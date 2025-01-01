Công việc Người mẫu/Mẫu ảnh

Tuyển mẫu ảnh đang trở thành ngành nghề thu hút người lao động trên khắp cả nước. Với mức lương dao động từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, mẫu ảnh đem lại nhiều cơ hội phát triển trong ngành công nghiệp thời trang.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm mẫu ảnh

Nghề mẫu ảnh hay còn được gọi là công việc mẫu ảnh lookbook. Người làm công việc này sẽ chụp các bức ảnh theo concept của khách hàng nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của thương hiệu.

Trở thành mẫu ảnh chuyên nghiệp là mơ ước của nhiều người đam mê thời trang

Ngành thời trang Việt Nam đang chứng kiến sự “bùng nổ” với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu nội địa và quốc tế, kéo theo nhu cầu tuyển mẫu ảnh ngày càng tăng. Các thương hiệu cần mẫu ảnh để quảng bá các bộ sưu tập của mình. Với số lượng tin tuyển dụng lên đến hơn một trăm tin mỗi năm, thị trường tuyển người mẫu ảnh cạnh tranh cao giữa những mẫu ảnh chuyên nghiệp với các mẫu ảnh trẻ mới vào nghề. Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM… là những nơi có nhu cầu tuyển mẫu ảnh cao.

Tuyển mẫu ảnh hiện nay mang đến nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn trong làng thời trang, giải trí và quảng cáo. Với sự bùng nổ của các nền tảng truyền thông và nhu cầu quảng bá sản phẩm, cơ hội tìm việc làm mẫu ảnh trở nên đa dạng và đầy tiềm năng. Người mẫu ảnh có thể hợp tác với nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế, mang lại thu nhập cao. Ngoài ra, ứng viên có thể phát triển sang các lĩnh vực khác như diễn viên hay stylist nhờ kinh nghiệm làm việc của mình.

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm mẫu ảnh

Mức lương tuyển mẫu ảnh tại Việt Nam dao động từ 10.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào loại hình công việc, kỹ năng chuyên nghiệp và thương hiệu hợp tác. Dưới đây là chi tiết mức lương việc làm mẫu ảnh:

Việc làm Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Người mẫu ảnh 10.000.000 - 15.000.000 Mẫu ảnh chuyên nghiệp 20.000.000 - 40.000.000

3. Lĩnh vực việc làm mẫu ảnh phổ biến

Nghề mẫu ảnh là một lĩnh vực đầy tiềm năng với những ai yêu thích nghệ thuật và có sự tự tin trước ống kính. Các lĩnh vực phổ biến của tuyển mẫu ảnh bao gồm:

Người mẫu ảnh sự kiện

Người mẫu ảnh sự kiện thường tham gia vào các buổi triển lãm, hội nghị hoặc hội chợ hay còn gọi là PG. Nhiệm vụ của họ là quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng. Công việc này làm việc trực tiếp, đòi hỏi ứng viên có khả năng giao tiếp tốt, biểu cảm tự nhiên và chịu được áp lực làm việc trong thời gian dài. Ngoài ra, mẫu ảnh sự kiện cần đáp ứng yêu cầu cao về ngoại hình để phù hợp với từng sản phẩm.

Người mẫu ảnh local brand

Local brand là thuật ngữ dùng để chỉ các thương hiệu thời trang nội địa. Người mẫu ảnh cho các thương hiệu này cần khả năng mix&match biến hóa, thể hiện phong cách đặc trưng của thương hiệu, truyền tải đúng thông điệp của nhà thiết kế thông qua hình ảnh. Công việc này không yêu cầu về chiều cao vượt trội như mẫu ảnh sự kiện hay mẫu ảnh thời trang quốc tế, tuy nhiên ứng viên cần có lợi thế về ngoại hình, khả năng “cân đẹp” mọi outfit và kỹ năng tương tác linh hoạt trước ống kính.

Người mẫu ảnh nghệ thuật

Ảnh nghệ thuật là những bức ảnh chứa đựng nội dung và cảm xúc sâu sắc, mang tính nghệ thuật cao. Mẫu ảnh nghệ thuật làm việc trong các dự án của nghệ sĩ hoặc các tạp chí nghệ thuật. Công việc này yêu cầu cao về kỹ năng truyền đạt và sự cống hiến của mẫu ảnh, khả năng tạo dáng phù hợp với các concept độc đáo.

4. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm mẫu ảnh

Với sự phát triển của ngành thời trang, tuyển dụng mẫu ảnh đem lại mức thu nhập hấp dẫn và mở ra nhiều cơ hội cho những ai đam mê lĩnh vực này. Mẫu ảnh tuyển dụng đòi hỏi ứng viên cần có những kỹ năng và yêu cầu sau:

Kỹ năng tạo dáng và biểu cảm

Các shop và nhà thiết kế thường có yêu cầu khắt khe trong việc truyền tải thông điệp của họ thông qua các bộ hình chụp sản phẩm, do đó họ có các concept khác nhau cho từng bộ sưu tập. Chính vì vậy, tuyển mẫu ảnh yêu cầu ứng viên phải biết cách điều chỉnh cảm xúc, biểu cảm sao cho phù hợp với concept chụp hình.

Người mẫu cần biết cách tạo dáng phù hợp với từng loại sản phẩm hoặc phong cách chụp ảnh, từ thời trang, quảng cáo đến lookbook. Kỹ năng này giúp làm nổi bật sản phẩm của khách hàng. Ngoài ra, khả năng bắt góc máy và tương tác tốt với nhiếp ảnh gia cũng là một điểm cộng lớn. Điều này sẽ giúp mẫu ảnh hoàn thành công việc thuận lợi hơn.

Kiến thức về trang phục và phong cách thời trang

Để trở thành mẫu ảnh chuyên nghiệp, việc hiểu rõ về trang phục và phong cách thời trang là yếu tố cần thiết giúp mẫu ảnh dễ dàng phối hợp với ê-kíp sáng tạo và truyền tải thông điệp của thương hiệu. Mỗi bộ sưu tập có nhiều kiểu trang phục khác nhau, mẫu ảnh cần biết cách xử lý trang phục với các phom dáng như váy xòe, áo blazer, hay đồ oversized… để phù hợp với ý tưởng chụp ảnh.

Khả năng làm việc dưới áp lực và trong môi trường thay đổi

Nghề mẫu ảnh thường yêu cầu thời gian làm việc không cố định, bao gồm cả các buổi chụp kéo dài nhiều giờ hoặc phải di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau trong một ngày để phù hợp với từng concept. Mỗi buổi chụp ảnh thường yêu cầu một phong cách khác nhau, từ cổ điển, thanh lịch đến hiện đại, năng động. Mẫu ảnh cần thích nghi được với môi trường làm việc.

Tuyển mẫu ảnh yêu cầu ứng viên có khả năng tương tác với ống kính tốt

Tuyển dụng người mẫu ảnh là công việc yêu cầu khắt khe về vóc dáng hay từ thần thái đến biểu cảm. Ứng viên là người truyền tải thông điệp của từng bộ sưu tập, do đó mẫu ảnh cần giữ hình ảnh của mình phải luôn thật hoàn hảo trước công chúng. Điều này khiến cho người mẫu ảnh thường chịu áp lực ảnh hưởng đến việc duy trì phong độ ổn định.

Kỹ năng tự quản lý và xây dựng thương hiệu cá nhân

Việc sử dụng mạng xã hội như Instagram, TikTok hoặc Facebook một cách chuyên nghiệp giúp mẫu ảnh thu hút sự chú ý từ các thương hiệu và khán giả. Chia sẻ những hình ảnh đẹp, hậu trường làm việc, hoặc thông điệp tích cực góp phần tăng uy tín cho bản thân. Ngoài ra, có một portfolio chuyên nghiệp là công cụ quan trọng để gây ấn tượng với khách hàng và nhà tuyển dụng.

5. Những khó khăn trong việc làm mẫu ảnh

Ngành việc làm mẫu ảnh có nhiều cơ hội phát triển khi thị trường thời trang đang tăng mạnh, nhưng cũng có nhiều thách thức mà nhân viên ngành này cần phải đặc biệt quan tâm như:

Cạnh tranh trong thị trường lao động

Ngành mẫu ảnh hiện nay thu hút một lượng lớn ứng viên, đặc biệt là từ thế hệ trẻ có sự quan tâm đến thời trang, quảng cáo, và truyền thông. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh khốc liệt để giành được cơ hội làm việc với các thương hiệu nổi tiếng hoặc ê-kíp chuyên nghiệp. Sự phát triển của nền tảng mạng xã hội đã tạo điều kiện cho nhiều người trở thành “người mẫu tự do” mà không cần qua các công ty quản lý hoặc đào tạo bài bản. Điều này làm tăng tính cạnh tranh và giảm cơ hội cho những người mẫu chuyên nghiệp.

Khó khăn trong việc duy trì phong độ và hình ảnh cá nhân

Tuyển mẫu ảnh là nghề phải liên tục thay đổi cách make-up trong các buổi chụp hình khiến da họ dễ bị kích ứng. Ngoài ra, mẫu ảnh phải duy trì cân nặng, số đo cơ thể và làn da hoàn hảo để đáp ứng tiêu chuẩn công việc. Điều này đòi hỏi ứng viên phải có chế độ ăn uống, luyện tập và chăm sóc cá nhân nghiêm ngặt.

Việc làm mẫu ảnh là tạo dáng theo chỉ dẫn của các nhiếp ảnh gia phù hợp với sản phẩm

Mẫu ảnh cần thường xuyên cập nhật nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, duy trì ảnh hưởng của mình, việc này dễ gây áp lực khi phải duy trì hình ảnh hoàn hảo mọi lúc. Những hành động hoặc phát ngôn không phù hợp có thể nhanh chóng bị lan truyền, làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân và cơ hội nghề nghiệp.

Áp lực từ yêu cầu của khách hàng và ngành công nghiệp

Khách hàng thường đặt ra các yêu cầu cao về ngoại hình, như tỷ lệ cơ thể cân đối, ngoại hình thu hút, làn da không tì vết, và khả năng phù hợp với sản phẩm hoặc thương hiệu. Việc đáp ứng những tiêu chuẩn này gây áp lực lớn lên mẫu ảnh. Trong các buổi chụp hình, khách hàng mong muốn mẫu ảnh thể hiện đúng tinh thần của sản phẩm hoặc chiến dịch ngay lập tức, khiến mẫu ảnh chịu áp lực trong quá trình chụp hình.

6. Tầm quan trọng của Mẫu ảnh trong ngành thời trang và quảng cáo

Mẫu ảnh truyền bá thông điệp của các nhà thiết kế thông qua các bộ ảnh. Tuyển mẫu ảnh có vai trò quan trọng trong ngành thời trang và quảng cáo:

Đóng góp của mẫu ảnh vào sự thành công của sản phẩm

Mẫu ảnh là gương mặt đại diện giúp thương hiệu truyền đạt thông điệp và giá trị cốt lõi của sản phẩm. Qua cách tạo dáng, biểu cảm, và thần thái, mẫu ảnh mang lại sự sống động và cảm xúc cho sản phẩm. Thần thái và phong cách riêng của mẫu ảnh có thể giúp sản phẩm trở thành "trendy" và được công chúng quan tâm, đem lại doanh thu lớn cho thương hiệu.

Trong thời đại kỹ thuật số, tuyển mẫu ảnh không chỉ xuất hiện trên các phương tiện truyền thống mà còn đóng vai trò lớn trong quảng cáo trên mạng xã hội. Những mẫu ảnh nổi tiếng hoặc có sức ảnh hưởng (influencers) có thể giúp sản phẩm tiếp cận được với lượng lớn khách hàng qua các bài đăng hoặc chiến dịch trực tuyến.

Vai trò của mẫu ảnh trong việc định hình xu hướng và phong cách

Mẫu ảnh thường xuất hiện trên các sàn diễn thời trang, tạp chí, và chiến dịch quảng cáo. Ứng viên không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn mang đến hình ảnh phong cách thời thượng, trở thành nguồn cảm hứng cho công chúng. Các bộ sưu tập thời trang của thương hiệu lớn như Gucci, Prada, hoặc Louis Vuitton được giới thiệu qua mẫu ảnh, từ đó định hình những xu hướng mới trong làng thời trang.

Các mẫu ảnh nổi tiếng hoặc người có sức ảnh hưởng (influencers) thường sử dụng mạng xã hội để giới thiệu phong cách thời trang và xu hướng làm đẹp. Những bài đăng của họ có thể lan tỏa nhanh chóng, tạo ra trào lưu trong cộng đồng.

Tác động của mẫu ảnh đến tâm lý tiêu dùng

Tâm lý của công chúng khi mua sắm hiện nay thường tìm kiếm các sản phẩm được giới thiệu từ những người có sức ảnh hưởng. Khi một mẫu ảnh nổi tiếng khẳng định chất lượng của sản phẩm, người tiêu dùng sẽ dễ dàng tin tưởng vào thương hiệu đó.

Những mẫu ảnh với phong cách cá nhân độc đáo và sáng tạo có thể tạo ra các xu hướng thời trang mới. Khi mẫu ảnh tham gia vào các chiến dịch quảng cáo sản phẩm, họ trở thành biểu tượng của thời trang, làm đẹp, hay lifestyle. Người tiêu dùng sẽ cập nhật và chạy theo xu hướng này để hòa nhập vào cộng đồng hoặc khẳng định phong cách cá nhân.

Nhờ vào sự bùng nổ của các phương tiện truyền thông, tuyển mẫu ảnh là một công việc đầy triển vọng cho những ai đam mê lĩnh vực thời trang và quảng cáo. Những người mẫu ảnh chuyên nghiệp, biết duy trì hình ảnh cá nhân và trau dồi kỹ năng sẽ có cơ hội vươn xa và thành công trong ngành công nghiệp thời trang này.