Công việc Kỹ sư vật liệu

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 9 kết quả / Từ khoá "Kỹ sư vật liệu"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kỹ sư vật liệu

-

Có 9 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH DH Worth
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công Ty TNHH DH Worth làm việc tại Hải Phòng thu nhập 250 - 300 USD
Công Ty TNHH DH Worth
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 250 - 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Pegatron Vietnam
Tuyển Kỹ sư vật liệu Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Pegatron Vietnam
Hạn nộp: 05/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm La Vie Limited Liability Company
Tuyển Kỹ sư vật liệu La Vie Limited Liability Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
La Vie Limited Liability Company
Hạn nộp: 05/06/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Diana Unicharm JSC
Tuyển Kỹ sư vật liệu Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
Diana Unicharm JSC
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư vật liệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/04/2025
Bình Thuận Đồng Nai Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bestmix Corp.
Tuyển Kỹ sư vật liệu Bestmix Corp. làm việc tại Bình Dương thu nhập 500 - 1 USD
Bestmix Corp.
Hạn nộp: 09/04/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 12 USD
Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
Hạn nộp: 15/04/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 500 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 12 USD Công Ty TNHH Công Nghệ Chính Xác Fuyu
500 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư vật liệu Bestmix Corp. làm việc tại Bình Dương thu nhập 500 - 1 USD Bestmix Corp.
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư vật liệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NEOTEK VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư vật liệu Diana Unicharm JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu Diana Unicharm JSC
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư vật liệu La Vie Limited Liability Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận La Vie Limited Liability Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư vật liệu Pegatron Vietnam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Pegatron Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công Ty TNHH DH Worth làm việc tại Hải Phòng thu nhập 250 - 300 USD Công Ty TNHH DH Worth
250 - 300 USD Chưa có kinh nghiệm

Hiện nay, ngành vật liệu xây dựng đang dần hổi phục sau Covid và phát triển nên nhu cầu tuyển dụng kỹ sư vật liệu gia tăng trong các công trình nhà ở, giao thông và đô thị tại các thành phố lớn. Chính vì thế, tạo cơ hội việc làm cao với mức lương hấp dẫn dao động từ 8.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng tùy kinh nghiệm và khu vực tuyển dụng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư vật liệu

Kỹ sư vật liệu có vai trò nghiên cứu và nâng cao tính năng của vật liệu xây dựng, đồng thời cách sản xuất chế tạo. Bên cạnh đó, việc làm kỹ sư còn là người tư vấn và quản lý chất lượng của vật liệu đối với quá trình thi công dự án.

Sau những tác động của đại dịch Codiv -19 thì ngành xây dựng và bất động sản đều có những tác động theo chiều hướng không mấy tích cực. Tuy nhiên, trong những giai đoạn năm 2023 đến khoảng 9 tháng đầu năm 2024 thì ngành xây dựng, vật liệu xây dựng và bất động sản nói chung đều có những chuyển biến tích cực do những nhà nước đặc biệt chú trọng đẩy mạnh. Theo Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, hiện nay nhu cầu sử dụng các vật liệu xây dựng trong nước đang ngày càng lớn vì diện tích khu nhà ở trên toàn quốc vẫn thấp, với tỷ lệ đô thị hóa mới đã đạt khoảng 43%, hệ thống hạ tầng giao thông và năng lượng chưa hoàn thiện. Những đặc điểm này đã tạo cho ngành vật liệu xây dựng phát triển khá lớn. Điều này góp phần tạo ra nhiều cơ hội việc làm do nhu cầu tuyển dụng kỹ sư vật liệu để trển khai các dự án xây trong tương lai.

Các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng nhìn nhận, trong những tháng cuối năm 2024, ngành VLXD sẽ tiếp tục phục hồi và phát triển khi có sự hỗ trợ từ lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và ngành bất động sản. Tuy nhiên, về mặt nguyên liệu, các chính sách tín dụng và xu hướng phát triển vật liệu xanh góp phần quan trọng trong việc định hình tính chất cung-cầu trên thị trường. Các nhà sản xuất và nhà thầu trong hoạt động xây dựng cần phải theo dõi chặt chẽ về tình hình kinh tế và chính sách để chuẩn bị tốt nhất.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư vật liệu ngày càng gia tăng do phục hồi ngành vật liệu xây dựng
Nhu cầu tuyển dụng việc làm kỹ sư vật liệu ngày càng gia tăng do phục hồi ngành vật liệu xây dựng

2. Mức lương trung bình kỹ sư của kỹ sư vật liệu

Mức lương trung bình của kỹ sư vật liệu tại Việt Nam có sự chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào ngành nghề, kinh nghiệm, vị trí làm việc và quy mô của công ty. Dưới đây là mức lương ước tính dành cho kỹ sư vật liệu theo từng cấp độ và lĩnh vực:

Mức lương theo vị trí

Việc làm kỹ sư vật liệu

Mức lương giao động

Việc làm kỹ sư vật liệu xây dựng

10.000.000 - 15.000.000

Việc làm kỹ sư vật liệu kim loại

9.000.000 - 12.000.000

Việc làm kỹ sư công nghệ vật liệu

10.000.000 -15.000.000

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm kỹ sư vật liệu

Mức lương giao động

Kỹ sư vật liệu

mới ra trường

8.000.000 - 15.000.000

Kỹ sư vật liệu

(1-3 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 25.000.000

Kỹ sư vật liệu

(3-5 năm kinh nghiệm)

20.000.000 - 35.000.000

Kỹ sư vật liệu

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

30.000.000 - 50.000.000

Lưu ý: Ngoài ra, các kỹ sư vật liệu khi làm việc cho các công ty đa quốc gia hoặc trong ngành công nghệ cao sẽ có thể đạt mức thu nhập cao hơn.

3. Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư vật liệu

Kỹ sư vật liệu là người nghiên cứu các ứng dụng các loại vật liệu như kim loại, polymer, composite và vật liệu xây dựng trong các lĩnh vực công nghiệp và đời sống nhằm tối ưu hóa hiệu suất vật liệu, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Dưới đây là mô tả chi tiết các công việc của kỹ sư vật liệu:

  • Việc làm kỹ sư vật liệu xây dựng:

  • Nghiên cứu và phát triển các loại vật liệu xây dựng như xi măng, bê tông, gạch không nung hoặc vật liệu cách nhiệt.

  • Kiểm tra, quả lý chất lượng vật liệu trong các dự án xây dựng.

  • Hỗ trợ thiết kế và đề xuất giải pháp sử dụng vật liệu bền vững, thân thiện môi trường.

  • Việc làm kỹ sư vật liệu kim loại:

  • Phát triển và cải tiến các loại kim loại dùng trong ngành chế tạo máy, công nghiệp ô tô và ngành hàng không.

  • Quản lý quy trình sản xuất kim loại như đúc, rèn, cán và xử lý nhiệt.

  • Thực hiện phân tích tính chất vật liệu để tối ưu hóa hiệu năng và tuổi thọ sản phẩm.

  • Việc làm kỹ sư công nghệ vật liệu:

  • Nghiên cứu các vật liệu tiên tiến như vật liệu nano, vật liệu bán dẫn hoặc polymer kỹ thuật.

  • Tham gia vào quá trình sản xuất và ứng dụng vật liệu trong điện tử, y tế và năng lượng tái tạo.

  • Nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm công nghệ vật liệu mới (VARTM, Pre-preg và autoclave) phục vụ chế tạo thân vỏ UAV.

Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư vật liệu xây dựng, nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ mới
Mô tả chi tiết công việc của kỹ sư vật liệu xây dựng, nghiên cứu phát triển sản phẩm công nghệ mới

4. Yêu cầu đối với việc làm kỹ sư vật liệu

Hiện nay, do ngành vật liệu xây dựng đa dạng và đặc thù nên tuyển dụng kỹ sư vật liệu đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao về xây dựng vật liệu đồng thời yêu cầu có các kỹ năng tốt phục vụ công việc. Dưới đây là các kiến thức chuyên môn và yêu cầu kỹ năng cần thiết:

  • Kiến thức và hiểu biết về khoa học: Hiểu biết sâu kiến thức hóa học, vật lý và cơ học để áp dụng vào thực tiễn trong công cuộc nghiên cứu, phát triển, sản xuất.

  • Kỹ năng phân tích: Có khả năng phân tích, nhận định và giải quyết các vấn đề liên quan đến vật liệu xây dựng.

  • Khả năng sáng tạo: Luôn tìm giải pháp và đổi mới nhằm phát triển vật liệu mới.

  • Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có khả năng làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành để đạt được mục tiêu chung.

  • Độ chính xác cao: Đảm bảo chất lượng trong các nghiên cứu và sản phẩm.

  • Khả năng giao tiếp: Truyền đạt thông tin một cách nhanh chóng, chính xác tới đồng nghiệp và khách hàng.

  • Khả năng nắm bắt và thích ứng: Nhanh chóng thích ứng với công nghệ mới và xu hướng mới trong ngành vật liệu.

  • Tính kiên nhẫn, bền bỉ: Luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức và thực hiện các thử nghiệm khó khăn để đạt được kết quả.

Do ngành vật liệu xây dựng đa dạng và đặc thù nên việc làm kỹ sư vật liệu đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao
Do ngành vật liệu xây dựng đa dạng và đặc thù nên việc làm kỹ sư vật liệu đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao

5. Khu vực tuyển dụng kỹ sư vật liệu nhiều

Kỹ sư vật liệu là một trong những lĩnh vực quan trọng của ngành vật liệu xây dựng với nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt trong các ngành công nghiệp sản xuất, xây dựng và công nghệ cao. Dưới đây là các khu vực tuyển dụng kỹ sư vật liệu nhiều tại Việt Nam:

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư vật liệu Hà Nội

Hà Nội là thủ đô của cả nước, phát triển kinh tế- chính trị, văn hóa, đặc biệt mấy năm gần đây nhà nước chú trọng ngành xây dựng sau những tác động không tốt của đại dịch Covid.

Các lĩnh vực hoạt động như ngành vật liệu xây dựng như bê tông, gạch, xi măng, thép; vật liệu công nghệ cao (nano, composite, polyme, gốm sứ) và sản xuất công nghiệp được chú trọng. Điều này dẫn đến nhu cầu tuyển dụng việc làm cho vi trí kỹ sư công nghệ vật liệu và kỹ sư vật liệu xây dựng, điển hình như tại các tập đoàn lớn, doanh nghiệp sản xuất,...

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư vật liệu TP.HCM

Tp HCM được coi là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Đặc biệt, tại khu vực này đang tập trung đẩy mạnh phát triển ngành xây dựng, trong đó lĩnh vực phổ biến là: vật liệu xây dựng, vật liệu công nghệ cao,...tuyển dụng các vị trí kỹ sư việc làm kỹ sư vật liệu kim loại, kỹ sư công nghệ vật liệu.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư vật liệu Đà Nẵng:

Thành phố Đà Nẵng là trung tâm phát triển kinh tế miền Trung với nhu cầu lớn về kỹ sư vật liệu trong các lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng (xi măng, gạch, kính); nghiên cứu và phát triển vật liệu tiên tiến trong xây dựng và công nghiệp và ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường trong các dự án đô thị bền vững.

  • Tuyển dụng việc làm kỹ sư vật liệu Hải Phòng: Hải Phòng là trung tâm công nghiệp và cảng biển lớn của miền Bắc, có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư vật liệu trong các lĩnh vực:

  • Vật liệu xây dựng: Sản xuất và kiểm định chất lượng xi măng, gạch, kính, và các sản phẩm phục vụ xây dựng cảng biển, khu công nghiệp.

  • Sản xuất công nghiệp: Tối ưu hóa quy trình sản xuất vật liệu cơ khí, composite, và vật liệu chịu nhiệt.

  • Nghiên cứu và ứng dụng: Phát triển vật liệu tiên tiến trong ngành đóng tàu, logistics, và công nghệ cao.

TP Hải Phòng mang đến nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực vật liệu với sự tham gia của các tập đoàn lớn và môi trường làm việc năng động.

Nhiều khu vực tuyển dụng kỹ sư vật liệu chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn
Nhiều khu vực tuyển dụng kỹ sư vật liệu chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn

6. Công ty, tập đoàn nổi tiếng tuyển dụng kỹ sư vật liệu

Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư vật liệu càng nhiều chủ yếu tại các thành phố lớn đang đẩy mạnh đầu tư cơ khí, kỹ thuật hạ tầng thi công. Các việc làm này đều được các công ty/tập đoàn săn đón, tuyển dụng nhiều. Dưới đây là bảng tổng hợp thông tin, địa chỉ các công ty uy tín:

Công ty/Tập đoàn

Địa chỉ

Thông tin liên hệ

Vingroup (VinFast, VinSmart)

Khu công nghệ cao tại Hòa Lạc, Hà Nội

Website: www.vingroup.net

Email: [email protected]

Samsung Electronics Vietnam

Tòa nhà PVI, 168 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, TP Hà Nội

Website: www.samsung.com

Điện thoại: 024 3939 0707

Hòa Phát Group

66 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Website: www.hoaphat.com.vn

Email: [email protected]

SCG Việt Nam

SCG Tower, 11 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, TP.HCM

Website: www.scg.com

Điện thoại: 028 3942 6888

Coteccons

236/6 Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

Website: www.coteccons.vn

Email: [email protected]

Thép Pomina

KCN Phú Mỹ I, P. Tân Phước, TX. Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Website: www.pomina-steel.com

Điện thoại: 0254 389 8989

Nhựa Bình Minh

240 Hậu Giang, P. 9, Q. 6, TP.HCM

Website: www.binhminhplastic.com.vn

Điện thoại: 028 3960 7766

Viglacera

Số 1 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.viglacera.com.vn

Email: [email protected]

Đại học Bách khoa TP.HCM

268 Lý Thường Kiệt, Quận 10 tại TP.HCM

Website: www.hcmut.edu.vn

Điện thoại: 028 3864 7256
Nhiều tập đoàn công ty lớn có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư vật liệu để phát triển các sản phẩm vật tư đưa vào thi công
Nhiều tập đoàn công ty lớn có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư vật liệu để phát triển các sản phẩm vật tư đưa vào thi công

Kết Luận

Tuyển dụng kỹ sư vật liệu đang mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn tại các tập đoàn lớn và công ty uy tín trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, công nghệ cao và sản xuất công nghiệp. Với vai trò quan trọng trong việc phát triển các giải pháp vật liệu bền vững và tiên tiến, đây là ngành nghề có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai. Các ứng viên có nền tảng kỹ thuật vững vàng, kỹ năng sáng tạo và đam mê nghiên cứu sẽ có lợi thế lớn khi tham gia thị trường lao động.