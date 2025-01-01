Công việc nhân sự

Tuyển dụng việc làm nhân sự đang trở thành một ngành nghề ngày càng thu hút, đặc biệt ở các khu vực phát triển. Mức lương cho các vị trí nhân sự dao động khá rộng, từ 7.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng. Với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp, có rất nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm hành chính nhân sự

Trong thời gian gần đây, nhu cầu tuyển dụng nhân viên hành chính nhân sự đang gia tăng mạnh mẽ tại các doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước. Sự phục hồi kinh tế hậu đại dịch đã đẩy mạnh việc mở rộng quy mô hoạt động của các doanh nghiệp, từ đó dẫn đến nhu cầu bổ sung nhân sự nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển của công ty. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm nhân sự, đặc biệt trong các ngành như thương mại, sản xuất và dịch vụ.

Nhân viên nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì môi trường làm việc hiệu quả. Họ không chỉ thực hiện các nhiệm vụ tuyển dụng mà còn quản lý hồ sơ nhân viên, xây dựng các chính sách phát triển nhân sự và đóng góp vào văn hóa doanh nghiệp. Điều này làm cho nhân viên nhân sự trở thành một yếu tố không thể thiếu đối với mọi doanh nghiệp, từ quy mô nhỏ đến các tập đoàn lớn.

Cơ hội phát triển trong lĩnh vực nhân sự là rất rộng mở, với nhiều lộ trình thăng tiến từ vị trí nhân viên lên các vai trò quản lý nhân sự hoặc chuyên gia đào tạo. Ngoài ra, lĩnh vực này còn mang lại nhiều cơ hội để nâng cao kỹ năng về quản trị nhân lực, xây dựng chính sách và chiến lược phát triển nhân sự hiệu quả.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân sự đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm

2. Mức lương trung bình của nhân viên hành chính nhân sự

Mức lương trong lĩnh vực việc làm nhân sự hiện nay có sự dao động lớn từ 7.000.000 - 60.000.000VNĐ/tháng, cho thấy doanh nghiệp ngày càng chú trọng tuyển dụng vị trí hành chính nhân sự để xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng và phát triển bền vững.

Mức lương cho các vị trí việc làm nhân sự phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khối lượng công việc, kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn, khu vực và thời gian làm việc. Đặc biệt, các vị trí quản lý như trưởng phòng và giám đốc nhân sự có mức lương cao hơn đáng kể do đòi hỏi kinh nghiệm và trách nhiệm cao.

3. Những việc làm hành chính nhân sự phổ biến nhất

Việc làm nhân sự hiện đang có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như quản lý C&B, đào tạo, tuyển dụng và hành chính nhân sự tổng hợp. Các mảng này đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

3.1. Việc làm nhân sự (Mảng C&B)

Mảng C&B (Compensation & Benefits) tập trung vào quản lý chế độ lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên. Nhiệm vụ chính bao gồm tính lương, quản lý bảo hiểm, và xây dựng các chính sách phúc lợi phù hợp. Đây là một trong những việc làm nhân sự quan trọng, yêu cầu kiến thức chuyên sâu về luật lao động và kỹ năng quản lý hệ thống phúc lợi.

3.2. Việc làm nhân sự (Mảng đào tạo)

Mảng đào tạo chú trọng vào việc phát triển kỹ năng và kiến thức cho nhân viên. Nhiệm vụ bao gồm xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức các buổi học, và đánh giá hiệu quả sau đào tạo. Việc làm nhân sự ở mảng này yêu cầu kỹ năng quản lý và khả năng xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Mảng đào tạo là một trong những nhiệm vụ thường thấy trên tin tuyển dụng việc làm nhân sự

3.3. Việc làm nhân sự (Mảng tuyển dụng)

Tuyển dụng là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực. Nhân viên tuyển dụng thực hiện các công việc từ đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, đến phỏng vấn và chọn lọc ứng viên phù hợp. Việc làm nhân sự mảng này yêu cầu kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng đánh giá ứng viên một cách hiệu quả.

3.4. Việc làm hành chính nhân sự tổng hợp

Việc làm nhân sự hành chính tổng hợp vừa phụ trách tuyển dụng, đào tạo, vừa đảm nhận các nhiệm vụ hành chính như quản lý hồ sơ và chế độ phúc lợi. Việc làm nhân sự trong mảng này cần sự linh hoạt và khả năng quản lý đa dạng nhiệm vụ.

4 . Khu vực tuyển dụng nhân viên nhân viên nhiều nhất

Hiện nay, việc làm nhân sự là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Dưới đây là các khu vực có số lượng tin tuyển dụng nhân sự lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn lực ngày càng tăng của các doanh nghiệp.

4 .1. Tuyển dụng hành chính nhân sự Hà Nội

Hà Nội hiện là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và tập đoàn lớn, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng nhân sự luôn ở mức cao. Theo thống kê từ các trang tuyển dụng, có hơn 1.800 tin tuyển dụng việc làm nhân sự tại Hà Nội, trải dài từ vị trí hành chính đến các cấp quản lý. Việc tuyển dụng nhân sự ở đây chủ yếu phục vụ nhu cầu phát triển và mở rộng của các doanh nghiệp lớn.

4 .2. Tuyển dụng hành chính nhân sự TP.HCM

TP.HCM là đầu tàu kinh tế của miền Nam, với sự phát triển mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực như thương mại, dịch vụ và công nghệ. Hiện tại, có trên 1.000 tin tuyển dụng việc làm nhân sự tại TP.HCM trên các trang tuyển dụng, chủ yếu đến từ các công ty đa quốc gia và doanh nghiệp trong nước đang mở rộng quy mô. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở TP.HCM có xu hướng tăng trưởng mạnh, đặc biệt là các vị trí hành chính, đào tạo và quản lý nhân sự.

TP. HCM là nơi lý tưởng để ứng viên tìm việc làm hành chính nhân sự

4 .3. Tuyển dụng hành chính nhân sự Hưng Yên

Hưng Yên là một trong những tỉnh công nghiệp phát triển nhanh, với nhiều khu công nghiệp lớn thu hút hàng loạt doanh nghiệp. Hiện tại trên các trang tuyển dụng tại Hưng Yên có rất nhiều vị trí của việc làm ngành nhân sự. Nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung vào các khu công nghiệp, nơi có yêu cầu cao về quản lý nhân lực để hỗ trợ sản xuất và vận hành.

4.4 . Tuyển dụng hành chính nhân sự Nha Trang

Nha Trang là thành phố du lịch nổi tiếng, nơi các doanh nghiệp dịch vụ và du lịch không ngừng mở rộng quy mô. Có vài trăm tin tuyển dụng việc làm nhân sự tại Nha Trang trên các nền tảng tìm việc, chủ yếu ở các ngành dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, và du lịch. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại Nha Trang tập trung vào các vị trí quản lý hành chính, tuyển dụng và đào tạo.

4.5 . Tuyển dụng hành chính nhân sự Hải Phòng

Hải Phòng là thành phố cảng lớn với sự phát triển mạnh về kinh tế và công nghiệp. Trên các trang tìm việc, hiện có vài trăm tin tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng, cho vị trí nhân sự, chủ yếu phục vụ các doanh nghiệp logistics, công nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu. Nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở đây nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và vận hành hiệu quả của các khu công nghiệp và cảng biển.

Hải Phòng cũng là nơi có nhu cầu tuyển dụng vị trí hành chính nhân sự cao

4.6 . Tuyển dụng hành chính nhân sự Bắc Ninh

Bắc Ninh là một trong những trung tâm công nghiệp của miền Bắc, với nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp lớn. Hiện nay có tương đối nhiều tin tuyển dụng việc làm tại Bắc Ninh cho vị trí nhân sự. Tuyển dụng nhân sự tại đây chủ yếu phục vụ cho các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, yêu cầu cao về quản lý nhân sự và hành chính.

4.7 . Tuyển dụng hành chính nhân sự Bình Dương

Bình Dương là tỉnh công nghiệp phát triển bậc nhất miền Nam, với nhiều khu công nghiệp lớn và hàng nghìn doanh nghiệp sản xuất. Hiện nay có vài trăm tin tuyển dụng tại Bình Dương tại các nền tảng tìm việc làm hành chính nhân sự. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các vị trí hành chính nhân sự, quản lý và điều phối nguồn nhân lực để phục vụ hoạt động sản xuất.

5 . Mô tả chi tiết công việc của một nhân viên nhân sự

Việc làm nhân sự yêu cầu sự tỉ mỉ và kỹ năng quản lý tốt để đảm bảo hoạt động suôn sẻ trong công ty. Dưới đây là các nhiệm vụ chính mà một nhân viên nhân sự thường đảm nhiệm:

Tuyển dụng và lựa chọn ứng viên: Xác định nhu cầu tuyển dụng, viết và đăng tin, tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ loại.

Quản lý hồ sơ và dữ liệu nhân sự: Lưu trữ, cập nhật hệ thống quản lý và bảo mật thông tin nhân viên.

Đào tạo và phát triển nhân viên: Lên kế hoạch và tổ chức các chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng cho nhân viên.

Quản lý tiền lương và phúc lợi: Tính toán lương, thưởng, giải đáp thắc mắc và đảm bảo tính minh bạch trong các chính sách phúc lợi.

Giám sát thực thi nội quy và quan hệ lao động: Theo dõi việc tuân thủ quy định, xử lý khiếu nại và tranh chấp lao động, xây dựng môi trường làm việc tích cực.

Ngoài những công việc kể trên, tùy thuộc vào các yêu cầu trong tin tuyển dụng vị trí hành chính nhân sự của doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi.

Việc làm nhân sự sẽ bao gồm việc quản lý hồ sơ, quản lý lương thưởng của nhân viên

6 . Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với nhân viên nhân sự

Việc làm nhân sự là một công việc đòi hỏi các ứng viên phải có một số kỹ năng và phẩm chất đặc biệt để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc. Các nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm những ứng viên có khả năng làm việc hiệu quả, tổ chức tốt và có khả năng giao tiếp. Dưới đây là một số yêu cầu phổ biến mà nhà tuyển dụng đưa ra đối với nhân viên nhân sự:

Kỹ năng giao tiếp tốt: Có khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng và hiệu quả với các bộ phận trong công ty, đặc biệt là trong việc thảo luận và giải quyết các vấn đề nhân sự.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự: Những ứng viên có kinh nghiệm trong các công việc hành chính, tuyển dụng hoặc đào tạo sẽ có lợi thế lớn trong việc ứng tuyển.

Khả năng tổ chức và quản lý công việc: Quản lý hồ sơ nhân viên, quy trình tuyển dụng và các hoạt động đào tạo yêu cầu sự tổ chức tốt và khả năng theo dõi công việc chặt chẽ.

Hiểu biết về pháp luật lao động: Kiến thức vững vàng về các quy định, luật lệ trong lĩnh vực lao động sẽ giúp ứng viên thực hiện công việc một cách chính xác và hợp pháp.

Khả năng giải quyết vấn đề và xung đột: Kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc, đặc biệt là các tranh chấp giữa nhân viên và công ty.

Kỹ năng hoạt động nhóm: Khả năng làm việc nhóm hiệu quả là yếu tố quan trọng trong ngành nhân sự, giúp nhân viên phối hợp tốt với các bộ phận khác và xây dựng mối quan hệ trong công ty.

Khả năng ngoại ngữ tốt: Trong bối cảnh hội nhập, nhà tuyển dụng ưu tiên ứng viên có khả năng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, để hỗ trợ giao tiếp với đối tác nước ngoài và quản lý tài liệu quốc tế.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Nhân viên nhân sự thường xuyên phải xử lý các tài liệu, bảng lương và báo cáo, nên kỹ năng sử dụng các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) là rất cần thiết.

Những yêu cầu này giúp đảm bảo rằng nhân viên nhân sự có thể hoàn thành tốt công việc và đóng góp vào sự phát triển của công ty.

Ứng viên có khả năng giải quyết xung đột sẽ là một điểm cộng trong ngành hành chính nhân sự

7 . Trường đào tạo ngành quản trị nhân lực uy tín nhất tại Việt Nam

Ngành quản trị nhân lực là một lĩnh vực có nhu cầu cao trong thị trường việc làm nhân sự. Việc lựa chọn một trường đào tạo uy tín sẽ giúp ứng viên có nền tảng kiến thức vững chắc và kỹ năng thực tiễn tốt, qua đó đáp ứng được các yêu cầu từ nhà tuyển dụng. Dưới đây là những trường đào tạo ngành quản trị nhân lực uy tín tại các tỉnh thành mà ứng viên có thể tham khảo.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh Điểm chuẩn (2024) Học phí (2024) Hà Nội Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D90 27.25 16.000.000 - 22.000.000 VNĐ/năm Đại học Thương Mại (TMU) Quản trị nhân lực A00, A01, D01 26.15 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ/năm TP.HCM Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) Quản trị nhân lực A00, A01, D01, D07 26 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/kỳ Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) A00, A01, D01 33 (trên thang điểm 40) 22.500.000 - 26.000.000 VNĐ/ năm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân sự ngày càng thu hút được nhiều sự quan tâm của các ứng viên với mức lương hấp dẫn từ 7.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng tùy vào từng vị trí công việc. Để trở thành một nhân viên mảng hành chính nhân sự chuyên nghiệp, ứng viên cần trang bị cả kỹ năng mềm và kiến thức chuyên môn một các bài bản từ các trường đại học uy tín.