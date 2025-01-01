Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hợp Lực

VPGD tại Hà Nội: Tầng 10, Tòa nhà Lotus, Số 2, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. VPGD tại Hồ Chí Minh: Lầu 7 – tòa nhà NCC – 16Bis Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Lực là đơn vị chuyên về thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, hạ tầng,… trên khắp cả nước. Trong những năm qua, Hợp Lực đã và đang thực hiện thành công nhiều dự án lớn với những yêu cầu khắt khe về tiến độ, chất lượng cũng như thẩm mỹ và phần lớn trong số đó là những dự án được đầu tư bởi các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, công ty đã không ngừng tăng trưởng, phát triển với tốc độ cao và ổn định trong nhiều năm liền, đồng thời đã trở thành tổng thầu Thiết kế và Thi công (D&B) có uy tín trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, là đối tác tin cậy của nhiều Nhà đầu tư/ Công ty xây dựng đa quốc gia như: Samsung, Daewoo E&C, Posco, Sumitomo Mitsui, Gamuda Land, Parkcity... Để đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho các dự án hiện tại và kế hoạch phát triển trong tương lại, Công ty cổ phần Xây dựng Hợp Lực cần tuyển gấp những vị trí sau: