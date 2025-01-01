Công việc Kỹ sư vật liệu

Hiện nay, ngành vật liệu xây dựng đang dần hổi phục sau Covid và phát triển nên nhu cầu tuyển dụng kỹ sư vật liệu gia tăng trong các công trình nhà ở, giao thông và đô thị tại các thành phố lớn. Chính vì thế, tạo cơ hội việc làm cao với mức lương hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng tùy kinh nghiệm và khu vực tuyển dụng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư vật liệu

Kỹ sư vật liệu có vai trò nghiên cứu và nâng cao tính năng của vật liệu xây dựng, đồng thời cách sản xuất chế tạo. Bên cạnh đó, việc làm kỹ sư còn là người tư vấn và quản lý chất lượng của vật liệu đối với quá trình thi công dự án.

Sau những tác động của đại dịch Codiv -19 thì ngành xây dựng và bất động sản đều có những tác động theo chiều hướng không mấy tích cực. Tuy nhiên, trong những giai đoạn năm 2023 đến khoảng 9 tháng đầu năm 2024 thì ngành xây dựng, vật liệu xây dựng và bất động sản nói chung đều có những chuyển biến tích cực do những nhà nước đặc biệt chú trọng đẩy mạnh. Theo Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, hiện nay nhu cầu sử dụng các vật liệu xây dựng trong nước đang ngày càng lớn vì diện tích khu nhà ở trên toàn quốc vẫn thấp, với tỷ lệ đô thị hóa mới đã đạt khoảng 43%, hệ thống hạ tầng giao thông và năng lượng chưa hoàn thiện. Những đặc điểm này đã tạo cho ngành vật liệu xây dựng phát triển khá lớn. Điều này góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm do nhu cầu tuyển dụng kỹ sư vật liệu để trển khai các dự án xây trong tương lai.

Các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng nhìn nhận, trong những tháng cuối năm 2024, ngành VLXD sẽ tiếp tục phục hồi và phát triển khi có sự hỗ trợ từ lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và ngành bất động sản. Tuy nhiên, về mặt nguyên liệu, các chính sách tín dụng và xu hướng phát triển vật liệu xanh góp phần quan trọng trong việc định hình tính chất cung-cầu trên thị trường. Các nhà sản xuất và nhà thầu trong hoạt động xây dựng cần phải theo dõi chặt chẽ về tình hình kinh tế và chính sách để chuẩn bị tốt nhất.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư vật liệu ngày càng gia tăng do phục hồi ngành vật liệu xây dựng

2. Mức lương trung bình kỹ sư của kỹ sư vật liệu

Mức lương trung bình của kỹ sư vật liệu tại Việt Nam có sự chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào ngành nghề, kinh nghiệm, vị trí làm việc và quy mô của công ty. Dưới đây là mức lương ước tính dành cho kỹ sư vật liệu theo từng cấp độ và lĩnh vực:

Mức lương theo vị trí

Việc làm kỹ sư vật liệu Mức lương giao động Việc làm kỹ sư vật liệu xây dựng 10.000.000 - 15.000.000 Việc làm kỹ sư vật liệu kim loại 9.000.000 - 12.000.000 Việc làm kỹ sư công nghệ vật liệu 10.000.000 -15.000.000

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm kỹ sư vật liệu Mức lương giao động Kỹ sư vật liệu mới ra trường 8.000.000 - 15.000.000 Kỹ sư vật liệu (1-3 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 25.000.000 Kỹ sư vật liệu (3-5 năm kinh nghiệm) 20.000.000 - 35.000.000 Kỹ sư vật liệu (Trên 5 năm kinh nghiệm) 30.000.000 - 50.000.000

Lưu ý: Ngoài ra, các kỹ sư vật liệu khi làm việc cho các công ty đa quốc gia hoặc trong ngành công nghệ cao sẽ có thể đạt mức thu nhập cao hơn.

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư vật liệu

Kỹ sư vật liệu là người nghiên cứu các ứng dụng các loại vật liệu như kim loại, polymer, composite và vật liệu xây dựng trong các lĩnh vực công nghiệp và đời sống nhằm tối ưu hóa hiệu suất vật liệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Dưới đây là mô tả chi tiết các công việc của kỹ sư vật liệu:

Việc làm kỹ sư vật liệu xây dựng:

Nghiên cứu và phát triển các loại vật liệu xây dựng như xi măng, bê tông, gạch không nung hoặc vật liệu cách nhiệt.

Kiểm tra, quả lý chất lượng vật liệu trong các dự án xây dựng.

Hỗ trợ thiết kế và đề xuất giải pháp sử dụng vật liệu bền vững, thân thiện môi trường.

Việc làm kỹ sư vật liệu kim loại:

Phát triển và cải tiến các loại kim loại dùng trong ngành chế tạo máy, công nghiệp ô tô và ngành hàng không.

Quản lý quy trình sản xuất kim loại như đúc, rèn, cán và xử lý nhiệt.

Thực hiện phân tích tính chất vật liệu để tối ưu hóa hiệu năng và tuổi thọ sản phẩm.

Việc làm kỹ sư công nghệ vật liệu:

Nghiên cứu các vật liệu tiên tiến như vật liệu nano, vật liệu bán dẫn hoặc polymer kỹ thuật.

Tham gia vào quá trình sản xuất và ứng dụng vật liệu trong điện tử, y tế và năng lượng tái tạo.

Nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm công nghệ vật liệu mới (VARTM, Pre-preg và autoclave) phục vụ chế tạo thân vỏ UAV.

Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư vật liệu xây dựng, nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ mới

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư vật liệu

Hiện nay, do ngành vật liệu xây dựng đa dạng và đặc thù nên tuyển dụng kỹ sư vật liệu đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao về xây dựng vật liệu đồng thời yêu cầu có các kỹ năng tốt phục vụ công việc. Dưới đây là các kiến thức chuyên môn và yêu cầu kỹ năng cần thiết:

Kiến thức và hiểu biết về khoa học: Hiểu biết sâu kiến thức hóa học, vật lý và cơ học để áp dụng vào thực tiễn trong công cuộc nghiên cứu, phát triển, sản xuất.

Kỹ năng phân tích: Có khả năng phân tích, nhận định và giải quyết các vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng.

Khả năng sáng tạo: Luôn tìm giải pháp và đổi mới nhằm phát triển vật liệu mới.

Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành để đạt được mục tiêu chung.

Độ chính xác cao: Đảm bảo chất lượng trong các nghiên cứu và sản phẩm.

Khả năng giao tiếp: Truyền đạt thông tin một cách nhanh chóng, chính xác tới đồng nghiệp và khách hàng.

Khả năng nắm bắt và thích ứng: Nhanh chóng thích ứng với công nghệ mới và xu hướng mới trong ngành vật liệu.

Tính kiên nhẫn, bền bỉ: Luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức và thực hiện các thử nghiệm khó khăn để đạt được kết quả.

Do ngành vật liệu xây dựng đa dạng và đặc thù nên việc làm kỹ sư vật liệu đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư vật liệu nhiều

Kỹ sư vật liệu là một trong những lĩnh vực quan trọng của ngành vật liệu xây dựng với nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt trong các ngành công nghiệp sản xuất, xây dựng và công nghệ cao. Dưới đây là các khu vực tuyển dụng kỹ sư vật liệu nhiều tại Việt Nam:

Tuyển dụng việc làm kỹ sư vật liệu Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của cả nước, phát triển kinh tế- chính trị, văn hóa, đặc biệt mấy năm gần đây nhà nước chú trọng ngành xây dựng sau những tác động không tốt của đại dịch Covid.

Các lĩnh vực hoạt động như ngành vật liệu xây dựng như bê tông, gạch, xi măng, thép; vật liệu công nghệ cao (nano, composite, polyme, gốm sứ) và sản xuất công nghiệp được chú trọng. Điều này dẫn đến nhu cầu tuyển dụng việc làm cho vi trí kỹ sư công nghệ vật liệu và kỹ sư vật liệu xây dựng, điển hình như tại các tập đoàn lớn, doanh nghiệp sản xuất,...

Tuyển dụng việc làm kỹ sư vật liệu TP.HCM

Tp HCM được coi là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Đặc biệt, tại khu vực này đang tập trung đẩy mạnh phát triển ngành xây dựng, trong đó lĩnh vực phổ biến là: vật liệu xây dựng, vật liệu công nghệ cao,...tuyển dụng các vị trí kỹ sư việc làm kỹ sư vật liệu kim loại, kỹ sư công nghệ vật liệu.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư vật liệu Đà Nẵng:

Thành phố Đà Nẵng là trung tâm phát triển kinh tế miền Trung với nhu cầu lớn về kỹ sư vật liệu trong các lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, gạch, kính); nghiên cứu và phát triển vật liệu tiên tiến trong xây dựng và công nghiệp và ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường trong các dự án đô thị bền vững.

Tuyển dụng việc làm kỹ sư vật liệu Hải Phòng: Hải Phòng là trung tâm công nghiệp và cảng biển lớn của miền Bắc, có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư vật liệu trong các lĩnh vực:

Vật liệu xây dựng: Sản xuất và kiểm định chất lượng xi măng, gạch, kính, và các sản phẩm phục vụ xây dựng cảng biển, khu công nghiệp.

Sản xuất công nghiệp: Tối ưu hóa quy trình sản xuất vật liệu cơ khí, composite, và vật liệu chịu nhiệt.

Nghiên cứu và ứng dụng: Phát triển vật liệu tiên tiến trong ngành đóng tàu, logistics, và công nghệ cao.

TP Hải Phòng mang đến nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực vật liệu với sự tham gia của các tập đoàn lớn và môi trường làm việc năng động.

Nhiều khu vực tuyển dụng kỹ sư vật liệu chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn

6. Công ty, tập đoàn nổi tiếng tuyển dụng kỹ sư vật liệu

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư vật liệu càng nhiều chủ yếu tại các thành phố lớn đang đẩy mạnh đầu tư cơ khí, kỹ thuật hạ tầng thi công. Các việc làm này đều được các công ty/tập đoàn săn đón, tuyển dụng nhiều. Dưới đây là bảng tổng hợp thông tin, địa chỉ các công ty uy tín:

Công ty/Tập đoàn Địa chỉ Thông tin liên hệ Vingroup (VinFast, VinSmart) Khu công nghệ cao tại Hòa Lạc, Hà Nội Website: www.vingroup.net Email: [email protected] Samsung Electronics Vietnam Tòa nhà PVI, 168 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, TP Hà Nội Website: www.samsung.com Điện thoại: 024 3939 0707 Hòa Phát Group 66 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Website: www.hoaphat.com.vn Email: [email protected] SCG Việt Nam SCG Tower, 11 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, TP.HCM Website: www.scg.com Điện thoại: 028 3942 6888 Coteccons 236/6 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM Website: www.coteccons.vn Email: [email protected] Thép Pomina KCN Phú Mỹ I, P. Tân Phước, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: www.pomina-steel.com Điện thoại: 0254 389 8989 Nhựa Bình Minh 240 Hậu Giang, P. 9, Q. 6, TP.HCM Website: www.binhminhplastic.com.vn Điện thoại: 028 3960 7766 Viglacera Số 1 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội Website: www.viglacera.com.vn Email: [email protected] Đại học Bách khoa TP.HCM 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10 tại TP.HCM Website: www.hcmut.edu.vn Điện thoại: 028 3864 7256

Nhiều tập đoàn công ty lớn có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư vật liệu để phát triển các sản phẩm vật tư đưa vào thi công

Kết Luận

Tuyển dụng kỹ sư vật liệu đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn tại các tập đoàn lớn và công ty uy tín trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, công nghệ cao và sản xuất công nghiệp. Với vai trò quan trọng trong việc phát triển các giải pháp vật liệu bền vững và tiên tiến, đây là ngành nghề có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Các ứng viên có nền tảng kỹ thuật vững vàng, kỹ năng sáng tạo và đam mê nghiên cứu sẽ có lợi thế lớn khi tham gia thị trường lao động.