từ 60 tỷ USD (năm 2019) lên 171 tỷ USD (năm 2023), minh chứng cho sự bùng nổ của ngành này. Việt Nam cũng đã vươn lên vị trí top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMĐT nhanh nhất thế giới vào năm 2023.

Nhu cầu tuyển dụng streamer và những vị trí liên quan đến livestream như chuyên viên sáng tạo nội dung hay quản lý studio, cũng đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT). Hàng nghìn công ty game, các tổ chức eSports và những doanh nghiệp thuộc đa dạng ngành nghề tại Việt Nam đang cần tuyển dụng streamer để phát triển kênh truyền thông, quảng bá sản phẩm và xây dựng cộng đồng online, mở ra triển vọng nghề nghiệp đầy hấp dẫn trong tương lai.

Khán giả ngày càng ưa chuộng các nội dung trực tiếp, tương tác và cá nhân hóa

Không dừng lại ở đó, với sự phát triển của nền tảng livestream, bạn hoàn toàn có thể trở thành một người sáng tạo nội dung độc lập. Streamer có thể tự xây dựng thương hiệu cá nhân và kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau như quảng cáo, tài trợ, bán hàng…

2. Mức lương trung bình của streamer

Mức lương của streamer tại Việt Nam có sự chênh lệch lớn, phụ thuộc vào độ nổi tiếng, nền tảng hoạt động và các hình thức kiếm tiền như quảng cáo, donate và subscriber. Trung bình, thu nhập của một streamer có thể dao động từ 10.000.000 - 700.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào lượng người theo dõi, mức độ tương tác với cộng đồng và những hợp đồng quảng cáo mà họ nhận được.

Những streamer nổi tiếng như Độ Mixi, Linh Ngọc Đàm, Xemesis, Misthy hay ViruSs,... có thể kiếm hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi tháng.

Vị trí tuyển dụng streamer Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Streamer mới vào nghề 10.000.000 - 15.000.000 Streamer có kinh nghiệm 20.000.000 - 100.000.000 Streamer ca hát, sáng tạo 30.000.000 - 80.000.000 Streamer game (nổi tiếng) 50.000.000 - 700.000.000

Lưu ý: Đây chỉ là ước tính thu nhập và con số thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào khả năng xây dựng thương hiệu cá nhân của mỗi streamer. Tuy nhiên nhìn chung nghề streamer đang ngày càng trở thành một công việc tiềm năng với mức thu nhập hấp dẫn tại thị trường Việt Nam.

Những streamer streamer mới bắt đầu thường có thu nhập khiêm tốn

3. Mô tả công việc của việc làm streamer

Công việc của một streamer không đơn giản chỉ là ngồi trước màn hình và trò chuyện với người xem. Đây là một nghề đòi hỏi sự sáng tạo, khả năng tương tác và đặc biệt là một lịch trình làm việc chặt chẽ để duy trì thu hút người xem. Những người theo nghề streamer cần phải lên kế hoạch nội dung kỹ lưỡng, tổ chức những buổi livestream, tham gia review sản phẩm, đồng thời luôn sẵn sàng tương tác với cộng đồng để tạo dựng và duy trì sự ủng hộ.

Lên ý tưởng và xây dựng kịch bản livestream: Streamer cần tạo ra chủ đề thú vị, sáng tạo, thu hút người xem, từ việc theo dõi xu hướng mạng xã hội đến việc tạo dựng nội dung hấp dẫn và phù hợp với đối tượng khán giả.

Livestream chương trình và sản phẩm: Đây là nhiệm vụ chính của streamer. Họ phát sóng trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ hoặc đơn giản là chia sẻ những trải nghiệm cá nhân. Streamer cũng tham gia vào việc review sản phẩm dựa trên quan điểm và kinh nghiệm cá nhân.

Tương tác với khán giả: Ngoài việc tạo ra nội dung, một phần không thể thiếu trong công việc của streamer là tương tác với người xem. Trả lời câu hỏi, giải đáp thắc mắc và duy trì không khí giao tiếp thân thiện là những yếu tố giúp xây dựng cộng đồng người xem trung thành.

Thực hiện chiến dịch quảng cáo và hợp tác thương hiệu: Streamer cũng thường xuyên hợp tác với các công ty để quảng bá sản phẩm qua những buổi livestream hoặc video review. Đặc biệt, streamer có lượng người theo dõi cao sẽ được lựa chọn để thực hiện chiến dịch quảng bá sản phẩm.

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên: Với những streamer làm việc trong môi trường công ty, họ cũng tham gia vào việc đào tạo nhân viên mới về cách thức livestream, tương tác với khán giả và sử dụng công cụ hỗ trợ.

Tham gia sự kiện hoặc làm MC: Streamer cũng có thể đảm nhận vai trò MC trong những sự kiện lớn, dẫn dắt chương trình trực tiếp hoặc online, kết nối người tham gia và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ.

Lưu ý: Mô tả công việc của streamer có thể thay đổi tùy theo từng đơn vị tuyển dụng, với những yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể khác nhau.

Streamer phải cập nhật liên tục xu hướng mới và những thay đổi trong thuật toán của các nền tảng

4. Yêu cầu đối với việc làm streamer

Không giống như những công việc truyền thống, tuyển dụng Streamer không cần bằng cấp cụ thể nhưng lại yêu cầu ứng viên có khả năng sáng tạo, am hiểu kỹ thuật và có kỹ năng giao tiếp xuất sắc. Ngoài ra, khả năng tương tác và kết nối với cộng đồng là yếu tố quan trọng để xây dựng thương hiệu cá nhân và duy trì sự phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Kỹ năng giao tiếp: Khả năng tương tác tốt với khán giả bằng cách trò chuyện, kể chuyện hấp dẫn, tạo ra không khí vui vẻ trong buổi livestream. Kỹ năng lắng nghe và phản hồi nhanh chóng bình luận, câu hỏi của khán giả.

Kỹ năng sáng tạo nội dung: Khả năng tạo ra những nội dung mới lạ, hấp dẫn, phù hợp với sở thích của khán giả. Biết cách xây dựng hình ảnh cá nhân và tạo ra dấu ấn riêng.

Kỹ năng kỹ thuật: Thành thạo các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ livestream (OBS, Streamlabs,...) Hiểu biết về thiết bị âm thanh, hình ảnh, ánh sáng. Khả năng xử lý vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình livestream.

Kỹ năng quản lý thời gian: Lên lịch livestream đều đặn và tuân thủ đúng lịch trình. Khả năng quản lý thời gian hiệu quả để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Kỹ năng kinh doanh: Hiểu biết về marketing, quảng cáo để thu hút khán giả và kiếm tiền từ việc livestream. Khả năng hợp tác với các nhãn hàng, doanh nghiệp.

Tâm lý ổn định: Khả năng chịu được áp lực công việc, đặc biệt là khi có nhiều người xem. Có tinh thần lạc quan, yêu đời, truyền năng lượng tích cực.



Ngoài ra còn một số yếu tố khác:

Có niềm đam mê với lĩnh vực mà mình livestream.

Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế nhưng không phải yếu tố quyết định.

Thân thiện, hài hước, tự tin.

Lưu ý: Những yêu cầu trên chỉ là những tiêu chí chung, mỗi đơn vị tuyển dụng streamer sẽ có những yêu cầu cụ thể tùy thuộc vào lĩnh vực và mục tiêu của họ.

Streamer cần có những kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn nhất định để thành công

5. Nền tảng livestream phổ biến nhất hiện nay

Livestream ngày càng trở thành một công cụ không thể thiếu trong việc truyền tải thông tin và giao tiếp trực tuyến. Những nền tảng livestream nổi bật hiện nay đang phát triển mạnh mẽ và trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tuyển dụng nhân sự, quảng bá thương hiệu, hoặc cung cấp dịch vụ.

5.1. Livestream TikTok

Với hơn 1 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, TikTok đã trở thành một trong những nền tảng livestream phổ biến nhất trên thế giới. Tính năng livestream của TikTok cho phép người dùng tiếp cận một lượng lớn khán giả tiềm năng trong thời gian thực. Đặc biệt, với các video ngắn và dễ tiếp cận, TikTok là công cụ lý tưởng để tương tác trực tiếp với người xem, truyền tải thông tin một cách sinh động và cuốn hút.

Nhà tuyển dụng streamer có thể tận dụng nền tảng này để giới thiệu công ty, sản phẩm hoặc tổ chức những buổi phỏng vấn trực tiếp, từ đó thu hút ứng viên tiềm năng và xây dựng thương hiệu hiệu quả.

5.2. Livestream Youtobe

YouTube không chỉ là một nền tảng chia sẻ video, mà còn là một công cụ livestream mạnh mẽ. Với hơn 2 tỷ người dùng hàng tháng, YouTube mang đến một sân chơi rộng lớn cho người dùng với khả năng phát trực tiếp chất lượng cao. Nền tảng này phù hợp cho những buổi hội thảo, chương trình đào tạo và những sự kiện trực tuyến quy mô lớn.

Đặc biệt, YouTube cũng cung cấp công cụ phân tích mạnh mẽ, giúp nhà tuyển dụng theo dõi và đánh giá hiệu quả các buổi livestream, từ đó tối ưu hóa chiến lược tuyển dụng streamer và nâng cao khả năng tiếp cận ứng viên.

5.3. Livestream Facebook

Với hơn 2,8 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, Facebook vẫn là một trong những nền tảng mạng xã hội mạnh mẽ nhất hiện nay. Livestream trên Facebook cho phép doanh nghiệp và nhà tuyển dụng tiếp cận trực tiếp người xem thông qua những buổi truyền hình trực tiếp, giúp tăng mức độ tương tác và kết nối.

Những tính năng như phát trực tiếp nhóm, chia sẻ nội dung đến một cộng đồng rộng lớn, và khả năng tương tác nhanh chóng khiến Facebook trở thành công cụ tuyệt vời để giới thiệu cơ hội việc làm và tuyển dụng ứng viên.

Ứng viên và nhà tuyển dụng có thể lựa chọn các nền tảng phù hợp để tối ưu hóa hiệu quả công việc

Ngoài ra, còn nhiều nền tảng livestream khác như Instagram, LinkedIn và Twitch. Instagram với tính năng IG Live giúp người dùng phát trực tiếp và tương tác nhanh chóng. LinkedIn, chuyên dành cho doanh nghiệp, hỗ trợ livestream để chia sẻ thông tin và tuyển dụng. Mỗi nền tảng có ưu điểm riêng, giúp nhà tuyển dụng streamer chọn lựa phù hợp với mục tiêu và đối tượng của mình

6. Khu vực tuyển dụng việc làm streamer

Hiện nay, việc làm streamer đang phát triển mạnh mẽ tại những thành phố lớn của Việt Nam, đặc biệt là ở Đà Nẵng, Hà Nội và TP. HCM. Nhiều công ty và tổ chức tuyển dụng streamer tại những khu vực này không ngừng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực game, quảng cáo, đào tạo kỹ năng và dịch vụ trực tuyến.

6.1. Tuyển dụng việc làm streamer tại Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, rất nhiều công ty chuyên cung cấp dịch vụ game và quảng cáo đang tìm kiếm những streamer có khả năng thu hút khán giả và tạo dựng cộng đồng trực tuyến. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số, đặc biệt là studio game và các nền tảng livestream, đang tích cực tuyển dụng nhân viên để phát triển những kênh truyền thông của mình. Điều này mang đến cơ hội lớn cho những người đam mê nghề streamer có thể gia nhập vào đội ngũ sáng tạo nội dung tại đây.

6.2. Tuyển dụng việc làm streamer tại Hà Nội

Với vai trò là trung tâm văn hóa và công nghệ của miền Bắc, Hà Nội cũng là một trong những địa phương có nhu cầu tuyển dụng streamer cao. Hàng loạt công ty quảng cáo, nền tảng phát sóng trực tuyến, đặc biệt là những công ty về game đang tìm kiếm streamer có kỹ năng sáng tạo và khả năng tương tác cao với cộng đồng.

Môi trường làm việc tại đây không chỉ đòi hỏi khả năng livestream mà còn yêu cầu sự nhạy bén trong việc xây dựng kịch bản và kết hợp với các chiến dịch truyền thông của doanh nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng streamer đang phát triển mạnh mẽ

6.3. Tuyển dụng việc làm streamer tại TP. HCM

TP. HCM hiện là thị trường có nhu cầu tuyển dụng streamer sôi động nhất tại Việt Nam. Những công ty lớn trong ngành giải trí, quảng cáo và công nghệ luôn tìm kiếm tài năng mới trong lĩnh vực này. Người làm nghề streamer tại TP. HCM không chỉ hợp tác với những thương hiệu lớn mà còn tham gia vào các dự án quốc tế. Đây là cơ hội để streamer phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động và tiềm năng.

Với sự phát triển của thị trường trực tuyến, tuyển dụng streamer trở thành một ngành nghề hấp dẫn và tiềm năng. Mặc dù đây là xu hướng được nhiều bạn trẻ theo đuổi và có thể mang lại thu nhập hấp dẫn, tuy nhiên công việc của một streamer không chỉ là trò chơi giải trí mà còn bao gồm nhiều nhiệm vụ đòi hỏi sự sáng tạo, sự chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp xuất sắc để giữ vững sự thu hút từ khán giả.