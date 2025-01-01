Công việc Kỹ sư khuôn mẫu

Sự phát triển vượt bậc của ngành công nghiệp chế tạo khuôn mẫu hiện nay kéo theo nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa tăng mạnh. Không chỉ nhận được mức lương ổn định từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, ứng viên còn có cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với chế độ đãi ngộ tốt.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư thiết kế khuôn nhựa

Kỹ sư thiết kế khuôn mẫu ngành nhựa là vị trí tiếp nhận thông tin về sản phẩm, sau đó xây dựng bản vẽ kỹ thuật và cùng các bộ phận khác triển khai sản xuất để tạo nên thành phẩm khuôn mẫu hoàn chỉnh.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế tạo khuôn mẫu, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa cũng ngày một tăng căng. Tại Việt nam, có đến 355 doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất khuôn mẫu nhằm mục đích phục vụ cho các tập đoàn đa quốc gia như Huyndai, Toyota, Canon, Samsung... mở ra nhiều cơ hội việc làm cho các ứng viên trong ngành nghề này.

Đa phần các công ty, doanh nghiệp chế tạo khuôn mẫu nhựa đều có chính sách thu hút nhân tài với chế độ đãi ngộ cực kỳ tốt, tạo điều kiện cho người lao động có cuộc sống ổn định và gắn bó lâu dài.

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư khuôn nhựa khá lớn

2. Mức lương trung bình của kỹ sư thiết kế khuôn nhựa

Mức lương của kỹ sư thiết kế khuôn mẫu nhựa ở mức khá tốt, trung bình từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng, thậm chí có thể lên đến 30.0000 - 50.000.000 VNĐ/tháng tuỳ thuộc vào số năm kinh nghiệm và vị trí công việc.

Việc làm kỹ sư thiết kế khuôn nhựa Mức lương giao động (VNĐ/tháng) Kỹ sư khuôn nhựa mới ra trường 1.500.000 – 4.000.000 Kỹ sư khuôn nhựa (1-3 năm kinh nghiệm) 7.000.000 - 15.000.000 Kỹ sư khuôn nhựa (3-5 năm kinh nghiệm) 15.000.000 - 30.000.000 Kỹ sư khuôn nhựa (Trên 5 năm kinh nghiệm) 30.000.000 - 50.000.000

Có thể thấy, mức lương của kỹ sư thiết kế khuôn mẫu bao nhiêu còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố như: kinh nghiệm, vị trí công việc và quy mô công ty. Tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa càng nhiều năm kinh nghiệm, tay nghề càng cao thì mức lương cần trả cho ứng viên càng lớn.

Bên cạnh đó, ngoài lương cơ bản, kỹ sư thiết kế còn được nhận một số chế độ đãi ngộ hấp dẫn như thưởng tháng, quý, năm cùng những phúc lợi khác.

Kỹ sư thiết kế khuôn nhựa càng nhiều kinh nghiệm thì mức lương nhận được càng cao

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư thiết kế khuôn nhựa

Kỹ sư thiết kế khuôn mẫu ngành nhựa đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sản phẩm khuôn mẫu đạt chất lượng cao, tối ưu hoá chi phí và thời gian sản xuất. Vì vậy, khi tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa, ứng viên phải có khả năng thực hiện các công việc sau:

Tiếp nhận yêu cầu và xây dựng bản vẽ khuôn mẫu

Kỹ sư sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng hoặc các bộ phận khác trong công ty để hiểu rõ yêu cầu về sản phẩm đầu ra, vật liệu và quy trình sản xuất. Sau khi nghiên cứu rõ yêu cầu, kỹ sư tiến hành nghiên cứu để xây dựng bản vẽ thiết kế phù hợp.

Kỹ sư thiết kế khuôn nhựa tiếp nhận và nghiên cứu yêu cầu về khuôn nhựa cần làm

Thiết kế khuôn mẫu

Dựa trên bản vẽ, kỹ sư sẽ sử dụng phần mềm thiết kế chuyên biệt như AutoCAD, SolidWorks, CATIA, hoặc ProE... để tạo nên mô hình 3D cho khuôn. Sau đó sử dụng phương pháp tách khuôn để cho ra bản thiết kế hoàn chỉnh.

Thử khuôn, hiệu chỉnh và duyệt thiết kế cuối cùng

Khuôn mẫu được đưa vào thử nghiệm thông qua nhiều lần kiểm tra, đo đạc khác nhau. Kỹ sư sẽ dựa trên kết quả thử khuôn mẫu rồi tổng hợp, phân tích theo tiêu chuẩn kỹ thuật, cuối cùng đưa ra kết cấu khuôn sao cho hợp lý.

Một khuôn mẫu hoàn hảo sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tối ưu về mặt năng suất, giá thành cùng điều kiện sản xuất. Sau khi chốt được bản thiết kế khuôn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, khuôn mẫu sẽ bước vào giai đoạn gia công.

Kỹ sư thiết kế tham gia trực tiếp vào quy trình thử khuôn và hiệu chỉnh

Giám sát quy trình gia công sản xuất khuôn mẫu

Ngoài việc thiết kế trên phần mềm chuyên dụng, tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa còn được yêu cầu đảm nhiệm lập trình hệ thống và vận hành máy cắt công nghiệp.

Trong suốt quá trình sản xuất, kỹ sư liên tục giám sát, điều hướng công việc cho nhân viên gia công nhằm đảm bảo các chi tiết khuôn chính xác và đúng yêu cầu thiết kế.

Kỹ sư theo dõi tiến độ gia công khuôn mẫu, chịu trách nhiệm khắc phục sự cố gia công và kiểm tra lỗi sau khi khuôn hoàn thiện, cuối cùng làm việc với khách hàng để sản phẩm đạt yêu cầu.

Báo cáo và lưu trữ dữ liệu

Trong bản mô tả tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa, ứng viên đảm nhiệm vị trí này còn cần phải lập báo cáo kỹ thuật để thông báo tiến độ, kết quả thử nghiệm cùng các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai. Các bản vẽ, mô hình 3D và tài liệu liên quan cũng phải được lưu trữ, cập nhật thường xuyên để đảm bảo tất cả các bộ phận có thể tham khảo và áp dụng chính xác.

Kỹ sư cần phải lưu trữ toàn bộ dữ liệu trong suốt quá trình thực hiện

4. Yêu cầu của việc làm kỹ sư thiết kế khuôn mẫu ngành nhựa

Các yêu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa có sự khác nhau tùy thuộc vào từng công ty và mức độ phức tạp của công việc. Tuy nhiên, đa số các công ty đều đưa ra một số yêu cầu cơ bản dưới đây:

Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học: Ưu tiên sở hữu bằng cử nhân về các ngành cơ khí, cơ điện tử, công nghệ chế tạo máy, kỹ thuật vật liệu xây dựng hoặc các ngành liên quan.

- Chứng chỉ chuyên môn nếu có: Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn bổ sung khác liên quan đến thiết kế khuôn, sử dụng phần mềm CAD hoặc chứng chỉ kỹ thuật khác.

Tuyển kỹ sư thiết kế khuôn nhựa ưu tiên ứng viên có bằng cử nhân ngành cơ khí

Yêu cầu kỹ năng:

- Kỹ năng mềm: Ứng viên cần có kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp, làm việc và quản lý thời gian tốt.

- Tính cách: Công việc thiết kế khuôn nhựa đòi hỏi sự chính xác cao, vì vậy ứng viên cần có tính cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo và chịu được áp lực công việc cao.

Kinh nghiệm làm việc: Hầu hết công ty/doanh nghiệp yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm thiết kế khuôn nhựa tối thiểu từ 1 - 3 năm.

Kiến thức chuyên môn: Ứng viên cần nắm chắc kiến thức về kỹ thuật cơ khí, công nghệ khuôn mẫu, công cụ đo lường chính xác, kiến thức vật liệu nhựa, kiến thức gia công khuôn...

Các yêu cầu khác: Tuỳ thuộc vào từng công ty/doanh nghiệp, ứng viên kỹ sư thiết kế khuôn nhựa có thể được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, khả năng đi công tác đột xuất hoặc thường xuyên...

Một số công ty yêu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa có thể đi công tác linh hoạt

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa nhiều nhất

Tại Việt Nam, các khu vực có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa nhiều nhất thường tập trung ở các thành phố lớn - nơi có ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng và một số tỉnh thành khác.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư khuôn nhựa Hà Nội

Hà Nội có xu hướng tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa cho các dự án công nghệ cao và các công ty quốc tế. Vì vậy, ứng viên được yêu cầu làm việc với các tiêu chuẩn quốc tế và phần mềm thiết kế hiện tại. Bù lại, họ cũng nhận được những khoản phúc lợi tốt, có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế, học hỏi thêm kinh nghiệm khi tham gia vào các dự án lớn.

Kỹ sư thiết kế khuôn mẫu nhựa tại Hà Nội có cơ hội tham gia vào nhiều dự án lớn

Tuyển dụng việc làm kỹ sư khuôn nhựa TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh là nơi tập trung khu công nghiệp, nhà máy sản xuất nhựa, điện tử, ô tô và các ngành chế tạo cơ khí, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn cho kỹ sư thiết kế khuôn mẫu nhựa. Ứng viên có cơ hội làm việc trong các công ty có quy mô lớn, tuy nhiên yêu cầu phải có kỹ năng thực tiễn và tay nghề cao.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư khuôn nhựa Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của miền Trung, tập trung một số khu công nghiệp và nhà máy sản xuất nhựa, điện tử, chế tạo cơ khí nhẹ. So với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa ít hơn nhưng đang có sự tăng lên. Mức lương của vị trí này ở Đà Nẵng vẫn có sự cạnh tranh kèm với nhiều phúc hợp tốt để thu hút nhân tài.

Tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn mẫu nhựa tại Đà Nẵng có mức lương hấp dẫn và nhiều phúc lợi tốt

Tuyển dụng việc làm kỹ sư khuôn nhựa Hải Phòng

Hải Phòng phát triển mạnh các ngành sản xuất ô tô, điện tử và nhựa mang đến cơ hội việc làm hấp dẫn cho kỹ sư thiết kế khuôn nhựa. Dù mức lương tại đây có thể không cao bằng Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh nhưng Hải Phòng lại là nơi làm việc lý tưởng với nhiều kỹ sư bởi chi phí sinh hoạt thấp và ít cạnh tranh hơn.

Ngoài các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, các tỉnh như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Cần Thơ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa khá cao, thu hút nhiều lao động đến làm việc.

Đứng trước nhu cầu tuyển dụng kỹ sư thiết kế khuôn nhựa lớn của thị trường, các ứng viên cần phải trang bị cho mình kiến thức chuyên môn cùng những kỹ năng cần thiết để đáp ứng tốt yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, ứng viên cũng cần biết nắm bắt cơ hội từ các công ty, doanh nghiệp để có được mức lương và nhiều chính sách phúc lợi hấp dẫn.