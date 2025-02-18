Tuyển Kỹ sư khuôn mẫu Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Đến 25 Triệu

Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/02/2025
Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam

Kỹ sư khuôn mẫu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư khuôn mẫu Tại Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Lô CN5, khu công nghiệp Minh Đức, Xã Ngọc Lâm, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư khuôn mẫu Với Mức Lương Đến 25 Triệu

• Thiết lập và bảo trì lịch bảo dưỡng khuôn ép phun, dập kim loại, dụng cụ lắp ráp
• Khắc phục sự cố khuôn nhằm giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của máy và phế liệu
• Điều phối thử nghiệm khuôn ép phun, khuôn dập và dụng cụ lắp ráp mới.
• Liên lạc hàng ngày với văn phòng thiết kế Úc, về tiến độ và các vấn đề hiện tại.
• Thực hiện các công việc khác nếu được yêu cầu.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
1. Chuyên môn
• Kinh nghiệm: triển khai khuôn ép phun, dập và dụng cụ lắp ráp/ Xử lý sự cố ép phun
• Tốt nghiệp đại học, ngành Cơ khí
• Có thể sử dụng: CAD 3D (Creo), quản lý file BOM (Windchill)
2. Kỹ năng: Giao tiếp tiếng Anh trong công việc
3. Thái độ phẩm chất
• Chủ động và có thái độ "có thể làm được".
• Định hướng cải tiến liên tục.

Tại Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam

Công Ty TNHH Anthony Innovations Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN5, khu công nghiệp Minh Đức, Xã Ngọc Lâm, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

